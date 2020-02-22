 У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко

Про це на брифінгу в суботу заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо поліцейського, якому кинули бруківку у голову. У нього струс мозку, він досі у лікарні, накладено 6 швів на обличчя. Є той, хто кинув (камінь. — Ред.), і ця людина буде відповідати на напад на поліцейського", - сказав Геращенко.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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Поліція затримала 24 учасників заворушень. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із затриманих 24 учасників заворушень відпустили всіх, крім одного, який направив автомобіль на правоохоронців.

Правоохоронці розпочали 5 кримінальних справ - за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).