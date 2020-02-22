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Все про:найманці РФ (1008) операція Об'єднаних сил (2092)

 Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ. ФОТО

У суботу, 22 лютого, вночі штурмова група 4-ї мотострілецької бригади ЗС РФ зробила спробу атакувати опорний пункт 1-го батальйону 93-ї механізованої бригади поблизу висоти 195 біля села Кримське на Бахмутській трасі.

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 300 метрів. Користуючись цілковитою темрявою, противник зробив спробу перетнути Бахмутську трасу і потайки зайти на опорник. Однак чергова зміна була напоготові: найманців виявили в тепловізор (спасибі "Повернись живим"), після чого ефективно придушили вогнем стрілецької зброї. Противник втікав, на дорозі за 70 метрів від наших позицій покинули одного свого пораненого.

Згодом пораненого вдалося витягнути, він зазнав двох кульових поранень: одна куля влучила в щелепу, друга - в живіт. У найманця виявили документи: Лазарєв Андрій Олександрович, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади. Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був із собою автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Оскільки йому не надали допомоги його товариші, він помер від втрати крові відразу після потрапляння в полон.

Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ 01

З нашого боку потерпілих немає.

Натхнені захопленням нашого спостережного пункту 18 лютого підрозділи 4-ї бригади ЗС РФ підвищили бойову активність у смузі 72-ї та 93-ї бригад ЗСУ на Бахмутській трасі. Очевидно, що противник може продовжити атаки на цій ділянці, сподіваючись знайти вразливі місця в наших бойових порядках".

Читайте також: Найманці РФ уночі намагалися вийти на позиції українських воїнів, проте, зазнавши втрат, відступили, - штаб ОС

Блогер Necro Mancer у своєму твітері опублікував скриншот сторінки знищеного найманця в російській соцмережі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177275
 
   
 Топ коментарі
 
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги..
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траур у зебилов и в ОП вислюка - ВСУ им мешают увидеть "желание мира в глазах путина!"
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Кстати, кациков - с 23-м фефралюгой. В этот день 1918 год - немецкие пацаны - настолько хотели догнать дидов, шо находили только портянки, говно и оружие, гонясь за дидами на поездах даже)))
С..ка, какие же красножопые тупые то..... И эти "мужики " празднуют день позора Орды? Поздравим, мне напр. приятно - видеть как дураки беснуются.
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Героям слава! Молодци ребята, надрали задници кацапам. Спасибо волонтерам из "Повернись живым"
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Мальчик-с-пальчик (2000 г.р) из Чернухино, "в активном поиске" (семейное положение на ФБ), видимо, искал себе жону в Украине? Действительно, "*******" как закончилось. Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ - Цензор.НЕТ 5040
Спасибо, ребята, за мирное небо! Героям слава!!!
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Этот дохлый кацап смотрится лучше, чем 140 миллионов (пока) живых.
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Я оце хвилююся - а чи продовжить він "активний поиск" в пеклі, а то там тьолок їхніх малувато..
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чем больше подохнет кацапских мразей, тем быстрее наступит мир.
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Хор алєксандрова- урєжте марш! Вашого #бучого полку прибуло!
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В Луганській обл -чОрнухінЕ . А чЕрнухінО - це русня , вологодські є-бєня.
Воно , виродок фашистський , все таки з русні приперся , щоб вбивати людей .
Боже , як добре , що цього виродка вчасно знищили . Стільки людей могли постраждати від рук фашиста .
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Хорошим кацапам хорошие гробы, плохим-плохие
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Сивоха говорит что это наши братья Яка гидота может это братья зебуинов
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И он уже не "в активном поиске", печалька.
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НАРОД , подскажите а какой смысл таких ВЫЛАЗОК для сепарастов ???? Я понимаю провести воен. операцию , захватить какойто СТРАТЕГИЧЕСКИЙ обьект который может положить исход битвы , войны (((( а это просто ТУППАЯ утилизация !!! я б хер в такую АТАКУ пошел с любой стороны , ЖИЗНЬ она одна !!!
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....люди не СТЕБАЙТЕСЬ , вчера вернули нашего БОЙЦА (((( ВОЙНА это такая х...ня , что кто то воюет по ЧЕСНОКУ , а кто то бухает и ложит на это все !!!
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Безграмотная обезьяна с автоматом. Подпись под его фамилией - "всё будет зае...сь НА ВЕРНИКА"
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