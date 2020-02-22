 Американські військові передали допомогу тренувальному центру ССО. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр командування ССО.
Повідомляється, що командувач Сил спеціальних операцій Збройних США в Європі генерал Сміт передав наметове містечко. Українське командування ССО висловило подяку американським колегам.
"Сучасний та комфортний наметовий комплекс типу "Аляска" значно підвищить спроможності навчально-тренувального центру ССО з розміщення особового складу під час заходів колективної підготовки", - зазначили в пресслужбі.
Нагадаємо, під час візиту в штаб-квартиру НАТО в Брюсселі Міноборони досягло домовленості з Великою Британією про допомогу Військово-морським силам України.
С этим у нас неважно.
А Стингеры можем сами сделать:
"ПЗРК "Колибри": Чем Украина будет сбивать "ястребов" Путина
В 2019-м году начнутся испытания отечественного ПЗРК "Колибри"
https://www.depo.ua/rus/war/pzrk-kolibri-chim-********-zbivatime-yastrubiv-putina-20181228892562
ПВО нужно !!!
С этим у нас неважно....
уже представляю себе как сидят дядьки в любых форматах и перешептываются - ***** уже письнуло?
ето нужно тем, кто намерен драться - отходиловам-разводилам все ето абсолютно никчему.