 Робота уряду суперуспішна та суперефективна, - Милованов

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН", про це він заявив в ефірі одного з телеканалів.
"Я вважаю, що її потрібно назвати суперуспішною, суперефективною. Наприклад, щодо мого конкретного міністерства я вам скажу певні речі, які ми робимо. Можна говорити про ринок землі, можна говорити про ринок праці, про приватизацію, про концесії. Це все досить контраверсійні в медійному полі питання, але насправді нічого там немає неправильного, навпаки, все робиться так, як потрібно", - сказав Милованов.
Милованов прокоментував і результати опитувань, за якими 70% українців не довіряють уряду: "Я думаю, час покаже, і ми маємо комунікувати не словами, а діями. Результат наших дій займає певний час. Але головне, ми хочемо, щоб у людей було краще життя, і для цього багато робимо".
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що рівень довіри до уряду істотно знизився останніми місяцями. Понад 60% українців не довіряють уряду і прем'єру Гончаруку.
Миха Чаплыга
13 ч. ·
ЧИТАЛ "презентаху" Правительства Зеленского. Ваприс Зеленскому: а мона хотя б уже не ссать в глаза? Дам на тыщу больше.
Взрыв мозга от Милованова
Реально Цирк!
Все все сворачивают - и валят за границу, куда-нибудь, в рф, в ЕС, к черту на рога...
Только б здесь не оставаться.
Доллар не растет - его некому и не на что покупать.
Статистика - за 2 месяца собрано 30% планированных бюджетных сборов.
Для клоунов же - все "суперуспешно".
Ну, получать в месяц 500 000 легально и в 10 раз больше нелегально - ну, успех, не спорю.