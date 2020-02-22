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Все про:Австралія (98) підтримка (179) булінг (26)

 Австралійський хлопчик Квейден Бейлс, який хворіє дварфізмом, хотів себе вбити, але люди в соцмережах, актори і спортсмени підтримали його

У соцмережах у рекордні терміни зібрали гроші на поїздку дитини в Діснейленд і на допомогу іншим людям, які зазнали булінгу.

Як передає Цензор.НЕТ, австралійка Яррака Бейлс (Yarraka Bayles) опублікувала у своєму фейсбуці ролик, на якому її дев'ятирічний син Квейден плаче через цькування в школі і просить "дати йому ножа", щоб він зміг вчинити самогубство. Мати підкреслила, що у сина вже була спроба суїциду: "Ось що робить булінг. Ми втомилися боротися з цим кожен чортів день нашого життя. Можете, будь ласка, виховувати своїх дітей?"

Люди з дварфізмом мають нетиповий зріст і пропорції тіла. Їхній зріст становить від 81 до 142 сантиметрів. Дварфізм не є наслідком одного захворювання. Він може бути пов'язаний із сотнями різних діагнозів.

Відео набрало в соцмережі 16 мільйонів переглядів. Багато користувачів соцмережі співчували дитині і залишали схвальні коментарі.

Австралійський хлопчик Квейден Бейлс, який хворіє дварфізмом, хотів себе вбити, але люди в соцмережах, актори і спортсмени підтримали його 01

Ролик із Квейденом поширився настільки, що про ситуацію дізналися знаменитості. Комік із дварфізмом Бред Вільямс організував збір коштів на GoFundMe для Квейда, щоб той зміг відправитися в Діснейленд. "Давайте покажемо Квейдену й іншим, що вони гідні гарного в цьому світі", - йдеться на сторінці з пожертвами.

Загалом за два дні Вільямс зібрав 200 тисяч доларів пожертвувань, хоча спочатку хотів зібрати 10 тисяч доларів. Він планує оплатити сім'ї Бейлс переліт до Каліфорнії, житло і квитки в Діснейленд. Авіаквитки вже надали безкоштовно. Гроші, що залишилися, комік пожертвує  організаціям, які займаються профілактикою булінгу.

Користувачка твітера @LokelaniHiga попросила звернути увагу на ситуацію Х'ю Джекмана і Кріса Хемсворта. Вона написала саме цим акторам, бо вони обидва з Австралії і виконували ролі супергероїв: Джекман - Росомахи, а Хемсворт - Тора.

Х'ю Джекман відреагував на ролик і записав відповідь у своєму твіттері.

Актор підкреслив, що булінг - це не нормальне явище, і попросив усіх добріше ставитися один до одного.

Квейдена також підтримала Національна австралійська ліга регбі і запропонувала хлопчикові вивести команду на наступний матч проти "всіх зірок" Нової Зеландії.

Австралійський боксер і колишній чемпіон світу за версією IBF Біллі Діб запропонував Квейдену тренування з боксу.

Тайський підприємець і голова сінгапурської організації, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв, ONE Championship Чатрі Сітіодтонг запросив Квейдена в Сінгапур навчатися бойовим мистецтвам.

Американська баскетбольна команда "Х'юстон Рокетс" теж підтримала хлопчика і запросила на свою гру.

Яррака Бейлс розповіла Seven News, що не очікувала такої підтримки: "Дуже дякую величезній кількості людей з усього світу за таку любов. Квейден відчуває вашу підтримку, зараз йому потрібно добре відпочити". Бейлс підкреслила, що зустрічатиметься з "людьми у владі" щодо булінгу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177240
 
   
 Топ коментарі
 
а вот для чого:
Бейлс подчеркнула, что будет встречаться с "людьми у власти" по вопросам буллинга.


так делаются дела в непопулистских обществах
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Бідолашна дитинка. Батькам треба було показати йому Пітера Дінклейджа. Цей маленький чоловік живе звичайним життям у нього дружина звичайного зросту, величезна собака та багато ролей у кіно. «Гра престолів» зробила його світовою зіркою. Цього хлопчика треба було познайомити з цим прекрасним актором, який зміг досягти дуже багато.
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а мені приємно було почути, що люди не тільки вибивають вікна у автобусах, які везуть карантинників, а ще й можуть подарувати комусь приємні моменти життя
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Для чого нам ці новини?
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а вот для чого:
Бейлс подчеркнула, что будет встречаться с "людьми у власти" по вопросам буллинга.


так делаются дела в непопулистских обществах
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Алекс Мышкевич Щоб не було булінга,потрібно повернути криваві режими і все заборонити.Ліваки саме це і хочуть зробити.
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Ну, нам же розказали, які ми українці, злі і ненависливі...Рвемось повбивати одне одного...І тєлєвізор тут нє прі чом...Той шо пять лєт не переставав розказувати, про самую ніщую страну в Європє, которую обкрадал олігарх корупціонєр... Так, що тепер нас будуть вчити на прикладі хороших і добрих народів...Тєм болєє, осєнью будемо просіть прощєнія...
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One Reader Просто це все фігня.Щоб не було булінгу в інтернеті,потрібно інтернет заборонити.
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Ви взагалі можете згадати, чи було щось подібне на Цензорі колись?
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One Reader За булінг вже неодноразово писали.А от саме такої новини не було.Значить будуть в нас щось забороняти.
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В Україні. І акцентувалось, як батьки сваряться з педагогами, хто правий.
А тут, про те як всі дружно відгукнулись на цей випадок.
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Нам говорять, що МИ погані. В Тернополі і в Санжарах. Та всюди. І з високих трибун сказали вже, що ми - середньовіччя.
( бо в Санжарах злякалися, що бульдозерчиком перекопають рівчик і позаварюють їх у хатах, як у Китаї, а боятися не потрібно, бо пронесе, не може того бути, та й справді, скільки часу, вони ще не хворі)
Якби нам частіше говорили що ми все таки найкращі - ми і були б такими.
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"Для чого нам ці новини?"
Дійсно, для чого це вам? Всі ці соплі про гуманнісь лише заважають плекати озвіріння в собі! Краще про коронавайрус давай, щоб знати, де вони ховаються, і де їх наздоганяти, щоб забити к чортям собачим!
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Redback Це псевдо гуманість.Тому що тут гуманість,а там здороватись і підігрувати дітовбивцям,це лицемірство.
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ви тут мені розповідаєте про те, про що навіть зеленого уявлення не маєте, чого ніколи в житті не бачили. Але жити за хибними уявленнями, то є ваше особисте право. Живіть собі, як то кажуть, на здоров'я. Але тільки не скаржиться, бо то з вашого боку є не чесно.
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Для того щоб ви стали добріші а то задушетесь від свої злості
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Iv Zhip 49dc9d16 Ти ж московит,підлішої і злішої істоти,у цілому всесвіті не існує.
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К тому, что нужно оставаться всегда человеком! Если кто-то не такой как все, не нужно устраивать травлю, а наоборот нужно поддерживать! Человек, это наверное самое страшное *животное* от нас одни беды! А дети сейчас не все конечно, какие-то агрессивные нелюди! Поэтому детей нужно учить и объяснить, что такой хорошо, а что плохо!
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На заході лицемірні ліваки.Тут вони наче захищають.А те що московити вбили тисячі таких дітей,то це не рахується.Ліваки доречі,це соціалісти,а вони хочуть дружити з московитами.
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То скажіть офіційно всьому світу, з ким воюєте.
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Заставте Преза сказати, московського посіпаку
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Та ніяк. Абинеюлька. Вже все зробили.
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Це Порошенко обіцяв її посадити?
І, до того ж, Юля зараз участвуєт в другой ігрє.
Правда, всі хто мав необережність вступати з нею в кааліцію...ну самі знаєте, чим це для них закінчувалось...
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людям ближе то с чем они сталкивались, у каждого есть история с детства связанная с травлей.
Также войну с россией они воспринимают как и войну на ближнем востоке и людоедство в некоторых племенах африки. как это прекратить без еще большего насилия? да, можно выжечь всю россию но это погубит 150млн человек что намного больше теперешних жертв
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Alex Kdpu 897d5f06 Московію можна розвіалити,як совєтській союз.Навіть легше.бо тоді були ідейні.а зараз там за гроші майже все можуть продати.Крім того,керівництво московитів гроші тримає на на Московії.
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Оце то й стримує Цивілізовані країни («Запад», по русской фєнє)...
Бояться саме розвалу россіі...Хуйло тримає їх, а от коли полізуть у різні боки, як таргани...
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One Reader Чомусь совок не боялися.що щось там полізе.Можна підкупити усіх ключових генералі.В кожного є діти і своя ціна.Але потрібно витрати з трильйон доларів.
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Британська школа - травля молодших та "інакших", доходить навіть до гвалтувань.
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Ага! Озирніться на позавчорашні Санжари. Там дорослі люди подуріли((
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хотів зчинити самогубство, а люди підтримали його...
звучить якось неоднозначно...
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Цікава історія, але ми із своїми проблемами не можемо впоратися.
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Ага, подивись на флайрадар, скільки зубожілих вічно ниючих украінців пре на курорти
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а мені приємно було почути, що люди не тільки вибивають вікна у автобусах, які везуть карантинників, а ще й можуть подарувати комусь приємні моменти життя
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А почему "дварфизм" ? Вроде как всегда заболевание медицинским языком называлось "нанизм".
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Бідолашна дитинка. Батькам треба було показати йому Пітера Дінклейджа. Цей маленький чоловік живе звичайним життям у нього дружина звичайного зросту, величезна собака та багато ролей у кіно. «Гра престолів» зробила його світовою зіркою. Цього хлопчика треба було познайомити з цим прекрасним актором, який зміг досягти дуже багато.
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Якщо багатьом тутешнім штурпакам зняти рожеві окуляри то виявиться, що весь той , так званий Захід, Європа і США майже нічим, крім кількості грошей, не відрізняються від дикої України.
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Йозеф Швейк Ну відрізняється,там закони краще працюють.Але теж свого лайна,там достатньо.
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але ж питання полягає не в тому, чи є "лайно", чи нема, а в його кількості, розповсюдженності та звичайності для суспільства, тобто, саме у тому як суспільство ставиться до того "лайна".
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Ну судя по скорой второй победе Трампа, недолго западной цивилизации осталось быть рассадником самоубийственной толерантности и гнилых социальных норм.
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Це відомий феномен, коли той, хто був народжений, та провів все своє життя в зоопарку, вважає, що, начебто, за межами його паркану такий самий зоопарк. Так, звісно, замість того, щоб позбавитися власних комплексів, краще вигадати для себе казку "всі решта так само кончєні як і я", та потім тихо в неї вірити. Ну і гаразд, нехай собі вірять.
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Вам , тваринам, ваші "зоопаркові феномени" більш зрозумілі ніж нам, людям.
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Слухай, ти, напевно, чув, що в Австралії мешкає велика кількість людей, які походять з Китаю. Так ми тут всі, хто не китаці, вже скупили всі бейсбольні біти де тільки було можна (бо в бейсбол ми не граємо, у нас футі, гагбі та крікет), та з ранку до вечора ******* будь-кого, хто є схожим на китайця, бо х. його знає, хто вони такі, чи то малайці, чи то сінгапурці - краще, як то кажуть, перебздіти, аніж недобдіти. Так от, лише завдяки стадній озвірілості австралійців, нам пвдалося запобігнути поширення коронавірусу не дивлячись навіть на те, що до Австралії щомісяця прибуває під мільйон людей з-за . Як там співається: "А єслі пуля дура, то штик маладєц!"(с)
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заваруха была между жителями и мусорами,
которые заблокировали город, чтобы показать себя
при чём тут вирус, в Украине полиция это главные бандиты
люди ненавидят мусоров
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ні-ні-ні, вам не треба шити інших в дурні, ОК? Ті "мусора" - то лише наслідок. А причина - то повна втрата людяності та озвіріння "житєлєй", які приперлися "блокіровать город". "Блокіровать" від кого? Від власних громадян? Так тих громадян не везли тим засратим "житєлям" до їх домівок. Неадекватна агресія тих "житєлєй" була спрямована проти людей, які прибули з Китаю. Мусора стали на захист тих людей від озвірілого натовпу, як самр і мало би бути.
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Ой та погоди ты, еще год некотролируемой миграции, и ваша Австралия просто вспухнет новыми Таррантами и Брейвиками. Вы не толерантные и гостеприимные, вы просто запускаете чужаков, чтобы их потом расстреливали в мечетях и кальянных. Большой островной лагерь смерти, как был во времена британской империи, так и остался.
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Бевзя де ти бачив, що в Австралії іміграція "неконтрольована"? Що означає "ви пускаєтє"? Якщо людина має право жити в Австралії, вона може жити там без будь-яких проблем. До речі, коли я писав про 1млн тих хто приїзджає, я мав на увазі visitors with focus on short term trips, себто туристів та решта відвідувачів, а не імігрантів, яких ви незрозуміло до чого тут приплели. Доречі, вам і "брейвіків" не треба - ваш здебільшо "африканський" спосіб життя та взаємна ненависть своїм результатом перекривають будь-які можливі наслідки від будь-яких гипотетичних терактів.
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Бедняга мальчишка! Рада, что столько добрых людей отозвалось с поддержкой. В 21-м веке вообще не должно быть место буллингу. Люди должны понимать, и объяснять своим детям, что ребенок с отклонениями может родиться в любой семье, от этого никто не застрахован, и это не вина ни родителей, ни самих детей. Они и так страдают от проблем со здоровьем из-за дварфизма. Новости такого рода всё таки нужно публиковать, так как в Украине эта проблема тоже есть.
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Я вас таки умоляю) Человек это животное, при чем стадное. А в стаде всегда загрызут слабого и немощного. Таковы законы выживания. И даже если они уже вроде как и не нужны в современном обществе, то на генетическом уровне они есть. Такова эволюция. Не даром травят в основном дети и подростки. Они толком даже не соображают что делают, действуют на инстинктах, звериных. Уже потом во взрослой жизни соображают что делали куйню. и то не все. и тут страдают не только калеки но и обычные дети. Если рядом нет калеки, затравят более слабого. Обязательно! В любом обществе. Меня в свое время спас от этого спорт зал, пару набитых рож и мой сломанный нос как в назидание, чтобы не забыть законы общества. Кто сильный, то и прав. А сила может быть в мышцах, бабках, власти или ракетах. Но принципы те же.
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Мати не може перевести дитину на домашнє навчання?
Вибачте, але в соціумі завжди іде боротьба за виживання. Пресувати слабких та інвалідів діти не припинять.
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А що далеко ходити? Те, що творили наші дорослі придурки в Санжарах це той же самий булінг. Цікаво тільки хто, чи яка партія за ними стоїть?
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Аваков. Показывает Бубочке что он является его единственной "крышей".
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В Нью-Йорке есть специальная хирургическая больница в которой помогают людям, страдающим дварфизмом: им буквально "ломают и вытягивают" кости ног, по технологии похожей на "аппарат Илизарова". Очень длительный процесс, занимает несколько стадий, но результат таки есть: людям делают практически нормальный, хоть и небольшой, рост.
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т.е. даже в сша над такими стебутся. Если люди готовы на такие средневековые муки ради пару сантиметров роста, то там тоже жизнь не малина для таких.Что говорить про нас(
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Зачем человеку страдать, если можно исправить то что недоглядела природа ?
https://youtu.be/emgRnZ3JVLg
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Но, в принципе, если в школе есть буллинг, это означает две вещи:
а) отсутствие нормальной дисциплины (вина преподавательского состава), и

б) учебная программа очень недогружена, иначе ни на какой буллинг у учащихся не осталось бы и минуты времени.
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в) родители не проводят с детьми дома беседы на эту тему, считая, что это исключительно работа учителей
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Родители могут не понимать что такое поведение их детей является асоциальным.
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Насилля виникає будь-де, якщо відсутні,або неспрацьовують механізми стримування. В світі,де відморожені,ефективно,некараються шмарклі про "гумунізьму" недоречні Австралийский мальчик Квейден Бейлс, больной дварфизмом, хотел себя убить, но люди в соцсетях, актеры и спортсмены поддержали его - Цензор.НЕТ 5034
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Если мы забрасываем зайчонка в вольер к волкам, а потом со злорадством снимаем как они его раздирают и причитаем за кадром какие волки бессердечные, то это не волчий буллинг, это мудак с камерой решивший покормить волков и хайпануть. Если мы хотим сберечь психику "не такого" ребенка значит ему следует учится в спецучереждении. Где все будут "не такими".
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А вообще омерзительно, настала какая-то сюрреалистичная эпоха восхищения уродством, теперь статую Давида нужно одеть чтобы не смущать гармонично развитым телом, а еще перекрасить, потому что ущемляет права черных своим мраморным цветом, и отломать руку, потому что инвалиды оскорбятся, и нос отбить, потому как чувства сифилитиков, и хрен оторвать, чтобы трансгенеры не чувствовали себя угнетенными. Тьфу!
Родителям нужно было меньше "радости" по вене пускать во время зачатия. И быть из разных семей.
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весь мир перестраивается к равноправию для всех. тот же сифилитик или урод имеет такие же права как другие граждане. но тебе твоей ватной головой не дано этого понять. у тебя понятие как у гитлера, есть я, высшая раса и есть люди второго сорта. хотя по человечности ты ближе к животным чем к людям
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Я не спорю, он имеет равные права, но восхищаться его уродством - я не обязан. И культуру с историей подгонять под "страждущих" - это уродство, которое не имеет права на существование. Наши предки придумали богадельни и лепрозории - специально, чтобы сифилитики и уроды не чувствовали себя изгоями, которых все травят. Исправить людскую натуру - это все равно что заставлять львов питаться сеном, а вот выпускать незащищенные слои населения в обозленное общество - это извращенный садизм и настоящее моральное уродство. Хайповать на страждущих - вот гитлеризм и лицемерие. Вроде как, вот какой я гуманист, как я сострадаю сирым и убогим, посмотрите на их струпья, давайте я их ковырну пальцем, чтобы вам было лучше видно, как они страдают, ставьте лайк и подписывайтесь на канал!. Это вы животные, которые сидят и наблюдают как слабых травят сильные, благодаря тому, что вы добились, чтобы слабых выпустили к сильным из защищенной среды. Это из вашей среды вышли те, кто бросает котят собакам, а потом говорит о собачьем бессердечии. Уроды.
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обозленное общество только у нас и в раше, и почему ты решил что ты сильный? для меня ты моральный урод и сожаления к тебе никакого. знаешь, есть такая пословица народная, пьяный проспится, дурак никогда. вот это как раз про тебя))) люди не восхищались уродством этого мальчика а отговорили его от самоубийсва, доказав ему что он тоже член общества и имеет право на жизнь.когда у тебя будут собственные дети может ты это поймешь, хотя вряд ли.
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Я не буду зачинать детей под героином и с родной кузиной, и шанс на больного ребенка будет ниже. Причем в разы
А про обозленное общество ты посмотри на Польшу, Испанию, даже Францию. Мы себе убийства на почве ненависти пока что не позволяем, но то ли еще будет, демократизаторы из каучука не всегда смогут подавлять "неправильные" протесты.
И что привело к мыслям про самоубийство? Не ваши ли ******* законы, по которым ребенок с уродствами либо отклонениями должен ходить в школу для всех? Впечатление, что это политическая воля забрасывать уродов в школы, а потом кричать про буллинг/белый расизм/нацизм/фашизм/ нужное подчеркнуть и пойти на выборы со слоганами против этого.
Вы подстраиваете ситуации в которых иначе быть не может, а потом хайпите на них, продвигая свои дегенеративные идеи, которые опять таки приведут к страданиям "особенных детей"
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ты еще мал и глуп. не дай бог, родился у тебя ребенок с синдромом дауна или с неразвитой конечностью (это может произойти с самыми здоровыми родителями), ты от него откажешься? если нет то будешь изолировать его от общества? если не будешь то найдется такой же кретин, как ты сейчас, и скажет твоему ребенку что он не имеет права находится обществе. вот тогда ты на своей шкуре ощутишь что такое злое общество
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Как бы мне ни было больно, но ребенок даун, должен жить с даунами. Они радостные люди, и вместе смогут жить счастливо. А постоянно вытаскивать дите из петли, чтобы он вырос социализированным - увольте. Всех "буллеров" не посадишь, они станут "буллить" изощреннее, а я не каждый день буду рядом, чтобы зашивать разрезанные вены и промывать желудок. Общество - это организм, он пытается избавится от раковых и больных клеток, пытается подавить чужеродные клетки, и винить общество в защитных реакциях - это все равно что обвинять лимфоциты в защите от простуды.
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по поводу тебя я уже написал свое мнение. мне лучше жить рядом с дауном чем с таким моральным извращенцем как ты
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Радует что такое эгоистичное отношение к даунам не у многих людей. Тебе приятно чувствовать себя гуманистом и либералом, а на чувства дауна тебе нас*ать.
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вот это ты перекрутило)))) переобулся в воздухе))) иди сопливый подрасти лет так с 10, потом продолжим разговор. чао
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В смысле переобулся? Прочитай коменты внимательно, а не только первое предложение, малолетка, и в учебе используй - читать до конца полезно. Авось хоть на тройки выйдешь
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и я тебе писал уже о моральном уродстве, считаю что таких как ты нужно держать в изоляции, но кто же меня услышит))) да и тогда в обществе нужно что бы тебя бил всегда сильнейший, ты слабее его и не имеешь права на жизнь. ну как у животных)))
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это логично, значит мне придется объединится с близкими по духу и по крови чтобы организовывать оборону и защиту наших интересов, срань господня, так ведь это зарождение нации и государства!!! А чтобы не дать другим слабым организоваться и дать отпор уже нам - создадим законы, которые будут скрывать наше доминирование и дадут иллюзорную надежду на справедливость для слабых в наднациональных судах, о боже мой, я что только-что изобрел глобальную дипломатию и ООН?!!!
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вот и создайте свою нацию с голубой кровью, только где нибудь за полярным кругом, и что бы о вас было слышно примерно так как о монголии))
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Учитывая что нас в Украине большинство, в особенности на бытовом уровне, то подозреваю, что это вам придется строить свой Вавилон где нибудь не здесь. И сними розовые очки, поможет по жизни.
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опрос ты с мамой проводил, или всю семью подключил?)))) ох и идиот
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Ну вообще-то я посмотрел как проходят гейпрайды в Харькове, как встречают людей в Санжарах, и пришел к выводу, что семью подключать нет смысла. Здоровый прагматизм нашего народа - никакая либеральная пропаганда не выбьет. Если у комуняк не вышло, то чего тут делать голубям?
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а вось і русня з сваім дзікунствам лапатным смярдзючым прыпоўзла
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Ой сябре, нагадаць про лицвінскіе забавы в 1941-1944?
Я такая же русня как ты мадьяр. Прагматизм - это не дикость, это отсутствие лицемерия.
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вот это нация, в украине могли бы мальчику подсказать только как лучше намылить веревку и сделать петлю))
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в далекой зажравшейся Австралии, где недавно пожары уничтожили больше половины популяции всех зверей для одного не очень нуждающегося инвалида собрали 200 тысяч долларов пожертвований.

а на Донбассе кацапские террористы убили десятки тысяч мирных людей в том числе и детей, многих детей покалечили. в одном только MH17 козлячие выродки убили 80 детей.
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Жалко парня. Да и вообще таких людей. По человечески. Вот только это очередной единичный хайп в соцсетях и не более. Кто-то кинет 10 баксов, лайкнет фотку и пойдет дальше жрать бургеры с чувством выполненного долга. Людей которые постоянно делают что-то хорошее для общества тысячная доля процента даже на западе. Ну политики попиарятся, скажут кучу правильных, красивых и нужных вещей. Помогут ребенку, а потом пойдут жать руку диктаторам которые этих детей каждый день утюжат ковровыми бомбардировками. Мир циничное, жестокое и "голодное" место. Таким он был и таким останется. и только деньги смогут его хоть немного скрасить, хотя бы для небольшого количества людей. Вот и вся суровая правда жизни.
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