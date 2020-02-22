EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  15305  140
Матеріали за темою:
Все про:Ківа (112) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко. ФОТО

Соратник нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи Сергій Чередніченко раніше за владу повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих із Китаю українців і спровокував паніку серед місцевих жителів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив незалежний розслідувач із Полтави Ігор Гавриленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто сіяв паніку? Зверніть увагу на дати", - пише Гавриленко.

"19 лютого, 10:00. Сергій Чередніченко пише пост про санаторій у Нових Санжарах".

https://www.telegraf.in.ua/…/u-novih-sanzharah-koronavrusna…

Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко 01

"19 лютого, 21:14, цю інформацію поширює сайт RegionNews, де Чередніченко - блогер".

https://regionews.ua/ukr/blog/a1050/p989031

Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко 02

"Тоді ж у Нових Санжарах місцеві жителі почали збиратися біля медичного центру Нацполіції "Нові Санжари". Однак Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА, дізнався, що українців із Китаю розмістять у Санжарах, тільки сьогодні, 20 лютого, вранці (о 7:00)".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826732660742141&id=100002163035159

"Хто ж такий, цей Чередніченко?" - запитує Гавриленко.

"Жовтень 2014 року. Офіс кандидата в нардепи, засновника ГО "Відродження Полтави" обшукує СБУ. Раніше у його співробітника виявили пачку газет "Новоросія".

https://poltava.to/news/30801/

Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко 03

"Лютий 2018 року. Чередніченка як очільника осередку СПУ у Полтаві представляє Ілля Ківа (фаворит Авакова)".

https://poltava.to/news/46167/

Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко 04

"Наразі Чередніченко продовжує керувати Соцпартією, але й за полтавську ОПЗЖ вболіває".

https://zmist.pl.ua/…/u-poltavi-vnochi-namagalisya-pidpalit…

Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко 05
Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177279
 
   
 Топ коментарі
 
почему вместо? Они вместе хорошо справляются.
 показати весь коментар
 
А так же 112 и НьюзВан очень оперативненько снимали там весь этот треш и распространяли по стране.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Где ты живешь? давай я там свалку устрою. куплю рядом участок.
 показати весь коментар
 
А БЕЗУМНАЯ ГОРИЛЛА,
СИДЯ В РАДЕ, ЧЛЕН ДРОЧИЛА!
 показати весь коментар
 
 
Он не др..ил, он его искал, но не нашел Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 8310
 показати весь коментар
 
 
...Илья, боец-удалой молодец Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283 ст. майор НКВД, за "особые заслуги" присвоено первое звание-майор НКВД, награжден красными революционными шароварами и маузером наградным за войсковую операцию по изятию дров в кол-стве один кузов "головастика" (УАЗ грузовой на пару тачек дров), заготовленных пацанами для добробатов...депутат ВР от партейки ЗаЖоппа.. Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283..телезвезда всех 3-х студий 5 колонны. Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 2283...характер болтливый, склонен к неадеквату, опасен для окружаюших т.к.критика поведения отсутствует напрочь...
 показати весь коментар
 
Кому нужна эта ложь? Панику спровоцировала сама Скалецкая, а Чередниченко только воспользовался ее кретинизмом, и то, думаю, ему это подсказал Медведчук.
 показати весь коментар
 
 
спровоцировал соратник Кивы/ Уши кодлана Коломойского. 23.01.20. В 2015 году я отказался палить проходящие через блокпост на Донбассе машины, которые не платили ему дань по 100 тыс, ветеран АТО Майман о конфликте с Кивой.- Кива сразу после конфликта заявил, что у него связи с Аваковым./ Коломойский не сомневается, что Аваков останется главой МВД./«Избрание Зеленского - это общая моя победа с Аваковым», - Коломойский.
 показати весь коментар
 
 
Досить вже байки травить від того вєтєрана Майнмана.То таке ж гівно мєнтовське,як і його старий дружок Ківа.
І прізвище в того "Майнмана"-Помагайбо Михайло Веніамінович.
 показати весь коментар
 
Здесь о том что Происходящее в Новых Санжарах выгодно кодлану Коломойского. Больше всех с коронавирусом борется- суетится Аваков, слуга Коломойского. После принятия закона о продаже земли будут массовые протесты.Аваков репетирует подавления протестующих полицией.21.02.2020 13:42
 показати весь коментар
 
 
Але - Кива - уже перекрасился - он нардеп от опжз - работает непосредственно на ***** через Мертведчука.
 показати весь коментар
 
 
А я ще позавчора казав, Шо без кИвИ там не обійшлось. Де це падло тільки не було...
 показати весь коментар
 
 
А заявление депутатов Ново-Санжарского сельсовета, где они потребовали не допускать украинцев с Уханя, он тоже написал?
 показати весь коментар
 
А кто такие депутаты да еще и сельсовета? Им что скажут то и напишут. Вот смотри, телеканал Zik единственный телеканал который транслировал все эти события онлайн. Теперь с этого телеканала кЫва ведет уже предвыборную агитацию. Второе, Аваков у Шустера сказал, что депутаты сами проболтались закулисами, что это пиар ход на выборы. А теперь включай логику, если она у тебя есть...
 показати весь коментар
 
Есть у нас такая старая традиция - теперь кто провоцировал будут утверждать, что они просто информировали, а тех кто информировал будут называть провокаторами! Кругооборот воды, замкнутый круг...
 показати весь коментар
 
Эти банды меняются каждые пять лет начиная с 1991-го. А в быту мутят общие мутки, потом выходят на свои же телеканалы и мутят головы людям. Но печально то, что уже народ сталкивают лбами и льется кровь...
 показати весь коментар
 
 
Как вы думаете. американцы тоже поселили своих граждан из зоны карантина в мотеле Санта-Барбары, предварительно не уведомив никого?
 показати весь коментар
 
Типо, этот мерзавец посмел написать правду, чем спровоцировал панику среди зебилов?
Оригинально, в ж.. х...
 показати весь коментар
 
Паніку спровокувала дебільна ЗЕбільна влада, в першу чергу. Тут одного Зеленського і його ідіотських спітчів вистачило.
 показати весь коментар
 
 
Хоть Медведчук и падлюка с Кивой - но провокацию устроили Осел и Аваков.
 показати весь коментар
 
Тобто ? Ківа і є людина Авакова.Був і буде. Те,що Борісич купив йому місце в списку ОПЗЖ,-нічого не значить (вірніше,-значить те місце було найдешевшим,або надалося в обмін на деякі послуги).
Серед олігархів давно практикується спонсурування багатьох проектів,часто-ідейно протилежних.
Важлива не партійність,а зв'язки.
 показати весь коментар
 
 
Так іноді буває. Аваков свою партію грає.Бо хоч і маленький,але олігарх,ще й з найпотужнішою силовою структурою.
Друга особа після Єрмака,що наближена до жопи імператора.
 показати весь коментар
 
 
ЦЕНЗОР!!!
Вот ЭТУ новость надо выделять жирным!
А не про какую-то Скалецкую.
У тебя там в РедКолегии ОПЗЖэшники затесались?
 показати весь коментар
 
 
отета ти шутнув, гебнявий!
що я мало не вцявся в свої красіві нові галіфе
 показати весь коментар
 
 
. кстати к нам в мае приезжает автор фразы про галифе и известный порохобот Подеревянський . нужно будет обязательно сходить . интересно зебобиков и санжарское быдло простебет ? Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко - Цензор.НЕТ 3098
 показати весь коментар
 
Как вы думаете. если бы привезли туда людей евакуированных из зоны бедствия - наводнение. пожар, землетресение - как бы реагировали новосанжарцы?
 показати весь коментар
 
Каждый день бы с новоприбывшими попойки устраивали.
 показати весь коментар
 
 
головне, щоб винуватця всіх останніх негараздів в Україні, якомога швидше доставили на допит!!!
 показати весь коментар
 
Расследователь ? бугагагагагага
...цензор вы не полетический а комедийный ресурс там Зеля уволил Соплю на Тернопольщине ...цензор жги еще
 показати весь коментар
 
Первый пошел...
Председатель Тернопольской областной государственной администрации Игорь Сопель ушел в отставку из-за эвакуации украинцев из Китая.

"В связи с ситуацией, возникшей на Тернопольщине из-за эвакуации из Китая граждан Украины, и неудовлетворительной работой облгосадминистрации по информированию населения об эпидемиологической безопасности президент Украины принял заявление Игоря Сопеля об отставке с занимаемой должности по собственному желанию", - говорится в сообщении пресс-службы Офиса главы государства.
 показати весь коментар
 
Начинать нужно было с Почаевской Лавры.
 показати весь коментар
 
Кива - аваковская фсбшная марионетка
 показати весь коментар
 
 
А дубінушкє - дубинському, не бажають подякувати???
 показати весь коментар
 
 
Чередниченко ?? знакомое рыло . давно ловит рыбку в мутной воде
 показати весь коментар
 
Невідомо, як повили б себе інші люди в інших містах, якби ці люди туди їхали. Просто провал в розяснювальній роботі. Провал в цьому влади!
 показати весь коментар
 
 
Че не пишете Кива чей соратник? Чьим советноком он был длительное время?
 показати весь коментар
 
Може я чогось не зрозумів !?
"Соратник нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи Сергій Чередніченко раніше за владу повідомив про прибуття в Нові Санжари евакуйованих із Китаю українців і спровокував паніку серед місцевих жителів."
Цікаво ,чи хтось пробував перемолоти інформацію моґами чи тільки сракою як блоХєр Ігор Гавриленко з пєйсБуха?
Напишіть цьому пітекантропу ,що його пєйсБух читає мало людей з Нових Санжарів,а як йому закінчиться трафік то нехай прочитає собі Конституцію ;Стаття 34. Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
Я досі думав що ківа там у польтаві один такий унікум ,а ні виявляється є ще один гавРиленко!
По його схибленій логіці виходить ,якщо я почув запах газу з під дверей сусіда то мені не дзвонити 104 ,а почекати коли ***** весь підїзд і тоді влада має викликати рятувальників!
Оригінальний випадок "шарікова".
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору