EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України
  1815  98
Все про:ВР (7121) Зеленський (4597) розпуск (78) Разумков Дмитро (387)

 Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що підстав для розпуску Верховної Ради наразі немає.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це він заявив в ефірі телеканалу "Інтер".

"Позиція президента, наскільки я пам'ятаю, і її було висловлено публічно, і моя позиція, і ви також її чули, що підстав для розпуску Верховної Ради наразі немає. Як далі розвиватимуться події, подивимося", - зазначив він.

Раніше в розмові з учасниками Всеукраїнського форуму "Україна зростає разом зі мною" Зеленський заявив, що і цих депутатів уже пора міняти.

Пізніше Разумков, коментуючи цю заяву Зеленського, заявив: "Він міг просто пожартувати".

Читайте також: Розпуск Верховної Ради був неконституційним, - Шишкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177252
 
 
 Топ коментарі
 
Оснований для роспуска предыдущей рады тоже не было...но оманский осел положил на это...и на Конституцию...свой обрезанный болт...
 показати весь коментар
 
Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет//

Но их и год назад не было... Это клоуну не мешало нарушать закон.
 показати весь коментар
 
Их уже НИКОГДА не будет, токсичные слуги уроды.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Да конечно! Они появляются исключительно тогда, когда для слуг урода благоприятные электоральные настроения! Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков - Цензор.НЕТ 8466
 показати весь коментар
 
 
Их уже НИКОГДА не будет, токсичные слуги уроды.
 показати весь коментар
 
 
Такі прогресивні молодиє кадри... Ще ж не до кінця розвалили державу. Лише навчилися розрізняти ножиці і розчіску від держбюджету.
 показати весь коментар
 
 
угу...конечно конечно..Странно было бы если ОНО скало что есть. Ещё не всё продали за копейки, ещё есть что скрысить в Украине?!
 показати весь коментар
 
 
Оснований для роспуска предыдущей рады тоже не было...но оманский осел положил на это...и на Конституцию...свой обрезанный болт...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ты прав, оснований для роспуска не было, были основания посадить большинство. Не хватило у него болта, а жаль.
 показати весь коментар
 
 
😃 Эти основания были только в воспаленных мозгах зебилов...и более нигде..
 показати весь коментар
 
 
как может быть воспалено то чего у зебилов нет?
 показати весь коментар
 
 
Тоб то ти зебабауїн підтверджуєш, що утирокЗЕбенський порушив Конституцію України? Тоб то йому, як і тобі, зелюмпену, плювати на Закони? Тоді яке ти маєш взагалі право вякати про законність та право, тварюка-ти-зелена? Саме із-за таких як ти і тобі подібних генетичних-ублюдків Україна й досі топчиться на одному місці - бо саме ви створюєте хаос в державі і не даєте їй розвиватися.
 показати весь коментар
 
Основание как и в прошлый раз, недоверие к Верховной Зраде. Решений Конституционного Суда (благодаря Слугам), что это основание для роспуска, уже есть (им обясняли, что роете яму этим решением сами себе, поскольку это станет основанием и в будущем распускать Зраду по этой схеме), так что, все можно, Недаразумков.
 показати весь коментар
 
 
Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет//

Но их и год назад не было... Это клоуну не мешало нарушать закон.
 показати весь коментар
 
 
нынешние конечно тупорылые слуги не Народа...но год назад то коалиции в Раде тоже НЕ БЫЛО, и два и три года назад...так парубий напёрсточник жульничал.
 показати весь коментар
 
 
Ваше заявление как то связано с законами, или это ваше мнение?
 показати весь коментар
 
Підстави з"являться коли вони приймуть закон про землю. Оманський Брехун їх і розпустить. Свою справу зроблять і нафіг з пляжу, а він тут ніяким боком.
 показати весь коментар
 
 
Не распустит , по тому что новая ВР не то что большинство не наберет , а их фракция будет меньше голоса и новый состав ВР тут же этот закон отменит .
 показати весь коментар
 
 
Поки оберуть нову ВР все буде вже розпродано.
 показати весь коментар
 
Ну все точно не успеют , сельские алкаши те точно продадут , а вот люди думающие башкой они даже при нормальном законе продавать не будут . По цене штука баксов гектар , так вообще смысла нет продавать ,100-150 тыс гривен сей час вообще не бабки , даже в рай центре квартиру не купиш , да и на нормальную машину не хватит . По тому выгоднее аренду или зерно получать с пая , чем просрать 4-6 штук.
 показати весь коментар
 
Хотя эту раду оманский осел не распустит...потому как второй раз партии слуга урода большинства в раде не взять...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Сколько там морд у могучей ПЕС?))))
 показати весь коментар
 
 
Ты зебилушка лучше переживай о мордах зеленого стада...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Пэбилушка, так сколько?)))
 показати весь коментар
 
А тебя зебила что на сайте ВР забанили? Там есть все...даже пофамильно...
 показати весь коментар
 
 
А другий раз йому і не потрібен. Продадуть землю і здриснуть за кордон.
 показати весь коментар
 
 
В Украине есть ещё много пациентов Дохтора Хауса...после российско советской клизмы,многие могут проголосовать за Дохтора Хауса
 показати весь коментар
 
А как же обман избирателей,например никто не предупреждал про кассово-стукаческие законы для фопов,а они появились,если бы про это сказали до выборов,то хрен бы зелень имела большинство.
 показати весь коментар
 
 
Евробляхерам тоже обломилось...они мечтали о растаможке по три копейки...но зеленое стадо не те ребята...
 показати весь коментар
 
 
Бляхеров кинуло бэпэпэ,они ввезли авто законно,но их заставили платить по новому закону.
 показати весь коментар
 
 
А чего ж бубочка и его зеленое стадо..ничего не отменили...ничего не исправили?
Значит хороший и правильный закон приняли бпп...да?
 показати весь коментар
 
 
А новый закон для бляхеров зебилам было западло принять - попользовались бляхерами и забыли.
 показати весь коментар
 
 
Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков

Зато є обставини вивезти всіх зебілов в Китай.
Моніка оманська брехлива і труслива потвора
 показати весь коментар
 
 
Та зачем, ПЕС все равно ничего не решает, они НИЧТО)))
 показати весь коментар
 
Чему так радуетесь?Зеленым зашкварам? То что они наляпали в турборежиме еще аукнется.
 показати весь коментар
 
А какое доверие украинцев к Верховной Раде сегодня?
Почему центр Разумкова проводит такие опросы о доверии к Гончаруку, а о ВР - нет?
Явная информкомпания против Гончарука, который не очень гнется под Беню.
Он, конечно, парень ооочень ***********, но не хуже яременок, кив, грабаров.

Информкомпания против Гончарука набирает обороты.
После серо-зеленого Гончарука прийдет черно-серый кто?
Не самый ли медийно активный ах_какой_министр?
 показати весь коментар
 
 
Портников высказал мысль с которой я согласен на 100%. В связи с "умелой" деятельностью Зекоманды Украина на пороге экономического кризиса. Дальше организуется коалиция "национального спасения" из зеленых, Батькивщины и Жопоблока. Зеля-президент, Юля-премьер, Медведчук-спикер Рады. Дальше Юлю компроментируют на коррупции или еще на чем-нибудь и отправляют в отставку, туда же идет и лох оманский (это, если ему повезет и партнеры по разведению не накормят "новичком"). Исполняющим обязанности президента становится спикер Рады и большой друг Путина Медведчук.
"Хуже не будет"(с), "какая разницв"(с).
 показати весь коментар
 
 
Можливо. Але навіщо медведчуку компроментувати ЮТ?
Проводять спільні мітинги. Нещодавно в Раді

https://glavcom.ua/img/article/6581/91_main.jpg
 показати весь коментар
 
Пора распускать КМ и ВР. А презику подать в отставку.
 показати весь коментар
 
 
Да кто вас, хитрожопых зебилоидов, спрашивать будет?
 показати весь коментар
 
 
Разогнать разве чтобы прекратить марафон по продаже земли. А так нет смысла. А даже если и разгонят за кого голосовать?
 показати весь коментар
 
 
Главное в жизни шмаркли и в их жизни продать олигархам землю таким паями как договорились с Каломомойским по 210 000 га, или хотя бы как с Ахметовым по 10 000 га.
 показати весь коментар
 
Ну да .Розумков -барыга ещё не легализовал игорный бизнес. Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард, а деньги потрачены на алкоголь, наркотики или проиграны в игровых автоматах. Часто возле зала с игровыми автоматами находится ломбард.
 показати весь коментар
 
 
Рада это весь ылитный биомусор, паразиты живущие за счёт простых людей
 показати весь коментар
 
 
Министр мвд бегает за министра моз, все Милованов вообще хочет всех в рабство загнать, другой железную дорогу украсть, дети играются в дижидализацию. Не, оснований нет, подождем пока от страны ничего не останется они сами уйдут тогда.
 показати весь коментар
 
 
я за роспуск Рады этой! Они нас обманули потому что! в СН сепаров полно! Еще закон бы принять, чтобы в Раде не могли политики больше 2 сроков быть, чтобы старые политики отсеевались!
 показати весь коментар
 
 
зебилы согласны допустить гибель Украины как государства, но не признать, что голосовали за пустое место.
 показати весь коментар
 
 
Новые няни с фотографами нужны в раде? зебилы не пререстают доказывать, что они дебилы)))
 показати весь коментар
 
как нет ? а игнорирование мнения народа , своевольное назначение космических своих окладов , набор непрофессионалов и бывших при старой владе, разрушение экономики ... это все и есть предпосылочки и недоверие всему правительственному кварталу...
 показати весь коментар
 
 
Ну так. Без монобільшісті не проголосуєш за знищення України. У них ще роботи непочатий край. Землю розпродати, відсотки отримати
 показати весь коментар
 
 
Узурпация власти, рейтинг доверия раде 6 %. Референдум, так референдум. Шо ссыкотно слуги?
 показати весь коментар
 
 
пока закон про землю не продавят, никто их не тронет..
 показати весь коментар
 
 
Закон о продаже земли будет их последним законом. Все другие будет принимать новая ВР, новый КМ, и новый президент.
 показати весь коментар
 
 
Стаття 5. Україна є республікою.
Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Ніхто не може узурпувати державну владу.
 показати весь коментар
 
 
У «СЛУЗІ НАРОДУ» НЕМАЄ ЖОДНОГО ОФІЦІЙНОГО ПРАЦІВНИКА І «ЖИВОГО» ОСЕРЕДКУ

Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи. Просто банда Квартала 95.

Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 8035
 показати весь коментар
 
 
Чому ви так? Не всі з 95-го. На керівних посадах представники телемасовки Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 2405
 показати весь коментар
 
 
П'ятов готовий евакуювати породистого пса і дворову суку педоШаріяЖодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 8372
 показати весь коментар
 
 
Сепарська шмара з собачкою або шоу«бєдная Настя»-чергова вистава від Зе с Кварталу95. Вже втомилась від того що абсолютно все уЗЕленского перетворюють на шоу, випадкових акторів нема-сценарій розписаний, всі підібрані, тексти завчені...
 показати весь коментар
 
 
Типичные кацапские разводки в духе ГазпромТВ.
 показати весь коментар
 
 
А почему пса и суку Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 1490 не вывозят в масквабад
 показати весь коментар
 
ОК. Собачку - зеленскому, настеньку - на красную площадь.
 показати весь коментар
 
А давайте завтра присвоїмо ЗеліБобі народного артиста? Посмертно.

Рада підтримала ініціативу посмертно присвоїти Кузьмі Скрябіну звання народного артиста
 показати весь коментар
 
 
Какай роспуск при рейтинге Осла Оманского в 20% , а его дебилов из ВР в 3% . Так что насильники заказывающие проституток прямо из ВР , тупо голосующие за бездарные законы которые будут отменены новым составом ВР , будут и дальше кнопкодавить . До тех пор пока голодные люди не снесут всю эту нечисть и не начнут их вешать прямо на Майдане.
 показати весь коментар
 
 
Цікаво, наскільки процентів зріс рейтинг *********** за час його президенства?
 показати весь коментар
 
 
Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов участников ЧМ. изымают ноутбуки.
ит. спрут начал борьбу с русской мафией
 показати весь коментар
 
 
В Украіне Московський шабаш от італийца Шустера - мафія хла.
 показати весь коментар
 
 
Разве только Вова виноват?
Фотожабы 22-фев, 09:409 0 0

В недавно открытые ломбарды «Расплатись за отопление» стояла очередь. Несли котов, элитных пожилых попугаев, золотые коронки и фамильный мельхиор.

Недалеко, за углом, два крепких хлопца разбирали банкомат. Не то, чтобы они надеялись найти там деньги, просто сегодня был неплохой курс в пункте приёма металлолома.

Денег в банкоматах не было уже давно. После того, как весной случился запланированный и неопасный дефолт, гривневая макулатура просто перестала помещаться в них. Пачки денег, неаккуратно перевязанные бечёвкой, возили в переоборудованных тележках на колёсиках, называемых теперь вовчучками.

Те, кто пока ещё получал зарплату, мог в хороший день обменять половину вовчучки на батон, кильку и кефирный продукт «Жри мовчки».

Неудачники же, которым давали на работе только облигации государственного займа, пытались заработать песнями и танцами в переходах метро.

Молодые и крепкие мужики ехали работать ополченцами в Белостокскую Народную Республику. После мира, установленного Зеленским и Путиным в Украине, проклятый фашизм сместился в Польшу и страны Балтии. Белосток внезапно понял, что кормит всю Польшу, и решил самоопределяться.

А насчёт бурятов на танках - это всё вранье, их можно в любой Бедронке купить! Образование новой республики поддержала Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская Народные Республики. Великое Княжество Феррославное обещает тоже признать. Но завтра. И за деньги.
Арахамия с ***** печального азовского бычка давно облюбовал фонарный столб и уже слегка даже пованивал.

Не то, чтобы он кому-то мешал, просто новая российская власть, сменившая зелёных, недержание контекста не терпела и решала вопросы не очень гуманно, но эффективно.

Аваков традиционно выжил, но постарел. Он теперь работает в КП «Животные в городе» и отлавливает на улицах агрессивных псов. Работа ему нравится, но иногда накатывает такая тоска…В эти моменты он любит трепать за холки своих питомцев, раздавать им плюшевых свинок, вспоминать былое.

Бигус теперь живёт в хосписе при психиатрической лечебнице. После того, как над Домом Правительства водрузили флаг РФ, коррупции сразу не стало как факта, расследовать оказалось нечего больше, и Бигус приуныл. Перестал ходить на работу, есть, мыться, спускать воду в сортире.

Спустя несколько месяцев его нашли сердобольные соседи по запаху и пристроили в хоспис. Так и живет теперь. Боится грозу и санитарку Марию Йосиповну. Иногда тихоченко бормочет «Свинарчуки» и «Оборонпром», но никто не обращает внимания.

Сивоху можно часто увидеть на Майдане в переходе. Он играет на порванном баяне про степь донецкую и сильно задолжал смотрящему за попрошайками Сутулому. Серёга, конечно, пытался договориться, реинтегрироваться как-то, просил услышать народ Донбасса, но получил немножко ******** и успокоился.

Унылый волотёр пристроился в похоронное бюро на должность штатного нытика, Золотарёвой отключили интернет за неуплату и теперь она зачитывает свои глубокие мысли на старенький, обмотанный синей изолентой, диктофон и швыряет им в прохожих.

Мосийчук работает буфетчицей, намазывает икру на хлеб для новых обитателей канала 1+1+ Россия24. Иногда вынимает из декольте помятую фоточку Зеленского, долго смотрит на неё и тяжело вздыхает.

Мусю Найема в переходный период пытались несколько раз утопить разные группы людей, а когда это у них не получилось, отправили Пушилину в Донецк. Тот всегда славился странной привязанностью к раздражающим и бесполезным вещам.

В общем как-то жили все. Днепр по прежнему был широк и прекрасен. Простый нарид в полосатой робе копал канал в Крым. Лопатами. И не потому что, это было прям сильно надо, а просто чтоб занять делом. Чтоб не ******* много и кушать не просили.

По центру Киева чинно прогуливались москвичи и питерцы, вкушали аутентичный борщ с горилкой, изрядно поддав, требовали от обслуги сплясать гопака и спрашивали, почем тут нынче укрАинский бренд, если на всю ночь заказывать.

И только о судьбе четы Зеленских ничего не было слышно. Ходили слухи, что Володьку видели на разогреве у Газманова.

Кто-то говорил, что сам лично совал доллар в стринги немолодого и потрёпанного тамады на свадьбе у одного из чеченских командиров. Другие утверждали, что его изучают в тайном институте межушных ганглиев и даже показывали дисер на тему «Сколько херни можно напороть с помощью одного дебила и телевизора».

А Ленка, мол, держит бутик на Троещинском рынке, называется он «Па красивому». Гостей Ленка встречает сама, поит Липтоном, кормит бутерами с селёдкой и расказывает, как можно составить потрясающий look из пакета и двух верёвок.

Но я не буду верить слухам. Надеюсь, что у них всё хорошо.

«Не можна мстить! Повинні ми любити Всіх п#дap@ciв, злодіїв, убивць, Бо кожен з них нарід, всі богоносці».

В конце концов разве только Вова виноват, что мы пpo@бaли страну?

Tanya Adams
 показати весь коментар
 
 
(Никаких оснований для роспуска Верховной Рады сегодня нет, - Разумков ),Разумков,основания есть и очень веские они-********
 показати весь коментар
 
О как! Ато, что основание Зерро не нужны мы уже видели, и видели как на это отреагировал Конституционный Суд. Так что скажут -"Есть политическая необходимость", вот и найдено основание.
Думать надо всегда!
 показати весь коментар
 
 
Кого в первую очередь «уйдет» Андрей Ермак из Офиса президента или Кабинет министров

Попкорн и ставки....
 показати весь коментар
 
А зачем распускать!? Взорвать вместе с радой всю вашу кодлу
 показати весь коментар
 
 
Она и так "распущена" - хватает "озабоченных" и иже с ними.
 показати весь коментар
 
Зачекайте но !
«Головним аргументом для розпуску Верховної Ради є дуже низька довіра громадян України до цієї інституції - 4%. Це - оцінка роботи парламенту і найвагоміший аргумент для припинення його повноважень. Я, як гарант Конституції, зобов'язаний гарантувати права громадян України."
УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10557450-zelenskiy-nazvav-prichini-rozpusku-radi.html

(Звичайно,збрехав,на той час довіра була 10-12%)
Казав же ? І судове рішення на цьому базувалося.
Шо ж ти фраєр,здав назад ?
 показати весь коментар
 
 
А тем временем Сейм Латвии признал бывших пионеров жертвами насилия над личностью и предоставил им надбавку к пенсии в €220.

" В Латвии бывшим членам советской пионерии начали предоставлять надбавку к пенсии в размере 220 евро. Согласно новому закону, принятым Сеймом Латвии 20 февраля 2020 года, бывшие советские пионеры считаются жертвами насилия над личностью со стороны советского государственного аппарата...."
-------------------------
Вот в Украине такая Рада (Сейм) и нужна, а не то, шо сейчас.
 показати весь коментар
 
 
А недоумкуватість та дебілізм це що не достатній привід для розпуску?! Нажаль ні..... В нашому суспільстві ці якості цінуються та визнані пріоритетними для досягнення "успіху"..
 показати весь коментар
 
 
У Зели рука не поднимется их распустить. Это ведь единый организм. Все у них ладится. Законы нужные голосуются, сценарии нужные пишутся.Цели достигаются.
Оман и "провакацию"на Востоке,приглушили. День памяти Небесной Сотни размазали. Героический Аваков еще раз доказал свою значимость и нужность.Со всем справились "достойно". Наверно пишут уже новую серию,которая накроет нас медным тазом,скорее всего перед голосованием за земельную реформу. Пока передышка.
 показати весь коментар
 
 
зеленский в курсе, но пока еще не смирился. Сколько ему можно повторять?
 показати весь коментар
 
 
да оно тупое от рождения. только пинок в зад))))
 показати весь коментар
 
А в июне 2019 года была? Как там ВКС приговорил - Конфликт этот не имеет правового решения, так как КУ не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде.
Значит предыдущую Раду бездельников Зеля разогнал по беспределу, а теперь вы про законы вспомнили Жодних підстав для розпуску Верховної Ради сьогодні немає, - Разумков - Цензор.НЕТ 3111?
 показати весь коментар
 
 
зеленая шмаркля вместе со своей шоблой дебильных слуг на выход с вещами. зае*али клоуны уже страну))))такого говна в правящих кругах еще не было. )))))
 показати весь коментар
 
Основание для роспуска ВР железобетонное - 1-я статья конституции, СУВЕРЕНИТЕТ. Управление целой фракцией осуществляется Соросом. Это признано на записях Гончарука прямым текстом.
 показати весь коментар
 
Кретины,согласно вашего трудового кодекса,как утративших доверие,в любой момент можна.
 показати весь коментар
 
 
По логике, восстановление конституционного порядка должны осуществить СВР и СБУ, как обязанные по закону.
 показати весь коментар
 
Конечно нет, ибо понимают что сделать ничего не могут со своей сраной партией что бы ей руководить и то что больше не зайдут туда в таком количестве, будут с петей и его ес в районе 7%
 показати весь коментар
 
 
А РАЗВЕ СТАЮ ЗЕЛЕНОСРАКИХ ОБЕЗЬЯН МОЖНО СЧИТАТЬ РАДОЙ?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору