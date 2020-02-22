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Все про:інтернет (419) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Для евакуйованих із Китаю в Нових Санжарах встановлюють 4G-інтернет, - ОДА

Для того, щоб евакуйовані з китайського Уханя люди могли спілкуватися з рідними, в медичному центрі в Нових Санжарах на Полтавщині встановлюють швидкісний безкоштовний інтернет.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує офіційний сайт Полтавської облдержадміністрації.

"До медцентру Нових Санжар завезли пересувну станцію для високошвидкісного доступу до інтернету. Обладнання надав мобільний оператор Vodafone Ukraine в межах меморандуму між компанією та Полтавською облдержадміністрацією. Тепер евакуйовані з Уханя українці зможуть без жодних проблем спілкуватися з рідними", - сказано в повідомленні.

Інженери компанії оперативно розгортають інфраструктуру, необхідну для забезпечення зв'язку з безкоштовним доступом до інтернету.

"Уперше в Україні ми використовуємо нове рішення WTTX. За своїми характеристиками воно повністю замінює фіксований інтернет, забезпечуючи таку ж високу швидкість передачі даних, - розповів Сергій Скрипніков, заступник генерального директора Vodafone Україна, кластер Схід. - Наші інженери установлюють необхідне обладнання, що дозволяє евакуйованим і лікарям користуватися безкоштовним швидкісним інтернетом для зв'язку з близькими. Це обладнання для посилення сигналу, а також роутери для прийому і передачі сигналу на мобільні пристрої".

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Роботи проводяться в стислі терміни. У звичайному режимі така установка займає кілька днів. Та, враховуючи терміновість і важливість завдання, інженери Vodafone планують розгорнути мережу і забезпечити доступ до швидкісного інтернету в Нових Санжарах упродовж доби.

"Організація надійного покриття в районі медичного центру зараз необхідна. Ми розуміємо, як важливо людям бути на зв'язку зі своїми рідними, які не можуть їх відвідати в обсервації. Тому ми оперативно погодили необхідні спільні дії, щоб створити інфраструктуру зв'язку для евакуйованих українців і медперсоналу", - зазначив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Стійка пропускна здатність 4G-мережі дозволить забезпечити надійне високошвидкісне з'єднання. Мережа також дозволить проводити прямі трансляції. Харкатеристики мережі гарантують швидкість не нижче необхідного мінімуму в 6 Мбіт/с, чого із запасом вистачає для передачі відео в гарантовано високій якості, без перешкод і з мінімальною затримкою сигналу не більше 15 мс.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177265
 
 
 Топ коментарі
 
Очень правильно. Без 4G им не выжить. Для эвакуированных из Китая в Новых Санжарах устанавливают 4G интернет, - ОГА - Цензор.НЕТ 4277
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Карты раздали Киевстар, а устанавливают Vodafone...
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В Иране уже несколько городов охвачено эпидемией, ждём иранских пациентов
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Судя по их воплям и инете,их скоро всех душе током поубивает...
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Запитання ЗЕбільним адептам - де найближча СПЕЦІАЛІЗОВАНА ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ від тих Нових Санжар? На якій відстані від цього села? Ну, щоб у випадку чого хворим могли надати НАЛЕЖНУ медичну допомогу. Чи ви, довбані зебіли, коронавірус і його наслідки 4G інтернетом лікувати збираєтесь?
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Что бы не делалось - а в укронете всегда будет сплошное нытье.
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"Слуге" народа Скелетской нужен скоростной инет. Вот и все. Она от туда свалит и 4G свалит вместе с ней. И все это за деньги ее "хозяев", т.е. мудрага нарида. С такими "слугами" и хозяев не надо.
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Ну, вот, теперь кроме опасности вируса у местных еще и голова разболится от привезенного 4G... Новая волна протестов.
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Отличная демонстрация отношения зебильного кагала к гоям.
4G мобильная.
Попиарятся и увезут.

А биомассе оставят, как положено, кошерный зомбовизор Бени...
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Некуда денег девать, хорошо хоть нашим на фронт собирают волонтеры с миру по нитке, а тут такая щедрость и забота.
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Вот повезло, а если б чума была то открыли б торговый центр.
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