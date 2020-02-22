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Все про:хабар (2928) Нацполіція (9063) Правоохоронні органи (829) Сумщина (387)

 Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

У Сумській області під час одержання хабара правоохоронці затримали керівника державного підприємства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція 01

За 5 тис. доларів чиновник обіцяв сприяння в безперешкодному укладенні договору оренди приміщень, що перебувають в управлінні підприємства.

Під час одержання хабара його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція 02

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та про подальше обрання запобіжного заходу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177285
 
   
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..вот так мы и живем....сопли жуем.. Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1530..таких директоров-насальника, по стране 99,99%
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