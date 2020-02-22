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Все про:Китай (475) жертви (362) COVID-19 (193)

 Кількість жертв коронавірусу зросла до 2345 осіб, хворих у Китаї - майже 76,3 тис., - Держкомітет охорони здоров'я КНР

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом суботи кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом Covid-19, із грудня минулого року сягнула 76,228 тис. осіб, смертельний результат зафіксовано у 2345 тис. випадків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

За минулу добу кількість тих, які заразилися, збільшилася в країні на 397 людей, смертельних випадків - на 109. З них в епіцентрі захворювання провінції Хубей померли 106 осіб, по одному в провінції Хебей, Синьцзян-Уйгурському автономному районі та Шанхаї.

У лікарнях країни наразі проходять курс лікування 53,3 тис. осіб, стан понад 11,4 тис. хворих оцінюється як важкий.

Водночас понад 20,6 тис. осіб видужали, їх виписали з медичних закладів.

На китайських територіях поза материковою частиною з грудня минулого року зареєстровано 104 випадки захворювання: в Гонконзі - 68 (два смертельні випадки, шестеро одужали), в Макао - 10 (шестеро одужали), на Тайвані - 26 (один помер, двоє одужали).

Читайте також: За межами Китаю коронавірус зафіксували в 27 країнах, в Україні випадків захворювання немає, - МОЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177245
 
 
 Топ коментарі
 
тогда соответственно вашему флажку, скажите на милость, почему в Германии напали на одну из вернувшихся с той зоны и почему жители Esslingen в ужасе от размещения в отеле 13 человек с Китая?
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СМИ все нагнетают. Этот коронавирус одна из разновидностей ОРВИ и с такими же последствиями. Нормальный, здоровый человек переносит его точно так же как простудное заболевание. Опасность грозит тем, у кого ослабленный организм кучей побочных заболеваний или тем, кто пренебрег своевременным лечением.
Хватит уже паниковать. Кто вас там, в Украине, настолько запугал ? Телевизор ?
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Китаезы сильно приуменьшают масштабы
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СМИ все нагнетают. Этот коронавирус одна из разновидностей ОРВИ и с такими же последствиями. Нормальный, здоровый человек переносит его точно так же как простудное заболевание. Опасность грозит тем, у кого ослабленный организм кучей побочных заболеваний или тем, кто пренебрег своевременным лечением.
Хватит уже паниковать. Кто вас там, в Украине, настолько запугал ? Телевизор ?
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тогда соответственно вашему флажку, скажите на милость, почему в Германии напали на одну из вернувшихся с той зоны и почему жители Esslingen в ужасе от размещения в отеле 13 человек с Китая?
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...и кстати что то сомневаюсь что китайские власти вводили бы такие драконовские меры (по сути военное положение ) в своих городах-миллионниках, если бы это было как Вы говорите "разновидность ОРВИ"
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Вы правы в том, что ущерб от паники и карантинов больше чем собственно от вируса.
Сам вирус всё-таки неприятный. Высокая заразность , длительный инкубационный период и смертность на порядки выше чем от ОРВИ (в основном больные и старики)
Кстати, приходят сообщения об эпидемии в Иране. Насколько я понял там тысячи зараженных в десятках городов
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На фоне этих событий я вот начал читать произведение Стивена Кинга "Противостояние", очень в тему.
Из секретной лаборатории министерства обороны США в результате трагической случайности вырвался на свободу опаснейший вирус. Последствия оказались катастрофическими - страна почти обезлюдела. Немногие уцелевшие разделились на два лагеря: одни остались верны идеалам прошлого, другие примкнули к загадочному Черному Человеку, который стремился к мировому господству. Так началось противостояние...
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У кінга хороший стиль писання, але дуже часто він починає занудстувати у своїх книгах
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Китаезы сильно приуменьшают масштабы
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зато цензер не преуменьшает. смертельный исход зафиксирован в 2345 тыс. случааяИсточник: https://censor.net.ua/n3177245.
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ужас.смертельный исход зафиксирован в 2345 тыс. случааяИсточник: https://censor.net.ua/n3177245.
Уже умерло 2345000 ? Чот я паниковать начинаю.
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Какой-то китайский миллиардер в интервью говорил, что в Китае около 250тыс умерших и около 5млн зараженых.
Щас читаю о вспышке в Иране. Там похоже ппц. Они его даже обнаружить не могли, пока какая-то канадка привезла его в Канаду из Ирана. Границы с Ираном еще вчера все закрыли.
Когда обнаружили, то оказалось , что уже тысячи зараженых в самых разных городах.
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В Иране пандемия.

Смертность от него зашкаливает. Китай не успевает жечь трупы.
В Ухане 49 крематориев на 18 печей и ещё мобильных на одну печь но помощнее 40. И все работают круглосуточно.
Понятно что это боевой вирус приспособленный к уничтожению азиатов в первую очередь. Была статья на тему рецепторов с которым вирус связывается. И со вставками от ВИЧ.
Фактически Китай это расценил как военные действия со стороны разработчиков вируса и поступает согласно классическим наставлениям Сунь Цзы:
"Война - это путь обмана. Поэтому, даже если ты способен, показывай противнику свою неспособность. Когда должен ввести в бой свои силы, притворись бездеятельным. Когда цель близко, показывай, будто она далеко; когда же она действительно далеко, создавай впечатление, что она близко."
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