 У будинку ексглави МЗС Кожари застрелено чоловіка, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".
Постріл, повідомило джерело видання, було здійснено з пістолета Jericho 941. Цю вогнепальну зброю зареєстровано на екскерівника МЗС.
Інцидент стався о 21:50 в п'ятницю, 21 лютого, в будинку Кожари, що розташований у селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області.
З відкритих джерел відомо, що Сергій Старицький належить до засновників ТОВ "Спорт Медіа Проєкт" і ТОВ "C.I.U.", які припинили свою діяльність.
Если мы, Украинцы, застрелим грабителя в своем доме, на территории своей дачи, или застрелим насильника своей дочери или грабителя избившего нас ночью на улице... - ТО ПОЛИЦИЯ ТАК ЖЕ САМО ПРИЗНАЕТ ФАКТ САМОУБИЙСТВА перечисленных выше особей? Пляди! Где закон об оружии право защищаться мирных, лояльных граждан? Вы визжите на каждом шагу про европейские ценности? Про европейские штрафы... Про европейскую культуру поведения в общественных местах... Про то, что европейцы не мусорят на улицах и самостоятельно, бесплатно убирают свои придомовые улицы... Про культуру вождения автомобилей на дорогах... Про... Про... Так начните с главной европейской ценности - право европейца защищать свою жизнь, жизнь своих близких, своё имущество! Вам, прикорытным курвам, становиться сцыкотно, если и у электората, который вас содержит, будет оружие как и у вас и он сможет так же как и вы с оружием защищать свою жизнь! Мы не будем, как Пашинский стрелять в не винных людей, ибо сядем в тюрьму. Мы только хотим оберегать то что заработали и свою жизнь выполняя функции НЕ РАБОТАЮЩИХ полицейских, задача которых драть штрафы-взятки и арестовывать не винных, превысивших полномочия самообороны. (помню читал где то, что односельчане вышли на протест против желания фемиды осудить на тюрьму человека, который, после избиения всей его семьи в его собственном доме, добрался до ружья и грохнул троих бандитов и должен быть осуждён, но односельчане вырвали его из лап нашего, так называемого, правосудия. Это что? Это у нас строится Европа? Это, у нас, - совковая демократия и бесправие! ))) Так, что ваша квалификация САМОУБИЙСТВО предприниматели ИЗ ПИСТОЛЕТА ХОЗЯИНА ДОМА в который он пришёл , возможно, востребовать раннее данные ему взаймы деньги или по какой либо другой причине, не имеющей целью причинение вреда хозяину дома САМОУБИЙСТВОМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!! Вы, суки, лжёте покрывая своего!!! Источник:https://censor.net.ua/n3177239
Уже 8:00 утра. Бакалея открылась. Возле неё собеседников много...
я теж хочу, за ким мені чергу займати?
это как хенераль Кравченко, который дважды выстрелил себе в чайник..
"Гляньте, ЩО я знаю!!!" Так, чи що? Так я знаю і більше видів самогубств, як ритуальних, так і "побутових"... Що далі?
Ти мені дівку з анекдота, нагадуєш: Голосує дівка на зупинці. Їде "маршрутка". Спинилась. Дівка сіла поряд з водієм. "Маршрутка" рушила. Дівка ноги на "торпеду" виклала. Водій каже:
- Ноги прибери...
Дівка не реагує. Водій:
- Прибери копита!...
- Це не копита, а ніжки... Знаєш, ЯКІ люди їх цілують!...
- У мене півгорода хер смокче... Так я ж його на руль не викладаю?...
Поки гостинний господар розливав горілку, самогубця прокрався до сейфу поцупив і використав його пістолю.
Смотрящий был от раши по делам евроинтеграции - раша имела инфу прямо с переговоров 😀😀
Они там шо опять Интер делят ?
реакция мусоров "самоубийство" вызывает немое недоумение.
прям как адик в бункере, под давлением обстоятельств.
так и адик вроде в своем бункере был - не в гостях...
Пришел в гости, попросил посмотреть у хозяина пистолет, а тот был заряжен.
Хотелось бы, что бы все "паврламентарии" и "министры" играли в рулетку именно подобным оружием. И да это лучшая азартная игра, не подпадает под закон.