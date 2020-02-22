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 Політика України
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Все про:обстріл (6000) найманці РФ (1008) операція Об'єднаних сил (2092)

 Одного воїна поранено, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, один український військовослужбовець зазнав поранення.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу операції Об'єднаних сил на сторінці у фейсбуці.

"21 лютого збройні формування Російської Федерації 13 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї... Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Обстрілу піддалися такі населенні пункти: Красногорівка, Павлопіль, Лебединське, Новотроїцьке, Піски, Мар’їнка, Оріхове, Луганське, Травневе, Новотошківське, Новолуганське.

"Від початку поточної доби російські окупаційні війська двічі обстріляли наші позиції, а саме: поруч із Мар’їнкою - зі станкового протитанкового гранатомета противник зробив 3 постріли; в районі населеного пункту Новомихайлівка - зі 120-мм міномета випустив 5 мін. За поточну добу втрат немає", - підсумували в штабі ООС.

Читайте також: Найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 18 мін зі 120- та 33 - з 82-мм мінометів. Від початку доби - 8 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177244
 
 
 Топ коментарі
 
Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-хуйло!!!!
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нужно всё называть своими именами: РУССКИМ ОККУПАНТАМ.
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Мне кажется что при нынешней власти пора снова браться за оружие добробатам и добровольцам а не доверять купленным контрактрникам оборону Украины.
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Одужання нашому герою. Бережи вас Господь, рідненькі
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Каргил. 12.02.2020
Видимо С...кабееевы плохо пропагандосят про фашистов, бендер, нациков...
И прутся и прутся и прутЦА...

Одного воїна поранено, найманці РФ 13 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8422
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Йо, це ж з'їзд з мосту ХБК на обїздному шляху
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ого. уже не боевики и сепаратисты? Бубочка обосрался?
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Одужання пораненному воїну України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! Палай у пеклі клята масковія та путін-*****!!!!
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найскорішого одужання і повного відновлення нашому Герою ...тримайся!
Боже, великий, єдиний... нам Україну храни!!! (с)
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