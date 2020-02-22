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 Українські біатлоністки стали бронзовими призерами чемпіонату світу в естафеті 4х6 км. ФОТО

Збірна України виборола бронзову медаль у жіночій естафеті на чемпіонаті світу з біатлону в італійському Антхольці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Українські біатлоністки стали бронзовими призерами чемпіонату світу в естафеті 4х6 км 01

У складі української збірної в естафеті виступали Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Віта Семеренко та Олена Підгрушна. Меркушина завершила свій етап на сьомому місці, Джима стала шостою, а Семеренко передала естафету восьмою. Однак Підгрушна змогла зробити подвиг і вивести Україну в трійку призерів.

Після заключної стрільби Підгрушна, яка використала один додатковий патрон, пішла на дистанцію другою, але програла боротьбу за срібло німкені Деніз Херманн. Лідер у жіночій естафеті змінювався кілька разів, а перемогу в перегонах у підсумку здобула збірна Норвегії.

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Для збірної України ця медаль стала першою на чемпіонаті світу з біатлону-2020.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177276
 
   
 Топ коментарі
 
кацапы традиционно боятся биатлонисток - это для них концентрированная смерть. Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км - Цензор.НЕТ 1162
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Этот дурачок Логинов выиграл чемпионат мира. Сам виноват.
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выиграть, вы казламордые можете только бутылку, на которой сидите, только большего размера
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У Логінова дружина українська біатлоністка Марія Кручова, можливо це якось пов'язано.
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Хорошая новость за прошедшую неделю .
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кацапы традиционно боятся биатлонисток - это для них концентрированная смерть. Украинские биатлонистки стали бронзовыми призерами чемпионата мира в эстафете 4х6 км - Цензор.НЕТ 1162
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Это было неплохо. Лена поставила хорошую точку.
Что до итальянок...
Непонятно. Зачем на первых двух этапах делать минутный задел, а потом ставить человека, который гарантированно застрелится. Больше некого?
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Нема, в них дві топкласу, інші третя ліга.
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Стреляем неплохо ,но бежать девочки, надо быстрей .
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Да... Что касается хода, тут мы не в лидерах. Поэтому и против немки шансов не было, серебро было не удержать.
Но бронза тоже неплохо. Девчата молодцы.
А вот мужики... Пожалуй, тут шансов никаких. Впрочем, посмотрим, 40 мин. осталось.
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Щирі вітання нашим дівчаткам, трішечки-трішечки не вистачило до срібла.
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..че докопались, бегунки в лавку диванные?..где бегать, если снега нет?)))
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Пусть тренируются на коррупционерах.
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