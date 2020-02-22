 Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі. ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, відео вогневих ударів по турецьких танках з'явилося в ютубі.
Користувач фейсбуку Andrei Btvt зазначає: "Їхали новенькі танки М60Т... і приїхали. Розстріл російською авіацією групи танків турецьких партнерів 20.02.2020 р. поблизу Ідлібу. Били точно і важким, постраждали новенькі М60Т, бронетранспортери та інше цінне майно".
Кацаповброс....Скорее всего амеры работают в Ираке..
22.02.2020 03:38
venseremos fasdaf
Танчики М60 не заметил?
22.02.2020 05:43
Николай Водяной db9228b4
Заметил,по трассе ехали..Кацаповброс..
22.02.2020 06:00
Cheba AtWork
А вот в съемках с воздуха вроде как T-72 в путыне мелькали перед взрывом, они не такие угловатые, как M-60. Да и верить сирийцам - себя не уважать.
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И никакой политической эрекции...значит фейк... или просто говновброс в качестве наживки
Как думаете, к "девятомаю" управятся?
А съемка в кабине атакующего вертолета?
Похоже на использование кадров работы немосковитских военных.
Мол, смотрите, как мы можем.
Вернее, как нам очень хотелось бы.
Где ЯКОБЫ уничтожают боевую технику... Но по видео видно, что разрывы ВСЕ не прямые... По-видимому, ***********, хотят себя выдать за супер армию с точным оружием..., тогда где 100% попадания !?
В видео навтыкали разные попадания, предварительно выбрав те, которые были наиболее близкие... и выдали их за супер точные...
Путин слушает и чувствует величие, и забывает, что он старый необразованный
обсосанный карлик ******** и педофил и вдобавок президент-неудачник.
Пока трамп в белом доме, ***** будет делать все, что захочет!
Только дебилы этого не понимают!
Так що довіри - 0.0%
Что касается второй части видео, то с первой она ни как не связана: другая местность, другая техника, цели в половине случаев стоят почему-то.
Что касается танков на 1.40 сек видео (два танка), то это что угодно, но не М60Т (у М60Т - башенка с пулеметом на правой стороне башни, она очень хорошо видна, а на видео башенки нет - зато два люка хорошо видны, если через ютьюб видео смотреть. Да и очертания башни у "Т"шки другие. Возможно, это М60 ранних версий (М1, например), но не Т..
А на 2.50 -3.00 видео, вообще советские танки (или РФ): башня характерная (полусферическая)....