EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події
  1584  13
Матеріали за темою:
Все про:Болгарія (142) екстрадиція (260) Гандзюк (436) Левін Олексій (20)

 Болгарський суд ухвалив рішення про екстрадицію в Україну підозрюваного у справі Гандзюк Левіна

Суд у Болгарії ухвалив рішення про екстрадицію в Україну затриманого раніше Олексія Левіна (Москаленка), підозрюваного в причетності до вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Болгарський прокурор Георгій Чінев заявив, що суд визнав клопотання про екстрадицію обґрунтованим. Попри це захист Левіна має право подати апеляцію.

"Якщо він подасть апеляцію, апеляційний суд розгляне справу упродовж 7 днів. Водночас, щоб забезпечити фактичну передачу особи, суд також ухвалив рішення про його арешт", - додав прокурор.

Читайте також: Зеленський у розмові з прем'єр-міністром Болгарії висловив надію на якнайшвидшу екстрадицію Левіна в Україну, - ОП

Як повідомлялось, 24 січня 2020 року на території Болгарії унаслідок спільних дій українських і болгарських правоохоронців затримано Олексія Москаленка (Левіна), якого розшукували за підозрою в причетності до нападу на Гандзюк. 27 січня стало відомо, що Україна направила до Болгарії запит на екстрадицію Левіна.

За інформацією СБУ, якщо затриманий погодиться на спрощену процедуру видачі Україні, екстрадиція може зайняти 30-40 днів, в іншому випадку процедура може розтягнутися на роки.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку і облили сірчаною кислотою. Гандзюк потрапила в реанімаційне відділення. 4 листопада активістка померла в лікарні.

6 червня 2019 суд ухвалив вироки виконавцям убивства Гандзюк - вони отримали від трьох до шести з половиною років ув'язнення. Окремо судять Ігоря Павловського, якого слідство вважає посередником між замовниками та виконавцями вбивства. Підозрюваними в замовленні та організації нападу є Владислав Мангер і Олексій Левін.

20 січня 2020 року правоохоронці в Херсоні та інших населених пунктах області провели спецоперацію з метою припинення діяльності злочинної організації, яка здійснювала в регіоні насильство над особами і підпали чужого майна.

21 січня 2020 р. фігуранту справи про вбивство активістки Катерини Гандзюк Ігорю Павловському суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту до 4 березня без права внесення застави.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177268
 
   
 Топ коментарі
 
Взагалі то тоді при владі був Петро, а в Херсонській обл губернатор - смотрящий від Петра. Так що нервувати треба не Зе, а Петру і Для. Але Петру більше.
 показати весь коментар
 
Он вобще из банки Жули. А зелень жулю не жалует. Может и посадить!
 показати весь коментар
 
договоряться... Там інша завязка: Мангер дав кловану на передвиборчу кампанію порядка 20-ти лямів... Мангер зараз не стільки юдьчин, як заклований...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Его в Украине все равно отпустят на свободу .... ))))) Зеленая банда своих не сажает !!!!!
 показати весь коментар
 
 
Он вобще из банки Жули. А зелень жулю не жалует. Может и посадить!
 показати весь коментар
 
 
договоряться... Там інша завязка: Мангер дав кловану на передвиборчу кампанію порядка 20-ти лямів... Мангер зараз не стільки юдьчин, як заклований...
 показати весь коментар
 
 
Взагалі то тоді при владі був Петро, а в Херсонській обл губернатор - смотрящий від Петра. Так що нервувати треба не Зе, а Петру і Для. Але Петру більше.
 показати весь коментар
 
 
не помилка..

Чому влада в Києві не реагує на подібне?
- Немає жодного коментаря міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і щодо вбивства Катерини Гандзюк (31 липня радницю міського голови Херсона облили сірчаною кислотою. Після трьох місяців у лікарні вона померла. - Країна).
Цілі регіони віддані на відкуп олігархічно-кримінальним елементам, пов'язаним із Росією. Вони мають забезпечити певний результат на виборах. І за це можуть безкарно діяти на місцях. В Одесі, Харкові, Сумах олігархічні напівкримінальні групи мають своїх силовиків, прокуратуру та СБУ. Це новий феодалізм.https://gazeta.ua/articles/opinions-journal/_cili-regioni-viddali-na-vidkup-oligarhichnokriminalnim-grupam-povyazanim-iz-rosiyeyu/876591
 показати весь коментар
 
Зе не то что нервничать, а постоянно биться в конвульсиях надо из-за того что он вытворяет.
 показати весь коментар
 
Жулькин кадр. Как говорится яблоко от яблони! И свояк свояка видит из далека!
 показати весь коментар
 
О це вже цікаво... Якщо встигне дати покази, то вскриються херсонські концерви і їх київська криша
 показати весь коментар
 
А вот это уже интересно.Надеюсь наши судьи под залог эту мразь не отпустят.
 показати весь коментар
 
и шо его теперь так же как беркутню и харьковских подрывников на таксистов, ларёчников и перевозчиков из лугандона обменяют?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору