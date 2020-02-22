 Кількість жертв коронавірусу зросла до 2345 осіб, хворих у Китаї - майже 76,3 тис., - Держкомітет охорони здоров'я КНР

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.
За минулу добу кількість тих, які заразилися, збільшилася в країні на 397 людей, смертельних випадків - на 109. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 106 осіб, по одному в провінції Хебей, Синьцзян-Уйгурському автономному районі та Шанхаї.
У лікарнях країни наразі проходять курс лікування 53,3 тис. осіб, стан понад 11,4 тис. хворих оцінюється як важкий.
Водночас понад 20,6 тис. осіб видужали, їх виписали з медичних закладів.
На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 104 випадки захворювання: в Гонконзі - 68 (два смертельні випадки, шестеро одужали), в Макао - 10 (шестеро одужали), на Тайвані - 26 (один помер, двоє одужали).
Хватит уже паниковать. Кто вас там, в Украине, настолько запугал ? Телевизор ?
Сам вирус всё-таки неприятный. Высокая заразность , длительный инкубационный период и смертность на порядки выше чем от ОРВИ (в основном больные и старики)
Кстати, приходят сообщения об эпидемии в Иране. Насколько я понял там тысячи зараженных в десятках городов
Из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности вырвался на свободу опаснейший вирус. Последствия оказались катастрофическими - страна почти обезлюдела. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному Человеку, который стремился к мировому господству. Так началось противостояние...
Уже умерло 2345000 ? Чот я паниковать начинаю.
Щас читаю о вспышке в Иране. Там похоже ппц. Они его даже обнаружить не могли, пока какая-то канадка привезла его в Канаду из Ирана. Границы с Ираном еще вчера все закрыли.
Когда обнаружили, то оказалось , что уже тысячи зараженых в самых разных городах.
Смертность от него зашкаливает. Китай не успевает жечь трупы.
В Ухане 49 крематориев на 18 печей и ещё мобильных на одну печь но помощнее 40. И все работают круглосуточно.
Понятно что это боевой вирус приспособленный к уничтожению азиатов в первую очередь. Была статья на тему рецепторов с которым вирус связывается. И со вставками от ВИЧ.
Фактически Китай это расценил как военные действия со стороны разработчиков вируса и поступает согласно классическим наставлениям Сунь Цзы:
"Война - это путь обмана. Поэтому, даже если ты способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда цель близко, показывай, будто она далеко; когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она близко."