 У будинку ексглави МЗС Кожари застрелено чоловіка, - ЗМІ

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Дзеркало тижня".

Постріл, повідомило джерело видання, було здійснено з пістолета Jericho 941. Цю вогнепальну зброю зареєстровано на екскерівника МЗС.

Інцидент стався о 21:50 в п'ятницю, 21 лютого, в будинку Кожари, що розташований у селі Чайки Києво-Святошинського району Київської області.

З відкритих джерел відомо, що Сергій Старицький належить до засновників ТОВ "Спорт Медіа Проєкт" і ТОВ "C.I.U.", які припинили свою діяльність.

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