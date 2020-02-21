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 Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах

Правоохоронці домагатимуться покарання для активних учасників заворушень у Нових Санжарах.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть перший аналіз показує: у деяких людей була істерика, у когось переляк, у когось страх, а хтось на цьому намагався грітися, маючи на увазі вибори і власні корисливі інтереси. На жаль це все вилилося в таку негідну, ганебну поведінку.

Вчора затримали 24 особи. Всіх відпустили, крім одного, який будучи п'яним розігнав "Ниву" і направив її на лави нацгвардійців. Ще 6 осіб у найближчу добу отримають підозри зі зверненням до суду про їхній арешт. Це ті хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, він у важкому стані зараз у лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобуси, ті хто активно бився з поліцейськими і заважав їхній роботі, ті хто кричав "ми вас всіх спалимо", були й інші заклики п'яні і тверезі", - повідомив міністр.

Глава МВС зазначив, що поліція і Нацгвардія в Нових Санжарах була без засобів нападу, без гумових палиць. "Голі руки і щити". У результаті постраждало 9 поліцейських, один із яких у важкому стані, ще 1 жінці стало погано.

На думку Авакова, ті, хто поводив себе злочинно, мають бути покарані. "Якщо ми пробачимо це, усіх відпустимо на волю і вибачимося, у нас ніколи не буде порядку", - підкреслив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177232
 
   
 Топ коментарі
 
Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників... Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6793
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Операция "ШАТУН-2" набирает обороты!
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Хто він такий щоб комусь прощати? Його самого мають давно судити, ще за здачу Криму, коли він за 2 млн. баксів продав посаду керівника УМВС Криму проросійському менту який взяв і присягнув Аксьонову на вірність! І це Аваков буде комусь прощати? Аваков сам має ставати на коліна і просити пробачення! Ким він себе уявляє? Богом? Насправді він гівно і скоро всі це побачать!
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Чомусь згадалось, як в середині лютого 2014 року по тєлєку виступав Генпрокурор Пшонка. Ох і кричав, ох і кричав на Майданівців. Обіцяв пересадити. А потім через тиждень як тихесенько чмихнув. І до цих пір ні прівєта , ні отвєта.
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Ти вважеєш, що патріоти українці знову вийдуть на Майдан, після того, як 21.04. 2019 стадо тупо злило Революцію 2014 ? Серйозно?
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Аваков, вот из-за вас , таких тупорылых, которые насилуют школьниц, крышуют преступность, убивают детей, играясь пьяными с оружием и не будет никогда порядка. А народ имеет Конституционное право на жизнь и ее защиту. Вы народу привезли под нос контактных с неизученной сверхопасной инфекцией, поместили их не в инфекционные закрытые боксы,а в открытое помещение санатория в центре города и решили, что люди тупо будут молчать?Ох и нечисти, ох и изуверы...Бог не теля и на вас коронавирус найдется.
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Точняк, теперь нужна показательная порка. А когда все таки вирус не удержат - забудем, пускай сгниют в тюрьме за гражданскую позицию идущую вразрез с политикой "толерантности".
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Глава МВД отметил, что полиция и Нацгвардия в Новых Санжарах была без средств нападения, без резиновых палок. "голые руки и щиты".

Ну, то есть, условия были примерно равные.. Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 96
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Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників...
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Это повод для жестоких подавлений ожидаемых народных протестов. Это ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА НАСЕЛЕНИЯ, состряпанная Зеленским и русскими.
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Бєня вже "не в тренді", то зрозуміло після призначення Єрмака, а от ти, пане рюкзаков, не боїшся вийти на себе? Чи Вєнєдіктова і Портнов вже з тобо. домовилися?
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Сабакову своїх тітушок не шкода.
Чи то були беніні?
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При чем тут собаковские титушки? Он выпрашивает полномочия на неограниченные репрессии.
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в общем аваков дал понять . что без его в стране будет анархия и нападки на зебилов .поэтому его надо беречь министром мвд и лелеять
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Похоже каштаны зе попали в щель между беней и арсеном, и щель начинает сужаться.
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Авак,мать тебя за х....як.
А, как же "титушки" з Кропивницкого и Кривого Рога?
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Наказать надо Авакова. Это его вина. Теперь он это знает и хочет свалить на новосанжарцев.
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Сами в автобусе воздух испортили и виноватых ищут. Дубинскому шилокруту вопросы задай.Любому здравому понятна цель этой провокации,свои зашквары отодвинуть.
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Як там розслідування з розстрілу на Майдані, справа Гандзюк і тд. Як там по ним? Ми вже все простили?
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А действительно ли нужны вам эти расследования? А то вон по Шеремету требовали, а как продвинулись вперед и наткнулись на горькую правду - так сразу расследование "не такое" стало.
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Своїх провокаторів-авакят відпустив, а місцевих будуть саджати.
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Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка..

Правильно!!! НИЗАБУДИМНИПРАСТИМ!!! Повесить гадов, а потом расстрелять! Или наоборот..
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А как крышевание казино? Прощать будем или нет?
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Рюкзаки пробачили ,тому порядку й нема,бо після рюкзаків було багато косяків за які треба було відповідати.
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А если мы простим Княжичи ,Шеремета то у нас никогда не будет расследования Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9364
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Шо интересно,когда нацжены били ментов и прыгали на капотах мусорских машин,то я не наблюдал такого обильного слюновыделения у Аваки.Почему такая избирательность?.
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Президент обещал наказать власть, президент обещал что людей будут слушать, говорит что жизни каждого ценны.

Медицина в ужасном состоянии.
Преступники не наказаны.
Власти не верят.

Накажем не тех, кто плохо спланировал операцию и напугал нац гвардией людей. Не тех кто довёл медицину. Не тех кто является причиной недоверия к власти, профанов...

Накажем людей, которые просто испугались за жизнь.
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Строится полицейское государство. Всех под шконку.
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Да не строится у нас никакое государство, успокойтесь. Дурдом и цирк шапито.
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Вообще выглядит, что все это подстроено чтобы разделить украинцев и поднять бучу, чтобы отвлечь и от рынка землы, и об абсоютно тупого Кабмина, где нет ни одной светлой головы, и от того, что нет ни одной настоящей экономической программы, и что президента все послали, и от сдачи Украины России. Высосано из пальца. Теперь Аваков будет рассказывать, как он не простит селянам, на землю которых приперлась бесполезная нацгвардия селить в полуразрушенной хибаре, которую разве под снос, 40 человек на карантин.
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Всі хто кричав на селян,це на вашій совісті.
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Та прям бойові дії були ! Два десятка місцевих ганяли полк мєнтів.
Із середньовічної Італії передають :"зранку підтвердили одного інфікованого коронавірусом,на даний час,їх вже 14,серед яких 4 медика. Зона зараження (10 містечок) на карантині. Закрито все,починаючи від барів і магазинів,закінчуючи фабриками."(уже більше)https://www.agi.it/cronaca/news/2020-02-21/coronavirus-contagio-codogno-7150558/
Давайте,розкажіть ще про дикунів з Нової Санжарівки !
(до речі,міністр не хоче в свій палац навідатись,заразом і досвід перейняти ?)
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Авfuckов: «Бе-бе-бе-берев дзес (по-вашему - драсьте). Бе-бе-бе-без всяких преференций! Бе-бе-бе-безжалостно разбе-бе-бе-берёмся с бе-бе-бе-беспорядками, забе-бе-бе-берём бе-бе-бе-безобразников, пресечём бе-бе-бе-беззакония, короче, всех *****-бе-бе-бе... - тьху-ты, забе-бе-бе-бебался. Я бе-бе-бе-беспристрастен..., но не бе-бе-бе-бестолковый. Если кто бе-бе-бе-берёт пару рюкзачечков от небе-бе-бе-безызвестного поставщика по бе-бе-бе-бешеной цене, то обе-бе-бе-бещаю побе-бе-бе-беспокоиться».
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это тебе не лохотроны крышевать 5 лет. кстати, а тебя за это кто накажет?
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Оп-па, і навіть думки немає, що "санжарські протести" спровокували самі. Це ж треба
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авакян, ти так доводиш свою вiданнiсть шмарклi?

винуватцi - це шмаркля та *******, якi в черговий раз обiсрались.





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Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка/ Киев:Большинство задержанных -местные/ Полтава:Большинство задержанных - не местные/ Зеленский считает, что протесты в Новых Санжарах имели политическую поддержку/Ищет Зеленский,ищет Аваков, ищет Рябошапка, ищет Баканов -все ищут организаторов протестов в Новых Санжарах а найти не могут .И кому грозит специалист по рюкзакам, не понятно.Скорее всего -противникам продажи земли.
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Это он от зависти 😀😀😀 у него велосипеда тогда не было
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Сабаков пускай расскажет где же его нацжены и Билецкий после того как главзебил два опрорника на Донбасе сдал.
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МВС: 23 з 24 затриманих у Нових Санжарах відпустили
Тітушок показово затримали, а потім відпустили!
Через тиждень, два побачимо затриманих учасників АТО, або майдану, яких там і близько не було!
Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 3057
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Эти торговцы *********** уже достали
ЗНАЧИТ СЕПАРОВ В ПАРЛАМЕНТ, а простых украинцев в тюрьму?
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Новый порядок захотелось. А он метит на роль фюрера, или генералиссимуса. Хорошо устроился. Так начиналась Вторая Мировая война. Провокация Гитлера в Польше стоила жизни 60 млн. людей. В Финляндии, там счет замерзшим шел на сотни тысяч. Там тоже начиналось с малого. Зебилы, вы напрасно не учили историю. Очень напрасно. Это куда более важная вещь, чем все смартфоны вместе взятые.
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Порошенко повинен взяти владу в свої руки заради спасіння України!
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И как он должен был бы поступить? не впускать людей в страну?
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сабаков, кто убил Сашу Музычко? где убийцы Небесной Сотни?
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Пишут, что из санатория уже кто-то сбежал. Типа местные гнали его по полям через лес с собаками при свете факелов. Но не поймали, перешел реку, собаки потеряли след. Это фейк или правда?
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от тільки питання - чи є зачинщики протестів в Нових Санжарах мешканцями Нових Санжар?
чи за дивним збігом обставин, чи оптичних ілюзій вони схожі на тих кого в народі називають тітушками авакова, які періодично, також за збігом обставин, з'являються на всіляких протестах і чомусь влаштовують сутички з мєнтами авакова. якийсь парадокс. живуть собі хлопчики в Пущі Водиці на соцпакеті повному і їх періодично на гастроль возять
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Кто же мешал сразу переловить активных и через 3 часа знать кто на самом деле всё заварили или проплатил? Та и всё! Но есть подозрение что тут гораздо хуже. Врядли бы сумели так быстро организовать бузу и проплатить это. Кто то бы сдал. Просто мы пока конюхи, папуасы. тундра, хуторня торохканая!
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