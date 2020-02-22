 Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.
"О. Данілов детально ознайомиться із ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих із Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.
На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.
Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".
У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
какая то п*дла ж вскипятила народу инстинкты! напугала до истерики и паники (и так как-то незримо... с годовщиной Майдана совпало...что-то)
Там же волали з Уханя, шо договорьонним спєцтранспортом привезли всіх українців в ерапорт, а обісцяний ераплан не прилетів. Там студєнтка волала, шо стидіцца українства, а ранше всім хвастала на чістом йєзикє шо українка. От тра' було на годовщину Розстрілу на Майдані привезти тих уханських стидлівцев, шоп уже всі стидались свого українства, СВОЛАЧІ Зє!льонийє!!!
Річниця,обстріли,
Збити напугу в суспільстві...
Не вийшло...
Уже обосрались по самое нехочу - и мууууудрый народ и муууудрая власть!
Больницы лично я и с доплатой не возьму
И не уговаривайте.
Вы представляете, СКОЛЬКО надо вложить средств, чтобы создать современные больницы?
А расходники сколько стоить будут?
Когда это окупиться? Ведь у населенеия на лечение денег нет.
А у тех, у кого деньги есть, те там не лечатся, им и так есть где лечиться.
Единственный смысл "брать больницы в концессии" - так это ради земли, на которой снести нафиг эти больницы и построить казино с блэкджеком и шлюхами.
Но только это называется не "больница", это называется "прачечная"
хреновая вещь на самом то деле...
1. возможно заражение повторно
3. если лечить повторно, то как правило отказывает сердце
3.инкубационный период больше 20 дней, и в это время заражает
3. очень дорогостоящее лечение (принудительная вентиляция легких)
п.с. - биологическое оружие ...
решил разобраться для себя что такое Короновирус...
Я только за...
Якщо ***** встигли зупинити, а цей вірус ні, то і висновки по обом однакові?
В этом принципиальная разница с короновирусом...
У Вас дома много африканских товаров, на которых написано "сделано в Африке"?
А китайских товаров дома сколько?
Вот Вам и разница.
Може бути все.
Колись і Росія нам була не ворог.
Світ змінюєця,нажаль не в кращий бік.
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
Внaчaлe вы кopмитe нapoд тупыми cepиaлaми и идиoтcкими шoу, кoшмapитe людeй пo ТВ aпoкaлиптичными нoвocтями, cвopaчивaeтe coциaльныe пpoгpaммы и oткaзывaeтecь финaнcиpoвaть здpaвooxpaнeниe c oбpaзoвaниeм, вoзбуждaeтe низмeнныe инcтинкты тoлпы paзгoвopaми «вce вopуют, вcex нaдo caжaть», пpeзиpaeтe людeй и дepжитe иx зa быдлo, нe мoжeтe cпpaвитьcя c aлкoгoлизaциeй нaceлeния и игopным бизнecoм, вeшaeтe нa уши лaпшу, чтo любaя куxapкa мoжeт упpaвлять гocудapcтвoм и дpoчитe в пapлaмeнтe, экcпepимeнтиpуйтe c влacтью и cтpaнoй.
А пoтoм иcкpeннe удивляeтecь, чтo «нapoд у нac нe тaкoй, вoн дopoги нaчaл пepeкpывaть из-зa кopoнaвиpуca».
Нapoд у нac имeннo тaкoй.
Сaмый oбычный.
Пpocтoй и зaмучeнный бeзнaдёгoй.
Пpивыкaйтe к peaльнocти, диджитaлизaтopы xpeнoвы.
Кaк чeлoвeк, кaждый дeнь xoдящий пo двopaм, гoвopю."
Знайшли якогось Данілова і вирішили принести його в жертву .
Як це плть знайомо!
Це вже не смішна клоунада,вже напрягає їх дебілізм.
приехавших 0,001% а в натуре если порахувать со всеми факторами то это еще раз в десять меньше. Но дебилы у нашей влади книжек не читают и воображением не обременены. Потому и получается как вседа.