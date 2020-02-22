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 Політика України
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 Чотирьом окупаційним "прокурорам" повідомлено про підозру у переслідуванні учасників проукраїнського мітингу в Криму в лютому 2014-го, - прокуратура

Прокуратура АР Крим повідомила про підозру чотирьом співробітникам окупаційної "Прокуратури Республіки Крим".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури АРК.

"Прокурорів" підозрюють за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів і звичаїв війни), а саме за незаконне кримінальне переслідування учасників мітингу на підтримку територіальної цілісності України, який відбувався біля  Верхової Ради АР Крим 26 лютого 2014 року.

Слідство встановило, що підозрювані, реалізовуючи політику держави окупанта, спрямовану на переслідування проукраїнського населення в Криму, розуміючи, що на території півострова діють виключно норми законодавства України, порушили заборону переслідувати осіб, які перебувають під захистом Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року за дії, вчиненні до початку окупації. Також, під час кримінального переслідування проукраїнських активістів за, нібито, організацію масових заворушень, незаконно застосовували кримінальне та кримінально-процесуальне законодавство РФ.

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Троє "прокурорів" незаконно створеної прокуратури Республіки Крим впродовж року систематично клопотали перед "судом" про обрання та продовження тримання під вартою одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Один з "прокурорів відділу" підтримувала державне обвинувачення в судових засіданнях та брала участьу судових дебатах, безпідставно звинувачуючи особу у злочині, якого вона не вчиняла. Внаслідок цих дій, "суд" засудив одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу до 8 років позбавлення волі.

Таким чином, працівники незаконно створеної "Прокуратури Республіки Крим" грубо порушили норми міжнародного гуманітарного права, передбачені статтями 31, 64, 65, 67, 70, 75 Конвенції про захист цивільного під час війни 1949 року.
Наразі підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи для встановлення їхнього місця перебування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177289
 
 
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Ну наконец-то!!!!!!
А мы всё ждали-ждали, ждали-ждали. Чотирьом окупаційним "прокурорам" повідомлено про підозру у переслідуванні учасників проукраїнського мітингу в Криму в лютому 2014-го, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3653
ТЕПЕРЬ ЗАЖИВЁМ!!!! УХ КАК ЗАЖИВЁМ!!!
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Вже тошнить від ваших перемог. Скиньтесь і пошліть кіллера.
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Терпение Эрдогана лопнуло - турки воевать с рашей умеют
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Закон війни один! Вбий ворога! Все решта *****, малята!
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