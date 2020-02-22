 Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донецькому напрямку, втрат немає, - Міноборони

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін калібру 120 мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новомихайлівки, а зі станкового протитанкового гранатомета зробили 3 постріли по українських захисниках поблизу Мар'їнки.

Також вранці упродовж 40 хвилин зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли наші позиції неподалік Красногорівки.

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За наявною інформацією, бойових втрат із боку наших сил унаслідок обстрілів противника немає.