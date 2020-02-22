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 Події, За кордоном
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 Уряд провінції Хубей заявляє, що інкубаційний період коронавірусу може тривати до 27 днів

70-річний чоловік у китайській провінції Хубей був заражений коронавірусом, але не виявляв симптомів до 27 днів. Місцевий уряд заявив, що це означає, що інкубаційний період вірусу може бути набагато довшим, ніж 14 днів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Триваліший інкубаційний період може ускладнити зусилля щодо стримування поширення епідемії.

Зазначається, що чоловік 24 січня контактував зі своєю сестрою, яка була заражена коронавірусом. 20 лютого у чоловіка з'явилася підвищена температура.

Цей випадок показує, що інкубаційний період коронавірусу триває не 14 днів, як лікарі вважали раніше, а понад 3 тижні.

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу зросла до 2345 осіб, хворих у Китаї - майже 76,3 тис., - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177256
 
   
 Топ коментарі
 
Американцы говорили про 30. Но это мелочи. А что не мелочи. Прошло несколько дней после событий. Вопрос такой: самолеты из Китая сюда не летают? Транзитом, например? И кто-то кого-то в этом случае проверяют? Или надо было отвлечь внимание от Майдана? собаков постарался, но что теперь? Проверять не нужно?
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В Україні, в портових містах, в Одесі, вже з осені масово хворіють дивними вірусними хворобами, схожими на коронавірус. Люди хворіють по 30 діб, висока температура яку нічим не можуть збити, після хвороби починаються ускладнення. Хворі звертаються в інфекційну лікарню, але там лікарі навіть не намагаються відповідально поставитись до питання визначення типу вірусу! Тому є підозра що корона вірус в Україні гуляє ще з осені минулого року, особливо в тих містах де повно китайців-нелегалів і постійно приїжджають нові нелегальні мігранти для транзиту в ЄС.
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Сто раз уже говорили и писали- минимум месяц надо держать в карантине, но нет- 14 дней и идите гуляйте...Посмотрите только на этот корабль круизный у японцев. Уже сколько времени прошло, а вирус до сих пор проявляется.
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Так Є,й так Далі буде....Порада одна - Всі можливі препони й захисні бар"єри!!! Най Небеса,Вам, помогають Спасіння потопаючих,лише в їхніх руках...
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Що,ж,робитиме Сраний воз...Що ляпатиме,медицинське лайно
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более того, было 83 случая повторного заражения
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Американцы говорили про 30. Но это мелочи. А что не мелочи. Прошло несколько дней после событий. Вопрос такой: самолеты из Китая сюда не летают? Транзитом, например? И кто-то кого-то в этом случае проверяют? Или надо было отвлечь внимание от Майдана? собаков постарался, но что теперь? Проверять не нужно?
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Не отвлекаться от майдана ни при каких обстоятельствах
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та спс ...отправте телеграмму молния в санжары..чуханы поукашали питонов ворон собачек и кажанов Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 1590
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Сомнительное утверждение.
Он после контакта с сестрой больше ни с кем не общался?
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В Италии мужчина заболел, который общался со знакомым, который был в Китае месяц назад. В Европе и США тоже заговорили, что вирус более живучий, чем считали раньше.
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А когда Серега писал про землю, где расрепощенные от всего и креативные добрались до штурвала корабля с названием Содом на Банковой и Гоморра Грушевская!
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Ну вот и опять я права)) Вчера об этом написала, что доказали что инкубационный период не 2 недели, а до месяца, так меня чуть не сожрали. И паникер, и брехло, и тд. А оно вон как получается
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шо ж ты такую жизненно важную информацию скрывала по постам по форумах?
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Чего скрывала, как прочитала так и написала. Так меня затюкали и засвистели. Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 7397
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Поважаю китайців...! Обіцяли допомагати...,й допомагають!
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И сами слепили этот вирус от которого сейчас мрут как мухи. Молодцы, что еще сказать. Орден им и звезду героя Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 5335
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"Я,його зліпила,з того,що було...зліпила ,й полюбила..."
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Жесть, тоесть любой из 7000 прилетевших из Китая о которых рассказывал Аваков сейчас может ходить и разносить заразу.
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аваков сказал шо все здоровы или ты не веришь авакову?)
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Как пишут, этой дрянью можно заразиться дважды
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Писали китайцы, что у них вроде уже около 10 случаев повторного заражения.
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оне то писали, но песали также об найденном ими супер методе лечения - преливании плазмы от переболевших... мураши по коже бегут....
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Ну я так понимаю у них сейчас нет уверенности ни в чем, испытания и не больше. Кому помогает, а кому и нет. Кто заболеет второй раз, а кто и нет. Прям "русская рулетка".
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так мерзота в том, что можно перелить плазму и от больного
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Это да, есть и такая вероятность. Но эти эксперименты у них не массовые, так только один из способов.
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Как и ветрянкой, любым вирусным заболеванием. Даже апендицит могут вырезать дважды.
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Корь, краснуха, скарлатина, паротит и тд - шанс заболеть второй раз ничтожный, почти в 100% пожизненный иммунитет. Это все вирусные заболевания. А эта китайская дрянь видимо скрещенный грипп с инфекционной пневмонией.
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"все под контролем" - нашему МОЗ диагностировать нечем, поэтому "случаев заражения нет". "В Багдаде все спокойно". Интересно, а Н.Санжарах тесты людям делают, или их просто закрыли в общаге?
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Думаю, вы сами знаете ответ на свой вопрос как и все мы. Просто закрыли.
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Ніяких аналізів там ніхто не робить. Більше того, даю вам ґарантію, що ніхто нікому не буде робити жодних аналізів, поки люди не почнуть падать трупами прямо на Хрещатику. Та й тоді сумніваюсь, що результатів не будуть приховувати.
Зрештою, існуючі тести є ненадійними, досить часто виходять "false negatives" навіть тоді, коли людина вже лежить підключена до апаратів.
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Ну а наши пробыли 10-ть дней в китайском карантине, и признаны здоровыми. Виват здравоохранению! Виват правительству народному!
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На,всіх невистачить,лише для обраних Правительство провинции Хубэй заявляет, что инкубационный период коронавируса может длиться до 27 дней - Цензор.НЕТ 2019
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а перекрыть перелеты из Китая и обратно что нельзя?
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Можно. Тока звизда мировой экономике прибудет. Раз- и фсё!
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А шо по этому поводу думает папа Сорос? Какие будут инструкции для его украинских личинок? А то уже некоторых запуржило помело и кто в санаторий, а кто в валютный бар за куревом...
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"Правительство провинции Хубэй заявляет"(с). А Правительство провинции ******- опровергает. Потому- ничья. Реально: кто-то знает о таком правительстве? Никто. Я- тоже. Значит что? А значит- нет такого. И- фсё!
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Трампа обурило повернення у США американців, хворих на коронавірус https://www.pravda.com.ua/news/2020/02/22/7241333/
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Дитячий письменник@chemodanov_di

Зацініть
красу гри у новій спецоперації. Дєвочка одиннародка через собачку(мі-мі-мі)
лишилася помирати у апокаліптичному Китаї. Але ж ось у справу втрутилися
Зєлєнський,шарій та данєцкій шахтьор (спасібо Рінату Лєонідовічу) і врятували
собачку та малороску. Обнімашкі на граніце.
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ФК Шахтар готовий відправити клубний літак для евакуації українки Анастасії Зінченко, яку не змогли забрати з китайського Уханя через собаку.
Про це заявив капітан Шахтаря Андрій Пятов в коментарі shakhtar.com.За його словами, з цією ініціативою виступив президент клубу Рінат Ахметов.
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Супер. Я, прочитав- в охренении пребываю. Потому- пока не комментирую... Вот охренею до конца- тогда попробую.
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Не. Там физрук плечистый... вынесет. В стерильное и безопасное место.
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Это уже интересно. Наших эвакуированных выпустят через 14-15 дней и пойдут они гулять)
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Порохоботы радуются любому фейку, который может быть использован против Украины
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