 Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.
"Робоча група має до 1 березня 2020 року проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, щодо реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих же гарантій для інших видів меддопомоги. За результатами цього аналізу робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: щодо фінансування, удосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я", - говориться в указі № 55/2020, опублікованому на офіційному сайті Офісу президента України в п'ятницю ввечері.
Очолив робочу групу голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.
Дебилизм. Все создает и создает, а результаты где? Почему нет результата? Когда он будет?
Сергій Стерненко
@sternenko
·2 ч
Одна з евакуйованих з Уханю - Олександра Волкова, яку в душі санаторію «пи**ило» струмом.
Навряд у неї є вірус, але замість голови точно вата.
Багато фото з РФ, а перше в акаунті - з Москви.
Волкову треба після карантину одразу запрошувати на допит.
Але, оскільки в неї паспорт з тризубцем - довелось і її вивозити...
А у меня самая,самая красивая оппа..."
(Глюкоза)
Най ще скаже, що все це - за побажаннями "трулового народа" і все - точна копія!
1 ч. ·
СТРАНА с Зеленским уверенно движется в... "Санжары", но большинство почему-то считает, что это в "табу"...
А самыми умными думаю у ваЗЕлина это опять донецкие - богатырева, бахтеева и комик телеэкрана комаровский.
ФОП ******** *******(25+) @YakuiPizdec 20 февр.
В Санжаровских протестующих узнали бюджетников из Волновахи
Карьера. В 1987 году еще во время обучения в училище работал фельдшером в бригаде скорой помощи.1989 году основал кооператив "Киевконцерт", который занимался организацией концертов в Киеве, где занимал должность заместителя директора. Этой деятельностью он занимался до 1993 года вместе с Дмитрием Гордоном.
В 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр Борис. Среди основателей был известный украинский журналист и бывший коллега Радуцкого по "Киевконцерту" Дмитрий Гордон. Гордон через некоторое время вышел из бизнеса.
С 1994 по 2004 год коммерческий директор, заместитель директора ООО "Борис", а с 2004 гг. - президент ООО "Борис".
В начале 2019 года продал клинику Борис сети Добробут.
Зато бигборды висят "Ізраїльські онкологи вже в Україні" ...даже представить себе не могу и не желаю представлять сколько это стоит....