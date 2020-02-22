 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив незалежний розслідувач із Полтави Ігор Гавриленко, інформує Цензор.НЕТ.
"Хто сіяв паніку? Зверніть увагу на дати", - пише Гавриленко.
"19 лютого, 10:00. Сергій Чередніченко пише пост про санаторій у Нових Санжарах".
https://www.telegraf.in.ua/…/u-novih-sanzharah-koronavrusna…
"19 лютого, 21:14, цю інформацію поширює сайт RegionNews, де Чередніченко - блогер".
https://regionews.ua/ukr/blog/a1050/p989031
"Тоді ж у Нових Санжарах місцеві жителі почали збиратися біля медичного центру Нацполіції "Нові Санжари". Однак Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА, дізнався, що українців із Китаю розмістять у Санжарах, тільки сьогодні, 20 лютого, вранці (о 7:00)".
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826732660742141&id=100002163035159
"Хто ж такий, цей Чередніченко?" - запитує Гавриленко.
"Жовтень 2014 року. Офіс кандидата в нардепи, засновника ГО "Відродження Полтави" обшукує СБУ. Раніше у його співробітника виявили пачку газет "Новоросія".
https://poltava.to/news/30801/
"Лютий 2018 року. Чередніченка як очільника осередку СПУ у Полтаві представляє Ілля Ківа (фаворит Авакова)".
https://poltava.to/news/46167/
"Наразі Чередніченко продовжує керувати Соцпартією, але й за полтавську ОПЗЖ вболіває".
https://zmist.pl.ua/…/u-poltavi-vnochi-namagalisya-pidpalit…
СИДЯ В РАДЕ, ЧЛЕН ДРОЧИЛА!
І прізвище в того "Майнмана"-Помагайбо Михайло Веніамінович.
Оригинально, в ж.. х...
Серед олігархів давно практикується спонсурування багатьох проектів,часто-ідейно протилежних.
Важлива не партійність,а зв'язки.
Друга особа після Єрмака,що наближена до жопи імператора.
Вот ЭТУ новость надо выделять жирным!
А не про какую-то Скалецкую.
У тебя там в РедКолегии ОПЗЖэшники затесались?
що я мало не вцявся в свої красіві нові галіфе
...цензор вы не полетический а комедийный ресурс там Зеля уволил Соплю на Тернопольщине ...цензор жги еще
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая.
"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.
"Соратник нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи Сергій Чередніченко раніше за владу повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих із Китаю українців і спровокував паніку серед місцевих жителів."
Цікаво ,чи хтось пробував перемолоти інформацію моґами чи тільки сракою як блоХєр Ігор Гавриленко з пєйсБуха?
Напишіть цьому пітекантропу ,що його пєйсБух читає мало людей з Нових Санжарів,а як йому закінчиться трафік то нехай прочитає собі Конституцію ;Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Я досі думав що ківа там у польтаві один такий унікум ,а ні виявляється є ще один гавРиленко!
По його схибленій логіці виходить ,якщо я почув запах газу з під дверей сусіда то мені не дзвонити 104 ,а почекати коли ***** весь підїзд і тоді влада має викликати рятувальників!
Оригінальний випадок "шарікова".