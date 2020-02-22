 "У зв'язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України", - Зеленський прийняв відставку глави ОДА Сопеля

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У зв’язку із ситуацією, що виникла на Тернопільщині через евакуацію з Китаю громадян України, та незадовільною роботою облдержадміністрації з інформування населення щодо епідеміологічної безпеки президент України прийняв заяву Ігоря Сопеля про відставку із обіманої посади за власним бажанням", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо, Сопель був представлений Зеленським як очільник ОДА 1 листопада 2019 року.

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