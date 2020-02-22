 Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці у фейсбуці.

"У Німеччині 16 випадків зараження вірусом. 14 із них у передмісті Мюнхена. Всі хворі пов'язані з одним підприємством, де в січні була працівниця, яка прибула з відрядження з Китаю і згодом захворіла. Водночас у Мюнхені триває карнавал, і, крім карнавальних масок, інших не видно. Немає навіть натяку на паніку, діти ходять у школи, і все як завжди. З Китаю було евакуйовано 126 осіб. Загалом двоє з них захворіли. І це виявили відразу після приземлення. Решту вже відпустили по домівках після карантину", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка розповіла, що Міністерство охорони здоров'я випустило бюлетень із докладною інформацією про всі аспекти, пов'язані з вірусом, який щодня доповнюють.

"Я бачу в Україні штучно роздуту паніку і відсутність керівництва. Люди починають панікувати, коли бачать невпевненість, коли не отримують достовірної інформації. Людей можна легко перетворити на стадо. Ось наочний приклад", - зазначила Миропольська.

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Волонтерка переклала фрагмент тексту бюлетеня: "Скільки людей повернуто до Німеччини?

126 осіб повернулися до Німеччини на літаку ВПС. Зворотній рейс був добровільним. Політ відбувався під медичним наглядом після того, як китайська влада схвалили від'їзд. Федеральне міністерство закордонних справ відповідало за переліт, від'їзд і супровід медичного персоналу.

Що відбувалось у Німеччині після приземлення?

Після прибуття до Франкфурта всіх людей опитали та оглянули лікарі. Деяких пацієнтів було доставлено відразу в університетську клініку у Франкфурті. Решту людей спочатку оглянули в аеропорту Франкфурта в Центрі медичної оцінки, а потім було доставлено в Germansheim Німецьким Червоним Хрестом, де вони перебувають під наглядом і можуть залишатися упродовж інкубаційного періоду (від 12 до 15 днів). Це запобіжний захід, який потрібен для захисту репатріантів, а також для захисту німецького населення.

Де розміщено евакуйованих людей, як про них піклуються?

Бундесвер надає житло. Це навчальна казарма для люфтваффе в Гермерсхаймі. Бундесвер також піклується про харчування людей. Німецький Червоний Хрест подбав про доставку в приміщення і надання медичної допомоги.

Що означає карантин?

Карантин означає, що людей ізольовано. Сім'ї залишаються разом. Зовнішні контакти зводяться до мінімуму. DRK встановить контактний пункт для родичів. Матеріали, як от захисні маски, доступні для відвідувачів.

Чому людей ізольовано?

Розміщення в одному місці є запобіжним засобом. Це зводить до мінімуму ризик зараження інших вірусом. Це однаково захищає самих репатріантів, їхнє безпосереднє оточення і населення Німеччини. І якщо хтось із людей заразитися, за хворим можна швидко і добре доглядати.

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Стан здоров'я реєструється щодня, а температура вимірюється.

Як забезпечити, щоб медичний персонал не інфікувався?

Помічники, зокрема медичний персонал, дотримуються необхідних заходів гігієни, щоб уникнути зараження. Співробітники носять захисні окуляри і дихальні маски", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

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