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 Політика України, Події
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Все про:ВР (7117) голосування (345) Офіс генерального прокурора (102)

 За фактом кнопкодавства в Раді розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора

Офіс Генерального прокурора почав кримінальне провадження стосовно не особистого голосування народного депутата.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Офісу ГПУ.

У повідомленні зазначається: "Генеральний прокурор вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення одним із народних депутатів України неодноразового голосування замість іншого народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України від 21 лютого 2020 року.

Відповідну інформацію було оприлюднено засобами масової інформації".

Читайте також: Нардепи від ОПЗЖ Ларін і Чорний кнопкодавлять у Раді без використання рук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177228
 
 
 Топ коментарі
 
Яке там кнопкодавство? Корона вірус!!!!
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Посадить тварь ... Всерьез и надолго.
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Кронавирус решает все проблемы , правда выжали из него уже все что возможно ,как акоголик из дохлой кошки в анекдоте ,но на серий материальчика еще наскребут .)))
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Посадить тварь ... Всерьез и надолго.
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У кого-то есть гифка со смеющимся котом?
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смогут ли зелебени укусить руку, которая их породила?
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Не смогут. Спектакль для тупого быдла разыграют и спустят все на тормозах
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Если бы это был депутат от "Слуги Урода" ни кто бы и не заметил
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Нє-нє-нє! Вони ж відкриті! Помітили б, але воно б вибачилося і на тому все б і закінчилося По факту кнопкодавства в Раде начато уголовное производство, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1988
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У зебилов сейчас случится оргазм. Кнопкодавство якобы корень всех зол, теперь его победили. А по сути, что изменилось в стране от этого? Стало лучше? Нет. Стоило того, чтобы доводить ситуацию до этого идиотизма? Нет. Стали ли зебилы умнее? Не знаю. Наверное нет, хотя некоторые все же будут смотреть на вещи реальнее. Только стоило ли получать дубиной от ментов по голове, чтобы начинать задумываться над тем, что происходит? Нет. Человек разумный думает сам. Ему не нужна мотивация в виде дубины. Думайте, зебилы, думайте. Не дураком и не для дураков это было сказано.
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Вот и посмотрим, факт кнопкодавства есть, неприкосновенности уже нет, нужен показательный суд чтоб другим наука была.
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не наука, а палиця для макак для формування виробленого рефлексу. Тільки для чого ж у раді макаки? Щоб їм рефлекси виробляти?
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Самі подумайте - для чого кнопкодавити? Тільки за гроші. Або зовсім дурний, як поліно для Буратіна. Отже, в Раді регулярно збирають (зверніть увагу - не обирають) або дурних, або крадіїв.
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Кнопкодавство явное заменили кнопкодавством скрытым. Теперь зебилам отдаются приказы централизованно, и они их исполняют якобы от своего имени. Это те же кнопкодавы, только уже официальные. Вот и все, что изменилось.
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Ти ба, як швидко! А про оманську подорож одного найвеличнішого вже розпочато "проізводство"? Чи може по факту публічних заяв Портнова про знищення патріотів? А може на Вєнєдіктову, яка хоче відмінити закон України про Героїв Майдану?
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каког нафиг депутата собираются наказать , таможеника вон на неделе взяли с поличным на взятке и отстранили от работы , даже не арестовали , а тут депутат , цырк да и только
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Меня терзают смутные подозрения... Недавно Арахамия сообщил, что для голосования за рынок земли не хватает 12 голосов. Вполне возможно, что будут пытаться "давить" кого-то из колеблющихся "кнопкодавов".
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кнопкодави кнопкодавили, кнопкодавили, поки не викнопкодавили

як зюзі вже заімали своїми шоу!
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Убогий спектакль для особо при....ЖЕ....х - не подумайте плохого - приближенных по уровню развития к Бубочке ,на фоне его бесконечных зашкваров.
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Наверно этому последнему капут,он ответит за всех.Толпе нужна жертва и ей ее дадут.
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Опа на .....вот и ответочка ОПЖ за поправочки прилетела За фактом кнопкодавства в Раді розпочато кримінальне провадження, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 1346
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Ну так мы уже запаслись попкорном и с нетерпением ждём ЦИРКА!
Просим-просим...

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Кто ж его посадит...он же памятник(с)..😃
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Разводняк! Теперь его с позором уволят накажут выпорят А гдето на счету в офшорах у него капнет пару лямов
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Кто эта гнида?
Страна должна знать своих героев!
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Да ладно, там же все свои пацаны, НЕЛОХИ. Замастырят отмазку и зеленый лохторат схавает.
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"еврейская *************" за пять лет властвования мальдивского мародера не хотела сажать своих и "коллег" из рыговской партии за кнопкодавство. Теперь клоунская партия на них дела шить будет.
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нічо цим друзям зажопів мертвечука не зроблять. Бо - соціально близькі слугам уродів. Тим більше, вони ще мають голоси дати за розпродаж орної землі.
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