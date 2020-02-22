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Все про:армія РФ (2022) Сирія (1467) Туреччина (1019)

 Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі. ВIДЕО

20 лютого російська авіація завдала вогневого удару по турецьких танках у Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, відео вогневих ударів по турецьких танках з'явилося в ютубі.

Користувач фейсбуку Andrei Btvt зазначає: "Їхали новенькі танки М60Т... і приїхали. Розстріл російською авіацією групи танків турецьких партнерів 20.02.2020 р. поблизу Ідлібу. Били точно і важким, постраждали новенькі М60Т, бронетранспортери та інше цінне майно".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177242
 
   
 Топ коментарі
 
Похоже туркам пора перекрыть кацапам Босфор. Ну и сбить парочку самолетов по традиции.
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А кого это волнует ? Раз нет, то можно поступать как американцы - уточнить отсутствие и уничтожить. Турков вроде минские соглашения не сдерживают.
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Ось чого Ердоган приїдив до нас - знав що війна з москвою на носі. Але ж з ким тут домовлятися - з єрмаками та квартальщиками. Ех.
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на відео деякі вибухи по декілька разів крутять, так би мовити для масовки...))
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Такие "нарезки "еще пять лет назад смотрел.
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похоже на пропаганду для рузгих ублюдков
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Это видео от сирийского инфагенства. Сто процентная пропаганда.
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Украине нужно иметь сильную ракетную систему ПВО, чтобы у нас такое не происходило.
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Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 2321 Николай Водяной db9228b4

Кацаповброс....Скорее всего амеры работают в Ираке..
22.02.2020 03:38
venseremos fasdaf

Танчики М60 не заметил?
22.02.2020 05:43
Николай Водяной db9228b4

Заметил,по трассе ехали..Кацаповброс..
22.02.2020 06:00
Cheba AtWork

А вот в съемках с воздуха вроде как T-72 в путыне мелькали перед взрывом, они не такие угловатые, как M-60. Да и верить сирийцам - себя не уважать.
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И никакой политической эрекции...значит фейк... или просто говновброс в качестве наживки
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да запросто, тв звезда в 14 году выдавало бомбёжку Семёновки фосфорными бомбами кадрами помбёжки Эль - Фалуджи в Ираке за 2002 год.
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ФЕЙК! Як завжди козломорді брешуть, як собаки!
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Что то подозрительно стреляют кацапская авиация, не похоже на их точность. Какая-то подстава опять какие-то сворованные мультики вяликой и могущей кацапии.
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Что вы нам вешаете лапшу,нет у засрашки возможностей и техники для таких съемок и таких попаданий,бутусик - твоё враньё в пользу ботокса слишком уж наглое.
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Побажаємо пану Ердогану перемоги над Ху*лом
Российская авиация расстреливает турецкие танки в сирийском Идлибе - Цензор.НЕТ 3410
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Битва за нефтяные месторождения Мосула.
Как думаете, к "девятомаю" управятся?
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Вы подпись к видео читали? Там написано----Вот так сирийская армия уничтожила броню террориста Эрдогана Обычный ролик пропаганды
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Жаль, што этот видос обыкновенное кацапское фуфло, а так бы казламордых уже добивали бы ногами согласно 5 статьи Устава НАТО...
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Пока что ниачем. Показали колонну техники крупным планом, а потом чето там взрывается. Нужно ждать подтверждения из других ресурсов. Пару моментов вообще тупо монтаж. Здание, рядом танк, потом cut и здание уже дымиться) При том сделано криворуко-рукожопо. Кто работал с видео редакторами сразу поймет. Есть реально взрывы, но кто там и по ком стреляет и откуда это видео вообще - непонятно. В любом случае мокшане в одножопниках будут в восторге, а другого и не нужно.) По моему очередной закидон от мокшанских раков. Посмотрим. Эрдоган молчать не будет, он не зеля.
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Фейк.Ещё дней 6 назад на ЯПе ватники пропихивали это.
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Це мультик - я це кажу, як колишній виробник авіацйних систем управління вогнем.
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Это с телефона путина который он показывал Американцам , - С компьютерной Игры . Если ды был поражен Хоть один Турецкий Танк , то об Этом знал бы весь Мир и Турки дали Бы Ответку , а не перестали бы Стрелять и Закрыли Пролив и Корыта бы выстроились в Очередь.
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Ну все, *****, готуйся забороняти турецькі помідори... знову
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Слишком точная стрельба для рашки!
А съемка в кабине атакующего вертолета? Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 6739
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Забули написати у заголовку "Нібито".
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Это что за тип московитского летательного аппарата - нет ни вибрации, ни мата.
Похоже на использование кадров работы немосковитских военных.
Мол, смотрите, как мы можем.
Вернее, как нам очень хотелось бы.
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Похоже *********** просто сделали нарезку кадров.. )
Где ЯКОБЫ уничтожают боевую технику... Но по видео видно, что разрывы ВСЕ не прямые... По-видимому, ***********, хотят себя выдать за супер армию с точным оружием..., тогда где 100% попадания !?
В видео навтыкали разные попадания, предварительно выбрав те, которые были наиболее близкие... и выдали их за супер точные...
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Туфта пропагандистская ,Сана- информагентство палача Асада, нарезки разные из разных мест старые
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Вот музыка видео точно утверждалась в кремле.
Путин слушает и чувствует величие, и забывает, что он старый необразованный
обсосанный карлик ******** и педофил и вдобавок президент-неудачник.
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Насколько я понял с перевода пабликов повстанцев. Турки передали вооружение но их пехота и их экипажи в штурме не участвовали.
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Пусть дальше все целуются с ****** в десна! И едут на парад 9 мая!
Пока трамп в белом доме, ***** будет делать все, что захочет!
Только дебилы этого не понимают!
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більше схоже на БПЛА + арта ніж на авіацію.
Так що довіри - 0.0%
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сделай ещё приписку:ОТБОРНЫЙ (и всё станет окончательно на свои места в этом видео) Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 6941 Російська авіація розстрілює турецькі танки в сирійському Ідлібі - Цензор.НЕТ 3536
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100% фейк, кацапня так не воюет, нарезки с разных видео.
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"И интереснее всего в этом вранье то,что оно- вранье от первого до последнего слова"...(с)
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Чо Эрдоган походу обосрался. Не надо было махать кулаком ЕС и амерам, и сейчас бы имел поддержку. Ну и с пуйлом глупо было "договариватся"
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Предлагаю обратить внимание на дисциплину марша (начало видео): дистанцию турецкие водители держат очень хорошо (на мой взгляд, дистанция маловата, на ровной местности можно больше 100 м держать - 120-150, но здесь командир решает). Сколько видел видео ВСУ: командиры, организующие марш, об этом вообще не задумываются. Учитесь, студенты.
Что касается второй части видео, то с первой она ни как не связана: другая местность, другая техника, цели в половине случаев стоят почему-то.
Что касается танков на 1.40 сек видео (два танка), то это что угодно, но не М60Т (у М60Т - башенка с пулеметом на правой стороне башни, она очень хорошо видна, а на видео башенки нет - зато два люка хорошо видны, если через ютьюб видео смотреть. Да и очертания башни у "Т"шки другие. Возможно, это М60 ранних версий (М1, например), но не Т..
А на 2.50 -3.00 видео, вообще советские танки (или РФ): башня характерная (полусферическая)....
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ВСЕМ АДЕПТАМ АНАЛО_ГОВ_НЕТ ОРУЖИЯ РАШИСТОВ, СМОТРИТЕ КАКОЙ РАЗБРОС В МЕТКОСТИ. А ТЕПЕРЬ ЗАЙДИТЕ ПОСМОТРИТЕ ИЗРАИЛЬСКИЕ И АМЕРИКАНСКИЕ ЗАПИСИ АТАК С ВОЗДУХА ТАМ ЧЕТКО В ДЕСЯТКУ ВСЕ ЛЕТИТ!
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