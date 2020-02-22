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Все про:Данілов (69) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Евакуйовані з Китаю здаватимуть аналізи що три дні, - Данілов

Українці, евакуйовані із Китаю, а також обслуговуючий обсервацію в Нових Санжарах персонал що три дні здаватимуть аналізи на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов під час брифінгу в Нових Санжарах.

"21 січня, щойно китайська сторона надала відкритий код РНК, наші дві провідні інституції почали виробляти власні українські тести. Вони наразі готові. Ми що три дні будемо забирати всіх, хто тут є, як тих, хто перебуває в приміщенні, так і тих, хто перебуває в секторі забезпечення охорони тощо. Вони раз на три дні проходитимуть у лабораторії Києва дослідження", - сказав він.

Данілов уточнив, що інформацію про результати досліджень оприлюднюватимуть у міру їх проведення.

Першу партію зразків уже зібрали і упродовж найближчої години відправлять до Києва, підкреслив секретар РНБО.

Данілов прибув у Нові Санжари за дорученням президента України Володимира Зеленського для ознайомлення із ситуацією, що склалася.

Як повідомляє телеканал "112 Україна", всі автобуси, якими евакуйованих доставили в Нові Санжари, після санітарної обробки покинули територію санаторію.

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Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177271
 
 
 Топ коментарі
 
Хрен с ним, что кипишу в Санжарах третий день...
Но добивает то, что чувак на третий день срочно ПРИЛЕТЕЛ!
На САМОЛЕТЕ, блд!
345 км. он срочно ЛЕТЕЛ, чтобы расскзать сколько раз будут мерить температуру!
А фули, молодая кокоманда! Бабло есть!...
Шоу продолжается!
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Вижу первый результат пребывания Секретаря РНБО в Нбю-Санжарах! Мы- успокоились. Каждые три дня, значит. Ладно. Последний вопрос: а эту цифру вам не венеролог озвучил? Бо я когда трипак хватал, то там курс три дня был, я помню.
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у меня тоже самое. и корона жмёт... Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 9787
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у мєня сімптоми - кашель, голова боліт, тімпіратуру нє мєрял йєщьо
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Как то недостаточно подробно освятили сдачу анализов ,хотя надеюсь еще на пару тройку статей по этому поводу . Кстати если Бубочка под рцку подвернется -проанализируйте и его .
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Та розпустіть їх по домах. Все рівно не карантин.
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А єслі захочється три рази в день (і це тільки "по-великому") ?
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Хрен с ним, что кипишу в Санжарах третий день...
Но добивает то, что чувак на третий день срочно ПРИЛЕТЕЛ!
На САМОЛЕТЕ, блд!
345 км. он срочно ЛЕТЕЛ, чтобы расскзать сколько раз будут мерить температуру!
А фули, молодая кокоманда! Бабло есть!...
Шоу продолжается!
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Вижу первый результат пребывания Секретаря РНБО в Нбю-Санжарах! Мы- успокоились. Каждые три дня, значит. Ладно. Последний вопрос: а эту цифру вам не венеролог озвучил? Бо я когда трипак хватал, то там курс три дня был, я помню.
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Андрей, не знали таких подробностей вашей жизни Евакуйовані з Китаю здаватимуть аналізи що три дні, - Данілов - Цензор.НЕТ 8720 Евакуйовані з Китаю здаватимуть аналізи що три дні, - Данілов - Цензор.НЕТ 8720 Вы там аккуратней плавайте, добавки не надо.
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Я- даже рад. Тому, что удалось это верно спрогнозировать. Тешит самолюбие, знаете ли... Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 4514
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и что?
и где-то есть лаборатория (тайная наверное) которая сможет выявить коронавирус?
или завезли новые (кроме тех 30 шт) тесты ???
или это для самоуспокоения ??? взяли анализы - все здоров!
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Потім відфотошоплять результати де буде вказано, що "вироблено за допомогою тестів COVID-2019"
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Писали про 500 систем нашего производства, сегодня про них вспомнили.
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нет... там есть 10 тест-систем на 50 определений, то есть на 500 проб (или человек)
но...они еще не прошли клинических испытаний (т.е. на сам коронавирус (ибо не было еще на чем/ком (слава Богу)...но они шикарно определяют другие вирусы, лучше зарубежных)
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Трамп на своих советников очень не доволен что привезли в страну больных. Если поехали добровольно то пусть сидят пока все не закончится. а тут пиар устроили бегают теперь перед ними и население сделали виноватым.
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Никто не задумывался о том, насколько все это подло? Если раньше они пытались все оправдываться, эти перевели все стрелки на людей.

Мне стыдно не за людей, мне стыдно за власть.
Вместо того, чтобы подготовиться и если не можешь встретить, попросить помощи других стран, зная реакцию людей нагнали спец. технику и нац гвардию, чем дополнительно напугали людей, втч местных детей. Почему одних детей жалко, а о других все молчат?

Этим они поставили в опасность и людей в автобусе и местных....

Относятся к людям как скоту, в средневековье ни медицины, ни пандусов, ни защиты прав, ни помощи самым слабым, втч пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, а потом говорят о том, что люди утратили человечность.

НА САМОМ ДЕЛЕ, ВЛАСТЬ УТРАТИЛА ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ.
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На самом деле, Мариночка- вы Умница. И хер с ними, этими властями. Хотя... мне тоже- обидно.
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отдав 85% за обдолбанного клована "люди" дали мандат на отношение к себе как к скоту. к скоту как к скоту, другими словами. вы сделали это вместе, радуйтИсь... Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 7460
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Я за него не голосовала и говорила всем, что монобильшисть для нашей власти опасна.
С яныком опыт, ничему не научил...
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а я и не к Вам обращаюсь. я к ним... идиоты, голосующие по приколу, лучшего отношения не стоят
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Не совсем согласна, что не стоят.
Их обманули...
Когда человека насилуют, обманывают в ммм, воруют у него, виноват мошенник.

Людям свойственно верить, во всех странах во все времена, они такие же люди, просто нехорошие люди воспользовались сложной ситуацией.
Ну и я не поклонница порошенко, извините, но он тоже виноват.
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Вопрос, виноват ли лох, в разных системах морали решается по-разному. Тут не о чем спорить. Можно только обменяться мнениями.
А вот про вину Порошенко (подчёркнуто с маленькой буквы!) почитал бы. Можете кратко? Не страшно, если я не врублюсь с первого раза - я умею задавать уточняющие вопросы.
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Я не буду с вами спорить принципиально, потому что сейчас я этих не люблю больше и потому что нужно прекращать историю про папередников. Ненавижу когда зеле боты пишут, а что там порох. Сейчас у власти монобильшисть, чего никогда в истории не было

Пусть будет порошенко идеальный с незапятнанной репутацией, не допустил ни одной ошибки, это все прошлое. Те кто живут прошлым не достигают ничего, важно настоящее и как оно влияет на будущее.

Людей лишили образования, довели за черту бедности... Л.х есть везде и всегда.
Если человек дурак, он не может прыгнуть выше своих возможностей и понять, что его дурят и оценить последствия. Умный же зло намеренно совершает действия направленные на разрушения это нужно понимать.
Дурак не заслуживает жестокости и вы это должны понимать, если боитесь за рейтинг вашего пороха, а если вы говорите, что одни люди лучше другие хуже и ничего не заслуживают, вы не лучше чем зеля, который заявляет что 50 людям мы помочь должны, а на остальных нуждающихся не замечает.

ПС там есть наверное и электорат пороха, хоть небольшой %...
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"будут каждые три дня сдавать анализы" Эвакуированные из Китая будут сдавать анализы каждые три дня, - Данилов - Цензор.НЕТ 4285 и для этого нужен целый!! секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины...... шапито!!
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он будет эти анализы лично нюхать... через противогаз...
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Он как Супермен сам будет брать анализы, сам их проверять и тучи над Санжарами тоже разгонять будет. Тот герой на которого мы заслуживаем Евакуйовані з Китаю здаватимуть аналізи що три дні, - Данілов - Цензор.НЕТ 6397
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Господи, спаси Украину от зеленой напасти ))))
столько идиотов в правящих рядах , это уже перебор янелоха и его молодой команды)))
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из текста я понял, что все из санатория будут ЕЗДИТЬ сдавать анализы в Киев:
Мы каждые три дня будем забирать всех, кто здесь есть, как тех, кто находится в помещении, так и тех, кто находится в секторе обеспечения охраны и других вопросов, они раз на три дня будут проходить в киевской лаборатории исследования", - сказал он.

ущипните меня и скажите, что это не так !!!!!!!!!!!!!!!!!!

с таким Советом Национальной Безопасности не нужно и врагов
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Андрей! Возьми в руки асролябию и посмотри... где Данилов(подХ"овник) и где народ Украины да и сама Держава.
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большинство заболевших коронавирусом в Южной Кореи в городе Тэгу
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