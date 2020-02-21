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 Літак, яким евакуювали українців із Китаю, 23 лютого повезе курортників у Єгипет, - авіакомпанія

Літак, яким евакуювали українців із Китаю, вже 23 лютого виконає рейс у єгипетську Хургаду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці авіакомпанії.

У повідомленні наголошується: "Відповіді на запитання щодо дезінфекції літака SkyUp Airlines після Уханя. Що відбувається з літаком?
Літак, що виконав спецрейс PQ7301/7302 для евакуації українців з Китаю, проходить усі необхідні санітарно-епідеміологічні та технічні заходи з повної дезінфекції

Де він зараз? Літак розмістили на окремій ізольованій стоянці Міжнародного аеропорту "Харків". Одразу після паспортного контролю та митних формальностей розпочалася дезінфекція літака.

Хто проводив дезінфекцію? Процедуру виконували фахівці відділення дезінфектології Державної установи "Харківський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Від добровольців не було відбою", - Геращенко про те, як відбирали льотчиків, лікарів і поліцейських для евакуації українців з Китаю

Що зробили з предметами повторного використання? Пледи, рятувальні жилети, шторки ілюмінаторів, інструкції з безпеки, витратні матеріали для подачі їжі та напоїв — відправили на утилізацію. Підголовники на сидіннях та рекламні буклети зняли з літака ще під час його підготовки до спецрейсу. Місце стоянки і трап також дезінфікували.

Чи безпечно тепер літати цим літаком? Безпечність експлуатації літака підтвердив завідувач відділу інфекційного контролю Центру громадського здоров’я Олександр Мацьков: "Після дезінфекції літак надалі зможе абсолютно спокійно виконувати поставлені завдання".

Що на черзі? Наступний крок — заміна фільтрів. За рекомендацією Boeing, ми замінимо НЕРА-фільтр на борту. Він виконує функцію очищувача та здатний очищати повітря від найдрібніших частинок діаметром до 0,3 мкм. Також за власною ініціативою ми замінимо фільтри в салоні, які захищають температурні сенсори.

Коли літак повернеться до здійснення польотів? 21 лютого ще проводяться технічні роботи із заміни фільтрів. 22 лютого літак перегонять на базу у Бориспіль, де його підготують до регулярного рейсу. 23 лютого літак відправиться з Києва до Хургади".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177235
 
   
 Топ коментарі
 
Мои искренние приветы компании SkyUp Airlines! Вы- единственное звено, которое отработало отменно! Никакой паники, высокопрофессиональный экипаж, никаких претензий к кошмару, который вам устроили по прибытию, заставив кружить, с вымотанными до запредела пассажирами. Вы- Лучшие! На данный момент- вы- просто единственные. Удачи вам и успехов в вашем непростом бизнесе! Подпись: моряк Андрюха.
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Які можуть бути польоти на курорти коли в світі епідемія смертельної хвороби?
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Дуже сподіваюсь, що на ньому буде найвеличніший, який летить в чергову свою відпустку, бо перепрацював і дуже втомився Самолет, эвакуировавший украинцев и з Китая, 23 февраля повезет курортников в Египет, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 3405
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Які можуть бути польоти на курорти коли в світі епідемія смертельної хвороби?
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В Єгипті вже є підтверджений випадок захворювання на коронавірус, тому всі польоти в Єгипет мають бути відмінені! Низький рівень санітарії та медицини Єгипту скоро зробить його новим світовим очагом хвороби! Всіх хто прилітає з Єгипту потрібно вже ретельно перевіряти і за необхідності саджати в карантин!
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Да я в Египте отдыхаю,какие,че ты несешь баран)?иди в горы баранов пасти)))))паникер тьфу)
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На мапі коронавірусу вже відзначено підтверджений випадок коронавірусу в Єгипті! А враховуючи що Єгипет це туристичний центр світу, скоро в Єгипті і в країнах в які повернулись туристи з Єгипту виявлять ще кілька сотень хворих на коронавірус!

Coronavirus COVID-19 Global Cases by Johns Hopkins CSSE
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Не хвилюйся ти так, дочекайся літа, і ти відпочинеш: назбираєш шишок на зиму, ягід на пру банок варення, грибів насушиш.
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Число зареєстрованих випадків захворювання короновірусом невпинно зростає. Зараз вже 76798 хворих, 2250 померлих та 18870 тих що одужали. З тих хто встиг добігти до лікарні і отримати кваліфіковану допомогу - помер кожен десятий. З тих хто не добіг до лікарні, помер кожен другий або кожен перший.
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Уже нет, не подтвердилось. Остальных в течении 48 часов депортировали из Египта
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Якщо на мапі коронавірусу є інформація про наявність хворого в Єгипті, то він там був чи є зараз і міг заразити персонал і тому Єгипет це вже небезпечна країна для відпочинку! Відпочивайте в Одесі, зараз в Одесі вода чиста і пляжі пусті, а температура повітря до 15 градусів. Поплавати можна в басейні в готелі.
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В Єгипті сухий клімат, вдень температура сягає + 50 С, багато сонця і морське повітря, вірус в таких умовах гине. А в Китаї вологий клімат, який сприяє розмноженню вірусу. Тому, я вважаю, що в Єгипті коронавірусу не треба боятись. Хоч там є багато інших інфекцій, наприклад гепатити, малярія.
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Зараз в Єгипті ще більш сприятливі умови для розповсюдження вірусу ніж в Китаї, жари немає, в Каїрі 13-18 градусів!
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бугагага не смешно ? не смеетесь ? билет в один конец
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Причем тут санжарцы? Мусорылых собак туда. Они же вирусологи. И уверены что никакого вируса нет. Вот пусть эмпирическим методом и подвердят свои тезисы.
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возят говно на телеге , а на самолете летают ...
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санжарцы и есть говно)..летают на бортах)
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Дуже сподіваюсь, що на ньому буде найвеличніший, який летить в чергову свою відпустку, бо перепрацював і дуже втомився
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Так по завретениям властей Украины это летающее средство должно было быть разделено на три части или по крайней мере стоять в отстойнике до конца карантина.
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Зеленского туда с Слугами Народа и в Оман!!...там им Дезинфекцию проведут Топором по шее)))
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шо-то мне подсказывает что рейса не будет...желающих уже нет... Самолет, эвакуировавший украинцев из Китая, 23 февраля повезет курортников в Египет, - авиакомпания - Цензор.НЕТ 3632
разве что со Скалецкой вместе...через Оман...
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Вообще не вижу проблем. Полетел бы не задумываясь. Во-первых, вирус вне носителя живёт минуты. Во-вторых, никто из эвакуированных не болен.
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Жаль не планирую отдыхать в славный день 23 февраля
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9 дней живет на стекое, пластике, дереве, ткани - из сообщений ученых Китая и Канады
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После ультрафиолетовых ламп это время снизится до секунд Если он вообще есть в самолёте, в чём большие сомнения.
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Вирусы это кучка молекул, это на грани жизни и простого вещества. Вирусы могут существовать очень долго. Недавно нашли вирус ВИЧ в крови человека замороженной в 50-х годах. Китай уже купюры уничтожает с зараженных районов. Если никто не болен, то не значит что не вирусоноситель. Также , болен или нет достоверно не известно, потому как тест-системы не в достаточном кол-ве, просто нет внешних признаков заболевания,по состоянию "на сейчас"- надо так писать. Как там он передается-не передается, тоже глупо писать, посколько вирус НЕ исследован. В природе около миллиона всяких вирусов, изучены только 5 000 , они есть везде. В Китае жители уничтожают кошек и собак, поскольку подозревают что они переносчики. Грипп , тоже вирус, давно известен, а не так давно обнаружили что его и птицы распространяют. Я думаю никакой трагедии нет и бояться нечего.
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Бояться вообще нечего, но опасаться нужно. А так грипп как грипп. Все им болели, некоторые особо ослабленные, старые или больные умирали. Через год и об этом забудут как о всех предыдущих - птичьем, свином, атипичной пневмонии и прочих.
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Мои искренние приветы компании SkyUp Airlines! Вы- единственное звено, которое отработало отменно! Никакой паники, высокопрофессиональный экипаж, никаких претензий к кошмару, который вам устроили по прибытию, заставив кружить, с вымотанными до запредела пассажирами. Вы- Лучшие! На данный момент- вы- просто единственные. Удачи вам и успехов в вашем непростом бизнесе! Подпись: моряк Андрюха.
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а толку??...тока Позорище на весь Мир изза Ваших Тупых и Продажных чиновников!)))....
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А ты хто? От финнов я принимаю претензии только от барона Меннергейма и от всех игроков сборной Суоми по хоккею. Они здорово,иной раз- кацапом раком ставят. А ты- хто?
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Я жительница Хельсинки УланнЛинна ) прям напротив Мере Садама...)) Приплывай Морячок!...)))))
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Я- не приплываю. Я- прихожу, всегда- неожиданно. В Хельсинки- бывал, не раз. Как пройти от пивняка, где гордо сияет барельеф дедушки Ленина???
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ті, хто просто визнають незалежність якоїсь країни, не є її творцями
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вбивчий аргумент
в нас у Дніпрі є пам'ятник, наприклад, герою-льотчику Брандесу
мені слід вважати його творцем Дніпра?
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У финов и царям руснявым памятники вроде есть. Они добро помнят
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зірка Антарес світить червоним і знаходиться на відстані 600 світових років від Сонця
яке це має відношення до створення незалежної Фінляндії?
таке саме, як і пам'ятники руснявим царям
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Ну да. Все они были героями-лётчиками Финляндии. Особенно Ленин хорошо летал в шалаше
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прямо на ЮГ! ))) и попадешь на Мерикату где Я проживаю. а дальше в Мери Садама ножкой толкну)))
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Это шо такое? В Хельсинки предлагают прогулку в райончик, названный имени дочери Саддама Хуссейна??? При этом- ещё и ножкой подтолкнут. Возникает ассоциация с табуретом, который выталкивают, из под приговоренного. Мне- уже страшно.
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ну если Суоми кееля не знать то привидятся и дочка Сталина)))...изучайте Язык и это не более в переводе как Новый Город!))
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Благодарю. Была забавная и Добрая беседа, что стало редкостью. Прошу меня извинить, за бред. За вовсе не изысканный бред. Я- просто вас не понял. Простите.
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Смотрел финский (?) новогодний фильм про злого Санту. Это просто дичайшая жесть, но смешная и чем-то зецепила
Літак, яким евакуювали українців із Китаю, 23 лютого повезе курортників у Єгипет, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 9484
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Ой, извините! "Новый Город", а я прочитал как "Новый Год"
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та кстати))..Мери Саддама..это МОРСКОЙ ПОРТ!))).........где Морячкам и Место!)))
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А ты отвечаеш на мой вопрос через фина,а есиуесть твою круглосуточную активность на цензоре то ыходит что ты уже почти четыре сутки строчиш без сна и отдыха,а это уже не здорово или по крайней мере роботизировано тем более что на простые запросы ответы от тебя неадекватны
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Так. Вижу твой НИК. После этого- уже не читаю. Извини. Не кури траву, не опохмеляйся вчерашней палёнкой. И- Благо Тебе Будет. А пока- ты свободен.
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Учту.А можешь ответить мне на последний вопрос.Каким керосином заправляется керосиновая лампа?
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Могу. Но- не стану. У меня- лампочка ильича сияет, в каюте. А завтра- тут появится портрет негра. В том случае, если он подпишет контракт с Китаем.
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Этот самолет обречен. Номер его уже всем известен. Изменить номер самолета можно только с согласия Всемирного бюро гражданской авиации
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Люди увидев бортовой номер, будут бежать от траппа назад в автобусы
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Ну если такие же долбайобы как санжарцы, то да - будут.
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Этот борт- будет летать и перевозить людей. Никто не сможет этому помешать. Если шо, то я готов заплатить 200% от стоимости билета и полететь в самом обычном эконом-классе. Исключительно из-за восхищения Компанией SkyUp Airlines. Не шучу. Хотя, я- бздю летать.
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это ноу хау от Украины - попытаться обсеменить вирусом весь мир, начать с Африки..
у власти мазохисты))
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«Что сделали с предметами повторного использования? Пледы, спасательные жилеты, шторки иллюминаторов, инструкции по безопасности, расходные материалы для подачи пищи и напитков - отправили на утилизацию. Источник: https://censor.net.ua/n3177235»

КОРОЧЕ РАСТАЩИЛИ ПО ДОМАМ !!!😀😀😀
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ага щас, уже толкнули оптом на Барабашке .....
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Что на очереди? Следующий шаг - замена фильтров. По рекомендации Boeing, мы заменим НЕРА-фильтр на борту. Он выполняет функцию очистителя и способен очищать воздух от мельчайших частиц диаметром до 0,3 мкм средний размер коронавируса - чуть больше 0,1 микрона...... у меня больше вопросов нет
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замените Прызедента идиота и Авакова идиота!!...может и не нужно фильтры менять будет))))
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кажуть, що де-які вірусні захворювання (зокрема грип) переносять перелітні птахи
думав брешуть
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Це після того як грип 100 років вивчали-вивчали, то виявили що його птички переносять, літають над нами і аерозолі роблять зі своїх виділень, після цього мікрокрапельки осідають нам на голови. А тут два місяця повивчали корово-віруса і мудрі люди-коментатори цензора уже розказують що воно таке, хоча самі не можуть описати будову і властивості віруса як біологічної одиниці, як вид життя
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Свидетели зеленых соплей ничего стремного в этом видео, которое снято в Ухани - не увидели и сказали что свиней жалко , а то что 15 000 000 Ухань пустой .так это нормальные весщи .ну я не стал рассказывать что в Ухани вирусная лаборатория 4 уровня наверно самая крутая в Евразии круче только в США ...1+1 наверно круче чем всякие лаборатории ..в РФ проверено уже что киселев ТВ самая надежная штука по заморозке мозгов человеческих
https://www.facebook.com/750156398406416/videos/1229376413918938/



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В Италии уже 16 заражённых и 10 населенных пунктов закрыли, господа - мы на пороге грандиозного новосанжарского шухера)))
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а как автобусы почистили? срочники тряпками, али уборщица? или водила подмел перед следующим рейсом? или - все равно, не заграницу же им ехать....
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за собой спочатку лайно прибери! не понимаешь, что ты тварь?
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Если чесно то самолет , автобусы и Новые Санжары надо сжечь пока не поздно но я вижу Пенсионный Фонд да и все правительства Украины не заинтересованы в строгом карантине , а наоборот как обезьянка играются с гранатой .уже все знают что вирус косит насмерть людей пенсионного возраста ...не смешно не смеетесь ?
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Надо начать звать руцких братьев на помощь, они придут и сожгут напалмом.
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Новый виток оголтелого популизма и шоу, теперь Ахметов хочет попираться.
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Шпециалисты с МОЗа вам ссылку кинуть на озонаторы и УФ или сами займётесь делом. Там у вас ещё в Новых Санжарах заключённые зелёноАваковым сидят закрытые, хфильтры НЕPA не забудьте им поменять если обнаружите и не забудьте рециркуляторы УФ поставить кругом где возможно, в кабмине и кабинете Авакова не надо.
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Якщо ідійотам з новобидляр запропонувати безкоштовний тур до курорту на цьому літаку?! Я вважаю що місць не вистачить!
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Даже кацапы эвакуировали военными бортами, и только наши ЗЕбилы гражданским который уже через день будет возить туристов на курорты..Ну не ЗЕбилы??
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Друже, зупинись, нам не потрібні не зебіли, не порохосрань! Нам потрібна ДЕРЖАВА! І нічого сваритись на тему, хто з них гірший!
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Компания этим своим заявлением рассчитывает на рост продаж билетов на знаменитость ? Напрасно они погорячились Літак, яким евакуювали українців із Китаю, 23 лютого повезе курортників у Єгипет, - авіакомпанія - Цензор.НЕТ 4500
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Не погоджуюсь, навпаки! "Знаменитий" рейс цього літака вже знає весь світ! А в нові бидляри на ньому ніхто летіти не збирається.
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кроме украинцев на борту были граждане еще 10 стран.
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Фильтры на 3 мкм? - Большинство изученных вирусов имеют диаметр в пределах от 20 до 300 нм. Некоторые филовирусы имеют длину до 1400 нм, но их диаметр составляет лишь 80 нм (С)
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Вера в Бога и здоровое питание защитят от любового вируса. Да и ну кто его видел, тот вирус?- Просто запугивают людей.
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