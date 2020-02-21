 Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав ексголова РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю Сергію Іванову.
"Моя тактика - це постійно просуватися хоча б на один крок уперед і починаючи з другої половини 2015 року ми не втратили жодного метра нашої землі", - сказав Турчинов, додавши, що росіяни це називали "повзучим наступом".
За його словами, для ворога це було дуже виснажливо: "Вони не знали, в якому місці відбудеться чергове просування українських військових, і були не готові до протидії". Турчинов пояснив, що саме так було відбито не тільки багато опорних позицій, а й населених пунктів.
"При такому підході без великих втрат можливо з часом дійти і до нашого кордону. І я вважаю, що саме це мобілізувало військових, змушувало їх перебувати в тонусі, не давало відбуватися деморалізації, що спостерігається сьогодні, коли їм взагалі незрозуміло, яке бойове завдання стоїть перед ними", - зазначив Олександр Турчинов.
Він зазначив, що наступальна тактика досить ефективна і дає результат: "І я шкодую, що українська армія відмовилася від цієї тактики".
"Сьогодні ті події, які відбулися з підступним наступом російських бойовиків, свідчать, що вже вони намагаються використовувати цю технологію проти нас. І це дуже небезпечно", - резюмував Турчинов.
А Олександр Валентинович, РОБИВ.
Так що, дійсно. Сурков зробив свою частину справи, а Козак, доб'є фінал. України.
Тут СВОЇХ людей спалити хотіли, а ви про мораль.
Яка там мораль? Один СОРОМ!!!
головумакітру щось вб'є.
Не хочеться вірити, що наш нарід справді такий, їй богу не вірю!
Ну не може бути, щоб все "село" з глузду з'їхало!
***** почало захоплення Криму, 20.02.2014, коли Президентом і головнокомандуючим, був Януковічь, а міністром оборони Лазарєв.
Так шо не нада ля,ля.
Кто сдал Крым ты хотя бы соображаеш? специалист долбаный?
И тебе не в домек, что твоим "драгоценным" тогдашним "презом"
абсолютно ВЕСЬ состав ВС был парашинским?
Или ты думаеш, что (даже не през, а голова ВР) имел хотя бы
малейшую возможность руководить этим "стадом"?
А не подемал, или не знаеш устав ВС - "Стой, кто идет... Стой стрелять буду..."
и на конец открытие огня на поражение???
Где были те войска, которые ДОЛЖНЫ были выполнить свой долг???
И в ЭТОМ ты виниш человека НЕ ответственного за ВС???
Почему не виниш ростовского предателя, позвавшего войска рфии на нашу землю???
Позорище!!!
«1987-1990 роки - .......Дніпропетровського обкому комсомолу.»
Нехрен учить нас как нам жить и с кем!
Ні, я цього достемено не знаю; але по ходу подій - дуже схоже...
Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, колишній член Президії Національної академії наук України[9][10][11]. »
https://uk.wikipedia.org/wiki/Янукович_Віктор_Федорович
Президент України В. Янукович. Міністр оборони України П. Лєбєдєв.
А.В. Турчинов на барикадах Майдана.
Только что отослал (из кредита) 500 еврогривен. Сколько мог.
Жаль, что так происходит. Я украинец, и никакого отношения к
крымским татарам не имею. НО ???
А потом пишут в "истории" почему же нас предали татары?
А кто и кого предал? По современной Украине и видно - кто икого.
так, что ползучее наступление тоже не защитит от агрессии рф.
так, что пока путин не подохнет и не будет воли другого правителя - будет вот такая беда.
Тоже "барыга", который тогда еще и презом то не был?
Или напомнить, как коломойша создавал "батальены" и обещал миллионы
за каждый подбитый танк?!!! Как командовал этими "батальенами"???
Или память короткая и уже забыли, или "забили"???
Ах да, коломойша теперь рульт, и не нада его трогать!
ДОЛБОДЯТЛЫ,,,
Это не "брехня", а сущая правда. Почитай новости того времени, это РАЗ.
А ДВА, мой сын, уже покойный там был. И кому ты эти "бредни"
расказывать будеш?
А как называются те кто поклоняется Педро?
Ніхто не «поклоняється» Порошенко.
Просто він один, з політиків, який чітко визначив дорожню карту: Україна. Армія. Мова. Віра. Геть від Москви.
І його підтримують, ті хто згоден з такою roadmap.
Кєрґуду?
Вчера прошло незамеченным знаменательное событие в отношениях ДНР и ЛНР - в Донецке (Донбабве) подписали соглашение о побратимских связях с Антрацитом (Луганда).
Теперь отношения двух независимых республик выйдут на совершенно иной, качественно новый и перспективный уровень.
видео -- https://www.youtube.com/watch?v=Kto-V-eCMyg
* * *
из обсуждения:
Еще с 2014 гадаю, что разделило эти братские народы на заре обретения ими государственности.
---
- А безвизовый режим и пакт о ненападении?
- Безвиз и сейчас есть. По ветпаспорту.
- по ветпаспорту можно много куда поехать.
---
вот так,вершиться мировая политика.скоро они союзное государство организуют и будут на мировой арене диктовать свои условия.............
Останні масштабні обстріли і намагання прориву української оборони було з колишніх позицій ЗСУ, які покинули в рамках так званого розведення.
Пастор,вернись!
В 1952 г. Сталин, после трёх безуспешных попыток свести четыре зоны оккупации Германии в одно государство, предложил Аденауэру принять ГДР в ФРГ почти на тех же условиях, на которых Кремль пытается впихнуть ОРДЛО в Украину. На что Аденауэр мудро ответил: «Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину».
Условия Сталина были: советские войска остаются в объединённой Германии, Штази и Социалистическая единая партия тоже остаются. Сталин шёл на уступку - соглашался на свободу прессы и деятельность любых партий в объединённой Германии, а также на проведение в ней открытых выборов, но взамен требовал, чтобы Германия внесла в свою конституцию внеблоковый статус.
Аденауэр не согласился почти по тем же причинам, по которым Польша отказалась перед Второй мировой войной принять от СССР гарантию её безопасности. СССР обещал ей безопасность, если поляки впустят на свою территорию 300-тысячную Красную армию. Польша отказалась, а Латвия, Литва и Эстония согласились разместить у себя советские гарнизоны.
Через год Сталин потребовал от них сменить свои правительства и провёл в этих трёх странах так сказать выборы, на которых было только по одному кандидату на округ от блока коммунистов и беспартийных.
По сути отказ Аденауэра позволил Германии избежать варианта «референдума» по-крымски. Канцлер правильно понимал, что время работает на него. Уже через год, когда Сталин умер, Берия предложил политбюро ЦК КПСС вернуть ГДР и в результате этого выйти из состояния «холодной войны».
Ось так треба працювати.
А ось ******** зебобік посада "супер примітна" і ... ...опа повна.