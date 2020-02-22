 На добудові мостів Запоріжжя Україна заощадить понад 400 млн гривень, - радник прем'єра Голик

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у фейсбуці пише радник прем'єр-міністра Юрій Голик.
"Сьогодні відбулися торги на добудову мостів Запоріжжя. Економія за результатами торгів - 422 мільйони гривень", - повідомляє Голик.
Як зазначено в системі ProZorro, первісна вартість добудови мостів через Дніпро в Запоріжжі становила 12,3 млрд гривень. Під час торгів турецька компанія Onur запропонувала виконати роботи на 422 млн гривень дешевше.
У другої компанії, також турецької, яка змагалася на тендері з Onur, згідно із законом, є 14 днів, щоб оскаржити результати торгів. Якщо результати залишаться чинними, незабаром мають початися роботи з добудови запорізьких мостів.
"Наступний крок - найочікуваніший момент - початок робіт", - пише радник прем'єра.
Як раніше повідомлялося, мости через Дніпро в Запоріжжі почали будувати ще 15 років тому, проте вже кілька років роботи на об'єктах не ведуться.
Наприкінці 2019 року уряд прогнозував, що першу чергу мостів добудують упродовж 1,5-2 років. Повністю мости буде добудовано за 3-4 роки.
Была экспертиза... 40% коррозии бетона... как в надводной части так и в подводной...
Но с учетом, что подводная часть быстрее гидратирует- то есть еще возможность ну что-то там исправить.
А вообще тема очень печальная..
Прости но это на мостик в Мариуполе через р.Кальмиус.
Кто будет давать гарантии на мост?
Уже сделали несколько ключевых дорог, пока нареканий нет...
Зашли в область еще при Гройсмане...
Бо на будівництві цих мостів не крав тільки лінивий...
Завершення будівництва... начебто у 2023 році...
Черговий виброс грошей в офшори... грошей налогоплатівників...
Знищили Січ запорозьку... знищують і ХОРТИЦЮ...
Бо ЗЕлене лайно пливе Дніпром заславши вже мабуть усе на 73%...
Діти мої, квіти мої
Що ж ви наробили...
Проаналізувавши бюджет 2013-го року експерти Асоціації міст України повідомили, що держава майже утричі скоротила фінансування на соціально-економічний розвиток територій. Наступного року на вирішення своїх проблем регіони отримають з держфонду лише 1,3 мільярди гривень. До того ж, гроші дістануться лише "вибраним" областям. За інформацією Асоціації половину закладених коштів передбачено для Донбасу: 30 відсотків (400,6 мільйонів гривень) отримає Донецька область, 16,3 відсотки (218 мільйонів гривень) Луганська область, ще 10 відсотків (140 мільйонів) закладено на три райони Житомирської області (виборчий округ екс-спікера Верховної Ради Володимира Литвина). На Київ перепаде лише 11 мільйонів, на Волинь - 9 мільйонів. Ще менше отримають Івано-Франківська - 8 мільйонів, Чернівецька і Хмельницька по 5 мільйонів гривень, решта областей - не більше двох мільйонів.
Субвенція на соціально-економічний розвиток
(чим темніший колір тим більші видатки з бюджету на регіон)