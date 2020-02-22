 Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події які речовий доказ вилучено пістолет марки "Jericho 941 PSL", набої та гільзу.

За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах. Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області.

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За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою "Самогубство".

При цьому підприємець Володимир Костерін на своїй сторінці в фейсбуці заявив, що за його інформацією Старицького застрелили.

"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Це неправда. Інформація надходить від експертів іншого роду, стріляли з 3-5 метрів", - написав Костерін.

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