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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (4597) Хмельниччина (311) РДА (131) Гуменюк (8)

 Зеленський призначив коміка з "Ліги сміху" Гуменюка головою РДА на Хмельниччині. ФОТО

Коміка Василя Гуменюка, який виступав на проєкті "Ліга сміху", призначено главою Ярмолинецької РДА в Хмельницькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Обозреватель.

Відповідне розпорядження президента України Володимира Зеленського було опубліковано 20 лютого на сайті глави держави

"Призначити Гуменюка Василя Васильовича головою Ярмолинецької районної державної адміністрації Хмельницької області", - йдеться в документі.

Зеленський призначив коміка з Ліги сміху Гуменюка головою РДА на Хмельниччині 01

Гуменюк був учасником команди "Вінницькі", яка виступала на "Лізі сміху". Найбільше він запам'ятався в номері "Очі дівочі", в якому жартував про розмір жіночих грудей.

Зеленський призначив коміка з Ліги сміху Гуменюка головою РДА на Хмельниччині 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля

Комік балотувався на парламентських виборах від "Слуги народу", але не пройшов до Верховної Ради.

Зеленський призначив коміка з Ліги сміху Гуменюка головою РДА на Хмельниччині 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177287
 
   
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После Сивохи уже сложно удивить.....
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А тут сисястую секретарем походу. Ну профессионалы че сказать. Жить будем плохо, но весело. Да Зесептиконы?
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мы глубоко и настойчиво боремся с коррупцией... - тут к бабке не ходи....
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У Марка Бернеса в песне слова-"Ну что сказать мой старый друг,мы в этом сами виноваты".И видеоролик к вышесказанному.https://www.youtube.com/watch?v=iaINdGoctw4
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Вах, кто этот прэкрасный жэнщин на фотография. Зеленський призначив коміка з "Ліги сміху" Гуменюка головою РДА на Хмельниччині - Цензор.НЕТ 4920
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Сапунару-Ярінці Полтавська область відійде? Тернопіль кому? Танькє? Дно? Та нє, знизу постукали((
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