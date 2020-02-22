 Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці у фейсбуці.
"У Німеччині 16 випадків зараження вірусом. 14 із них у передмісті Мюнхена. Всі хворі пов'язані з одним підприємством, де в січні була працівниця, яка прибула з відрядження з Китаю і згодом захворіла. Водночас у Мюнхені триває карнавал, і, крім карнавальних масок, інших не видно. Немає навіть натяку на паніку, діти ходять у школи, і все як завжди. З Китаю було евакуйовано 126 осіб. Загалом двоє з них захворіли. І це виявили відразу після приземлення. Решту вже відпустили по домівках після карантину", - йдеться в повідомленні.
Волонтерка розповіла, що Міністерство охорони здоров'я випустило бюлетень із докладною інформацією про всі аспекти, пов'язані з вірусом, який щодня доповнюють.
"Я бачу в Україні штучно роздуту паніку і відсутність керівництва. Люди починають панікувати, коли бачать невпевненість, коли не отримують достовірної інформації. Людей можна легко перетворити на стадо. Ось наочний приклад", - зазначила Миропольська.
Волонтерка переклала фрагмент тексту бюлетеня: "Скільки людей повернуто до Німеччини?
126 осіб повернулися до Німеччини на літаку ВПС. Зворотній рейс був добровільним. Політ відбувався під медичним наглядом після того, як китайська влада схвалили від'їзд. Федеральне міністерство закордонних справ відповідало за переліт, від'їзд і супровід медичного персоналу.
Що відбувалось у Німеччині після приземлення?
Після прибуття до Франкфурта всіх людей опитали та оглянули лікарі. Деяких пацієнтів було доставлено відразу в університетську клініку у Франкфурті. Решту людей спочатку оглянули в аеропорту Франкфурта в Центрі медичної оцінки, а потім було доставлено в Germansheim Німецьким Червоним Хрестом, де вони перебувають під наглядом і можуть залишатися упродовж інкубаційного періоду (від 12 до 15 днів). Це запобіжний захід, який потрібен для захисту репатріантів, а також для захисту німецького населення.
Де розміщено евакуйованих людей, як про них піклуються?
Бундесвер надає житло. Це навчальна казарма для люфтваффе в Гермерсхаймі. Бундесвер також піклується про харчування людей. Німецький Червоний Хрест подбав про доставку в приміщення і надання медичної допомоги.
Що означає карантин?
Карантин означає, що людей ізольовано. Сім'ї залишаються разом. Зовнішні контакти зводяться до мінімуму. DRK встановить контактний пункт для родичів. Матеріали, як от захисні маски, доступні для відвідувачів.
Чому людей ізольовано?
Розміщення в одному місці є запобіжним засобом. Це зводить до мінімуму ризик зараження інших вірусом. Це однаково захищає самих репатріантів, їхнє безпосереднє оточення і населення Німеччини. І якщо хтось із людей заразитися, за хворим можна швидко і добре доглядати.
Стан здоров'я реєструється щодня, а температура вимірюється.
Як забезпечити, щоб медичний персонал не інфікувався?
Помічники, зокрема медичний персонал, дотримуються необхідних заходів гігієни, щоб уникнути зараження. Співробітники носять захисні окуляри і дихальні маски", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.
Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.
Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.
Хотя они даже до этого не додумаются 😆
А це в Європі.
В Італії паніка через коронавірус: китайців не пускають в ресторани і школи.
В Італії паніка у зв'язку з коронавірусом поширюється набагато швидше, ніж саме захворювання: китайський бізнес зазнає збитків, а туристи з Китаю стають жертвами різних заборон.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.В Італії зафіксовано два випадки коронавірусу і уряд оголосив про введення шестимісячного надзвичайного стану, що посилило занепокоєння серед жителів.В одному з барів в Римі поряд з фонтаном Треві з'явилося повідомлення про заборону для відвідування для китайських клієнтів.Музична школа в Римі сказала учням зі Східної Азії не відвідувати заняття через випадки расизму.Чотири губернатори північних італійських регіонів закликали дітей, які повертаються з поїздок до Китаю, не відвідувати школу протягом 14 днів.Інциденти викликали осуд з боку італійської влади. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте розкритикував регіональних керівників, сказавши їм, що вони не мають повноважень робити такі заяви і що ніщо не виправдовує такий страх.
Італія заборонила всі польоти в і з Китаю і помістила в карантин 56 громадян Італії, які повернулися з міста Ухань.Близько 300 000 китайських громадян живуть в Італії, і п'ять мільйонів китайських туристів відвідують країну щороку.
Франція евакуювала своїх останніх громадян з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром поширення нового коронавірусу.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.
Всіх евакуйованих розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 кілометрах від Парижа. Будинки, де перебуватимуть евакуйовані, огородили металевим парканом.Префект Кальвадосу пояснив, що їх обрали тому, що селище знаходиться недалеко від кількох аеропортів, а поруч в місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.
На в'їзді в Бранвіль встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин в котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будинки.У Франції зараз період шкільних канікул, і курорт заповнений відвідувачами. Однак, після оповіщення про приїзд евакуйованих, багато сімей залишають селище.
А через день написав які погані жителі Західної України, що не хочуть прийняти вивезених з Китаю.
Такі "законодавці" в Європі є?
Мені це не подобається. І можливо тому я не вловила гумору.
Відповідальність за те, щоб громадяни країни виходили з цього ментального, раша-совкового рабства лежить на тих, хто пхнеться і приходить до влади в УКРАЇНІ.
Нажаль, не вперше маємо владу, яка не ставить собі подібну мету.
Маємо її завдяки і менталітету значної частини ватного населення, так і обробці мізків патріотично налаштованих людей, яких зазомбували фейками антиукраїнські сили.
Они телевизор смотрят.
Там о коронавирусе другое говорили, вот они и прониклись....
а городские что смотрят?
Коста Меса - это США, штат Калифорния...
https://losangeles.cbslocal.com/2020/02/21/costa-mesa-coronavirus/
Коста Меса стремится заблокировать доставку до 70 пациентов с коронавирусом в город
1. Будет найдена вакцина и провакцинировао всё человечество (как в случае с оспой)
2. Вирус генетически избирателен (генетическое оружие)
Иначе переболеют все с весьма высокой смертностью (какова она будет, еще предстоит выяснить). И хоть вы уписайтесь, но ничего не измените. Преимущество получит тот, кто первым создаст вакцину, а все эти дурацкие протесты не от большого ума и только ухудшают ситуацию создавая почву для провокаторов типа России.
А от Україна тим і славиться що ситуація оберненопропорційна! І у лікарів ,президентів ,міністрів і.т.д цей % наближається до 100!
размещения эвакуированных в том или ином населённом пункте, ни одному ксёндзу не пришло в голову проводить всеночную, дабы боженька не допустил эвакуированных сограждан в их населённый пункт, а немецким врачам и медсёстрам не пришло в голову "на радостях" исполнять гимн. И это всё при том, что контактных персон
( которые находились в тесном контакте с заражёнными короновирусом и могут быть потенциальными больными ) не госпитализируют !Этим людям предписан домашний карантин!!, иными словами изоляция у себя на дому в теч. 14 дней со дня последнего контакта с больным. И всё спокойно, никаких тебе бунтов, митингов, возмущённых соседей и пр. " Prof. Dr. Lars Schaade, Vizepräsident und Leiter des Zentrums für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene am Robert Koch-Institut ********** das weiterer Prozedere so: "Der Patient wurde isoliert und der Infektionsfall gemeldet. Das Gesundheitsamt ermittelt nun alle engen Kontaktpersonen und wird eine häusliche Quarantäne veranlassen, die bis zum Ablauf des 14. Tages nach dem letzten Kontakt mit dem Patienten dauern wird. In dieser Zeit kontrollieren die Kontaktpersonen mit Hilfe eines Tagesbuchs ihre Gesundheit, das Gesundheitsamt erfasst die Daten täglich. Ist irgendetwas auffällig, wird die Person ********* getestet und isoliert."
Читай, просвещайся:
"Es gibt noch keine geeigneten Mittel, die die Coronaviren bekämpfen könnten. In einer Studie, die kurz nach dem Ausbruch gestartet wurde, wird jetzt eine Kombination aus Mitteln getestet, die beim SARS-Virus einen möglichen Nutzen gezeigt hat. Ergebnisse gibt es noch nicht.
Auch an einem Impfstoff wird geforscht. Ganz von vorne starten müssen die Wissenschaftler nicht: Erste Entwicklungen gab es bereits für das SARS-Virus. Nur wurden die Impfstoffe nicht zu Ende entwickelt - als der Ausbruch der Krankheit gestoppt wurde, endete auch die Forschung. Es wird voraussichtlich ein Jahr dauern, bis ein Impfstoff gegen das neue Virus entwickelt und getestet ist.
Empfohlen wird daher das, was bei ähnlichen Beschwerden empfohlen wird: Bettruhe und ausreichend Flüssigkeit." https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-virus-das-wissen-wir/