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 Від початку доби найманці РФ тричі обстріляли позиції ЗСУ на Донецькому напрямку, втрат немає, - Міноборони

Від початку поточної доби, станом на 12:00, ворог тричі порушив режим припинення вогню на Донецькому напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Грубо порушуючи Мінські домовленості, збройні формування Російської Федерації випустили 9 мін калібру 120  мм по позиціях Об'єднаних сил неподалік Новомихайлівки, а зі станкового протитанкового гранатомета зробили 3 постріли по українських захисниках поблизу Мар'їнки.

Також вранці упродовж 40 хвилин зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї окупаційні війська обстріляли наші позиції неподалік Красногорівки.

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За наявною інформацією, бойових втрат із боку наших сил унаслідок обстрілів противника немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177269
 
 
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Терористи допилися метилового спирту що посліпли.
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от хай би їх ще й чумка дістала...массово.. з вивозом до рашки або в крматорій пересувний
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В США проведены "небольшие учения", симулирующие ответный ядерный удар по России





Представитель министерства обороны США уведомил о проведении учений, в рамках которых отрабатывались ответные действия американских военных в случае применения Россией в Европе ядерного оружия малой мощности против стран NATO.
По словам представителя Пентагона, которого цитируют российские агентства РИА Новости и ТАСС, были проведены "небольшие учения... сценарий которых включал внештатную ситуацию в Европе, где идет война с Россией, и Россия решает ограниченно применить ядерное оружие малой мощности против объекта на территории NATO". В этом случае ситуацию контролирует лично министр обороны США, а президент США "в конечном итоге принимает решение о том, как реагировать".
В Пентагоне отметили, что по результатам учений министр обороны США Марк Эспер получил представление о том, как Соединенные Штаты могли бы реагировать в подобной ситуации.
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