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Матеріали за темою:
Все про:Мінздоров'я (1158) COVID-19 (222) Коваль Дмитро (1) Нові Санжари (81)

 За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ

Евакуйованих із китайського Уханя забезпечено всім необхідним, і вони не потребують продуктів харчування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль на брифінгу в Києві в суботу.

За його словами, всі евакуйовані, а також екіпаж і супровід здорові.

"Результати ранкового огляду позитивні. У жодної людини не виявлено симптомів захворювання", - сказав він.

Коваль також додав, що евакуйованих забезпечено всім необхідним і вони не потребують продуктів харчування.

"Якщо все ж є бажання допомогти, то просимо скоординуватися з Червоним Хрестом", - додав він.

Дивіться також: Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177280
 
 
 Топ коментарі
 
Ще зарано про це говорити. Інкубаційний період не минув.
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Отвлекли людей от Золотого, Омана, годовщины Майдана, сбитого и преданного самолета МАУ, от массовых сокращений, от продажи земли!
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ЗОЛОТЫЕ ПИРАМИДКИ ГОРДОНА СПАСАЮТ ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ! По итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8715
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а ще нехай геморой есполом змащують.
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А де водії які 8 годин везли інфікованих в автобусах в спільному повітряному просторі? Автобуси покинули санаторій разом з водіями, а водії залишились на карантин? Чи у влади взагалі мізки відсохли?
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мізки відсохли?)))))))
Правила Винни-Пуха. 100% о нынешних дебилах.
Если вам нужен по-настоящему мудрый совет, обратитесь к медведю с опилками в голове.

1. У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попишешь.
2. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только огорчают.
3. Сам знаешь, тут, в Лесу, нельзя пускать в дом кого попало.
4. Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться.
5. Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!
6. Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!
7. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся.
8. Мне даже казнь не страшна - многие живут без головы.
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Инфицированных из зоны эпидемии не выпускали, остальное домыслы провокаторов.
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В Штатах виявлено вірус у особи, яку в Японії (!) перед тим перевіряли 4 рази з від'ємним результатом.
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А в это время , студенты из Китая едут домой , а потом возвращаются .
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мгновенные тесты? как это определили? ...экстрасенсы ?
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В Украине уже производят свои собственные тесты на коронавирус. Это стало возможным благодаря тому, что Китай передал Украине открытый код РНК вируса. Украина же не только из Тернопольской области состоит.
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ЗОЛОТЫЕ ПИРАМИДКИ ГОРДОНА СПАСАЮТ ОТ ЛЮБОЙ БОЛЕЗНИ!
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Ще зарано про це говорити. Інкубаційний період не минув.
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У нас какие-то молниеносные тесты, определяют за минуты, а если серьезно - уже никто не поверит.
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А это министр здравоохранения без медицинского образования на глаз определяет. Впрочем температуру мерять она скорее всего так же умеет. Вот только анально или ректально? ну, это ей все равно.
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можливо, в цьому містечку є суперлабораторія, що так швидко аналізи видає
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КОНТАКТЁР ПЁТР И КОТ ДАН СПЕШАТ НА ПОМОЩЬПо итогам утреннего осмотра все эвакуированные из Китая, а также экипаж и сопровождение здоровы, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2815
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Циники с другими гражданствами делают из нас идиотов!
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Отвлекли людей от Золотого, Омана, годовщины Майдана, сбитого и преданного самолета МАУ, от массовых сокращений, от продажи земли!
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100% голову крутят своими зашкварами и сами панику раздувают.Хотели бы без шума и спокойно-элементарно в воинскую часть закрытого типа привезли и проходили карантин. А сделали как выгодно,ещё и к годовщине Майдана время выбрали.Не надо думать,что все у Зелебобика дураки.
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Коронавирус мочит жёлтую расу, белая раса устойчива к нему.
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Это правда.Странный вирус-ни одного европеоида пока.
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Итальянцы просто граждане.Два украинца тоже говорили с команды лайнера заразились.Вчера опровергли,а сплетни уже пошли в народ..Как можно поставить ИМЕННО коронавирус,а не просто пневмонию(миллионы умирают ежегодно по данным ВОЗ) не имея лабораторных возможностей провести анализы.. и не зная формулы самого штампа определить именно коронавирус?.На авось можно подстраховаться и заявить.А можно просто пневмонию списать на вирус.
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Не ври, уже несколько случаев смерти в Европе от коронавируса зарегистрировано. В Италии 2 человека умерли, заразившихся около 50 с уже подтвержденнм диагнозом, объявлено чрезвычайное положение в 2-х городах Павия и Кодоньо
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Сомневаешся, что в Италии им поставили правильный диагноз и попутали с обычной превмонией?
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Я и по двум украинцам на лайнере сомневался,тоже тут спорили...оказалось правдой.Все мои сомнения не в самой стране,где есть заражённые-уже пол мира есть.. А в ГЕНЕТИКЕ.Пока только азиаты,как человек написал выше.Тревогу бить надо по любому вирусу-спора нет.Но врачебная ошибка НИКОГДА не исключается в поставленном диагнозе-особенно в такое время как сейчас....на воду дуть.Надеюсь Вы поняли ,что я хотел вам донести.
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В Италии оба умерших -- итальянцы! И подобные вызовы -- серьезное испытание даже для передовых систем здравоохранения, а уж для нашей украинской вообще полная катастрофа. Так что в этом случае лучше перебдеть, чем недобдеть.
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лучше перебдеть, чем недобдеть)) согласен ВСЕГДА...вот пусть это и будет нашим общим с Вами мнением.Удачи без сдачи !
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Майкл бом! Шо з вами не так? Чому ви і досі продовжуєте стверджувати, що європейців це не торкнеться, а тільки азиатів. Італійці вже вмирають, кацапи вам правду ніколи не скажуть про своїх хворих. Скільки ще повинно померти європейців, щоб до вас дійшло, що вірусу по цимбалам якої ви раси?
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скоро мутирует . по этой причине и невозможно расовое оружие - мутирует и довольно быстро
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Тогда и напишем. Я следил реально с ПЕРВОГО дня с целью когда по границам Китая лаптеногих зацепит.Думал отвлечёт от Украины хоть скотов. Давно должно было быть.А нет.Чудо вирус ....А сплетни собирать-сразу умирать....
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В Минске фиксируются случаи свиного гриппа. Насколько ...

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4 дня назад - «В этом сегодня нет новости, сейчас мы оцениваем свиной грипп как ...
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А сколько было воя...
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11 американцев с японского лайнера которые по анализам считались здоровыми .\ японским при выпуске с лайнера и американским по приезду \ внезапно стали больными и у них проявился этот вирус . а насчёт лаптеногих так кто же будет выдавать правду в мир особенно если ихний главный санврач онищенко заявил . = у нас эпидемии не может быть . у нас холодно и вирус подохнет от холода . да и персы никаким боком к монголам не относятся . а у них уже все большие города включая Тегеран считаются заражёнными этим вирусом - официально уже объявили
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около 17 итальянцев, этнические французы, этнические немцы, иранцы, даже еврейки из Израиля - так что уже мочит всех За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5218
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это заболевшие, ну и двое итальянцев из этого числа уже не жильцы(((
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По всем Мировым СМИ про китайский короновирус печатается на последних страницах газет как на фуй никому не интересное приложение.
И только в Кацапиии и в Украине короновирус не сходит со страниц газет, особенно из прокацапских ТВ-СМИ, которых сейчас в украине большинство. Дожили, бла, до такого позора.
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Нехтування вже призвело до сполоху в Ірані та Італії.
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В Италии умерли два итальянца. Про то, что избирателен для китайцев - забудьте.
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На кацапской Лента. вру. или сру., не знаю как вернее, есть новость, что у водителя одного из автобусов, перевозивших эвакуированных их Уханя, поднялась температура https://lenta.ru/news/2020/02/22/voditel/. Может и врут, как обычно, но и нашим в этом деле особенно нельзя верить.
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Медперсонал міста Винники, с особливою турботою читає цю новину...
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А шо не так с медперсоналом Винников? Ах да, их зебоба необходимым не обеспечил и они, подонки такие, спели гимн Украины в честь памяти Небесной сотни
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Усе, распускай те их по домам -не только ж санжанским зебобикам опасаться-хай все нюхают))))
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Надо 2020 обьявлять годом медицины, и пересматривать весь бюджет. Самый простой вопрос сколько человек смогут про диагностировать и время определения коронавируса. В России запрещён въезд китайцев! В Южной Корее уже 430, и 1000 под подозрением. Всю секту проверяют и не только. Иран 30 человек, Италия 55.............. из новых. Есть ли в аэропортах термосканнеры?
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