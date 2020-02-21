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 Аваков про затриманих у Нових Санжарах: "Якщо ми пробачимо це, у нас ніколи не буде порядку". ВIДЕО

Правоохоронці домагатимуться покарання для активних учасників заворушень у Нових Санжарах.

Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

"Навіть перший аналіз показує: у деяких людей була істерика, у когось переляк, у когось страх, а хтось на цьому намагався грітися, маючи на увазі вибори і власні корисливі інтереси. На жаль це все вилилося в таку негідну, ганебну поведінку.

Вчора затримали 24 особи. Всіх відпустили, крім одного, який будучи п'яним розігнав "Ниву" і направив її на лави нацгвардійців. Ще 6 осіб у найближчу добу отримають підозри зі зверненням до суду про їхній арешт. Це ті хто кинув тротуарну плитку в голову поліцейському, він у важкому стані зараз у лікарні. Це ті, хто кидав каміння в автобуси, ті хто активно бився з поліцейськими і заважав їхній роботі, ті хто кричав "ми вас всіх спалимо", були й інші заклики п'яні і тверезі", - повідомив міністр.

Глава МВС зазначив, що поліція і Нацгвардія в Нових Санжарах була без засобів нападу, без гумових палиць. "Голі руки і щити". У результаті постраждало 9 поліцейських, один із яких у важкому стані, ще 1 жінці стало погано.

На думку Авакова, ті, хто поводив себе злочинно, мають бути покарані. "Якщо ми пробачимо це, усіх відпустимо на волю і вибачимося, у нас ніколи не буде порядку", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177232
 
   
 Топ коментарі
 
Хто він такий щоб комусь прощати? Його самого мають давно судити, ще за здачу Криму, коли він за 2 млн. баксів продав посаду керівника УМВС Криму проросійському менту який взяв і присягнув Аксьонову на вірність! І це Аваков буде комусь прощати? Аваков сам має ставати на коліна і просити пробачення! Ким він себе уявляє? Богом? Насправді він гівно і скоро всі це побачать!
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Это повод для жестоких подавлений ожидаемых народных протестов. Это ПОКАЗАТЕЛЬНАЯ ПОРКА НАСЕЛЕНИЯ, состряпанная Зеленским и русскими.
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Самі створили подію, а покарають пересічних зешанувальників... Если мы простим это, у нас никогда не будет порядка, - Аваков про задержанных в Новых Санжарах - Цензор.НЕТ 6793
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Сабаков, кваков или аваков как его там? должен сидеть в тюрьме пожизненно!!!
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ПАНИКУ В НОВЫХ САНЖАРАХ СПРОВОЦИРОВАЛ СОРАТНИК КИВЫ
Соратник народного депутата Ильи Кивы и поклонник пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Сергей Чередниченко раньше чем власти сообщил о прибытии в Новые Санжары эвакуированных из Китая украинцев и спровоцировал панику среди местных жителей, которая привела к протестам и столкновению с силовиками.
Об этом в своем Facebook сообщил независимый расследователь из Полтавы Игорь Гавриленко.
"Кто сеял панику? Обратите внимание на даты", - пишет он.
"Сейчас Чередниченко продолжает руководить Соцпартией, но и за полтавскую ОПЗЖ болеет"
https://prm.ua/ru/paniku-v-novyih-sanzharah-sprovotsiroval-soratnik-kivyi/
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