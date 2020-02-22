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 Політика України
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Все про:Гриценко Анатолій (334) Москва (751)

 "Нехай біснуються", - Гриценко про вирок московського суду, який заочно засудив його на 6 років

Анатолій Гриценко прокоментував рішення московського суду, який визнав його винним у тероризмі і засудив до шести років позбавлення волі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав сам Гриценко.

Він зазначив: "Московський суд визнав мене "терористом" і виніс вирок: шість років перебування в колонії, а після того позбавлення на три роки права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування, напевно, в російських.

Як я до цього ставлюся? У моєму розумінні, тероризм - це рейди російських диверсійних груп, які несуть вогонь і смерть на нашу з вами землю; це збиття російським БУКом цивільного лайнера MH17 і вбивство майже трьохсот невинних цивільних, зокрема дітей; це отруєння/вбивство російським "новачком" людей на території чужих держав. Це - дійсно тероризм, і саме так його розуміють у цивілізованому світі. На жаль, тероризм цей дотепер не покарано. А те, що вони за вказівкою Кремля витворяють у своєму "військовому суді", не має жодного стосунку ні до права, ні до справедливості. Нехай біснуються".

Читайте також: Російський суд заочно призначив Гриценку 6 років колонії

Нехай біснуються, - Гриценко про вирок московського суду, який заочно засудив його на 6 років 01
Нехай біснуються, - Гриценко про вирок московського суду, який заочно засудив його на 6 років 02

Читайте також: У Росії вирішили заочно судити Гриценка

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177243
 
 
 Топ коментарі
 
"Україні Бог помогає"... Так, він помогав нам 5ть років, але 10 місяців тому відвернувся, бо країна обрала сатану...
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"Пусть беснуются" - Гриценко о приговоре московского суда, заочно осудившего его на 6 лет - Цензор.НЕТ 6070 А де Ігор Л ?

Тут про його божество пишуть, а він, блін, дрихне. "Пусть беснуются" - Гриценко о приговоре московского суда, заочно осудившего его на 6 лет - Цензор.НЕТ 5642

Онотоль, Боже, кому ти здався, пеньок трухлявий ?
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Кто разваливал Украинскую армию
- это не я, это все попередники
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А правда шо вас раиська назад в Украину хочет запихнуть?😂🌷
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А ты знаешь,шо комменты которые в спаме,у многих не открываются😂😂🌷
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Все империей себя считают, гражданину Украины 6 лет, пусть беснуются.
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герасим, вы о чем?

кроме вас, лапотников слопатаедоев, - вроде и никто
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А под своим флагом слабо зайти или нет технической возможности, а Scheisse?
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а ты точно пот своим? ну шо бы без непоняток, шо ты кацап перекрашеный?
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все выяснили - геннадий?
а теперь ты ко мне либо с комметом каким по теме новости - либо захлопни отверстие...
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Крутая новость-Суд разрешил принудительно привести Порошенко на допрос .
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спасибо. но из шока я ещё не вышел. несколько человек, которых я уважал...
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тут главное не спешить с выводами и без злости...
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трудно без злости смотреть на праздник на кацапской улице. они уже который день из оргазма не выходят... да и без этого всё равно было бы тошно.
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Російські окупанти мають бути знищені
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шо та сламалось в Украине в апреле того года - пора чинить... не?
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він не зламався, поламаний прявився.
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Зачем шишкоеды пиарят это нафталиновое чучело, о котором уже все давно забыли?
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Потому что в нашей стране президентом можно сделать любое ... дерьмо. Именно сделать, поскольку "выборов" у нас давно не существует. Да и были ли когда-либо?
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партнер на переговорах... - по бубиной версии!
от так от - клован в дамках!
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Давно не смотрю это одибиливающее шоу. Представляю какой там треш был...
Volodymyr Viatrovych8 год · Не шкодую, що був у Шустера. Шоу однієї акторки Лукаш провалили. Шкодую, що не дали сказати в кінці - Майдан це не лише 18-20 лютого. Це мирний протест, який тривав три місяці, який влада постійно провокувала на насильство аж поки він не став повстанням.
"Пусть беснуются" - Гриценко о приговоре московского суда, заочно осудившего его на 6 лет - Цензор.НЕТ 4135
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Лукаш так натягла шкіру на пиці, що стала схожа на гуманоїда.
"Пусть беснуются" - Гриценко о приговоре московского суда, заочно осудившего его на 6 лет - Цензор.НЕТ 3161
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Кто ще не понял, что Гриценко, как минимум, не лидер? Базарная баба в погонах, которую случайно затолкали не в тот вагон.
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А пре-зек *Йолка * ..мальдвіський барига та зеклоун то ..лідери !?
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ГРИЦЕНКО ОПЯТЬ НАЧАЛ ПРЕДВЫБОРНУЮ КОМПАНИЮ 😀😀😀
Точно агент раши . Перед предыдущими президентскими раша уде делала такой пиар ход .
ГРИЦЕНКО - один только ваш друг - военный советник ЗЕ - ВЫДАЛ ВАШИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ 😀😀😀
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Не сильно понимаю такое массовое обвинение - "агент раши". Можно по подробнее про друга и не только?
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гриценка витягли із під сукна.Не знаєте чому саме в цей час???це лохав чи нелохам його почали рекламувать кацапи,чи тим і другим?!думайте.
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Обгадить можно любого лишь бы деньги платили. Не так ли тролль?
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Зеленський - мишебрат. Порошенко - клептоман, який опустився до мародерства. Гриценко був єдиний достойний кандидат на виборах 2019.
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агент рашки, иначе чего она грицка пиарила так на выборах...уголовные дела...лол..но лохам сойдет и Мостовой
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К отмародеренному месту приложи лед, баран винторогий...
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А ДЭ наши приговоры заочные в отношении Жирика,Скабеевой,Сологея,Шойги,Пу и т.д?
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Палковніку нікто нє пішєт... Хай би посадили його мацкалі - може би порозумнів той вітчим Разумкова. Продажна скотина як і Садовий. Най би кинули його кацапи у смердючу яму.
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Нісенітниця якась. Чергова міфотворчість кремлівської пропаганди
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Під час виборів та і протягом останніх 5 років від грица більше шкоди для України ніж користі. Шкода, що не посадили ще тоді. Хай садять зараз.
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