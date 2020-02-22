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 Суспільство
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Все про:НАТО (2300) допомога (995) ССО (93)

 Американські військові передали тренувальному центру ССО сучасний і комфортний наметовий комплекс типу "Аляска". ФОТО

Навчально-тренувальний центр Сил спеціальних операцій отримав у п'ятницю, 21 лютого, матеріально-технічну допомогу від уряду США.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр командування ССО.

Повідомляється, що командувач Сил спеціальних операцій Збройних США в Європі генерал Сміт передав наметове містечко. Українське командування ССО висловило подяку американським колегам.

"Сучасний та комфортний наметовий комплекс типу "Аляска" значно підвищить спроможності навчально-тренувального центру ССО з розміщення особового складу під час заходів колективної підготовки", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо, під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі Міноборони досягло домовленості з Великою Британією про допомогу Військово-морським силам України.

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Американські військові передали тренувальному центру ССО сучасний і комфортний наметовий комплекс типу Аляска 01
Американські військові передали тренувальному центру ССО сучасний і комфортний наметовий комплекс типу Аляска 02
Американські військові передали тренувальному центру ССО сучасний і комфортний наметовий комплекс типу Аляска 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177238
 
 
 Топ коментарі
 
...вещь нужная, но недостаточная...ПВО нужно, СТИНГЕРЫ, арта высокоточная, РСМД...
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...вещь нужная, но недостаточная...ПВО нужно, СТИНГЕРЫ, арта высокоточная, РСМД...
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Тссс, не надо провоцировать только, ничто нас не спугнет на пути к миру))))
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Зачем? В мозгу вашего главнокомандующего война уже закончилась.
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голова ЗЕленой жабенятки нас не интересует
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Зато это услышал весь Мир. Включая нашего Президента - поклонника *****. И все сделали выводы.
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ПВО нужно !!!
С этим у нас неважно.
А Стингеры можем сами сделать:
"ПЗРК "Колибри": Чем Украина будет сбивать "ястребов" Путина
В 2019-м году начнутся испытания отечественного ПЗРК "Колибри"
https://www.depo.ua/rus/war/pzrk-kolibri-chim-********-zbivatime-yastrubiv-putina-20181228892562
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вы еще, **** под путина ляжте - а уже потом
ПВО нужно !!!
С этим у нас неважно....
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не знаю как у вас в США, а в Украине стало уже неприлично писать путин,порядочные люди пишут *****
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***** - ето уже международная погремуха...
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
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вы ничего путаете?
ето нужно тем, кто намерен драться - отходиловам-разводилам все ето абсолютно никчему.
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ПВО нужны, а именно ЗРК Пэтриот, но Стингеры нах не нужны
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...шо еще за колибри такие?..первый раз слышу..
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не умничай америка, гони зброю, не то сам скоро на аляске в окопе отбиваться от бухого мокши будешь..или каряка-стрелка какого .. Американские военные передали помощь тренировочному центру ССО - Цензор.НЕТ 1383..
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не а Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО - Цензор.НЕТ 6757- если без применения ядерного ( и то, для США опасность представляют только кАцапские подлодки, что "лежат" у побережья...), то при необходимой подготовке тактического планирования - США "накрывают" все кацапское милитари в течении 2- 4 часов...., и в том месте где будет нанесен УДАР..., там уже ни один "мокша" не шевелится...., там даже 300-х не будет Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО - Цензор.НЕТ 6757
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отстал ты от жизни "гражданина"...пока амеры жвачку жевали, винторогие новые гипер звуковые "бонбы" разрабатывали..и разработали и уже даже в серию запустили и на искандеры всякие их понаставили...так что есть большой головняк кацапа нынче..
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ну извини что мы такие "отставшие" - и янки тоже "отстали" - при сотнеярдовых бюджетах на вооружение , ой как отстали.... Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО - Цензор.НЕТ 6346, а кацапские "гиперзвуковые" , это если "ее" запустить на алске - как пример..., то она может прилететь под- вОронеж
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...по всякому могут..и до воронежа твоего тоже дотянутся.. Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО - Цензор.НЕТ 6503..он вашше обьект-цель №1.. воронеж то твой, не любят руцке почему то его...
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ты не поверишь - я бы не против что бы и "воронеж" был Украинским...- а не любят возможно потому, что есть там такое : Воронеж - фУй догонишь Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО - Цензор.НЕТ 9575
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З такою допомогою кацапів не перемогти.
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...для новейших амеровских стингеров "теплушки" не проблема...
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С советских времен есть сборные ангары из профильного металла под склады и прочее. Не ужели все на металл сдали? Думаювсе проще. Командованию просто плевать.
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