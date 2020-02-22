 Уряд провінції Хубей заявляє, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Триваліший інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії.
Зазначається, що чоловік 24 січня контактував зі своєю сестрою, яка була заражена коронавірусом. 20 лютого у чоловіка з'явилася підвищена температура.
Цей випадок показує, що інкубаційний період коронавірусу триває не 14 днів, як лікарі вважали раніше, а понад 3 тижні.
Он после контакта с сестрой больше ни с кем не общался?
Зрештою, існуючі тести є ненадійними, досить часто виходять "false negatives" навіть тоді, коли людина вже лежить підключена до апаратів.
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лишилася помирати у апокаліптичному Китаї. Але ж ось у справу втрутилися
Зєлєнський,шарій та данєцкій шахтьор (спасібо Рінату Лєонідовічу) і врятували
собачку та малороску. Обнімашкі на граніце.
Про це заявив капітан Шахтаря Андрій Пятов в коментарі shakhtar.com.За його словами, з цією ініціативою виступив президент клубу Рінат Ахметов.