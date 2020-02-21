 Створено робочу групу з питань реформування системи охорони здоров'я, - Зеленський

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Робоча група має до 1 березня 2020 року проаналізувати перебіг реформування системи охорони здоров'я України. Зокрема, щодо реалізації державних гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної допомоги та готовності закладів охорони здоров'я до реалізації цих же гарантій для інших видів меддопомоги. За результатами цього аналізу робоча група має внести пропозиції щодо подальшого реформування вітчизняної медицини: щодо фінансування, удосконалення системи підготовки та безперервного професійного розвитку лікарів, інших медичних працівників, підвищення рівня їхньої заробітної плати, наукового супроводу системи охорони здоров'я", - говориться в указі № 55/2020, опублікованому на офіційному сайті Офісу президента України в п'ятницю ввечері.

Очолив робочу групу голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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