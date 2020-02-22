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 Політика України, Суспільство
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 Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов за дорученням президента України Володимира Зеленського вилетів у селище Нові Санжари Полтавської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"О. Данілов детально ознайомиться із ситуацією, що склалася навколо розміщення евакуйованих із Китаю українців у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Арсен Аваков, який прибув у Нові Санжари, заявив: "Евакуйовані з Китаю українці здорові".

У Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністр охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китаю.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177251
 
 
 Топ коментарі
 
Какие то судорги власти.....Всё и Всем уже понятно! Проявились слуги внешнего управления!
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Есть куча режимных, уже охраняемых, с закрытым циклов Объектов принадлежащих ОП, Раде, КМ......почему там не разместили этих людей?!
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Ну надо же успокоить электорат Зеленского, картинка про дурных хахлов уже по миру пошла, пора кварталу расходится по домам.
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Какие то судорги власти.....Всё и Всем уже понятно! Проявились слуги внешнего управления!
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яке виробництво Громів та Нептунів? Корона вірус у Китаї!!!! І здорові у Санжарах.
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А чомуне полетів у Китай на президентському борту на допомогу із евакуацією дами із собачкою.? Зє ж обіцяв їй допомогти?
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Карантин мають продовжити до 30 діб, згідно з новими даними про інкубаційний період вірусу.
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Ну надо же успокоить электорат Зеленского, картинка про дурных хахлов уже по миру пошла, пора кварталу расходится по домам.
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А ПОЧЕМУ САМ НЕ ПОЕХАЛ ????? ВЕЗДЕ КАК СТРАУС ГОЛОВУ В ПЕСОК ПРЯЧЕТ !!!!!!!
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Есть куча режимных, уже охраняемых, с закрытым циклов Объектов принадлежащих ОП, Раде, КМ......почему там не разместили этих людей?!
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почему из 7000тыс эвакуированных с Китая, именно эти 40 летели 20 февраля и именно с ними столько шума?
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наші нарешті вирішили зробити усе за правилами. а унаслідувати цивілізацію не вдалося.
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Тримають, для себе. Щоб сховатися від зарази
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надо было вылетать до беспорядков...или во время....а сейчас что? пиар?
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Надо было не устраивать всего навсего шоу возвращения людей с Китая.
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и я за то же!
какая то п*дла ж вскипятила народу инстинкты! напугала до истерики и паники (и так как-то незримо... с годовщиной Майдана совпало...что-то)
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А ПРОШЛИЙ РАЗ помпєзно встрєчалі трупи з ірану - акурат на Водохреща. От нізя було дньом раньше, чи дньом пожже - обізатєльно нагадить!
Там же волали з Уханя, шо договорьонним спєцтранспортом привезли всіх українців в ерапорт, а обісцяний ераплан не прилетів. Там студєнтка волала, шо стидіцца українства, а ранше всім хвастала на чістом йєзикє шо українка. От тра' було на годовщину Розстрілу на Майдані привезти тих уханських стидлівцев, шоп уже всі стидались свого українства, СВОЛАЧІ Зє!льонийє!!!
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Причина протестів криється не у відсутності гуманності, а тотальній недовірі людей до слів і дій влади, в її постійних обманах населення.
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надо було до бунту там бути. і бунту б не було.
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так! але ж (якщо задуматись) виходить, що тоді бунт був комусь (кому?) потрібен...
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так, але є маленька деталь: інформатино-"привитих" важче, або не можливо підбурити. коли не дається інфа у повному якісному розрізі, з"являєтьс місце спекуляціям. що ми і отримали.
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так само у школі зі недовченими вчилками: діти і їх батьки, знаючі свої права і вміючі користуватися законами, викликають у недотеп у пед-короні такі самі бунти, тільки вони приймають вигляд мобінгу. чого вчилки *******? бо недоклепані.
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Все не просто так,задумка була..
Річниця,обстріли,
Збити напугу в суспільстві...
Не вийшло...
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Постфактум презервативы не помогают. Это каждый сопляк знает.
Уже обосрались по самое нехочу - и мууууудрый народ и муууудрая власть! Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 6917
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хоть би врахували мнєниє масквьі. а то опять сморозят не то, і маня захарова буде ругати. Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 8915
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Сам секретарь данилка полетел,ну теперь там точно порядок будет,вы,твари,дайте нам однозначную гарантию того,что если кто то из наших китайцев имеет короновирус,то он не выйдет за пределы карантинной зоны,и назовите фамилию ответственного,которого отдадите на растерзание толпы,если обещание не будет выполнено.
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Суниця раніше візріє й банани з яблунь падатимуть...
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Це входить в його посадові обов'язки? В баби Мані корова заболіла, хай ще до неї злітає.
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У нас Всё хорошо , прекрасная маркиза: Коронавирус…я не вижу оснований для беспокойства, Гончарук /.депутат от СН Василевская-Смаглюк рассказала, что коронавирус - это "маркетинговый ход". А мародёрам Коломойского от вируса даже польза :под шум вирусгейта они комфортно и быстро принимают закон о земельном грабеже воюющей Украины
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Шоу продовжується і лохторат ведеться, а землю готують до продажу під прикриттям цього кіпішу. Вони зроблять вас ще раз.
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Не только землю...стратегические предприятия, порты, больницы и ВУЗы хотят в концессию...те.е. даром!
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"больницы и ВУЗы хотят в концессию...те.е. даром!"

Больницы лично я и с доплатой не возьму Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9688
И не уговаривайте. Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 9688
Вы представляете, СКОЛЬКО надо вложить средств, чтобы создать современные больницы?
А расходники сколько стоить будут?
Когда это окупиться? Ведь у населенеия на лечение денег нет.
А у тех, у кого деньги есть, те там не лечатся, им и так есть где лечиться.
Единственный смысл "брать больницы в концессии" - так это ради земли, на которой снести нафиг эти больницы и построить казино с блэкджеком и шлюхами.
Но только это называется не "больница", это называется "прачечная"
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Теперь представители слуг бродят по ТВ программам и тезисами, цитатами из шпаргалок шпарят о провокаторах, каких то людях с митингов предпринимателей, фермеров и прочих...об их крмиминальной ответственности, о заказчиках, которых почему то не называют...Всё как под копирку....янченко, бардина. пидляса. качура.......скотьё!
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А я считаю что вот вирус этот, он как и СПИД- просто страшилки фармацептической мафии. Вакциновпариватели просто зарабатывают на страшилках деньги.
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зря так считаете...
хреновая вещь на самом то деле...
1. возможно заражение повторно
3. если лечить повторно, то как правило отказывает сердце
3.инкубационный период больше 20 дней, и в это время заражает
3. очень дорогостоящее лечение (принудительная вентиляция легких)
п.с. - биологическое оружие ...
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Что там на счет истерии эпидемии Эболы, кто то ныне уже помнит о том?
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бостууга - не знаю что там с Эболой, но эту инфу я вчера нарыл на японских мед.сайтах...

решил разобраться для себя что такое Короновирус...
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Несколько лет назад от этой самой "Эболы" пророчили вымирание чуть ли не половину населения планеты земля... И где она ныне та "эпидемия"?
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я что против..., что бы о короновирусе скоро забыли, и что бы это оказалось блефом?
Я только за...
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"Тобто" не треба перекручувати мої слова.
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тоді в чому сенс твого коменту?
Якщо ***** встигли зупинити, а цей вірус ні, то і висновки по обом однакові?
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Эбола опасна...но она не передается воздушно- капельным путем...только при контакте с жидкостями организма...моча..кровь...
В этом принципиальная разница с короновирусом...
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Эбола была Африке.
У Вас дома много африканских товаров, на которых написано "сделано в Африке"?
А китайских товаров дома сколько?
Вот Вам и разница.
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Справа,в тому,що - ніхто диагностивати,визнавати,лікувати Незбирається Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 7681 Иета загнати в режим знищення під марші й пісні про покращення Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 4361 Жити стало краще...!,Жити стало Веселіше...! Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2692 Стадо повино захльобуватися від захвату...!
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Лохторат Зеленського- це щось неопісюєме.
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А ти вгадай.
Може бути все.
Колись і Росія нам була не ворог.
Світ змінюєця,нажаль не в кращий бік.
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Окопі ритиме й кацапердію боронитиме, придурків з Ради захищатиме....
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Як Зедебіл провчив,своїх фанатиків,шикарно!!! Мордою й в лайно ....
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Гадаю, йому до лампочки. Виборів в Україні більше не буде.
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Незная,й,як реагувати....З усіх боків...
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***** - ето уже международная погремуха...
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
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Протестующие, которые забрасывали камнями автобусы с эвакуированными из Китая украинцами, не являются жителями Новых Санжар. Ранее они были замечены в провокациях под Радой.Об этом заявила председатель Новосанжарского поселкового совета Полтавской области Инна Коба в интервью изданию «Вести». По ее словам, среди тех, кто атаковал автобусы с приехавшими из Уханя, не было жителей поселка.Події в Санжарах - в протестуючих впізнали провокаторів під Радою » Слово і Діло Данилов по поручению Зеленского вылетел в Новые Санжары - Цензор.НЕТ 7257
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Місцяни були проти!!!,Але провокатори були від Влади! Вся кампанія мала метою - емоційне виправдання беззаконня влади. Шакали в злобі гризуть своїх Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 3563
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Есть правовая система так она не работает. Вот и разьежают такие опричники с не понятными полномочиями. А потом удивляются почему унас народ такой дикий.Бо наши посадовци и цивилизация вещи не совместимые.
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Народ дикий Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 7874 Цікавий посил ...З якого бантустану,Ви,дике виповзли Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 7874 В біснуватої пітекантропської влади маланців - Дикий Народ Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 7874
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Не задумывались почему их повезли в Полтавскую область, ввели Нац. гвардию и полицию, покалечили и арестовали протестующих, а после легких протестов в Галичине туда никто и не сунулся? Страх перед Западной Украиной на генетическом уровне.
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Какая разница,им главное что бы подальше от Киева.
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Спасибо еще скажет, проведет выходные на Полтавщине, вдали от столичной суеты, потом и на фронт к Воинам можно заглянуть на огонек.
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Мep Днiпpa Бopиc Фiлaтoв: Спoчaтку ви гoдуєтe нapoд тупими cepiaлaми i iдioтcькими шoу, кoшмapитe людeй пo ТБ…
Внaчaлe вы кopмитe нapoд тупыми cepиaлaми и идиoтcкими шoу, кoшмapитe людeй пo ТВ aпoкaлиптичными нoвocтями, cвopaчивaeтe coциaльныe пpoгpaммы и oткaзывaeтecь финaнcиpoвaть здpaвooxpaнeниe c oбpaзoвaниeм, вoзбуждaeтe низмeнныe инcтинкты тoлпы paзгoвopaми «вce вopуют, вcex нaдo caжaть», пpeзиpaeтe людeй и дepжитe иx зa быдлo, нe мoжeтe cпpaвитьcя c aлкoгoлизaциeй нaceлeния и игopным бизнecoм, вeшaeтe нa уши лaпшу, чтo любaя куxapкa мoжeт упpaвлять гocудapcтвoм и дpoчитe в пapлaмeнтe, экcпepимeнтиpуйтe c влacтью и cтpaнoй.
А пoтoм иcкpeннe удивляeтecь, чтo «нapoд у нac нe тaкoй, вoн дopoги нaчaл пepeкpывaть из-зa кopoнaвиpуca».
Нapoд у нac имeннo тaкoй.
Сaмый oбычный.
Пpocтoй и зaмучeнный бeзнaдёгoй.
Пpивыкaйтe к peaльнocти, диджитaлизaтopы xpeнoвы.
Кaк чeлoвeк, кaждый дeнь xoдящий пo двopaм, гoвopю."
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Этот бы текст огромными буквами на входе в Раду, а еще лучше прямо в зале над трибуной...
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Хорошо бы самого клоуна в Санжары оправить.. Вдруг заразится... Вдруг сдохнет...
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Одним словом--придуркі. Коли ви будете займатись своїми обовязками,чи на більшого розуму немає.
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Городской голова г Саранска,Мордовкой республики заявил, что городские инфекционные больницы города готовы принять жителей Китая. Корреспонденты решили спросить у горожан, согласны ли они с мнением мэра. Все опрошенные саранцы были едины во мнении - газета "Мордовский Рабочий"
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Щось ніхто з любителів піару так і не забажав туди поїхати Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 2519
Знайшли якогось Данілова і вирішили принести його в жертву .
Як це плть знайомо!
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В стране ничего власть не делает,только завезли инфекцию и показывают ,что возятся с ней Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 7106
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А в это время московская орда смотрит как без потерь зайти в Украину.
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А де це Felix Grin який казав що їх везли маршруткою? Я ж тобі казав що це був транспорт МНС.

Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 6519
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В Иране и в Золотом-"разрулил"?Как затычка пля...
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Давай-давай, Зеленский. Подтаскивай аргументы, что в этом несчастном селе- всё ещё впереди. Я пытаюсь себе представить кухни местных, в данное время. А уж диалоги там- это просто песТня, наверняка. Даже для тренированного негораздами Мариуполя- такие события были бы нагрузкой на психику, местного населения. А уж в тихом селе... Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 8354 Значит- Данилова тудой. Гончарука уводим в тень, да? Он ещё пока нужен, да? Крайний будет Данилов... Ну и хрен с ним. Кстати, тётя-мэр этого населённого пункта опровергает ментов! Она утверждает, что камешками разбрасывались таки- не местные. Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 8108 Можэ хватит цирка, Зеля? Давай, снимай Авакова... и- Занавес. Данілов за дорученням Зеленського вилетів у Нові Санжари - Цензор.НЕТ 8108
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А почему не в Золотое, вместе с рабочей группой "расследователей"? Там что, уже все гладко с вопросами обороны?
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Капець ! Авак в ефірі заявляє,що з початку епідемії, в Україну з Китаю прибуло 7000 осіб,і продовжують приїжджати,а вони цирк з тими чотирма десятками влаштували !
Це вже не смішна клоунада,вже напрягає їх дебілізм.
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Вероятность что кто то из Китая приехавших на самолете заболеет.0,00001% и из 7000 уже
приехавших 0,001% а в натуре если порахувать со всеми факторами то это еще раз в десять меньше. Но дебилы у нашей влади книжек не читают и воображением не обременены. Потому и получается как вседа.
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нагніли тими косміческімі скафандрами - людей налякали до усмерті, а потім повезли на переферію карантінних. Канєшно, люди возмутились. Тому шо тернопільські відмовили, обухівські дагаварілісь, а санджарівські шо? рижі? Ото тра' тих уханських біженців селити в якесь інфекційне відділення в бокси в столиці - кияни цивілізовано прийняли б гастєй
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ВОзмущєніє санджарівських не проти тих біженців, а наслідок ігри в тьомную Зє!льоной плєсєні - воно ж туману в оманах напускає - бреше, бреше, бреше. Ото за те розведення в Золотому - люди теж возмутились, а воно приперлось і вимагало скласти зброю та обіщало, шо це пробне розведення, і якшо будуть порушення, то ВСУ повернуця за пару годин на попередні позиції. Тепер в тому Золотому маємо повномасштабні бойові дії - і шо? ВСУ повернулось? Ага! Розвернулось і пішло далі отходити. Де воно отдихає, з ким веде сепаратні зрадні договорняки, шо воно задумало для України??? Ні з ким не радиця, нікому не повідомляє, окружив себе охраною шо і в ***** такої нема. СЦИКЛО!
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ПРЄДАТЄЛЬ!!! ВРАГ!!! АГЄНТ КРЄМЛЯ!!! ГРЯЗЬ МАСКВИ!!! Зє!ЛЬОНА СЛіЗЬ
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Та класична ситуація,- приїхали люди 21 століття з "мобільної" країни до стада аборигенів, які не знають як дожити до весни, провели просвітницьку роботу серед отих трактористів і буряководів,- конкіста!!!))). А цей паяць тепер хоче "по-мужськи" угомонити оте середньовіччя!!!,-- і правильно,- 84% цього ж хотіли))))
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