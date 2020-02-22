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Все про:Данілов (69) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 На протестах у Нових Санжарах були "професійні" підбурювачі, - Данілов

Під час протестів, які супроводжували прибуття в Нові Санжари Полтавської області евакуйованих з Уханя громадян, у натовпі діяли "професійні" підбурювачі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це сьогодні на брифінгу біля медцентру в Нових Санжарах сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

"У тому, що тут відбувалося, брали участь люди, які до Санжар не мають жодного стосунку. Але це вже питання до наших правоохоронних органів. Ці люди є професіоналами, і коли така ситуація стається, вони підбурюють, а потім зникають. Але і СБУ, і МВС розуміють, про кого йдеться, вони відпрацюють цю ситуацію", - сказав Данілов.

За його словами, є професійні підбурювачі. "Тітушки, ми вже про них трохи призабули, зараз є нова теорія, що це "вірусологи" в спортивному одязі", - додав він.

Секретар РНБО не захотів називати міста, з яких прибули провокатори, але на уточнююче запитання підтвердив, що вони підбурювали людей у натовпі.

Данілов також сказав, що ситуація в Нових Санжарах сьогодні цілком контрольована.

Данілов прибув у Нові Санжари за дорученням президента України Володимира Зеленського для ознайомлення із ситуацією, що склалася.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.

Дивіться також: Аваков про затриманих у Нових Санжарах: "Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку". ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177272
 
   
 Топ коментарі
 
На средства затраченные на перелеты умных киевских шишек из Киева в Санжары наверное можно было бы построить новую больничку.
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Зє!льона плєсєнь опять тємніт - нє захатєл он називать - патамушта там всє мєснийє, із района
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Уже есть журналистское расследование:
В Санжарах разжигали панику и подстрекали местные депутаты от ОПЗЖ.
"Ось така уйня, малятка." (с)
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https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2020/02/21/7241172/
- и ещё вот это как точка невозврата к пункту акакаяразница......
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раскачало.... лодку-будку..... замена "на новые лица" отнюдю не означает замену ни лодок
ни будок......
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Інформаційний шум для того і створювався щоб лохи ганялись за вірусом і не заважали зелені робити свою справу.
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Так а где гбр, сбу хбу, почему допустили этих титушек. Как ни крути а зеленые обосрались
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Ну сколько, бла, можно обсусуливать эту кацапскую провокацию ??? Люди очнитесь!
Аж ригати верне від цієї кацапської провокаціі на прокацапських СМІ в Україні.
А ви все жерете та й жерете цю кацапську та прокацапську гидоту. Птьфу. курва. аж зло бере.
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Конечно были те подстрекатели что от сабакова.
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Поздравляю украинцы вас с бронзой! ...и расейцев тоже с почетным 8-м местом хаха!
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Зелень запустила своих подстрекателей чтоб народ перестал обсуждать сдачу опорников и Украины ***** и с негодованием порицал каких-то непонятных товарищей и обсуждал позор на весь мир.
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Ага а Придурок-данилка оманский шпион. Ты сначала в суде докажи, потом обвиняй.
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это шо было ??? вечный двигатель торговли ???
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КАк собрать пресс-конференцию и выставить убийцами военных и волонтеров - всегда пожалуйста. С именами, телефонными разговорами, информацией с видео камер. Как прищемить "титушню" - все вокруг да около. Приведите десяток этих провокаторов в студию и пусть расскажут, кто и за что им платил. И в каких "мероприятиях" участвовали до этого И кто и за какие "художества" им тогда платил... А то, что Вова, что этот Данилов только говорят о каких-то невидимых провокаторах...
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Про це мовчать у телевізорі та лише зрідка інформують у соціальних мережах.
(Попереджали про це явище вже давно)

Тітушки Авакова є симптомом дуже серйозної проблеми сьогоднішньої України
На протестах у Нових Санжарах були "професійні" підбурювачі, - Данілов - Цензор.НЕТ 6204
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У підсумку :
орли/пси авакова розігнали тутушок, яких зібрали люди авакова : череднеченко і кива


#протестуНовихСанжарах
Із 24 затриманих мітингарів у Нових Санжарах більшість виявились немісцевими

https://www.youtube.com/watch?v=TtmKMrEjOVM


Денис Казанський (тут https://www.youtube.com/watch?v=BP8wZEbHur0) показав, що ситуація з поверненням українців з Китаю нагніталась, готувалася і затягувалась владою, тобто розігрувався спец.сценарій, результатом якого з'явився рюкзаків на "білому коні"..

Залишилося з'ясувати чий був сценарій,
чи окремо авакова, чи спільно зеленського ?
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гениальный ход нашего клоуна-презика из секты СЛУГА НАРОДА. Разместить зараженных поближе к ЛУГАНДОНУ чтобы все сепары передохли
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"Профессиональных подстрекателей" надо далеко и надолго. Предварительно выяснить какой "свинарчук" им заплатил.
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хоспади.... скокаж их туда полетело.... интересно если не дай Бог ихтамнеты на донбассе гдето
прорвут фронт они тоже все туда полетят ???
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как во времена яныка, полиция за собой кругом таскает титушек, вопрос для чего это авакяну, балы перед зелей зарабатывает или хочет размыть провал с шереметовским делом или еще чего нибудь
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Виконується стара відома пісня: "Ми знаємо хто це зробив".
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У путіна немає такого ресурсу щоб нагнати урлу з кількох областей, самі вони "від вологості" також не зберуться - що ж це за таємнича сила така їх згуртувала в певному місці в певний час.
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і дурному ясно що тільки Пороху вигідні зараз ці всі двіжняки
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Самый главный профессиональный подстрекатель это зеленый карлик. Главное подстрекательство в том, что власть, в том числе и карлик, не слышит людей и не хотят слышать. В том числе все селяне категорически и до глубины души против "рынка земли". Но эти мерзавцы на это не обращают внимание и проталкивают его.
Поэтому селяне стремятся хоть каким то образом, сделать так, чтобы их хоть как то услышали. Зеленые мерзавцы. довели народ до таких действий.
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Новые профессии в стране - профессиональные подстрекатели и профессиональные митингующие. Центр подготовки - не в МВД ли? Разгул преступности в стране уже побороли и чем-то другим надо заняться, отрабатывать деньги налогоплательщиков.
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ИНтриганы.... в шпионов играете .... вы - говнюки - и есть главные диверсанты в этой стране и ваши позорные зехера - не тот уровень доовеия, чтоб ктог-товерил вашим кгбшно сталинским сказкам про шпионов.... правда, враги народа есть. Это вы.
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Аваковские фсбшные титуханы-провокаторы
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на тему САНЖАРОВ! читайте ****** проклятые кто был против в стране и в САНЖАРАХ ЧТО О ВАС МРАЗЯХ ДУМАЮТ КИТАЙЦЫ! я не хочу здесь писать как раньше и не пишу...так раз в месяц.... твари ****** бастующие гребни. отказаться просто от подозреваемых на ГРИП ТОЛЬКО В ДРУГОЙ ФОРМЕ. в стране от грипа мрут вот десятками простого и не верещите мрази.... какой стыд за полтовчан ....**** так сами обосрались и страну обосрали на весь мир....(( не отвечайте мне...нафуй нужно мне ...мне всё ясно и понятно...всё читаю и смотрю....((*https://ustymenkooleh.patrioty.org.ua/blogs/koronavirusnyi-bunt-kytaitsi-zaiavyly-shcho-rozirvaly-b-ukrainu-cherez-sutychky-u-novykh-sanzharakh-316653.html
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Главные подстрекатели и провокаторы были на телеканалах прямой,112,ньюз ван,зик,и по марафонски круглые сутки в эфире подстрекали и панику сеяли.Вот кем бы надо в первую очередь заняться,и начать с хозяев этих телеканалов.
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