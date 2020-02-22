 Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

За 5 тис. доларів чиновник обіцяв сприяння в безперешкодному укладенні договору оренди приміщень, що перебувають в управлінні підприємства.

Під час одержання хабара його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

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Вирішується питання про повідомленні затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та про подальше обрання запобіжного заходу.