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 Події
  2019  80
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Все про:Турчинов (943) Донбас (15378)

 Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії

Розведення військ не захистить нас від російської агресії. Я підтримував зовсім іншу тактику, яка показала свою ефективність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав ексголова РНБО Олександр Турчинов в інтерв'ю Сергію Іванову.

"Моя тактика - це постійно просуватися хоча б на один крок уперед і починаючи з другої половини 2015 року ми не втратили жодного метра нашої землі", - сказав Турчинов, додавши, що росіяни це називали "повзучим наступом".

За його словами, для ворога це було дуже виснажливо: "Вони не знали, в якому місці відбудеться чергове просування українських військових, і були не готові до протидії". Турчинов пояснив, що саме так було відбито не тільки багато опорних позицій, а й населених пунктів.

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"При такому підході без великих втрат можливо з часом дійти і до нашого кордону. І я вважаю, що саме це мобілізувало військових, змушувало їх перебувати в тонусі, не давало відбуватися деморалізації, що спостерігається сьогодні, коли їм взагалі незрозуміло, яке бойове завдання стоїть перед ними", - зазначив Олександр Турчинов.

Він зазначив, що наступальна тактика досить ефективна і дає результат: "І я шкодую, що українська армія відмовилася від цієї тактики".

"Сьогодні ті події, які відбулися з підступним наступом російських бойовиків, свідчать, що вже вони намагаються використовувати цю технологію проти нас. І це дуже небезпечно", - резюмував Турчинов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177225
 
   
 Топ коментарі
 
Ага, попробуй зєлібобікам в їхні макітри це втовкти.
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Пастор! Повертайся! Якось стрьомно стало жити з цими довбоЗЕбами.
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Ага, попробуй зєлібобікам в їхні макітри це втовкти.
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Ні! До них добре доходить "развєдєніє на бабкі"
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Хоч до "развєдєнрія ножєк пєрєд парашєй" вони готові
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хто точно не захистить Україну так це балаболи-турчинови, неспроможні віддати наказ на застосування зброї і нездатні ввести воєнний стан!
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Попробуй сашку освіжити пам'ять. Месія вже розводим. Чи ні? І не один раз. Але про месію або добре, або нічого.
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Ти ротом.
А Олександр Валентинович, РОБИВ.
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рюская мразь понимает только один язык-язык силы.любые договоры бесполезны.
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Пастор, ти не в тренді! Зара хайп "пєрєстать стрєлять" та "розведення"! Не слідкуєш за модою? Нафталінова твоя душа! Вже більш, ніж пів року такі поняття, як "честь", "гідність", "присяга", "віра", "мова" не в тренді, нажаль. Тому благаю - ПОВЕРНИСЬ!
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Таке "переголосування" зара вил'ється великою кров'ю... Я не знаю, що робити, але впевнений, що ця влада не на своєму місці. І до поки це не зрозуміють ті, хто тоді голосував за свої надумані мрії і програму президента з якогось сезону Голобородька, а тепер звинувачує решту, що не пояснили, доти, нажаль, будь-яке переголосування - це кров, що проллється.
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«У звіті американської розвідки, присвяченому світовим загрозам цього року (2019), наголошується, що Росія прагне впливати на вибори в Україні, щоб прибрати Петра Порошенка і привести до влади менш антиросійський парламент. Масштабний звіт розвідувальної спільноти США представив директор Національної розвідки США Ден Коутс до слухань Комітету Сенату США з розвідки 29 січня , повідомляє Голос Америки.»
Так що, дійсно. Сурков зробив свою частину справи, а Козак, доб'є фінал. України.
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Хто ж його поверне? 75% зебобіків?

Тут СВОЇХ людей спалити хотіли, а ви про мораль.
Яка там мораль? Один СОРОМ!!! Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 1646
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То може хоч би "па пріколу"? Серед цих зебілоїдів може проканати
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В той вакуум між вухами щось вкладати - безнадійна справа. Але людине живе надією, мріями і сподіваннями. Дієва людина щось робить для досягнення мрій і реалізації сподівань. А ці вакуумноголові чекають "руководящєй ролі партіі і правітєльства" аби не думати, не приймати рішення та не відповідати за наслідки прийнятих рішень. ІМХО це досконалий портрет виборців віслючка.
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Так, але який вихід?
Не хочеться вірити, що наш нарід справді такий, їй богу не вірю!
Ну не може бути, щоб все "село" з глузду з'їхало!
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Не знаю, нажаль. Якщо відшуткуватись, то "я ж не таксіст, що знає як керувати державою". Але, по-перше, я б, після бою 18-го лютого, повернув би війська на попередні позиції в усіх зонах розведення. Вою було б - вище космосу, але разом з наказом про відміну "просто пєрєстать стрєлять", думаю, ми б знову тихою сапою звільняли б Донбас. Але це все - зовнішній ворог. От що робити з внутрішніми капітулянтами та совкодрочерами я дійсно не знаю. Будь які радикальні зміни - то пролита людська кров. Тому кажу просто - не знаю...
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Пастор! Повертайся! Якось стрьомно стало жити з цими довбоЗЕбами.
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Молись на Пастора-он тебя в комсомол примет.
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А где же ты такой умный год назад был?
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курировал развитие ракетной программы. что ты, кацапсина, делал не спрашиваю, и так вижу что горлышко бутылки полировал.
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Сантехник secret secret_too возомнил себя космонавтом и упал с унитаза...
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ага, ще й Крим здав без жодного пострілу, великий полководець
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Кацик, не свісті.
***** почало захоплення Криму, 20.02.2014, коли Президентом і головнокомандуючим, був Януковічь, а міністром оборони Лазарєв.
Так шо не нада ля,ля.
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Видно "Фрейд" у тебя не ночевал.
Кто сдал Крым ты хотя бы соображаеш? специалист долбаный?
И тебе не в домек, что твоим "драгоценным" тогдашним "презом"
абсолютно ВЕСЬ состав ВС был парашинским?
Или ты думаеш, что (даже не през, а голова ВР) имел хотя бы
малейшую возможность руководить этим "стадом"?
А не подемал, или не знаеш устав ВС - "Стой, кто идет... Стой стрелять буду..."
и на конец открытие огня на поражение???
Где были те войска, которые ДОЛЖНЫ были выполнить свой долг???
И в ЭТОМ ты виниш человека НЕ ответственного за ВС???
Почему не виниш ростовского предателя, позвавшего войска рфии на нашу землю???
Позорище!!!
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99% мусоров , 99% судей и прокуроров и 97% военных в Крыму перешли на сторону врага , кому приказы отдавать ?
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Да ,кроме ЗАЩИТНИКА КРЫМА Турчинова нас вообще никто не защитит .... Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 4589
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Тактика должна быть одна, окружение(котел) и уничтожение. Во всем мире успешно применялась.
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Развитые страны так давно уже не воюют . Удары с воздуха . Ракеты , авиация , беспилотники. Потом территорию зачищают дрг , спецназ, спецслужбы и полиция
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Пастор крутой чел, еще со времен отдела агитпропаганды Днепровского обкома большой специалист в разводах. Правда, не совсем войск.
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Кацик, не свісті. А де слово - КОМСОМОЛУ?
«1987-1990 роки - .......Дніпропетровського обкому комсомолу.»
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При Порошенко дважды разводили войска, Турчинов молчал как мышь. В 2005 Турчинов обвинял Порошенко в сокрытии налогов, потом молчал как мышь. Турчинов человек мем и не более того. Такой же показушник как Порошенко. Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 5927
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"Слюшай" ехай в свою молдову и разбирайса там со своей "приднестровией".
Нехрен учить нас как нам жить и с кем!
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Між іншим в свій час "Пастор" був ніби в "тіні", але я почував себе спокійніше. Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 8839
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Пастор, не ругай писюниста: он чем может, тем и играет...

Турчинов: Разведение войск не защитит нас от российской агрессии - Цензор.НЕТ 4473
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Завтра 22-е число,начало окупации Крыма.Можно ждать сюрпризов.
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саме двадцятого овощу поступила шифровка від ***** "зливайся".

Ні, я цього достемено не знаю; але по ходу подій - дуже схоже...
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«В.Ф. Янукович. Президент України (з 25 лютого 2010 до 22 лютого 2014 року)[4], злочинець-рецидивіст.
Доктор економічних наук, професор, дійсний член Академії економічних наук України, колишній член Президії Національної академії наук України[9][10][11]. »
https://uk.wikipedia.org/wiki/Янукович_Віктор_Федорович
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20. 02. 2014.
Президент України В. Янукович. Міністр оборони України П. Лєбєдєв.
А.В. Турчинов на барикадах Майдана.
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Кстати,Телеканал ART закрыли.
Только что отослал (из кредита) 500 еврогривен. Сколько мог.
Жаль, что так происходит. Я украинец, и никакого отношения к
крымским татарам не имею. НО ???
А потом пишут в "истории" почему же нас предали татары?
А кто и кого предал? По современной Украине и видно - кто икого.
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до границы нам дойти рф не даст - мечты.
так, что ползучее наступление тоже не защитит от агрессии рф.
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всё меняется , московия слабеет с каждым днём , не от хорошей жизни карлик увеличил возраст выхода на пенсию ватникам на 5 лет, уже нет денег давать Беларуси дешёвую нефть ,и это только начало процесса по удушению московии Западом
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точно. через 50 лет совсем развалится.
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и десяти лет не пройдёт , одному ЮКОСу через 2-3 года надо отдавать 50 млрд долга плюс 20 млрд баксов процентов , нефти на экспорт на московии осталось на 7 лет
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дааа, ничего она не выплатит и нефти у неё достаточно.
так, что пока путин не подохнет и не будет воли другого правителя - будет вот такая беда.
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заберут активы на Западе по запросу акционеров ЮКОСа , будете выть , работу ищи , сосунчик ***** за пайку . Нефти нет , читай своих мацковких экспертов , а та что есть подо льдом в Арктике , да и технологий у вас нет , рукожопых
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Тому втрати за січень 2019 в тричі менше ніж за "мирний, зелений" січень20. Кацапи реально вже видихались. Докучаєвськ був майже оточений, вже б був звільнений, за тактикою Широкино. якшо б не програш на виборах Петра.
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Он же барыга а не военный . Здавал бы тоже и также .Только выставлял бы это как офигенную ,,перемогу" .Ну как в Дебальцево -выравнял линию фронта .Или как в ДАП -,,перемолол" 90% кацапской армии . Критикуя Комика не забывайте что он просто копирует ,,папередника" .Ничего фирменного , своего он ещё не показал .
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А кто ЗАВЕЛ не подготовленны людей, добровольцев, в эти "котлы"???
Тоже "барыга", который тогда еще и презом то не был?
Или напомнить, как коломойша создавал "батальены" и обещал миллионы
за каждый подбитый танк?!!! Как командовал этими "батальенами"???
Или память короткая и уже забыли, или "забили"???
Ах да, коломойша теперь рульт, и не нада его трогать!
ДОЛБОДЯТЛЫ,,,
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брехня тупая , виноват карлик , который бросил свою лучшую 58-ю армию в наступление и 4 дивизии спецназа ГРУ и ФСБ.
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Серов свидомый .А сколько тебе стукнуло, ну так, на всякий случай, если не помниш?

Это не "брехня", а сущая правда. Почитай новости того времени, это РАЗ.
А ДВА, мой сын, уже покойный там был. И кому ты эти "бредни"
расказывать будеш?
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Хйло міг вдарити в Харківську обл. Чернігівську. Ціною Іловайська Україна вижила. Зупинила москаля, втримала половину звільненого Донбасу. Честь і вічна память хто там був, бився і поляг. І "беніним" і не беніним.
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Ага, щас зраднык Батькывщины вам начнет втирать мосх.
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Зебилы способны тока стоять на коленях и просить пощады
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Ой...не могу....рассмешил.
А как называются те кто поклоняется Педро?
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Чувак.
Ніхто не «поклоняється» Порошенко.
Просто він один, з політиків, який чітко визначив дорожню карту: Україна. Армія. Мова. Віра. Геть від Москви.
І його підтримують, ті хто згоден з такою roadmap.
Кєрґуду?
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А тем временем на международной арене

Вчера прошло незамеченным знаменательное событие в отношениях ДНР и ЛНР - в Донецке (Донбабве) подписали соглашение о побратимских связях с Антрацитом (Луганда).
Теперь отношения двух независимых республик выйдут на совершенно иной, качественно новый и перспективный уровень.

видео -- https://www.youtube.com/watch?v=Kto-V-eCMyg
* * *
из обсуждения:

Еще с 2014 гадаю, что разделило эти братские народы на заре обретения ими государственности.

---
- А безвизовый режим и пакт о ненападении?

- Безвиз и сейчас есть. По ветпаспорту.
- по ветпаспорту можно много куда поехать.
Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії - Цензор.НЕТ 2448

---
вот так,вершиться мировая политика.скоро они союзное государство организуют и будут на мировой арене диктовать свои условия.............
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Зеленський розводе лохів і відводить війська!
Останні масштабні обстріли і намагання прориву української оборони було з колишніх позицій ЗСУ, які покинули в рамках так званого розведення.
Турчинов: Розведення військ не захистить нас від російської агресії - Цензор.НЕТ 6442
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Не було б так смішно, як грішно... і плачевно.
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Пластырь, Фарион, комсомольцы, коммунисты, пАмагите... И вновь продолжается бой.
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Турчинов прав , надо прессинговать московию на каждом шагу , постоянно.
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В этой ситуации для офиса Зеленского самое лучше взять пример с Конрада Аденауэра, немецкого канцлера в 1949-1963 годах, и не спешить соглашаться на условия Кремля, как бы тот сильно не давил.

В 1952 г. Сталин, после трёх безуспешных попыток свести четыре зоны оккупации Германии в одно государство, предложил Аденауэру принять ГДР в ФРГ почти на тех же условиях, на которых Кремль пытается впихнуть ОРДЛО в Украину. На что Аденауэр мудро ответил: «Лучше у меня будет половина Германии, но целиком, чем вся Германия, но наполовину».

Условия Сталина были: советские войска остаются в объединённой Германии, Штази и Социалистическая единая партия тоже остаются. Сталин шёл на уступку - соглашался на свободу прессы и деятельность любых партий в объединённой Германии, а также на проведение в ней открытых выборов, но взамен требовал, чтобы Германия внесла в свою конституцию внеблоковый статус.

Аденауэр не согласился почти по тем же причинам, по которым Польша отказалась перед Второй мировой войной принять от СССР гарантию её безопасности. СССР обещал ей безопасность, если поляки впустят на свою территорию 300-тысячную Красную армию. Польша отказалась, а Латвия, Литва и Эстония согласились разместить у себя советские гарнизоны.

Через год Сталин потребовал от них сменить свои правительства и провёл в этих трёх странах так сказать выборы, на которых было только по одному кандидату на округ от блока коммунистов и беспартийных.

По сути отказ Аденауэра позволил Германии избежать варианта «референдума» по-крымски. Канцлер правильно понимал, что время работает на него. Уже через год, когда Сталин умер, Берия предложил политбюро ЦК КПСС вернуть ГДР и в результате этого выйти из состояния «холодной войны».
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Пастора треба повертати. Була в нього посада непримітна, але ВСІ про нього знали.
Ось так треба працювати.
А ось ******** зебобік посада "супер примітна" і ... ...опа повна.
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