 На добудові мостів Запоріжжя Україна заощадить понад 400 млн гривень, - радник прем'єра Голик

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Сьогодні відбулися торги на добудову мостів Запоріжжя. Економія за результатами торгів - 422 мільйони гривень", - повідомляє Голик.

Як зазначено в системі ProZorro, первісна вартість добудови мостів через Дніпро в Запоріжжі становила 12,3 млрд гривень. Під час торгів турецька компанія Onur запропонувала виконати роботи на 422 млн гривень дешевше.

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У другої компанії, також турецької, яка змагалася на тендері з Onur, згідно із законом, є 14 днів, щоб оскаржити результати торгів. Якщо результати залишаться чинними, незабаром мають початися роботи з добудови запорізьких мостів.

"Наступний крок - найочікуваніший момент - початок робіт", - пише радник прем'єра.

Як раніше повідомлялося, мости через Дніпро в Запоріжжі почали будувати ще 15 років тому, проте вже кілька років роботи на об'єктах не ведуться.

Наприкінці 2019 року уряд прогнозував, що першу чергу мостів добудують упродовж 1,5-2 років. Повністю мости буде добудовано за 3-4 роки.