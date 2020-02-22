EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  6304  233
Матеріали за темою:
Все про:Данілов (69) РНБО (677) COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Секретар РНБО Данілов прибув у Нові Санжари. ФОТО

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прибув у Нові Санжари на Полтавщині, де розміщено на карантин евакуйованих із Китаю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Полтавська ОДА.

"Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов прибув у Нові Санжари. Його зустрів голова облдержадміністрації Олег Синєгубов", - сказано в повідомленні.

Данілов ознайомиться з умовами перебування евакуйованих із Китаю українців у медичному центрі Національної гвардії "Нові Санжари". Також ознайомиться із ситуацією, що склалася навколо розміщення українців.

Секретар РНБО Данілов прибув у Нові Санжари 01
Секретар РНБО Данілов прибув у Нові Санжари 02
Секретар РНБО Данілов прибув у Нові Санжари 03

Читайте також: Аваков про затриманих у Нових Санжарах: "Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку". ВIДЕО

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177263
 
 
 Топ коментарі
 
І що з того? Ну прилетев,а далі що?
 показати весь коментар
 
Нахер он там нужен? Прилетел заботу изображать?
 показати весь коментар
 
три часа на машине
но нужен самолёт,желательно транспортный,чтобы спалить 3500 кг топлива в оба конца..
и это только керосин
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
 
в Италии пока первый погибший и карантин на сотни людей
 показати весь коментар
 
Данилов вылетел!!! Данилов прилетел!!!!! Данилов распорядился провести интернет!!!! Гений суперменеджмента!!!!
 показати весь коментар
 
 
Зае...и они самолетами вертолетами летать без дела. Сначала Аваков потом Гончарук, теперь вот этот Данилов и т.д. Это же стоит бюджету дофига денег но еще и впустую. Лучше бы на эти деньги начали больницы строить.
 показати весь коментар
 
 
Кому это вообще интересно?
У нас война, каждый день обстрелы, раненые, эти шоу от клоуна про короновирус просто уже бесят!
 показати весь коментар
 
 
А почему бы этому ЧМАРЮ не поработать там санитаром ? Хоть польза будет от э
того УШЛЁПКА !
 показати весь коментар
 
Зе-команда перетворила Україну у суцільну божевільню. Секретаря РНБО замало. Потрібно, щоб ОП (тобто АП) усім складом разом із Зе та вся Верховна Рада (міністерку Скалецьку не рахую, вона вже і так човником від Санжар до Києва туди-сюди) поїхали до евакуйованих у Санжари а потім воротилися на роботу чи поїхали до свох виборців, а Зе - на зустріч із пуйлом, чи Макроном із Меркель. Боротьба з коронавірусом має бути нещадною, до останньої людини зі здоровим глуздом.
 показати весь коментар
 
 
Видать билеты на 95-й на самолете привез продавать. Ну и попиариться немного , им же из за их тупости только две темы осталось : Обмены и коронавирус , во всех остальных вопросах они обосрались по самую макушку и куда больше чем все попередники вместе взятые.
 показати весь коментар
 
 
Самі роздули з мухи слона, тепер інтенсивно цим "слоном" займаються, замість виконання прямих обов'язків по обороні, зоні бойових дій, проваленій інформполітиці!
Перетворили РНБО на посміховисько з клоунами: Кривонос
Секретар РНБО Данілов прибув у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 5186
 показати весь коментар
 
 
Было мужество, достоинство и гордость за страну Украина и ее народ, а стало посмешище и неуважение из за некомпетентности и продажности руководителей начиная от *********** и заканчивая простым чиновником.
 показати весь коментар
 
 
Эпидемия начнется очень скоро и не из Новых Санжар, а одновременно по всей стане, как в Италии. Возможно случаи заражения уже есть, просто они не выявлены еще.
 показати весь коментар
 
 
Ото через купку зелених гандонів треба було літак гнати туди за бюджетні кошти? І який сенс був?
 показати весь коментар
 
 
На східному фронті - без змін? Виявляється, що ключ до національної безпеки знаходиться в заштатному санаторії, а про загострення в орді не варто й згадувати!
 показати весь коментар
 
 
Да вы избрали уродов и насрали себе в штаны, некомпетентность во всем начиная с мелочей заканчивая глобальными проблемами. Кому вы предоставили возможность управлять Украиной, решать судьбу вашу и ваших детей по приколу? Ответ - маргиналам.
 показати весь коментар
 
 
Телеграм-канал Путч
#Інсайд

Нам стало відомо з джерел наближених до голови Офісу Президента - учора після зустрічі з родинами Героїв Небесної сотні Володимир Зеленський зустрівся з «беркутівцями», які повернулися до України.
Зустріч строго засекречена, «беркутівців» заводили не через центральний під'їзд та не реєструючи в книзі відвідувачів.
t.me/putch111/1532
 показати весь коментар
 
П Р И Л Е Т Е Л!!!
Почем перелет?.. Чем вызвана необходимость именно ПРИЛЕТА?
Сколько от Киева до Санжар на автомобиле?
За чей счет банкет?
 показати весь коментар
 
 
А вийти з літака з папочкою і групою жополизів вдаючи геніального супер менеджера прилетівшего спасати важкохворих громадян!?-безцінно! Він , можливо , вже в Києві або взагалі нікуди не літав! Це ж кіно! Шоу таке!
 показати весь коментар
 
Новые Саджари. Пиар, пиар и ещё раз пиар. Все бегают вокруг клиентов Яременко, которые прибыли в Украину с Китая. Когда эти слуги уродов будут решать экономические и социальные вопросы для Украинцев. Когда секретарь СНБО обратит внимание на ежедневные обстрелы Украинской территории с Лугандонии. Когда эта зелёная мразь скажет что парашостан это агрессор??? И на кого работает ***********???
 показати весь коментар
 
 
Зачем гнать 30-тонный реактивный самолёт? Сколько это стоило ?
Украина - самая бедная в Европе - или "слуга народа" об этом не знал ?
А на дизельном бусике ты можешь передвигаться, тварь ?

А по скайпу пешить вопросы нельзя ?
Какая польза от личного визита - отчитайся !!!
 показати весь коментар
 
 
Зебилье продолжает позорить Украину на весь мир.
 показати весь коментар
 
 
Це ж скільки по часу він летів з Києва в Полтаву!? І саме головне для чого!? Він не міг це робити місяць тому для підготовки!? Що за тупе шоу!?
 показати весь коментар
 
Чому не було таких засідань як на фоті до (!) того,як евакуювали людей!? Що за некомпетентні дебіли у вас при владі!?
 показати весь коментар
Сторінка 3 з 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору