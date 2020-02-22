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Все про:Київська область (1122) Кожара (9) Нацполіція (9063) самогубство (310)

 Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили

Нацполіція розслідує загибель підприємця Сергія Старицького в будинку колишнього глави МЗС Кожари як самогубство. Водночас друг загиблого заявляє, що Старицького застрелили.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події які речовий доказ вилучено пістолет марки "Jericho 941 PSL", набої та гільзу.

За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах. Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького. ФОТОрепортаж

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою "Самогубство".

При цьому підприємець Володимир Костерін на своїй сторінці в фейсбуці заявив, що за його інформацією Старицького застрелили.

"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Це неправда. Інформація надходить від експертів іншого роду, стріляли з 3-5 метрів", - написав Костерін.

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Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177293
 
 
 Топ коментарі
 
Прийти в гости и застреллиться...Какой оригинальный суицыд...
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Берут пачку баксов в руки...и все становится еще яснее...
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Да еще и с пистолета хозяина дома к которому пришел Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 8024
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Прийти в гости и застреллиться...Какой оригинальный суицыд...
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Да еще и с пистолета хозяина дома к которому пришел
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Смерть экс-главы правления "Интера"- УП ," Інтер," може це це ключова інфа , Вовка теж наІінтері рулив
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Вот мрази ! За кого эти скоты ,людей имеют ?порняга позвонил ,отмазывает рыговский убийц
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А це він, мабуть, вирішив помститися в стилі азіатських традицій. Там убити себе в будинку господаря означає покрити власника та його рід незмивним соромом і
прокляттям.
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Вообще дичь в чистом виде. Должно возбуждаться по наиболее тяжелой статье из возможных. Даже если вероятсность такого минимальна.
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Нацполиция расследует гибель предпринимателя Старицкого в доме экс-главы МИД Кожары как самоубийство.

Хм. Быстро, однако (Антибиотик)
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Пришел, попросил у хозяина пиШтАлет и тат же себя приговорил.... А чё, вполне нАрмальный ход следствия... Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 5964
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задержаный произвел действие самому себе в висок.
именно с таким намерением он пришел к гражаданину Х - тут же все на поверхности..
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Берут смывы с рук на порох и все становится ясно!
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Не смеши. Сейчас можно это все подделать с легкостью.
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Берут пачку баксов в руки...и все становится еще яснее...
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Ну ты и насмешил.
Просто надо вымыть руки растворителем. Самое простое: помыть руки водкой.
А водки там хватало на целый батальон.
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мафия все порешает, а затем пойдет открывать уголовные дела на украинских селян
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Писали, что Кожара готовый был в отключке, а сейчас уже по делам в другой комнате. Или менты туфту гонят в ожидании оплаты версии или журналюги как всегда с потолка пишут.
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Первое, что напрашивается - убийство Старицкого Кожарой. А то, что это самоубийство - нужно доказать. Оружие Кожары. Дом Кожары. Это так пол-Украины своих соседей перестреляют и спихнут на самоубийство.
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Якщо зброя Кожари, то він повинен відповідати за неналежне зберігання цього пістолета.
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Конечно сам предприниматель сам себя застрелил. А шо там думать, думать тут и нечего. Скорей всего три раза выстрелил себе в глаз и один раз в висок. А если честно, то он и они Пох.
Жаль, что своих чиновничьих властных собутыльников сначала не перестрелял прежде чем они его завалили.
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Уверен, что у этого Старицкого дома тоже был целый арсенал. От жеж чудесы - стоко ехать шоб у друга застрелиться. Но ничьо - хохлы, скоты, все сожрут!
А скорее всего Кожара отдал мусорам свой домашний архив со всем интересным, шо собрал за свою карьеру - там решение принимал не какая-то сявка райотделовская.
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Я смотрю мусора всех за лохов держат Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 3568 Не бывает таких самоубийств Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 674
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Тобто цей чоловік витягнув руку на 5 метрів і вистрелив у себе. Ай да Аваков, ай да сукін син.
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Шкура рыговская Кожара и застрелил чувака .
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Какая разница, на работе или в отпуску. В случай чего будет документ, что отозвана с отпуска.
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Ожидаю брифинга, там все разъяснят, не ломайте головы над версиями случившегося.
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ну шо там?

Президент Володимир Зеленський заявив, що «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука отримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія, яка дуже погано закінчиться»
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чисто наводка мусорам:
любая смерть - ето самоубийство - и все раскрыто ...
раскрываемость 100% - награды, чевствования, пьяные девки, шо еще нужно пузатому маиору?
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Рыги междусобойчики между собой выясняют , - кто у кого и кому , и сколька .. . Нормальный процесс . Немного затянулся , но время всё исправляет . Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 6803
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Та ну ! Друзі Тимчука теж не вірять в самогубство.І що ?
Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили - Цензор.НЕТ 2346
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В 2005 году «Интер» заключил контракт с продакшн-компанией «Студия Квартал-95», с 2007 года они начали работать на эксклюзивных условиях. Компания производила телевизионные проекты «Вечерний квартал», «Вечерний Киев», «Пороблено в Украине», «Миллионер - горячее кресло» и «Рассмеши комика»
февраля 2013 группа Дмитрия Фирташа DF Group объявила о покупке 100 % Inter Media Group. После этого, телеканал возглавил Егор Бенкендорф, а его информационное вещание - Евгений Киселёв...
А коли керував Інтером Старицький?
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Феодальне правосуддя (поділ на білих та негрів). Якби подібне трапилось в хаті когось з українців, то відразу закрили би всіх, хто в тій хаті мешкає.
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Достеменно відомо, що Сергій Старицький прийшов до правління "Інтеру" після смерті попереднього власника каналу Ігоря Плужникова, в той час, коли до наглядової ради "Інтера" увійшла вдова покійного власника каналу Світлана Плужникова. Вона активно підтримувала обрання Валерія Хорошковського на посаду голови правління каналу. Разом з тим головний редактор інформаційно-аналітичного мовлення "Інтера" Олексій Мустафін повідомив, що після зборів акціонерів у правління каналу входять: Владислав Ряшин - глава правління, Сергій Старицький - заступник голови, Ярослав Порохняк, Олексій Мустафін і Олег Павленко. Тоді ж Сергія Старицького назвали "смотрящим" в правлінні "Інтера" від Валерія Хорошковського.

А ХОРОШКОВСЬКИЙ ЗАРАЗ ТІПА КОНСУЛЬТАНТ ЗЕ
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Расследовать хищение телеканала «Интер» нельзя без расследования гибели его владельца. И не только его

Как известно, почти 10 лет спустя прокуратура возобновила проаизводство в деле по факту подделки документов при продаже телеканала «Интер» в 2005 году. Сделано это было, конечно, не по доброй воле прокуроров. А только после обращения в ГПУ журналиста Сергея Лещенко, ныне народного депутата от Блока Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/26689-tajny_intera_ili_zabytoe_delo_pluhnikova
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07.09.2005, "Интер" продали россиянам, а Порошенко давал за него 150 миллионов?

Игорь Плужников
Депутат Владимир Сивкович простит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить законность всех операций относительно акций телеканала "Интер" и смены руководящих органов компаний-акционеров телеканала.

Об этом говорится в запросе Сивковича на имя генпрокурора Святослава Пискуна и главы СБУ о проведении расследования гибели депутата Еврения Плужникова, одного из акционеров канала "Интер" "в связи с нововыявленными обстоятельствами, которые дают основания считать ее насильнической", сообщает пресс-служба депутата.

Депутат утверждает, что после смерти Плужникова, контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг".
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Какой-то странный суицид. Прийти в гости и самоубиться . С чего бы взрослому мужику. бизнесмену прийти в гости и пустить себе пулю в лоб? Не верю
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