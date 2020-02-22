EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1327  54
Все про:Нацполіція (9063) Геращенко Антон (481) Нові Санжари (81)

 У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко

Співробітник поліції, якому влучили каменем в голову під час зіткнень в Нових Санжарах 20 лютого, досі перебуває в лікарні.

Про це на брифінгу в суботу заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо поліцейського, якому кинули бруківку у голову. У нього струс мозку, він досі у лікарні, накладено 6 швів на обличчя. Є той, хто кинув (камінь. — Ред.), і ця людина буде відповідати на напад на поліцейського", - сказав Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затриманого в Нових Санжарах місцевого жителя Сіренка суд відправив під нічний домашній арешт

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко. ФОТО

Поліція затримала 24 учасників заворушень. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із затриманих 24 учасників заворушень відпустили всіх, крім одного, який направив автомобіль на правоохоронців.

Правоохоронці розпочали 5 кримінальних справ - за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177286
 
 
 Топ коментарі
 
Уникальный случай....обычно там мозга нет...и сотрясаться нечему...
 показати весь коментар
 
У него работа такая. Положено морду подставлять. Чтобы клоунов охранять - много морд надо подставлять.
 показати весь коментар
 
пусть подает в суд на собакова
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Уникальный случай....обычно там мозга нет...и сотрясаться нечему...
 показати весь коментар
 
 
Да брехать мостаки в касках и камень , а как же пули и осколки...на фронте
 показати весь коментар
 
 
Ваша власть клоунов , продавшихся кацапам, устроила этот беспредел ,теперь пешек ловят
 показати весь коментар
 
У него работа такая. Положено морду подставлять. Чтобы клоунов охранять - много морд надо подставлять.
 показати весь коментар
 
 
Якщщо нінащо негодиться йде в поліцаї,ао в кримінальники...
 показати весь коментар
 
в целом так и есть
и ещё работы не создали потому что.
 показати весь коментар
 
Крім двоногих ніхто в природі невинить когось в відсутності роботи...Може наврочено У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 6270 Вони,шукають не роботи,а можливості давши менше отримати більше.Бо озирнися навкруги ...-Робити,й робити,ніхто незроить ... У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 4220
 показати весь коментар
 
ляляля. Не всі такі розумні як ти. Але й ти мало в тому розумієш. Якщо не сприяти - робочі мічця не з'являться. Так само як якщо поле не засіяти - нічого не зросте. Ти точно так кажеш як дитина - мамо, мамо сходи нарви з дерева батонів - я їсти хочу.
 показати весь коментар
 
Ти ,сам почав... Ніхто невинен,що,ти,з"явився. Ніхто невинен в твоїх здібностях,ніхто в тебе,нічого неьрав, ніхто невинен,що нестворив для,тебе умов й благ,які,ти,бажаєш...Чи навчися по одежині простягувати ніжки, чи навчися приносити іншим користь. Але користь а не біду й горе Ось ,тобі за ля-ля-ля. Кожен може найти собі справу чи стати лайном.Як недивно дитина нічого немає й померлому нічого непотрібно. А суспілні ігри коли в тебе забирають з обіцянками,аби потім їх невиконувати,то ігри влади...Але бевзі нападають не-навладу а йдутьбикувати від влади... Може,вже,час незображувати з себе обійдене дитинча...
 показати весь коментар
 
Головний мусор каже, що мусора не люди. Тому нема чого перейматися.
 показати весь коментар
 
 
у морду В поліцаїв мосху небуваї !...
 показати весь коментар
 
 
заходе людожер в бакалєю, дивця а полки з мозгами: мозг доктора наук - 10 грв за кіло, моск профєсора - 15 грн за кіло, моск акадєміка - 20 грн за кіло, мосг поліцая - 10000 грн за кіло. Канібал здивовано питає:
-- а пачєму мосгі умних людєй такіє дєшовийє, а мосгі тупого мєнта такійє дорогійє???
-- а ти попробуй кілограм насобірай!
 показати весь коментар
 
 
"ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии)"

Це аналог 280 статті у московитів - кара за публічне інакодумство.
 показати весь коментар
 
А у Геращенко сотрясение кармана от премии за то что вброс озвучил.
 показати весь коментар
 
 
Вы бы лучше беспокоились, что Кабмин с хроническим сотрясением. Тоже мне - полицаю на рабочем посту по морде попали.
 показати весь коментар
 
 
В Штатах пристрелили бы на месте нападавшего, может потому и живут значительно лучше выполняя законы страны.
 показати весь коментар
 
 
В штатах бы не поехали туда куда не надо. Не было б таких как ты - жили бы как в Штатах.
 показати весь коментар
 
 
В штатах всіх евакуйованих з Китаю помістили на військовій базі, про яку цивільні і не чули.
 показати весь коментар
 
 
Добре,що люди непостраждали ,а найманець все одно цілими днями дурня клеїл - перетовпчеться ...
 показати весь коментар
 
 
это входит в его работу...
устроился в репрессивный аппарат НКВД имени Авакяна? - будь готов что тебя забьют ногами до смерти когда нибудь..
 показати весь коментар
 
 
Похудел Антон,Аваков жадный наверно,плохо кормит.
 показати весь коментар
 
А У ШАКАЛА - ЛИЗОБЛЮДА- ЛИЗОЗАДА ГАНТОНА ТАБАКИ ЕСТЬ МОЗГ? ИЛИ ТОЛЬКО ОДНА ПРЯМАЯ КИШКА ?
 показати весь коментар
 
 
Авакова надо срочно послать в Ухань на стажировку. Помощником полицейского. С доплатой конечно, потому что неучей туда не берут.
 показати весь коментар
 
Пусть не ходит без каски где идет строительство.....
 показати весь коментар
 
 
Вы когда эту рожу на фото видите или его название, что в первую очередь вспоминаете? Ну как ассоциация например Яременко-анал. Я лично вижу лизание тарелки пухлым языком в кафе
 показати весь коментар
 
 
Депутат Городского совета Кременчуга от Слуг народа Денис Терещенко устроил перепалку с сотрудниками "Полтаваоблэнерго".

В сеть попало видео инцидента, на котором слышно, как политик пригрозил "поставить раком" электриков.

Депутата разозлило то, что они начали работу, не имея при себе документов. На кадрах слышно, как он назвал себя "хозяином народа" после того, как его упрекнули в хамском поведении.
 показати весь коментар
 
У полицейского есть мозг - это хорошая новость. У поліцейського, якому в Нових Санжарах влучили каменем в обличчя, струс мозку, він у лікарні, - Антон Геращенко - Цензор.НЕТ 9523
 показати весь коментар
 
- петре!
- агов?
- в тебе є СПІД?
(скажу нема - скаже який же ти хазяїн, скажу є - попросить позичити)
- є, миколо, але небагато - тільки для себе!
 показати весь коментар
 
мусору выздоровления конечно, повышения в звании и палку подлиннее, но жалелка не включается как не тыцай...
 показати весь коментар
 
 
Как в том анекдоте : Вы мальчика спасли?

Ну я.
А кепка где?
 показати весь коментар
 
На его месте должен быть Аваков, но воно падло таке слизьке.
 показати весь коментар
 
Антоха говномет Сабакова...не може бути струсу того чого не існує.всі питання до Зебілів і Сабакова.
 показати весь коментар
 
Антоха говномет Сабакова...не може бути струсу того чого не існує.всі питання до Зебілів і Сабакова.
 показати весь коментар
 
А нах вы их туда приперли? Мусоров? Какого х..я они на БТР мирных жителей кошмарят а не сепаров на Донбассе?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору