 Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".
"Позиція президента, наскільки я пам'ятаю, і її було висловлено публічно, і моя позиція, і ви також її чули, що підстав для розпуску Верховної Ради наразі немає. Як далі розвиватимуться події, подивимося", - зазначив він.
Раніше в розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною" Зеленський заявив, що і цих депутатів уже пора міняти.
Пізніше Разумков, коментуючи цю заяву Зеленського, заявив: "Він міг просто пожартувати".
Но их и год назад не было... Это клоуну не мешало нарушать закон.
Значит хороший и правильный закон приняли бпп...да?
Зато є обставини вивезти всіх зебілов в Китай.
Моніка оманська брехлива і труслива потвора
Почему центр Разумкова проводит такие опросы о доверии к Гончаруку, а о ВР - нет?
Явная информкомпания против Гончарука, который не очень гнется под Беню.
Он, конечно, парень ооочень ***********, но не хуже яременок, кив, грабаров.
Информкомпания против Гончарука набирает обороты.
После серо-зеленого Гончарука прийдет черно-серый кто?
Не самый ли медийно активный ах_какой_министр?
"Хуже не будет"(с), "какая разницв"(с).
Проводять спільні мітинги. Нещодавно в Раді
https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.
Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи. Просто банда Квартала 95.
Рада підтримала ініціативу посмертно присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста
ит. спрут начал борьбу с русской мафией
Фотожабы 22-фев, 09:409 0 0
В недавно открытые ломбарды «Расплатись за отопление» стояла очередь. Несли котов, элитных пожилых попугаев, золотые коронки и фамильный мельхиор.
Недалеко, за углом, два крепких хлопца разбирали банкомат. Не то, чтобы они надеялись найти там деньги, просто сегодня был неплохой курс в пункте приёма металлолома.
Денег в банкоматах не было уже давно. После того, как весной случился запланированный и неопасный дефолт, гривневая макулатура просто перестала помещаться в них. Пачки денег, неаккуратно перевязанные бечёвкой, возили в переоборудованных тележках на колёсиках, называемых теперь вовчучками.
Те, кто пока ещё получал зарплату, мог в хороший день обменять половину вовчучки на батон, кильку и кефирный продукт «Жри мовчки».
Неудачники же, которым давали на работе только облигации государственного займа, пытались заработать песнями и танцами в переходах метро.
Молодые и крепкие мужики ехали работать ополченцами в Белостокскую Народную Республику. После мира, установленного Зеленским и Путиным в Украине, проклятый фашизм сместился в Польшу и страны Балтии. Белосток внезапно понял, что кормит всю Польшу, и решил самоопределяться.
А насчёт бурятов на танках - это всё вранье, их можно в любой Бедронке купить! Образование новой республики поддержала Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская Народные Республики. Великое Княжество Феррославное обещает тоже признать. Но завтра. И за деньги.
Арахамия с ***** печального азовского бычка давно облюбовал фонарный столб и уже слегка даже пованивал.
Не то, чтобы он кому-то мешал, просто новая российская власть, сменившая зелёных, недержание контекста не терпела и решала вопросы не очень гуманно, но эффективно.
Аваков традиционно выжил, но постарел. Он теперь работает в КП «Животные в городе» и отлавливает на улицах агрессивных псов. Работа ему нравится, но иногда накатывает такая тоска…В эти моменты он любит трепать за холки своих питомцев, раздавать им плюшевых свинок, вспоминать былое.
Бигус теперь живёт в хосписе при психиатрической лечебнице. После того, как над Домом Правительства водрузили флаг РФ, коррупции сразу не стало как факта, расследовать оказалось нечего больше, и Бигус приуныл. Перестал ходить на работу, есть, мыться, спускать воду в сортире.
Спустя несколько месяцев его нашли сердобольные соседи по запаху и пристроили в хоспис. Так и живет теперь. Боится грозу и санитарку Марию Йосиповну. Иногда тихоченко бормочет «Свинарчуки» и «Оборонпром», но никто не обращает внимания.
Сивоху можно часто увидеть на Майдане в переходе. Он играет на порванном баяне про степь донецкую и сильно задолжал смотрящему за попрошайками Сутулому. Серёга, конечно, пытался договориться, реинтегрироваться как-то, просил услышать народ Донбасса, но получил немножко ******** и успокоился.
Унылый волотёр пристроился в похоронное бюро на должность штатного нытика, Золотарёвой отключили интернет за неуплату и теперь она зачитывает свои глубокие мысли на старенький, обмотанный синей изолентой, диктофон и швыряет им в прохожих.
Мосийчук работает буфетчицей, намазывает икру на хлеб для новых обитателей канала 1+1+ Россия24. Иногда вынимает из декольте помятую фоточку Зеленского, долго смотрит на неё и тяжело вздыхает.
Мусю Найема в переходный период пытались несколько раз утопить разные группы людей, а когда это у них не получилось, отправили Пушилину в Донецк. Тот всегда славился странной привязанностью к раздражающим и бесполезным вещам.
В общем как-то жили все. Днепр по прежнему был широк и прекрасен. Простый нарид в полосатой робе копал канал в Крым. Лопатами. И не потому что, это было прям сильно надо, а просто чтоб занять делом. Чтоб не ******* много и кушать не просили.
По центру Киева чинно прогуливались москвичи и питерцы, вкушали аутентичный борщ с горилкой, изрядно поддав, требовали от обслуги сплясать гопака и спрашивали, почем тут нынче укрАинский бренд, если на всю ночь заказывать.
И только о судьбе четы Зеленских ничего не было слышно. Ходили слухи, что Володьку видели на разогреве у Газманова.
Кто-то говорил, что сам лично совал доллар в стринги немолодого и потрёпанного тамады на свадьбе у одного из чеченских командиров. Другие утверждали, что его изучают в тайном институте межушных ганглиев и даже показывали дисер на тему «Сколько херни можно напороть с помощью одного дебила и телевизора».
А Ленка, мол, держит бутик на Троещинском рынке, называется он «Па красивому». Гостей Ленка встречает сама, поит Липтоном, кормит бутерами с селёдкой и расказывает, как можно составить потрясающий look из пакета и двух верёвок.
Но я не буду верить слухам. Надеюсь, что у них всё хорошо.
«Не можна мстить! Повинні ми любити Всіх п#дap@ciв, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці».
В конце концов разве только Вова виноват, что мы пpo@бaли страну?
Tanya Adams
Думать надо всегда!
Попкорн и ставки....
«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я, як гарант Конституції, зобов'язаний гарантувати права громадян України."
УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10557450-zelenskiy-nazvav-prichini-rozpusku-radi.html
(Звичайно,збрехав,на той час довіра була 10-12%)
Казав же ? І судове рішення на цьому базувалося.
Шо ж ти фраєр,здав назад ?
" В Латвии бывшим членам советской пионерии начали предоставлять надбавку к пенсии в размере 220 евро. Согласно новому закону, принятым Сеймом Латвии 20 февраля 2020 года, бывшие советские пионеры считаются жертвами насилия над личностью со стороны советского государственного аппарата...."
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Вот в Украине такая Рада (Сейм) и нужна, а не то, шо сейчас.
Оман и "провакацию"на Востоке,приглушили. День памяти Небесной Сотни размазали. Героический Аваков еще раз доказал свою значимость и нужность.Со всем справились "достойно". Наверно пишут уже новую серию,которая накроет нас медным тазом,скорее всего перед голосованием за земельную реформу. Пока передышка.
Значит предыдущую Раду бездельников Зеля разогнал по беспределу, а теперь вы про законы вспомнили ?
В парламенті ніколи не було стільки когнітвно хворих людей, відвертих дегенератів, Нарешті парламент став ідеальним віддзеркаленням суспільства! Рейтинг не пдає бо їх вибрали не за професійні здібності, а тому що такі ж. В парламенті і у владі точно такі ж що їх вибрали.