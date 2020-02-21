 За фактом кнопкодавства в Раді розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу ГПУ.

У повідомленні зазначається: "Генеральний прокурор вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення одним із народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України від 21 лютого 2020 року.

Відповідну інформацію було оприлюднено засобами масової інформації".

Читайте також: Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Чорний кнопкодавлять у Раді без використання рук. ВIДЕО