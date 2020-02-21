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 "Чорні скриньки" літака МАУ, збитого в Ірані, без представників України розшифровувати не будуть, - секретар РНБО Данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов запевняє, що "чорні скриньки" літака української авіакомпанії МАУ, який був збитий іранською ракетою 8 січня, без представників України не розшифровуватимуть.

"Я можу запевнити громадян України, що без України ніхто не має права торкатися до "чорних скриньок". Вони перебувають сьогодні на території Тегерана ... ніхто їх не чіпає, ні міністерство оборони (Ірану - ред), ні ніхто інший", - сказав Данілов в ефірі телеканалу "Інтер" увечері в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він також висловив упевненість, що родичі загиблих внаслідок катастрофи отримають гідну компенсацію.

"Я не хочу випереджати події, але процес триває, він під контролем і повірте, компенсація українцям буде гідна", - сказав Данілов.

Читайте також: Україна наполягає на повному розслідуванні катастрофи літака МАУ в Ірані і виплати компенсації сім'ям загиблих, - Данілов

Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177233
 
 
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То може звернетесь до міжнародних партнерів, що натиснули на Іран, як це робив клятий Порох з МН17? Чи завдяки вашій зовнішній політиці (на чолі з найвеличнішим) настільки партнерів в України вже не лишилось? Так, я розумію, що за цим "інцедентом" торчать вуха Кремля, але й у випадку МН17 теж... То шо заважає?
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Речь о передаче ч. ящиков в Украину уже совсем не идет ? 😵
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Якщо надбання тих ящиків щось змінить. То справа МАУ і МЗС. З Ірану хіба якісь преференції можна вимагати за збиток
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Та виходить, що іранці добре знали по кому стріляли. Можливо навіть переговори з пілотом є/були. Інакше не розумію нахріна ті ящики ховати, якщо вже й вину визнали.
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Там уже всё закрыли и переписали. Итог будет: нет возможности расшифровать.
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