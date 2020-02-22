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Все про:Варченко (43) Нові Санжари (81)

 Затриманого в Нових Санжарах місцевого жителя Сіренка суд відправив під нічний домашній арешт

Затриманого під час зіткнень в Нових Санжарах місцевого жителя Володимира Сіренка, який, будучи в стані алкогольного сп'яніння, намагався наїхати автомобілем на нацгвардійців і поліцейських, суд відправив під нічний домашній арешт (з 22 до 7 години) на 2 місяці - до 20 квітня 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ, таке рішення ухвалив суддя Жовтневого районного суду Полтави.

Сторона звинувачення просила суд залишити підозрюваного під вартою, а сторона захисту наполягала на безпідставності такого запобіжного заходу.

Рішення суду може бути оскаржене протягом 5 днів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко. ФОТО

Поліція затримала 24 учасників заворушень. За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, із затриманих 24 учасників заворушень відпустили всіх, крім одного, який направив автомобіль на правоохоронців.

Правоохоронці розпочали 5 кримінальних справ - за ст. 293 (групове порушення громадського порядку), ст. 294 (масові заворушення), ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії), ст. 279 (блокування транспортних комунікацій), ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177284
 
   
 Топ коментарі
 
Коли Кожарі будуть запобіжний захід оголошувати, що застрелив?
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СОБАКИ!Смотрите,чтоб Санжары не стали Врадиевкой!
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А из "спортивной команды" никого не нашли? Ню-ню...
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Совкодрочер и (не только) Кива -организатор беспорядков ,останется неприкосновенным
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Коли Кожарі будуть запобіжний захід оголошувати, що застрелив?
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Приехали аваковские зеленюки. Напоили местных до неадеквата. И напали на них - пришлось защищаться.
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СОБАКИ!Смотрите,чтоб Санжары не стали Врадиевкой!
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Небудь дурнем,ненароджуйся в Нових Санжарах...
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Эвакуированные с Diamond Princess британцы прилетели в UK. #коронавирус #coronavirus Страна готова к распространению заразы на острове.

https://twitter.com/luricknet/status/1231200899651063809
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А из "спортивной команды" никого не нашли? Ню-ню...
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Своих трогать нельзя. Психанут, расскажут про все провокации, на которьіе их нанимали.
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а де ж аваківські мандіровочні? чому сидить тільки місцевий?
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Так козел отпущения , кто ж своих сажать будет - еще на заказчиков у власти выведет
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Это всё провокация власти зели. Им скотам надо срочно пропихнуть закон "Продажа земл" и это есть отвлекаловка.
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свічка



Здається,нарешті "тєма сісєк" розкрита.Принаймі для однієї райдержадміністрації. Василь Гуменюк найбільше запам'ятався виступом у номері "Очі дівочі", в якому "Вінницькі" жартували на тему розмірів жіночих грудей

Затриманого в Нових Санжарах місцевого жителя Сіренка суд відправив під нічний домашній арешт - Цензор.НЕТ 2523
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Головне не дати суддям втекти з України.
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"Да здравствует наш суд,самый гуманный суд в мире!" (с)
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в Австралии почти приготовили вакцину от коронавируса
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