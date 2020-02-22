 Бійці 93-ї бригади відбили атаку: знищено найманця Андрія Лазарєва з 4-ї бригади ЗС РФ. ФОТО

Про це пише на сторінці у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"У цьому районі позиції сторін розділяє дорога і дистанція приблизно в 300 метрів. Користуючись цілковитою темрявою, противник зробив спробу перетнути Бахмутську трасу і потайки зайти на опорник. Однак чергова зміна була напоготові: найманців виявили в тепловізор (спасибі "Повернись живим"), після чого ефективно придушили вогнем стрілецької зброї. Противник втікав, на дорозі за 70 метрів від наших позицій покинули одного свого пораненого.

Згодом пораненого вдалося витягнути, він зазнав двох кульових поранень: одна куля влучила в щелепу, друга - в живіт. У найманця виявили документи: Лазарєв Андрій Олександрович, 27.05.2000 року народження, 1-й батальйон 4-ї бригади. Підрозділи цієї ж бригади атакували позиції на сусідній ділянці 72-ї бригади 18 лютого. У Лазарєва був із собою автомат АК-74, гранати, розвантаження російського виробництва. Оскільки йому не надали допомоги його товариші, він помер від втрати крові відразу після потрапляння в полон.

З нашого боку потерпілих немає.

Натхнені захопленням нашого спостережного пункту 18 лютого підрозділи 4-ї бригади ЗС РФ підвищили бойову активність у смузі 72-ї та 93-ї бригад ЗСУ на Бахмутській трасі. Очевидно, що противник може продовжити атаки на цій ділянці, сподіваючись знайти вразливі місця в наших бойових порядках".

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Блогер Necro Mancer у своєму твітері опублікував скриншот сторінки знищеного найманця в російській соцмережі.