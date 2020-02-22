 Паніку через коронавірус у Нових Санжарах спровокував соратник Ківи Чередніченко, - розслідувач Гавриленко. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив незалежний розслідувач із Полтави Ігор Гавриленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Хто сіяв паніку? Зверніть увагу на дати", - пише Гавриленко.

"19 лютого, 10:00. Сергій Чередніченко пише пост про санаторій у Нових Санжарах".

https://www.telegraf.in.ua/…/u-novih-sanzharah-koronavrusna…

"19 лютого, 21:14, цю інформацію поширює сайт RegionNews, де Чередніченко - блогер".

https://regionews.ua/ukr/blog/a1050/p989031

"Тоді ж у Нових Санжарах місцеві жителі почали збиратися біля медичного центру Нацполіції "Нові Санжари". Однак Олег Синєгубов, голова Полтавської ОДА, дізнався, що українців із Китаю розмістять у Санжарах, тільки сьогодні, 20 лютого, вранці (о 7:00)".

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2826732660742141&id=100002163035159

"Хто ж такий, цей Чередніченко?" - запитує Гавриленко.

"Жовтень 2014 року. Офіс кандидата в нардепи, засновника ГО "Відродження Полтави" обшукує СБУ. Раніше у його співробітника виявили пачку газет "Новоросія".

https://poltava.to/news/30801/

"Лютий 2018 року. Чередніченка як очільника осередку СПУ у Полтаві представляє Ілля Ківа (фаворит Авакова)".

https://poltava.to/news/46167/

"Наразі Чередніченко продовжує керувати Соцпартією, але й за полтавську ОПЗЖ вболіває".

https://zmist.pl.ua/…/u-poltavi-vnochi-namagalisya-pidpalit…



