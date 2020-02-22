EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, За кордоном
  3134  71
Матеріали за темою:
Все про:Німеччина (1400) медицина (873) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська

Волонтер Наталія Миропольська розповіла, що в Німеччині Міністерство охорони здоров'я випустило бюлетень з інформацією про коронавірус, який щодня оновлюється. У Німеччині вже зафіксовано 16 випадків зараження вірусом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила на сторінці у фейсбуці.

"У Німеччині 16 випадків зараження вірусом. 14 із них у передмісті Мюнхена. Всі хворі пов'язані з одним підприємством, де в січні була працівниця, яка прибула з відрядження з Китаю і згодом захворіла. Водночас у Мюнхені триває карнавал, і, крім карнавальних масок, інших не видно. Немає навіть натяку на паніку, діти ходять у школи, і все як завжди. З Китаю було евакуйовано 126 осіб. Загалом двоє з них захворіли. І це виявили відразу після приземлення. Решту вже відпустили по домівках після карантину", - йдеться в повідомленні.

Волонтерка розповіла, що Міністерство охорони здоров'я випустило бюлетень із докладною інформацією про всі аспекти, пов'язані з вірусом, який щодня доповнюють.

"Я бачу в Україні штучно роздуту паніку і відсутність керівництва. Люди починають панікувати, коли бачать невпевненість, коли не отримують достовірної інформації. Людей можна легко перетворити на стадо. Ось наочний приклад", - зазначила Миропольська.

Читайте також: Для евакуйованих із Китаю підготували всі умови з урахуванням стандартів ВООЗ і практики інших країн, - Зеленський

Волонтерка переклала фрагмент тексту бюлетеня: "Скільки людей повернуто до Німеччини?

126 осіб повернулися до Німеччини на літаку ВПС. Зворотній рейс був добровільним. Політ відбувався під медичним наглядом після того, як китайська влада схвалили від'їзд. Федеральне міністерство закордонних справ відповідало за переліт, від'їзд і супровід медичного персоналу.

Що відбувалось у Німеччині після приземлення?

Після прибуття до Франкфурта всіх людей опитали та оглянули лікарі. Деяких пацієнтів було доставлено відразу в університетську клініку у Франкфурті. Решту людей спочатку оглянули в аеропорту Франкфурта в Центрі медичної оцінки, а потім було доставлено в Germansheim Німецьким Червоним Хрестом, де вони перебувають під наглядом і можуть залишатися упродовж інкубаційного періоду (від 12 до 15 днів). Це запобіжний захід, який потрібен для захисту репатріантів, а також для захисту німецького населення.

Де розміщено евакуйованих людей, як про них піклуються?

Бундесвер надає житло. Це навчальна казарма для люфтваффе в Гермерсхаймі. Бундесвер також піклується про харчування людей. Німецький Червоний Хрест подбав про доставку в приміщення і надання медичної допомоги.

Що означає карантин?

Карантин означає, що людей ізольовано. Сім'ї залишаються разом. Зовнішні контакти зводяться до мінімуму. DRK встановить контактний пункт для родичів. Матеріали, як от захисні маски, доступні для відвідувачів.

Чому людей ізольовано?

Розміщення  в одному місці є запобіжним засобом. Це зводить до мінімуму ризик зараження інших вірусом. Це однаково захищає самих репатріантів, їхнє безпосереднє оточення і населення Німеччини. І якщо хтось із людей заразитися, за хворим можна швидко і добре доглядати.

Читайте також: Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах

Стан здоров'я реєструється щодня, а температура вимірюється.

Як забезпечити, щоб медичний персонал не інфікувався?

Помічники, зокрема медичний персонал, дотримуються необхідних заходів гігієни, щоб уникнути зараження. Співробітники носять захисні окуляри і дихальні маски", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Читайте також: Кількість жертв коронавірусу зросла до 2345 осіб, хворих у Китаї - майже 76,3 тис., - Держкомітет охорони здоров'я КНР

 

Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська 01
Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177247
 
   
 Топ коментарі
 
Ну если Зебилы смогут перевести с немецкого то и у нас может бюллетень появиться.
Хотя они даже до этого не додумаются 😆
 показати весь коментар
 
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснює медсестрі з Санжар що коронавірус це не страшно
Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська - Цензор.НЕТ 874
 показати весь коментар
 
Ты идиот, попротестуй еще против закона всемирного тяготения, может легче станет.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это к вопросу о вероятности. Здесь бюллетени не помогут, как и маски, между прочим.
 показати весь коментар
 
 
ти так і не догнав, що це не від вірусу бумашка, а від ідіотів з 73% мізком.
 показати весь коментар
 
 
Ну если Зебилы смогут перевести с немецкого то и у нас может бюллетень появиться.
Хотя они даже до этого не додумаются 😆
 показати весь коментар
 
 
поздно, доктор, пацієнт уже... поки люди у санаторії, ніякий навіть самий дурний санжарець туди не полізе.
 показати весь коментар
 
 
Бляха, да что ж такое, "после эвакуации ... 16 зараженных", по моему журналисты пытаются нам что-то сказать!
 показати весь коментар
 
 
смотрю в книгу - вижу фигу у тебе вийшло: більшість захворівших -співробітники однєї фірми, куди з місяць назад прибув співробітник з Китаю і подарував їм вірус.
 показати весь коментар
 
 
Ну в контексте звучит именно как я написал. Вначале - "Эвакуация", потом "16 зараженных", кто-то явно нагнетает
 показати весь коментар
 
 
все слова в анонсе надо поменять и убрать высокопарную нотку, типа предоставили, разрешили, спокойно.Не было такого. С утра до вечера все СМИ вещали о Китае и карантин в близи аэропорта был карантином, а не курортом. Кстати, а как там с мальчиком и еще с одним с той же семьи?
 показати весь коментар
 
 
Ось бачите, німці не протестують як санжарці і тепер коронавірус стрімко поширюється в Німеччині. І нехай на українців кажуть, що ми злі і погані, зате ми виживемо, а всі інші подохнуть
 показати весь коментар
 
 
В таком виде культуры и т д, в котором мы существуем, а особенно определенные личности - лучше им на тот свет.
 показати весь коментар
 
На той світ скоріше німці відправляться ніж ми
 показати весь коментар
 
 
Ты идиот, попротестуй еще против закона всемирного тяготения, может легче станет.
 показати весь коментар
 
 
Не давай советов и тебе не расскажут про дорогу которой тебе идти.
 показати весь коментар
 
 
українці звикли рятувати себе сами. немають іешого виходу. а де і як стрімко у Німеччині? приклади?
 показати весь коментар
 
В Санжарах поліція мала затримати і НЕ відпускати найбуйніших, провокаторів з Кривого Рогу, Кропивницького. Але їх чомусь відпустили. Свої?

А це в Європі.
В Італії паніка через коронавірус: китайців не пускають в ресторани і школи.

В Італії паніка у зв'язку з коронавірусом поширюється набагато швидше, ніж саме захворювання: китайський бізнес зазнає збитків, а туристи з Китаю стають жертвами різних заборон.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.В Італії зафіксовано два випадки коронавірусу і уряд оголосив про введення шестимісячного надзвичайного стану, що посилило занепокоєння серед жителів.В одному з барів в Римі поряд з фонтаном Треві з'явилося повідомлення про заборону для відвідування для китайських клієнтів.Музична школа в Римі сказала учням зі Східної Азії не відвідувати заняття через випадки расизму.Чотири губернатори північних італійських регіонів закликали дітей, які повертаються з поїздок до Китаю, не відвідувати школу протягом 14 днів.Інциденти викликали осуд з боку італійської влади. Прем'єр-міністр Джузеппе Конте розкритикував регіональних керівників, сказавши їм, що вони не мають повноважень робити такі заяви і що ніщо не виправдовує такий страх.
Італія заборонила всі польоти в і з Китаю і помістила в карантин 56 громадян Італії, які повернулися з міста Ухань.Близько 300 000 китайських громадян живуть в Італії, і п'ять мільйонів китайських туристів відвідують країну щороку.
 показати весь коментар
 
У Франції евакуйованих з Уханя везуть на курорт: туристи виїжджають, місцеві нервують.

Франція евакуювала своїх останніх громадян з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром поширення нового коронавірусу.Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France Info.
Всіх евакуйованих розмістять в курортному селищі Бранвіль в департаменті Кальвадос, приблизно в 180 кілометрах від Парижа. Будинки, де перебуватимуть евакуйовані, огородили металевим парканом.Префект Кальвадосу пояснив, що їх обрали тому, що селище знаходиться недалеко від кількох аеропортів, а поруч в місті Кан є госпіталь, обладнаний за нормами, затвердженими інфекційною службою.
На в'їзді в Бранвіль встановили контрольно-пропускні пункти для огляду автомобілів. Евакуйованих розмістять на карантин в котеджному містечку Normandy Garden, на території якого є як приватні, так і державні будинки.У Франції зараз період шкільних канікул, і курорт заповнений відвідувачами. Однак, після оповіщення про приїзд евакуйованих, багато сімей залишають селище.
 показати весь коментар
 
І ніякої паніки ,поки що ,просто здриснути,це на першому етапі,а як хтось захворіє,то навіть повторне спалення собору макарона не врятує від гільйотини! французи добре знаються на цьому "інструменті".
 показати весь коментар
 
 
Напевно, їхні депутати не роздмухують паніку через соцмережі, як це робив "слуга" Дубинський, який хвалився в фейсбуку, що вряував, порєшал в МОЗ, щов в його Обухівському районі не розміщували евакуюваних.
А через день написав які погані жителі Західної України, що не хочуть прийняти вивезених з Китаю.
Такі "законодавці" в Європі є?
 показати весь коментар
 
У Вас є факти того, що італійські музичні школи та ресторани, в які не пускають китайців, належать українцям?
 показати весь коментар
 
У мене є факти що деяким треба писати в дужках слово "жартую" бо гумор у них ніколи не відростав!
 показати весь коментар
 
Дуже багато в ці дні повилазило тих, кому"страшно стьідно, что онє украинцьі".
Мені це не подобається. І можливо тому я не вловила гумору.
 показати весь коментар
 
Ані фсєгда билі ,з тої пори як московія вбризнула чорнобривим разом з своєю кров'ю (спермою) менталітет рабів і меншоватісності. Тепер їх просто стало зашкально багато!
 показати весь коментар
 
В цьому є велика доля правди.
Відповідальність за те, щоб громадяни країни виходили з цього ментального, раша-совкового рабства лежить на тих, хто пхнеться і приходить до влади в УКРАЇНІ.
Нажаль, не вперше маємо владу, яка не ставить собі подібну мету.
Маємо її завдяки і менталітету значної частини ватного населення, так і обробці мізків патріотично налаштованих людей, яких зазомбували фейками антиукраїнські сили.
 показати весь коментар
 
Читайте внимательней сообщения. Вирус появился Не от эвакуированных а еще в январе от командировочного из Китая в одну из фирм,
 показати весь коментар
 
ЗЕбилы не читают.
Они телевизор смотрят.
Там о коронавирусе другое говорили, вот они и прониклись....
 показати весь коментар
 
 
откуда вам известно что смотрят селяне?
а городские что смотрят?
 показати весь коментар
 
 
Для коронавируса это все равно, что помолиться или святой водичкой окропить.
 показати весь коментар
 
Вот вам размеренная Европа, а не проплоченная быдло масса у нас
 показати весь коментар
 
 
Патамушта у них владу обирали не зебіли і вони їй довіряють.
 показати весь коментар
 
 
Ты знаешь, в Укре наведет порядок ток диктатор- чет тип Сталина, когда за всю сделанную противозаконную х-ту будет адекватное наказание. Но явно не барыги, пчеловоды, комедианты и т д. А комедианта выбрали , потому как у всего кодла в президентском списке был шанс изменить страну, а ним х-й кто воспользовался.
 показати весь коментар
 
 
Это ответ по твоему привету, пассивный ты наш....
 показати весь коментар
 
Клоуна выбрали потому, шо повелись на два его автомата Узи - символ украинской мечты!
 показати весь коментар
 
читай - Гогле переведет....

Коста Меса - это США, штат Калифорния...

https://losangeles.cbslocal.com/2020/02/21/costa-mesa-coronavirus/

Коста Меса стремится заблокировать доставку до 70 пациентов с коронавирусом в город

После эвакуации своих граждан из Китая Минздрав Германии выпустил информационный бюллетень о коронавирусе, - волонтер Миропольская - Цензор.НЕТ 1921
 показати весь коментар
 
 
А Вы что думаете "быдло" - это чисто Украинское явление? Или хотите намекнуть что если быдлячее поведение наблюдается не только в Украине, то быдло уже не быдло?
 показати весь коментар
 
о немцах простых-они считают, что вирус изготовлен для уменьшения численности китайцев, и что вакцина это блеф. Также они негодуют, что 13 эвакуированных разместили в отеле густонаселенного городка. Во что это выльется потом, время покажет. Кстати, карнавал был, но ведь Германия не Китай, эпидемии нет да и истребления собственного народа-тоже. Посмотрите на улочки их стихийного питания?
 показати весь коментар
 
 
Я уже говорил, что ограничение распространения возможно только в двух случаях:
1. Будет найдена вакцина и провакцинировао всё человечество (как в случае с оспой)
2. Вирус генетически избирателен (генетическое оружие)
Иначе переболеют все с весьма высокой смертностью (какова она будет, еще предстоит выяснить). И хоть вы уписайтесь, но ничего не измените. Преимущество получит тот, кто первым создаст вакцину, а все эти дурацкие протесты не от большого ума и только ухудшают ситуацию создавая почву для провокаторов типа России.
 показати весь коментар
 
 
Простые немцы, тоже весьма простые, - разница в том, что у них хорошо налажена коммуникация с обществом и ни одному, даже самому чокнутому из их политиков, не пришло бы в голову угрожать разместить эвакуированых на виллах своих политических оппонентов, а потом надеяться, что население будет спокойно.
 показати весь коментар
 
 
У німців якщо ти викладаєш плитку ,то викладаєш її добре ,і це справджується для усіх професій ,звичайно з деяким % браку.
А от Україна тим і славиться що ситуація оберненопропорційна! І у лікарів ,президентів ,міністрів і.т.д цей % наближається до 100!
 показати весь коментар
 
при этом не одному чокнутому политику не пришло в голову науськивать население против
размещения эвакуированных в том или ином населённом пункте, ни одному ксёндзу не пришло в голову проводить всеночную, дабы боженька не допустил эвакуированных сограждан в их населённый пункт, а немецким врачам и медсёстрам не пришло в голову "на радостях" исполнять гимн. И это всё при том, что контактных персон
( которые находились в тесном контакте с заражёнными короновирусом и могут быть потенциальными больными ) не госпитализируют !Этим людям предписан домашний карантин!!, иными словами изоляция у себя на дому в теч. 14 дней со дня последнего контакта с больным. И всё спокойно, никаких тебе бунтов, митингов, возмущённых соседей и пр. " Prof. Dr. Lars Schaade, Vizepräsident und Leiter des Zentrums für Biologische Gefahren und Spezielle Pathogene am Robert Koch-Institut ********** das weiterer Prozedere so: "Der Patient wurde isoliert und der Infektionsfall gemeldet. Das Gesundheitsamt ermittelt nun alle engen Kontaktpersonen und wird eine häusliche Quarantäne veranlassen, die bis zum Ablauf des 14. Tages nach dem letzten Kontakt mit dem Patienten dauern wird. In dieser Zeit kontrollieren die Kontaktpersonen mit Hilfe eines Tagesbuchs ihre Gesundheit, das Gesundheitsamt erfasst die Daten täglich. Ist irgendetwas auffällig, wird die Person ********* getestet und isoliert."
 показати весь коментар
 
"и что вакцина это блеф" -- а уже есть вакцина от короновируса?
Читай, просвещайся:
"Es gibt noch keine geeigneten Mittel, die die Coronaviren bekämpfen könnten. In einer Studie, die kurz nach dem Ausbruch gestartet wurde, wird jetzt eine Kombination aus Mitteln getestet, die beim SARS-Virus einen möglichen Nutzen gezeigt hat. Ergebnisse gibt es noch nicht.
Auch an einem Impfstoff wird geforscht. Ganz von vorne starten müssen die Wissenschaftler nicht: Erste Entwicklungen gab es bereits für das SARS-Virus. Nur wurden die Impfstoffe nicht zu Ende entwickelt - als der Ausbruch der Krankheit gestoppt wurde, endete auch die Forschung. Es wird voraussichtlich ein Jahr dauern, bis ein Impfstoff gegen das neue Virus entwickelt und getestet ist.
Empfohlen wird daher das, was bei ähnlichen Beschwerden empfohlen wird: Bettruhe und ausreichend Flüssigkeit." https://www.quarks.de/gesundheit/medizin/corona-virus-das-wissen-wir/
 показати весь коментар
 
Пускай сначала супрун хотя бы три года пореформирует Германскую систему здравохранения, а потом поговорим о коронавирусе.
 показати весь коментар
 
 
В Украину Супрун закинули америкосы ,а не немцы.
 показати весь коментар
 
маю великі сумніви, що там їй дозволять навіть за хомячками доглядати..
 показати весь коментар
 
 
А от Скалєцкую треба слідкувати щоб не переманили...
 показати весь коментар
 
 
наскільки я знаю, то вона була у команді улянки..потім посрались..тобто те саме гімно..
 показати весь коментар
 
Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька пояснює медсестрі з Санжар що коронавірус це не страшно
Після евакуації своїх громадян із Китаю МОЗ Німеччини випустило інформаційний бюлетень про коронавірус, - волонтер Миропольська - Цензор.НЕТ 874
 показати весь коментар
 
 
В противочумном прикиде наверное не страшно, а он у всех есть?
 показати весь коментар
 
"терзают сомнения" а чому такі толерастні німці не захотіли забрати зо себе двух ізраїлітян і решту "аргентинців" ...може дивись і українці не так протестували проти своїх "китайців" а скоріш за все і не протестували ...
 показати весь коментар
 
ти думаєш, санжарці б взнали про німців і аргентинців? вони брифінги Радуцького скоріш за все не чули, хоча він сам себе похвалив, як він якісно усіх інформував.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору