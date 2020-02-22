 "Нехай біснуються", - Гриценко про вирок московського суду, який заочно засудив його на 6 років

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав сам Гриценко.
Він зазначив: "Московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок: шість років перебування в колонії, а після того позбавлення на три роки права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, напевно, в російських.
Як я до цього ставлюся? У моєму розумінні, тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, зокрема дітей; це отруєння/вбивство російським "новачком" людей на території чужих держав. Це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі. На жаль, тероризм цей дотепер не покарано. А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді", не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай біснуються".
- это не я, это все попередники
кроме вас, лапотников слопатаедоев, - вроде и никто
а теперь ты ко мне либо с комметом каким по теме новости - либо захлопни отверстие...
от так от - клован в дамках!
Volodymyr Viatrovych8 год · Не шкодую, що був у Шустера. Шоу однієї акторки Лукаш провалили. Шкодую, що не дали сказати в кінці - Майдан це не лише 18-20 лютого. Це мирний протест, який тривав три місяці, який влада постійно провокувала на насильство аж поки він не став повстанням.
Точно агент раши . Перед предыдущими президентскими раша уде делала такой пиар ход .
ГРИЦЕНКО - один только ваш друг - военный советник ЗЕ - ВЫДАЛ ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 😀😀😀