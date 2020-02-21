 Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку, - Аваков про затриманих у Нових Санжарах

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.
"Навіть перший аналіз показує: у деяких людей була істерика, у когось переляк, у когось страх, а хтось на цьому намагався грітися, маючи на увазі вибори і власні корисливі інтереси. На жаль це все вилилося в таку негідну, ганебну поведінку.
Вчора затримали 24 особи. Всіх відпустили, крім одного, який будучи п'яним розігнав "Ниву" і направив її на лави нацгвардійців. Ще 6 осіб у найближчу добу отримають підозри зі зверненням до суду про їхній арешт. Це ті хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, він у важкому стані зараз у лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобуси, ті хто активно бився з поліцейськими і заважав їхній роботі, ті хто кричав "ми вас всіх спалимо", були й інші заклики п'яні і тверезі", - повідомив міністр.
Глава МВС зазначив, що поліція і Нацгвардія в Нових Санжарах була без засобів нападу, без гумових палиць. "Голі руки і щити". У результаті постраждало 9 поліцейських, один із яких у важкому стані, ще 1 жінці стало погано.
На думку Авакова, ті, хто поводив себе злочинно, мають бути покарані. "Якщо ми пробачимо це, усіх відпустимо на волю і вибачимося, у нас ніколи не буде порядку", - підкреслив він.
Ну, то есть, условия были примерно равные..
Чи то були беніні?
А, как же "титушки" з Кропивницкого и Кривого Рога?
Правильно!!! НИЗАБУДИМНИПРАСТИМ!!! Повесить гадов, а потом расстрелять! Или наоборот..
Медицина в ужасном состоянии.
Преступники не наказаны.
Власти не верят.
Накажем не тех, кто плохо спланировал операцию и напугал нац гвардией людей. Не тех кто довёл медицину. Не тех кто является причиной недоверия к власти, профанов...
Накажем людей, которые просто испугались за жизнь.
Із середньовічної Італії передають :"зранку підтвердили одного інфікованого коронавірусом,на даний час,їх вже 14,серед яких 4 медика. Зона зараження (10 містечок) на карантині. Закрито все,починаючи від барів і магазинів,закінчуючи фабриками."(уже більше)https://www.agi.it/cronaca/news/2020-02-21/coronavirus-contagio-codogno-7150558/
Давайте,розкажіть ще про дикунів з Нової Санжарівки !
(до речі,міністр не хоче в свій палац навідатись,заразом і досвід перейняти ?)
винуватцi - це шмаркля та *******, якi в черговий раз обiсрались.
Тітушок показово затримали, а потім відпустили!
Через тиждень, два побачимо затриманих учасників АТО, або майдану, яких там і близько не було!
ЗНАЧИТ СЕПАРОВ В ПАРЛАМЕНТ, а простых украинцев в тюрьму?
чи за дивним збігом обставин, чи оптичних ілюзій вони схожі на тих кого в народі називають тітушками авакова, які періодично, також за збігом обставин, з'являються на всіляких протестах і чомусь влаштовують сутички з мєнтами авакова. якийсь парадокс. живуть собі хлопчики в Пущі Водиці на соцпакеті повному і їх періодично на гастроль возять