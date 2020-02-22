 За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль на брифінгу в Києві в суботу.
За його словами, всі евакуйовані, а також екіпаж і супровід здорові.
"Результати ранкового огляду позитивні. У жодної людини не виявлено симптомів захворювання", - сказав він.
Коваль також додав, що евакуйованих забезпечено всім необхідним і вони не потребують продуктів харчування.
"Якщо все ж є бажання допомогти, то просимо скоординуватися з Червоним Хрестом", - додав він.
Правила Винни-Пуха. 100% о нынешних дебилах.
Если вам нужен по-настоящему мудрый совет, обратитесь к медведю с опилками в голове.
1. У одних в голове что-то есть, у других - нет, и тут уж ничего не попишешь.
2. Ты не забывай, что у меня в голове опилки. Длинные слова меня только огорчают.
3. Сам знаешь, тут, в Лесу, нельзя пускать в дом кого попало.
4. Хвост или есть, или его нет. По-моему, тут нельзя ошибиться.
5. Никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик!
6. Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно!
7. Не очень-то вежливо уходить из гостей сразу, как только ты наелся.
8. Мне даже казнь не страшна - многие живут без головы.
=======================================
Спасайтесь бегством в глущой деревне...
========================
В Минске фиксируются случаи свиного гриппа. Насколько ...
https://nn.by › ...
4 дня назад - «В этом сегодня нет новости, сейчас мы оцениваем свиной грипп как ...
=======================
А сколько было воя...
И только в Кацапиии и в Украине короновирус не сходит со страниц газет, особенно из прокацапских ТВ-СМИ, которых сейчас в украине большинство. Дожили, бла, до такого позора.