 Австралійський хлопчик Квейден Бейлс, який хворіє дварфізмом, хотів себе вбити, але люди в соцмережах, актори і спортсмени підтримали його

Як передає Цензор.НЕТ, австралійка Яррака Бейлс (Yarraka Bayles) опублікувала у своєму фейсбуці ролик, на якому її дев'ятирічний син Квейден плаче через цькування в школі і просить "дати йому ножа", щоб він зміг вчинити самогубство. Мати підкреслила, що у сина вже була спроба суїциду: "Ось що робить булінг. Ми втомилися боротися з цим кожен чортів день нашого життя. Можете, будь ласка, виховувати своїх дітей?"
Люди з дварфізмом мають нетиповий зріст і пропорції тіла. Їхній зріст становить від 81 до 142 сантиметрів. Дварфізм не є наслідком одного захворювання. Він може бути пов'язаний із сотнями різних діагнозів.
Відео набрало в соцмережі 16 мільйонів переглядів. Багато користувачів соцмережі співчували дитині і залишали схвальні коментарі.
Ролик із Квейденом поширився настільки, що про ситуацію дізналися знаменитості. Комік із дварфізмом Бред Вільямс організував збір коштів на GoFundMe для Квейда, щоб той зміг відправитися в Діснейленд. "Давайте покажемо Квейдену й іншим, що вони гідні гарного в цьому світі", - йдеться на сторінці з пожертвами.
Загалом за два дні Вільямс зібрав 200 тисяч доларів пожертвувань, хоча спочатку хотів зібрати 10 тисяч доларів. Він планує оплатити сім'ї Бейлс переліт до Каліфорнії, житло і квитки в Діснейленд. Авіаквитки вже надали безкоштовно. Гроші, що залишилися, комік пожертвує організаціям, які займаються профілактикою булінгу.
Користувачка твітера @LokelaniHiga попросила звернути увагу на ситуацію Х'ю Джекмана і Кріса Хемсворта. Вона написала саме цим акторам, бо вони обидва з Австралії і виконували ролі супергероїв: Джекман - Росомахи, а Хемсворт - Тора.
Х'ю Джекман відреагував на ролик і записав відповідь у своєму твіттері.
Актор підкреслив, що булінг - це не нормальне явище, і попросив усіх добріше ставитися один до одного.
Квейдена також підтримала Національна австралійська ліга регбі і запропонувала хлопчикові вивести команду на наступний матч проти "всіх зірок" Нової Зеландії.
Австралійський боксер і колишній чемпіон світу за версією IBF Біллі Діб запропонував Квейдену тренування з боксу.
Тайський підприємець і голова сінгапурської організації, яка проводить бої зі змішаних бойових мистецтв, ONE Championship Чатрі Сітіодтонг запросив Квейдена в Сінгапур навчатися бойовим мистецтвам.
Американська баскетбольна команда "Х'юстон Рокетс" теж підтримала хлопчика і запросила на свою гру.
Яррака Бейлс розповіла Seven News, що не очікувала такої підтримки: "Дуже дякую величезній кількості людей з усього світу за таку любов. Квейден відчуває вашу підтримку, зараз йому потрібно добре відпочити". Бейлс підкреслила, що зустрічатиметься з "людьми у владі" щодо булінгу.
Бейлс подчеркнула, что будет встречаться с "людьми у власти" по вопросам буллинга.
так делаются дела в непопулистских обществах
А тут, про те як всі дружно відгукнулись на цей випадок.
( бо в Санжарах злякалися, що бульдозерчиком перекопають рівчик і позаварюють їх у хатах, як у Китаї, а боятися не потрібно, бо пронесе, не може того бути, та й справді, скільки часу, вони ще не хворі)
Якби нам частіше говорили що ми все таки найкращі - ми і були б такими.
Дійсно, для чого це вам? Всі ці соплі про гуманнісь лише заважають плекати озвіріння в собі! Краще про коронавайрус давай, щоб знати, де вони ховаються, і де їх наздоганяти, щоб забити к чортям собачим!
І, до того ж, Юля зараз участвуєт в другой ігрє.
Правда, всі хто мав необережність вступати з нею в кааліцію...ну самі знаєте, чим це для них закінчувалось...
Также войну с россией они воспринимают как и войну на ближнем востоке и людоедство в некоторых племенах африки. как это прекратить без еще большего насилия? да, можно выжечь всю россию но это погубит 150млн человек что намного больше теперешних жертв
Бояться саме розвалу россіі...Хуйло тримає їх, а от коли полізуть у різні боки, як таргани...
ги
звучить якось неоднозначно...
которые заблокировали город, чтобы показать себя
при чём тут вирус, в Украине полиция это главные бандиты
люди ненавидят мусоров
Вибачте, але в соціумі завжди іде боротьба за виживання. Пресувати слабких та інвалідів діти не припинять.
https://youtu.be/emgRnZ3JVLg
а) отсутствие нормальной дисциплины (вина преподавательского состава), и
б) учебная программа очень недогружена, иначе ни на какой буллинг у учащихся не осталось бы и минуты времени.
Родителям нужно было меньше "радости" по вене пускать во время зачатия. И быть из разных семей.
А про обозленное общество ты посмотри на Польшу, Испанию, даже Францию. Мы себе убийства на почве ненависти пока что не позволяем, но то ли еще будет, демократизаторы из каучука не всегда смогут подавлять "неправильные" протесты.
И что привело к мыслям про самоубийство? Не ваши ли ******* законы, по которым ребенок с уродствами либо отклонениями должен ходить в школу для всех? Впечатление, что это политическая воля забрасывать уродов в школы, а потом кричать про буллинг/белый расизм/нацизм/фашизм/ нужное подчеркнуть и пойти на выборы со слоганами против этого.
Вы подстраиваете ситуации в которых иначе быть не может, а потом хайпите на них, продвигая свои дегенеративные идеи, которые опять таки приведут к страданиям "особенных детей"
Я такая же русня как ты мадьяр. Прагматизм - это не дикость, это отсутствие лицемерия.
а на Донбассе кацапские террористы убили десятки тысяч мирных людей в том числе и детей, многих детей покалечили. в одном только MH17 козлячие выродки убили 80 детей.