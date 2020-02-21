 Комітет Ради з нацбезпеки створив робочу групу щодо факту бою під Золотим 18 лютого, - Арахамія

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфас-Україна, про це повідомив глава фракції "Слуга народу", член комітету з нацбезпеки Давид Арахамія.
"Є оперативні відео, які мають закритий характер. Тому ми вирішили створити робочу групу. Представники комітету, які в неї увійдуть, мають доступ до державної таємниці, зможуть у рамках робочої групи ознайомитися з деталями та отримати інформацію. Група працюватиме таким чином: посилаємо запит у Генштаб, домовляємося про час, аналізуємо матеріали, після чого буде фінальна доповідь на комітеті", - сказав Арахамія журналістам у п'ятницю в Києві.
Як повідомлялося, члени парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодня отримуватимуть інформацію про події на фронті, заявила народна депутатка і член комітету Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").
"Ми проголосували за питання про те, що, я сподіваюся, з понеділка нас, як комітет, щоденно інформуватимуть про перебіг подій на фронті. Об'єднаний штаб ООС персонально інформуватиме кожного члена комітету про те, що відбувається на фронті, щоб ми мали найповнішу і найоб'ємнішу інформацію, щоб потім не було чуток, які використовуються в гібридній інформаційній війні", - сказала Верещук журналістам після засідання комітету в п'ятницю в Києві.
Нагадаємо, 18 лютого 2020 року, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув, троє захисників зазнали поранень і ще двоє - бойових травм. За даними розвідки, внаслідок бойового зіткнення з боку противника 4 особи загинуло і ще 6 зазнали важких поранень.
Таким должен быть ответ только при военном наступлении врага.
А это было не военная наступление, а провокация.
Вы что, слова главнокомандующего не слышали?
5-часовая с применением автоматов, пулемётов, миномётов и тд провокация
"Доблестные защитнеги маладой риспублики подверглись вероломнаму нопадению украинских коратилей! Однако отака фошаздоу была мужыственна отбита и ценности дамбасса (бояра, водяра, икона сралина, каминдантский час и знаменитые подвалы) остались неприкосновенны! Величайшему всех времён призиденту В.А.З. было поручено нижайше молить государя всия рабсии о прощении за имевший место инцыдент, а также выплатить всем пенсам дамбасса пенсии за счёт украинских пенсионеров"
АРАХАМИЯ РЕШИЛ ВСТУПИТЬСЯ ЗА СЕПАРОВ - долбо&**
Украине важна победа , а какими путями - неважно. Но кретину этого не понять
Высшее образование Андрей Пальчевский получил в Москве в Военном институте иностранных языков, которого в настоящее время уже не существует.
Второе образование получил по специальности «экономика пищевых производств». Бизнесмен увлекается кулинарией. Говорит на нескольких языках, включая иврит и тайский.
А раздаёт гражданство Украины ?( кстати миграция в ведении Авакова)
получил паспорт и сразу в кабмин??? А простой украинец- на панщину
В 2010 году началась политическая карьера Пальчевского - он получает место замминистра по делам семьи, молодежи и спорта Равиля Сафиуллина в правительстве Азарова. На своем посту Андрей Иванович должен был курировать государственными предприятиями, относящимися к сфере Министерства.
K0५EGAR
@Rage4oK
Обычная экипировка солдата турецкой армии.. У нас на шестой год войны с росией даже патронного завода нет. Зато Ахметов купил за 200 млн евро дворец короля Леопольда, а зарплата Коболева в 2 раза выше, чем у Трампа.
Для меня существует факт один,погибший наш солдатик который почему-то оказался у сепаратистов а не на украинской територии,по всем сводкам правительства мы не отдали и пяди украинской земли,разве что передовый наблюдательный пункт на котором дойца из минометного отделения просто быть не могло.Так уж если врать то нужно проФФесионально.
Хомчак збирається відвойовувати стратегічну висоту з втраченим СП "Баня" ?
чего еще ждать от сепара Арахамии и зе-матрешок...?
Minimalist
@minimalistinua
Я вже бачу, як та група "вияснить", що винні ЗСУ, і нашим військовим ще й догани накатають, за порушення мінських угод..
какая-то подозрительная ахтивность "слуг народу"...
УЖАС. Всем ЖОПА, всем бояться - ОН создал группу
Віктор Шишкін наш Президент
@fjfghfg
·3 ч
..центром влияния выступает Давид Арахамия - куратор Минобороны!!!!!! Пипец дегенерату доверили нашу оборону !!!! Это сознательно сделали ? все может быть хуже: бывший "гражданин" России Хламидия вполне может быть действующим агентом ФСБ
Есть оперативные видео, которые имеют закрытый характер. Поэтому мы решили создать рабочую группу. Источник: https://censor.net.ua/n3177234
який маладец - цей пан Браун...Арахамович...