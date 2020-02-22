 Евакуйовані з Китаю здаватимуть аналізи що три дні, - Данілов

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час брифінгу в Нових Санжарах.
"21 січня, щойно китайська сторона надала відкритий код РНК, наші дві провідні інституції почали виробляти власні українські тести. Вони наразі готові. Ми що три дні будемо забирати всіх, хто тут є, як тих, хто перебуває в приміщенні, так і тих, хто перебуває в секторі забезпечення охорони тощо. Вони раз на три дні проходитимуть у лабораторії Києва дослідження", - сказав він.
Данілов уточнив, що інформацію про результати досліджень оприлюднюватимуть у міру їх проведення.
Першу партію зразків уже зібрали і упродовж найближчої години відправлять до Києва, підкреслив секретар РНБО.
Данілов прибув у Нові Санжари за дорученням президента України Володимира Зеленського для ознайомлення із ситуацією, що склалася.
Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Но добивает то, что чувак на третий день срочно ПРИЛЕТЕЛ!
На САМОЛЕТЕ, блд!
345 км. он срочно ЛЕТЕЛ, чтобы расскзать сколько раз будут мерить температуру!
А фули, молодая кокоманда! Бабло есть!...
Шоу продолжается!
и где-то есть лаборатория (тайная наверное) которая сможет выявить коронавирус?
или завезли новые (кроме тех 30 шт) тесты ???
или это для самоуспокоения ??? взяли анализы - все здоров!
но...они еще не прошли клинических испытаний (т.е. на сам коронавирус (ибо не было еще на чем/ком (слава Богу)...но они шикарно определяют другие вирусы, лучше зарубежных)
Мне стыдно не за людей, мне стыдно за власть.
Вместо того, чтобы подготовиться и если не можешь встретить, попросить помощи других стран, зная реакцию людей нагнали спец. технику и нац гвардию, чем дополнительно напугали людей, втч местных детей. Почему одних детей жалко, а о других все молчат?
Этим они поставили в опасность и людей в автобусе и местных....
Относятся к людям как скоту, в средневековье ни медицины, ни пандусов, ни защиты прав, ни помощи самым слабым, втч пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, а потом говорят о том, что люди утратили человечность.
НА САМОМ ДЕЛЕ, ВЛАСТЬ УТРАТИЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
С яныком опыт, ничему не научил...
Их обманули...
Когда человека насилуют, обманывают в ммм, воруют у него, виноват мошенник.
Людям свойственно верить, во всех странах во все времена, они такие же люди, просто нехорошие люди воспользовались сложной ситуацией.
Ну и я не поклонница порошенко, извините, но он тоже виноват.
А вот про вину Порошенко (подчёркнуто с маленькой буквы!) почитал бы. Можете кратко? Не страшно, если я не врублюсь с первого раза - я умею задавать уточняющие вопросы.
Пусть будет порошенко идеальный с незапятнанной репутацией, не допустил ни одной ошибки, это все прошлое. Те кто живут прошлым не достигают ничего, важно настоящее и как оно влияет на будущее.
Людей лишили образования, довели за черту бедности... Л.х есть везде и всегда.
Если человек дурак, он не может прыгнуть выше своих возможностей и понять, что его дурят и оценить последствия. Умный же зло намеренно совершает действия направленные на разрушения это нужно понимать.
Дурак не заслуживает жестокости и вы это должны понимать, если боитесь за рейтинг вашего пороха, а если вы говорите, что одни люди лучше другие хуже и ничего не заслуживают, вы не лучше чем зеля, который заявляет что 50 людям мы помочь должны, а на остальных нуждающихся не замечает.
ПС там есть наверное и электорат пороха, хоть небольшой %...
столько идиотов в правящих рядах , это уже перебор янелоха и его молодой команды)))
Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.
ущипните меня и скажите, что это не так !!!!!!!!!!!!!!!!!!
с таким Советом Национальной Безопасности не нужно и врагов