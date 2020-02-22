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Все про:Кожара (7) вбивство (2075)

 У будинку ексглави МЗС Кожари застрелено чоловіка, - ЗМІ

У будинку колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари був застрелений підприємець Сергій Старицький. Попередня версія поліції - самогубство.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Постріл, повідомило джерело видання, було здійснено з пістолета Jericho 941. Цю вогнепальну зброю зареєстровано на екскерівника МЗС.

Інцидент стався о 21:50 в п'ятницю, 21 лютого, в будинку Кожари, що розташований у селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

З відкритих джерел відомо, що Сергій Старицький належить до засновників ТОВ "Спорт Медіа Проєкт" і ТОВ "C.I.U.", які припинили свою діяльність.

Читайте також: Адвокати Януковича просили перевести суд у закритий режим, щоб Кожара міг розповісти про "вплив ЄС і США на Майдан", але суд відмовив

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177239
 
 
 Топ коментарі
 
Самогубство у чужому будинку та з чужого пістолета? Не нагадує звичайне бажання поліції - на все наплювати?
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похоже на то, что новость начали выправлять на уровне МВД..
это как хенераль Кравченко, который дважды выстрелил себе в чайник..
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"Предварительная версия полиции - самоубийство"

Поки гостинний господар розливав горілку, самогубця прокрався до сейфу поцупив і використав його пістолю.
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Самогубство у чужому будинку та з чужого пістолета? Не нагадує звичайне бажання поліції - на все наплювати?
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при минимуме исходных данных= досыть слушно.. бо така попередня версия- це не просто плювок, а як минимум посадовий злочин ..
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"Предварительная версия полиции - самоубийство. Указанное огнестрельное оружие зарегистрировано на экс-руководителя МИД..." (с)
Если мы, Украинцы, застрелим грабителя в своем доме, на территории своей дачи, или застрелим насильника своей дочери или грабителя избившего нас ночью на улице... - ТО ПОЛИЦИЯ ТАК ЖЕ САМО ПРИЗНАЕТ ФАКТ САМОУБИЙСТВА перечисленных выше особей? Пляди! Где закон об оружии право защищаться мирных, лояльных граждан? Вы визжите на каждом шагу про европейские ценности? Про европейские штрафы... Про европейскую культуру поведения в общественных местах... Про то, что европейцы не мусорят на улицах и самостоятельно, бесплатно убирают свои придомовые улицы... Про культуру вождения автомобилей на дорогах... Про... Про... Так начните с главной европейской ценности - право европейца защищать свою жизнь, жизнь своих близких, своё имущество! Вам, прикорытным курвам, становиться сцыкотно, если и у электората, который вас содержит, будет оружие как и у вас и он сможет так же как и вы с оружием защищать свою жизнь! Мы не будем, как Пашинский стрелять в не винных людей, ибо сядем в тюрьму. Мы только хотим оберегать то что заработали и свою жизнь выполняя функции НЕ РАБОТАЮЩИХ полицейских, задача которых драть штрафы-взятки и арестовывать не винных, превысивших полномочия самообороны. (помню читал где то, что односельчане вышли на протест против желания фемиды осудить на тюрьму человека, который, после избиения всей его семьи в его собственном доме, добрался до ружья и грохнул троих бандитов и должен быть осуждён, но односельчане вырвали его из лап нашего, так называемого, правосудия. Это что? Это у нас строится Европа? Это, у нас, - совковая демократия и бесправие! ))) Так, что ваша квалификация САМОУБИЙСТВО предприниматели ИЗ ПИСТОЛЕТА ХОЗЯИНА ДОМА в который он пришёл , возможно, востребовать раннее данные ему взаймы деньги или по какой либо другой причине, не имеющей целью причинение вреда хозяину дома САМОУБИЙСТВОМ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ !!! Вы, суки, лжёте покрывая своего!!! В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 5445 Источник:https://censor.net.ua/n3177239
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А, хто тобі сказав, що Пашинський стріляв в невинну людину?Щось,ти, якийсь непослідовний, хочеш захищати себе від злодіїв, своїх близьких, а Пашинського зробив злодієм, а злодія героєм, ось тому тобі і не дають зброю, бо такі, як,ти, без суда почнуть всіх стріляти вирішивши хто злодій, а хто,ні. Тупому суспільству, страшно давати зброю, вистачає бюлетенів.
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Ваш ответ даже комментировать не стану, ибо Вы или не в курсе этого дела, ибо Вам просто скучно и по дискутировать охота...
Уже 8:00 утра. Бакалея открылась. Возле неё собеседников много...
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Впевнений --таким як ти , зброю давати непотрібно .
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А чому у Хумікуса не було спроби самогубства з пістолета Пашинського хто знає?
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за цю версію кожара щедро заплатив
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гарнюнє місце для самогубства - дім яникового міністра закордонних мутняків
я теж хочу, за ким мені чергу займати?
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Это даже государством тяжело назвать, скорее этакая резервация,в которой правит бал при власти - коррупция,бандитизм, кумовство,олигархат, а внизу мычит стадо, говоря -" абы не хуже."
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похоже на то, что новость начали выправлять на уровне МВД..
это как хенераль Кравченко, который дважды выстрелил себе в чайник..
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Чув, що є якийсь серіал, де один з персонажів застрелюються з двох пістолів: один - до скроні. другий - в живіт. Може той Кравченко також, з двох маузерів одночасно.
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Кравченко з одного пістолета, але в два різних місця одночасно!
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Говорив, після "самовбивства" Кравченка, з товаришем, який пропрацював все життя експертом-криміналістом. Так він сказав, що не знає ні одного випадку, коли людина, якій не вдалась перша спроба самогубства, продовжила-б, це робить... "Біль зупиняє... Людина може повторить спробу, однак, пізніше, під час чергового приступу депресії, однак відразу ж - ніколи...".
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Это очень легко проверяется без экспертов. Достаточно шарахнуть себя молотком по пальцу, чтобы сразу же забыть про вторую попытку, тем более, что голова-это далеко не палец.
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От і я - про це...А по Старицькому - ХЙЗ... І "п"яні розбірки" можуть буть, і "бізнес-розбірки", і "бахвальство... Версій купа... Тим більше, не тільки реальних... (Колись представляв інтереси потерпілого у ДТП. Прийшов з клієнтом знайомиться зі справою. Читаю... А там "руським по білому", свідчення винуватця про те, що в той день була гроза, асфальт був мокрий і в калюжах, тому його занесло під "кірпіч" (на 150 м!). Ну, я знав прекрасно, що тоді суха суха погода там була, бо возив у ті місця, саме в той день, дітей, збирать суниці, тому заявив клопотання про витребування довідки метеослужби. Слідчий каже - "Сам справишся за день? Бо мене строки жмуть... Я запит напишу...". Ну, поїхав, дівкам відвіз шоколадку. А вони питають: "А ЯКИЙ прогноз Вам потрібен?" Я "на сраку сів,,,").
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Вважаєш оточуючих "недоумками", а самого "продвинутим"? До чого тут "сеппуку"?...
"Гляньте, ЩО я знаю!!!" Так, чи що? Так я знаю і більше видів самогубств, як ритуальних, так і "побутових"... Що далі?
Ти мені дівку з анекдота, нагадуєш: Голосує дівка на зупинці. Їде "маршрутка". Спинилась. Дівка сіла поряд з водієм. "Маршрутка" рушила. Дівка ноги на "торпеду" виклала. Водій каже:
- Ноги прибери...
Дівка не реагує. Водій:
- Прибери копита!...
- Це не копита, а ніжки... Знаєш, ЯКІ люди їх цілують!...
- У мене півгорода хер смокче... Так я ж його на руль не викладаю?...
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"Предварительная версия полиции - самоубийство"

Поки гостинний господар розливав горілку, самогубця прокрався до сейфу поцупив і використав його пістолю.
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Одна в затылке, другая в спине. Самоубийство В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 6006
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Таки денёк лихорадки СМИ- не закончился. У меня- 23.06, местного времени. Итак, цитирую: был застрелен(с). Так? Вроде бы- именно так. Цитата номер два: версия полиции - самоубийство.(с). Так? Так. Отсюда- вопрос: кто офффуел? Полиция, самоубийца, или тот- кого кто-то застрелил. Кстати, застрелил в необычайно пикантном местечке. В местечке, в котором такое- не бывает. А если и бывает, то труп находят совсем в ином местечке. Шо? Не так? Именно так. Кажись- Аваков стал очень лишним. Это- моё личное мнение. Мнение человека, у которого ИНФЫ- 0(ноль).
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та самоубивцы они все такие, они как в чужой дом не попадут так и не самоубьются...
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Кожара при Овоще был министром иностранных дел на нары падлу!
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Даа ,профессионал от фсб 😀😀😀
Смотрящий был от раши по делам евроинтеграции - раша имела инфу прямо с переговоров 😀😀
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а хто ж там був міністром економічного розвитку та торгівлі..?
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Сергей Старицкий- генеральный директор Интера , кандидатура Хорошковского ???

Они там шо опять Интер делят ?
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Не. Они там уже не могут по-европейски, без стрельбы и трупов. Вот признайтесь, сами себе, не надо тут откровенничать: вы ведь знали- кровь будет. Этот Старицкий- ничего, мелочь. Но... далее- неизбежно.
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Место смущает... Так не могло статься, по многим причинам. Но- произошло. Небывалое- бывает(с). Кому-то, очень надо было, убить его непросто. С последствиями. Санжары, кстати- в этой же канве. Аваков- в центре мишени.
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...синежопые снова начали быковать...самоубийство в доме в пятницу вечером?...жжжжот ментура однако....
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У Кушнарьова влучив Завальний з 200 метрів, а звичайно з 50 метрів не попадають😟
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Випадкові постріли часто бувають самими точними... В житті було декілька випадків, коли вартовий випускав півмагазина з автомата, і не попадав ні разу, а бувало, коли "шютка" з одним пострілом, приводила до смерті... Що було з Кушнарьовим - не знаю, бо не бачив матеріалів справи... Однак, знаючи, як "бодяжили" на Черніговщині справи по браконьєрству компанії "Саші-стоматолога", а потім, через рік - про вбивство, ними ж, на полюванні, екс-начальника Городнянського РВВС, нічому не дивуюсь...
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Кто бы убивал человека в своем доме? Есть сотни других вариантов и первый - в его доме. Вполне могло быть и такое: посидели, выпили - суицид. Такое бывает, не часто, но бывает.
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Так никто и не спорит. А шо? Бывает. "Посидели, выпили- суицид."(с). Я- тысячи и тысячи раз, в свей жизни: посидел, выпил(от минимума- до не помню нихера). и- никакого суицида.
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Тому, що для самогубства потрібна серйозна причина, а у Вас її не було. Про причину самогубства Старицького теж не говорять, тобто ця версія з чогось висмоктана.
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Вы, Али- отпетый прагматик! Вовсе не в плохом смысле этого слова. Ну, да- у меня- никакой причины- не было. А если бы была, то я бы с собой, на Тот Свет, уволок бы того- кто является этой причиной. Он бы прожил на секунды, менее меня. Вот в этом- не сомневайтесь. А тут- всё бы ничего, но хатка- странная. Не простой человечек- владелец. Всё тут- странное.
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Коли на кону такі гроші та політика, то у самогубство вірить лише поліція, щоб не влазити куди не треба.
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Да-да... и у шефа этой, доверчивой полиции,- весьма непростой период, пребывания в должности. Хотите- верьте, хотите- посылайте подалее. Я- не обижусь. У меня- убеждение- Аваков- на финишной прямой. Санжары- подстава его и не только его. Но, он- Главныйкрайний. Вот так вот.
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Я теж так думаю, хоча він нагадує мені Талейрана, який усім встигав служити. Тому спрацює логіка Талейрана. У всіх випадках він брудний політик та стає токсичним.
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стає токсичним.(с) Вот!!! Очень даже согласен. Добавлю: а уж насколько опасным- так это просто очевидно! Нет никого, опаснее Авакова. Потому: тот запредел, который мы наблюдаем уже два дня- таки имеет свою логику. Иначе- никак быть не может!
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Логіка у цьому є. Вважаю, що він професіонал на відміну від багатьох тих, хто зараз на Олімпі. І всі ці події є бажанням прокласти шлях до верхівки влади. Але вирішують інші люди, які не бажають бачити скомпрометоватованих при владі. Тому ми ще побачимо багато подібного.
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Тому ми ще побачимо багато подібного.(с). На этой, мажорно/минорной ноте- я поблагодарю вас- за понимание. У меня завтра- китайцы. Пора спать. Если у них выгорит при встрече с Президентом Ганы, в понедельник, то я вывешу портрет этого человека не только в своей каюте, а и у себя дома. И в трёх кошкиных домах своего дома. Пусть знают, что не только я их кормлю. Вот этого человека, Нана Акуфо Аддо:
В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 6758
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це очевидно, якщо згадати пресконференцію, де авака підставив зе в справі добровольців
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Ага, как чувак пришел в гости к рыговскому министру и решил "по собственному желанию" склеить ласты! Кто-то верит в эту ЧУШЬ?! Рыги в нашей стране могут спать спокойно. "Майдановцы сами себя расстреливали, а заодно и беркутов", как нам сегодня вещала Лукаш у ахметовского Шустрого. А теперь Кожара "не при делах", а "пострадавший"- коврик-то, наверняка испачкан? БРЕД! НЕ ВЕРЮ!!!
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чудны дела твои, господи....
реакция мусоров "самоубийство" вызывает немое недоумение.
прям как адик в бункере, под давлением обстоятельств.
так и адик вроде в своем бункере был - не в гостях...
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"творцы" этой версии должны немедленно быть уволены как ИДИОТЫ...хотя бы потому.что НЕЛЬЗЯ разбрасываться предварительными версиями,особенно для журналистов.Во-вторых,тут версия самоубийства стОит на самом последнем месте среди других возможных...От идиотов нужно очищать следственные органы,суды и прокуратуры.А там их вдоволь,хотябы потому,что думают о сообразительности граждан.сравнительно своего интеллекта.
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там не може бути ідіотів. Їм наш міністр довірив зброю
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Вообщем делаем вывод и спать "Смертельное убийство" в доме Кожары
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Кожара паскуда яку ще треба пошукати . Холуй москви з полтавщини . Полтавата ригівська .
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Яке прикре самогубство, несчастный случай
Пришел в гости, попросил посмотреть у хозяина пистолет, а тот был заряжен.
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З вдячності попросив почистити зброю господаря
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Ужеб написали, что волонтер неизвестный хотел ограбить кожару, а там предприниматель случайно подвернулся 100% прокатило
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А чого це невідомий волонтер!? В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 6347 Волонтер відомий, Маруся Звіробій, на пару із Фединою...
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Власник зброї винен однозначно!!! Й самовбивство виключено по визначенню В доме экс-главы МИД Кожары был застрелен человек, - СМИ - Цензор.НЕТ 1984 Наскільки поліпшився майновий стан лягавих дотичних до випадку
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Можливо чудаки по синьці вирішили зіграти в "русскую рулетку"?
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-21.03

Хотелось бы, что бы все "паврламентарии" и "министры" играли в рулетку именно подобным оружием. И да это лучшая азартная игра, не подпадает под закон.
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И сразу версия самоубийство, в чужом доме,у регионаловской шишки,из его оружия,предприниматель,поздним вечером - не верим суки.
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Шо, опять добровольцы и волонтеры! ? Аваков и зеля,собирайте пресконференцию1
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Не знаю цього Кожари і знати не хочу. Але співпраця його з бандою яника говорить про нього красномовно.
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Может в русскую рулетку играли на щелбаны?
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"Експертиза" ходи трупа вже готова? А так да, самогубство в таких випадках - перша й головна версія. В вашій хаті лежить людина, застрелена з вашого ж пістолету. Самогубство. Ви носите толстовку і хтось за тисячу кільометрів носить тошстовку. Це ви вбили російського телеведучого Шеремета
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А может это история о жгучей неразделенной мужской любви? Водку на троих поделили, а любовь - нет?
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