 Уряд провінції Хубей заявляє, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Триваліший інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії.

Зазначається, що чоловік 24 січня контактував зі своєю сестрою, яка була заражена коронавірусом. 20 лютого у чоловіка з'явилася підвищена температура.

Цей випадок показує, що інкубаційний період коронавірусу триває не 14 днів, як лікарі вважали раніше, а понад 3 тижні.

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