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 Суспільство, Здоров'я
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Все про:Зеленський (4583) Мінздоров'я (1151)

 Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський утворив тимчасову робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я та затвердив її склад.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Робоча група має до 1 березня 2020 року проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, щодо реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих же гарантій для інших видів меддопомоги. За результатами цього аналізу робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: щодо фінансування, удосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я", - говориться в указі № 55/2020, опублікованому на офіційному сайті Офісу президента України в п'ятницю ввечері.

Очолив робочу групу голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

Читайте також: МОЗ розробить стратегію "Здоров'я нації", розраховану до 2030 року, - Скалецька

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177231
 
 
 Топ коментарі
 
Отцифровать отреформированное.
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коронавірусу на тебе немає зеля на жаль
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Робоча група за рік два розробить концепцію, за два три роки стратегію реформування. Потім громадське обговорення. Короче, про зєбуїнів вже всі забудуть, а група й далі буде працювати
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Радуцький фельдшер-фізкультурник, ну яку реформу медицини він може провести? Скалецька, подружка Радуцького, покинула карантин і поїхала у справах, що ще говорити про цю медичну адміністраторку, вона ж тупа! Ці люди будуть реформувати медицину? Поверніть справжнього медика і адміністраторку - Супрун!
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Отут я з тобою згоден, Супрун була на своєму місці...
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Дебилизм. Все создает и создает, а результаты где? Почему нет результата? Когда он будет? Когда медициной будут руководить медики, специалисты, профессионалы, а не юристы, фельдшера и санитары? Тогда, когда коронавирус разнесет всю Раду и всю власть? Тогда зачешутся?
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Лариса fb3d953c

Дебилизм. Все создает и создает, а результаты где? Почему нет результата? Когда он будет?

Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3338
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А це вже погроза життю "видающєгося государствєнного дєятєля соврєменнасті". Спитайте у Марусі та Софії - вони знають...
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Результат Зеленского: Украина без земли но с китайским вирусом.
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Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5810 Сергій Стерненко

@sternenko

·2 ч

Одна з евакуйованих з Уханю - Олександра Волкова, яку в душі санаторію «пи**ило» струмом.
Навряд у неї є вірус, але замість голови точно вата.
Багато фото з РФ, а перше в акаунті - з Москви.
Волкову треба після карантину одразу запрошувати на допит.

Создана рабочая группа по вопросам реформирования системы здравоохранения, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9227
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Вірус, можливо, в неї є, але не обов'язково коронавірус...
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що ти хочеш від інтердєвочки?
Але, оскільки в неї паспорт з тризубцем - довелось і її вивозити...
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"Танцуй Росия,и плач Европа,
А у меня самая,самая красивая оппа..."
(Глюкоза)
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ну все ...останні лікарні розженуть ...индейци должны здохнуть и освободить "остров манхеттен" для "новых хозяев ...
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президент, отмени гребанную оптимизацию мед. закладів. Непросто людям с инфарктом добираться до опорних лікарень за 50 км. Відміни, будь-ласка, люди просять
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Не переживай...отменят...и придется добираться за 100 км...😃
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Хто із хворих інфарктом не ******** їзди по українським танкодромам на далекі відстані?
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спробуй з камнем в ниркам протруситись в машині швидкої допомоги по шиферу сільської дороги км так 15. Згадаєш всіх святих і стоповерхові мати.
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саня, а раньше этого не было? Реформа медицины - уй бюджета - багатые врачи за счет больных?) Если ниуя нима в денежном плане то наши медики преспокойно пополняют лави польских медиков. А ***..ная украинская медицина вязнет в невежестве 29 -ней власти. Навзаэм!
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Супрун вам не подобалась, а тепер жріть . Мені вас не жалко, чого вас жаліти? Не захотіли жити як люди, тепер не плачтеся.
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что жити, саша? До чого тут ця відьма? При Супрун медицина була айс? Коли в районній лікарні був? Скажу, навіть ковдр нема для хворих. А ще хають СССР. Україні ще до того рівня далеко
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Ну что кроме уя в жопу может предложить этот дегенерат радуцкий?
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Я читаю ці (та їм подібін) викідиші нинішньої влади і розумію: вони нагадують мені "программу партіі" на двадцять-якомусь з'їзді КПРС - тіко констатація фактів, діарея слів, що треба робити, і жодного слова про те ЯК, ЯКИМИ СИЛАМИ, ЗАСОБАМИ і ЗА РАХУНОК ЧОГО це робить. Ну а про наслідки зовсім нічого (мо держтаємниця?)
Най ще скаже, що все це - за побажаннями "трулового народа" і все - точна копія!
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Так а ящик водки для реформ медицины есть?
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Не те нам маланцы достались. У тех, на Ближнем Востоке, как то иначе всё происходит. Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3102
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Миха Чаплыга
1 ч. ·

СТРАНА с Зеленским уверенно движется в... "Санжары", но большинство почему-то считает, что это в "табу"...
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Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий. Источник: https://censor.net.ua/n3177231 Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6228 нет слов,одни слюни Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6228
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Возглавил рабочую группу председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий....... .............................. И подошла комиссия с Моисеем к Красному морю , и протянул Моисей руку, и разошлись воды морские, и сказал Моисей: - Охренеть…
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Что бы создать бардак в котором можно МНОГО воровать, необходимо создать БОЛЬШУЮ группу. Потом создать, группу которая будет контролировать первую группу. Потом группу, которая будет фуксами и будет получать весь негатив. И так до бесконечности. Имитация деятельности. Хочешь что нибудь угробить, поручи чиновникам.
А самыми умными думаю у ваЗЕлина это опять донецкие - богатырева, бахтеева и комик телеэкрана комаровский.
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ФОП ******** *******(25+) @YakuiPizdec 20 февр.

В Санжаровских протестующих узнали бюджетников из Волновахи
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Пошел ти на *** зе ублюдок, я увольняюсь с державной медицини! Вірус ненавісти!
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Место рождения. Образование. Михаил Радуцкий родился 5 декабря 1968 года в Киеве. Окончил Киевское медицинское училище №2 (сейчас - Киевский медицинский колледж им. П. И. Гаврося) по специальности фельдшер скорой помощи. В 2007 году получил диплом Национального университета физкультуры и спорта, где учился по специальности "физическая реабилитация".
Карьера. В 1987 году еще во время обучения в училище работал фельдшером в бригаде скорой помощи.1989 году основал кооператив "Киевконцерт", который занимался организацией концертов в Киеве, где занимал должность заместителя директора. Этой деятельностью он занимался до 1993 года вместе с Дмитрием Гордоном.
В 1993 году Михаил Радуцкий вместе с друзьями основал медицинский центр Борис. Среди основателей был известный украинский журналист и бывший коллега Радуцкого по "Киевконцерту" Дмитрий Гордон. Гордон через некоторое время вышел из бизнеса.
С 1994 по 2004 год коммерческий директор, заместитель директора ООО "Борис", а с 2004 гг. - президент ООО "Борис".
В начале 2019 года продал клинику Борис сети Добробут.
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Куди ж ще далі рехформувати, хіба що полишати саміх патологоанатомів....
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Во как! Пока наш министр украинского здоровья собой рискует, пытаясь всему народу в мире доказать, что нам никакой вирус не страшён. Да и не вирус это вовсе, а так - деза на китайских ходулях. Пока на трехразовом питании сидит как во время поста, ближайший её же друган ей же и яму будет рыть. Как так? Она же даже рехформу ни разу не провела. Вот она - черная человеческая неблагодарность.
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Сначала коммуняки брежневские нареформировали, так что не заплатишь помрешь от аппендицита, потом кучма нареформировал с его схемами, потом чивокуня продолжил великое дело кучмы....потом ******** супрунша с парашей...а теперь еще и эти ....
Зато бигборды висят "Ізраїльські онкологи вже в Україні" ...даже представить себе не могу и не желаю представлять сколько это стоит....
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каждому раздадут личного доктора преображенского и все станут шариковыми
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