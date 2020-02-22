 Нацполіція розслідує загибель підприємця Старицького в будинку ексглави МЗС Кожари як самогубство. Друг загиблого заявляє, що того застрелили

Про це інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомлення на спецлінію 102 надійшло від жительки села Чайки про те, що у будинку покінчив життя самогубством чоловік, який приїхав на гостини зі столиці. За вказаною адресою одразу прибула слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Там поліцейські виявили тіло чоловіка з вогнепальним пораненням голови. Загиблим виявився 56-річний житель Києва. На місці події які речовий доказ вилучено пістолет марки "Jericho 941 PSL", набої та гільзу.
За попередніми даними, киянин наклав на себе руки, коли господарі будинку, чоловік з дружиною, були в інших кімнатах у власних справах. Тіло померлого направлено на проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні пресслужби поліції Київської області.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, з додатковою відміткою "Самогубство".
При цьому підприємець Володимир Костерін на своїй сторінці в фейсбуці заявив, що за його інформацією Старицького застрелили.
"Прошу ЗМІ не поширювати версію про самогубство. Це неправда. Інформація надходить від експертів іншого роду, стріляли з 3-5 метрів", - написав Костерін.
прокляттям.
Хм. Быстро, однако (Антибиотик)
именно с таким намерением он пришел к гражаданину Х - тут же все на поверхности..
Просто надо вымыть руки растворителем. Самое простое: помыть руки водкой.
А водки там хватало на целый батальон.
Жаль, что своих чиновничьих властных собутыльников сначала не перестрелял прежде чем они его завалили.
А скорее всего Кожара отдал мусорам свой домашний архив со всем интересным, шо собрал за свою карьеру - там решение принимал не какая-то сявка райотделовская.
Президент Володимир Зеленський заявив, що «Опозиційна платформа - за життя» Віктора Медведчука отримує фінансування із закордону, і з цього буде «гучна історія, яка дуже погано закінчиться»
любая смерть - ето самоубийство - и все раскрыто ...
раскрываемость 100% - награды, чевствования, пьяные девки, шо еще нужно пузатому маиору?
февраля 2013 группа Дмитрия Фирташа DF Group объявила о покупке 100 % Inter Media Group. После этого, телеканал возглавил Егор Бенкендорф, а его информационное вещание - Евгений Киселёв...
А коли керував Інтером Старицький?
А ХОРОШКОВСЬКИЙ ЗАРАЗ ТІПА КОНСУЛЬТАНТ ЗЕ
Как известно, почти 10 лет спустя прокуратура возобновила проаизводство в деле по факту подделки документов при продаже телеканала «Интер» в 2005 году. Сделано это было, конечно, не по доброй воле прокуроров. А только после обращения в ГПУ журналиста Сергея Лещенко, ныне народного депутата от Блока Петра Порошенко.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/26689-tajny_intera_ili_zabytoe_delo_pluhnikova
Игорь Плужников
Депутат Владимир Сивкович простит Генеральную прокуратуру и Службу безопасности Украины проверить законность всех операций относительно акций телеканала "Интер" и смены руководящих органов компаний-акционеров телеканала.
Об этом говорится в запросе Сивковича на имя генпрокурора Святослава Пискуна и главы СБУ о проведении расследования гибели депутата Еврения Плужникова, одного из акционеров канала "Интер" "в связи с нововыявленными обстоятельствами, которые дают основания считать ее насильнической", сообщает пресс-служба депутата.
Депутат утверждает, что после смерти Плужникова, контроль над его долей на "Интере" перешел к российской структуре "Евразхолдинг".