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 Політика України
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Все про:Кабмін (3709) Милованов Тимофій (165) Гончарук_Олексій (714)

 Робота уряду суперуспішна та суперефективна, - Милованов

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вважає діяльність уряду Олексія Гончарука суперуспішною та суперефективною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.

"Я вважаю, що її потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Наприклад, щодо мого конкретного міністерства я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, про приватизацію, про концесії. Це все досить контраверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно", - сказав Милованов.

Милованов прокоментував і результати опитувань, за якими 70% українців не довіряють уряду: "Я думаю, час покаже, і ми маємо комунікувати не словами, а діями. Результат наших дій займає певний час. Але головне, ми хочемо, щоб у людей було краще життя, і для цього багато робимо".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень довіри до уряду істотно знизився останніми місяцями. Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177257
 
 
 Топ коментарі
 
В України - нині три біди: туман в голові Зє,моча в голові Гончарука і ШИЗА в голові Милованова.
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"Это не является слабостью": Милованов рассказал, как курил марихуану
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І порожнина в головах зебілів.
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Миха Чаплыга
13 ч. ·

ЧИТАЛ "презентаху" Правительства Зеленского. Ваприс Зеленскому: а мона хотя б уже не ссать в глаза? Дам на тыщу больше.
Взрыв мозга от Милованова

Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов - Цензор.НЕТ 8279
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""Я считаю, что ее нужно назвать суперуспешной, суперэффективной. Можно говорить о рынке земли, можно говорить о рынке труда, о приватизации, о концессии. Это все достаточно контраверсионные в медийном поле вопросы, но на самом деле ничего там нет неправильного, наоборот, все делается так, как нужно", - сказал Милованов." Милованов озвучил прямую речь олигархов и латифундистов
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Жить стало лучше, жить стало веселей. Где то. мы "это" уже слышали.
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Да... Прикиньте чтоб было если б при Пете кто-то так безапелляционно заявил? Робота уряду суперуспішна та суперефективна, - Милованов - Цензор.НЕТ 5895

Реально Цирк!
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Для правительства, но не для людей. А правительство избирается людьми для людей. Так что Милованов катись ка ты к х..м, оценку вашей работы должны давать те, кто вас нанял, а это мы. Работаете вы как гавно!
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Милованов и Скалецкая работают с инвесторами - она уверяет, что в Украине нет и не может быть коронавируса, а Милованов рассказывает, что хохлам можно даже не платить за работу... Инвестиционный рай!
Робота уряду суперуспішна та суперефективна, - Милованов - Цензор.НЕТ 5993
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По наблюдениям - все останавливается и все закрывается.
Все все сворачивают - и валят за границу, куда-нибудь, в рф, в ЕС, к черту на рога...
Только б здесь не оставаться.
Доллар не растет - его некому и не на что покупать.
Статистика - за 2 месяца собрано 30% планированных бюджетных сборов.

Для клоунов же - все "суперуспешно".
Ну, получать в месяц 500 000 легально и в 10 раз больше нелегально - ну, успех, не спорю.
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