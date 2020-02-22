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 Економіка
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Все про:Запоріжжя (559) міст (359) Голик (80)

 На добудові мостів Запоріжжя Україна заощадить понад 400 млн гривень, - радник прем'єра Голик

Проведений тендер на добудову запорізьких мостів дозволив знизити первісну вартість робіт на 422 млн гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик.

"Сьогодні відбулися торги на добудову мостів Запоріжжя. Економія за результатами торгів - 422 мільйони гривень", - повідомляє Голик.

Як зазначено в системі ProZorro, первісна вартість добудови мостів через Дніпро в Запоріжжі становила 12,3 млрд гривень. Під час торгів турецька компанія Onur запропонувала виконати роботи на 422 млн гривень дешевше.

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У другої компанії, також турецької, яка змагалася на тендері з Onur, згідно із законом, є 14 днів, щоб оскаржити результати торгів. Якщо результати залишаться чинними, незабаром мають початися роботи з добудови запорізьких мостів.

"Наступний крок - найочікуваніший момент - початок робіт", - пише радник прем'єра.

На добудові мостів Запоріжжя Україна заощадить понад 400 млн гривень, - радник премєра Голик 01

Як раніше повідомлялося, мости через Дніпро в Запоріжжі почали будувати ще 15 років тому, проте вже кілька років роботи на об'єктах не ведуться.

Наприкінці 2019 року уряд прогнозував, що першу чергу мостів добудують упродовж 1,5-2 років. Повністю мости буде добудовано за 3-4 роки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177270
 
 
 Топ коментарі
 
Согласен. Судя по фотке- гидротехнические работы- завершены. Есть тока одно возражение: вы же понимаете, что возникла сложность именно поэтому. Сфиздить можно будет- в разы менее!
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Це - попередження для тих, хто планує скористатися тими мостами?
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А я не знал, что китайские обувщики не получат зарплату.
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Китайскую обувь тоже можно носить даже без тендера, правда она не на 3.4% процента дешевле, как в данном случае, а в разы, но китайские обувщики получат свою зарплату...
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У тебя сильно устаревшие представления о китайской обуви
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А я не знал, что китайские обувщики не получат зарплату.
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А я всегда был уверен, что беларуские ананасы - самые вкусные.
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Да?! А у тебя не сильно устаревшие представления о беларуских ананасах?
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Просто не построят, или у Кличка научились растягивать стройки на пятилетки
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Когда в торжественно-показушной обстановке затевали строительство мостов в Запорожье (2004 год, под выборы Януковича президентом) Кличко еще на ринге боксировал.... Просто на мосты хватает только столице, поскольку Киев сейчас подгребает ресурсы так, как при СССР это делала Москва.
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Офшорные металлурги ни копейки не вкладывают в инфраструктуру и очистные сооружения. Доить плебс пока это возможно.
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...вот придурки!!!...самая ответственная и трудоемкая работа выполнена уже!!..осталось фигня, плиты уложить и пр. мелочь!..сами бы справиться должны и бабок нехило срубить-заработать...
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Согласен. Судя по фотке- гидротехнические работы- завершены. Есть тока одно возражение: вы же понимаете, что возникла сложность именно поэтому. Сфиздить можно будет- в разы менее!
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Андрей! Опоры моста (из-за качества бетона) уже не могут нести проектную нагрузку... про будущее увеличение вообще молчу...
Была экспертиза... 40% коррозии бетона... как в надводной части так и в подводной...
Но с учетом, что подводная часть быстрее гидратирует- то есть еще возможность ну что-то там исправить.
А вообще тема очень печальная..
Прости но это на мостик в Мариуполе через р.Кальмиус.
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Говоря всем понятным языком: На достройке мостов в Запорожье ******* на 400 млн. гр. меньше. Есть очередное достижение! Мы его не увидим/не ощутим, но оно есть!
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Це - попередження для тих, хто планує скористатися тими мостами?
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Здесь возникает вопрос с ответственностью - начали одни, закончили - другие. Кто будет отвечать, если что-то случиться? Виноватых не будет, т.к. будут кивать друг на друга...
Кто будет давать гарантии на мост?
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Онур в Запорожье молодцы!
Уже сделали несколько ключевых дорог, пока нареканий нет...
Зашли в область еще при Гройсмане...
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Та и слава богу, что в Запорожье мостов прибавится, а то проехать ныне с одного берега на другой - это еще та эппопея...
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Подтверждаю: турки построили участок Набережной магистрали - третью зиму стоит на 5 баллов. Причем рабочие руки, построившие эту дорогу - УКРАИНСКИЕ. Может быть, все просто: турецкая компания не ворует материалы, не заменяет положенные по проекту более дешевыми/менее качественными и придерживается технологии?
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просто чистое инженерное решение выдают за достижение
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Це в цінах насьогодення. А далі?... Навіть і не хочу прогнозувати.
Бо на будівництві цих мостів не крав тільки лінивий...
Завершення будівництва... начебто у 2023 році...
Черговий виброс грошей в офшори... грошей налогоплатівників...
Знищили Січ запорозьку... знищують і ХОРТИЦЮ...
Бо ЗЕлене лайно пливе Дніпром заславши вже мабуть усе на 73%...
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили...
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И чем же "зныщують Хортицю"??? Там дорога проходила всегда. Вся Хортица застроена и всем на это пофик. Там и музейный комплекс с новым сооружением "сич" и пансионаты, базы отдыха, несколько жилых поселков, железная дорога проходит, конная школа и еще дофига всего. Раньше еще колхоз был и сады фруктовые.
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За 11 років там закопано (чи втоплено) ого-го стільки!!! Вже й віри не йму чи закінчиться це будівництво...Чи доведеться проїхатись по тому мосту? Обіцяли лєнточку перерізати ще в 2011 році.
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Главное, чтоб мосты не развалились от экономии А за те деньги которые были потрачены и еще будут китайцы построили бы штук 10 таких мостов...
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Як кармільци Україну утримували, дані за 2013 рік
Проаналізувавши бюджет 2013-го року експерти Асоціації міст України повідомили, що держава майже утричі скоротила фінансування на соціально-економічний розвиток територій. Наступного року на вирішення своїх проблем регіони отримають з держфонду лише 1,3 мільярди гривень. До того ж, гроші дістануться лише "вибраним" областям. За інформацією Асоціації половину закладених коштів передбачено для Донбасу: 30 відсотків (400,6 мільйонів гривень) отримає Донецька область, 16,3 відсотки (218 мільйонів гривень) Луганська область, ще 10 відсотків (140 мільйонів) закладено на три райони Житомирської області (виборчий округ екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина). На Київ перепаде лише 11 мільйонів, на Волинь - 9 мільйонів. Ще менше отримають Івано-Франківська - 8 мільйонів, Чернівецька і Хмельницька по 5 мільйонів гривень, решта областей - не більше двох мільйонів.
Субвенція на соціально-економічний розвиток
(чим темніший колір тим більші видатки з бюджету на регіон)

На добудові мостів Запоріжжя Україна заощадить понад 400 млн гривень, - радник прем'єра Голик - Цензор.НЕТ 7097

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