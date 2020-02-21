 Замовники та організатори понесуть відповідальність, - Зеленський про заворушення в Нових Санжарах

Про це він повідомив у своєму зверненні до українців, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Всі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові заворушення. Це відомі світу "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, які виступають проти ринку землі", - зазначив він.
Зеленський звернувся до всіх "режисерів-постановників цього погорілого театру", які можуть готувати "нові вистави", щоб вони пам'ятали, що є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси країни.
"Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку та національної безпеки, скінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння в залишки вашої гідності, порядності і честі. Тому, ще раз підкреслю: замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив він.
Первое это замена самокатчика "железным" Аваковым - спасителем царя и отечества...
Ну а последняя манца - бегство в Ростов.
Не в Хайфу, не в Оман, а именно в Ростов, потому как только "с Дона выдачи нет".
Перед этим значит будет сдавать Украину раше по максимуму и быстро.
Нужно быть готовыми....
Грош цена его слова, т.к людей внутри страны он не защитил.
Цена жизни в том, как относятся к слабым: старикам, больным, людям с ограниченными возможностями.
Почему он не подумал о спокойствии людей внутри страны, а устроил шоу.
Это он ведёт себя как в средневековье.
Хорошо, что самолет не сбили.
Хорошо, что людей в Чернобыль не отправили.
Хорошо, что в Западной молебны отслужили с подтекстом "лишь бы не к нам!"
Хорошо, что только одно окно в автобусе разбили.
Хорошо, что никого не убили и не зарезали.
В общем - слава Украине!
Мы единая нация!
Мы все поголовно патриоты!
Не дает зеле покоя продажа земли.
Да ведьмы виноваты что вы не смогли спланировать и осуществить операцию по Черезвычайному положению без шоу- четко и профессионально! А я предлагаю вопрос на засыпку- скажите, а что должны сделать незримые игроки, которые сильнее вас и которые должны, просто обязаны проучить и этих выскочек и тех кто кидали камни? Вот подумайте, что должен сделать Творец- чтобы преподать всем урок- КАК НУЖНО БЫТЬ ОБРАЗОМ БОГА( человек) В ЭТОМ МИРЕ! Как нучить прежде всего ЗРЕЛОЙ ОТВЕДСТВЕННОСТИ( от Веди-Знаний)?
Хотите я попробую предсказать - что будет? Сперва заболеют люди ,которые " общаются" друг с другом, но они все выздоровят, но оттуда начнется вирус, заболеет Скарлецкая, много людей, кто то умрет, кто то выживет. Я не вижу будущее, я его могу только просчитать, с высокой долей вероятности, исходя из анализа событий, слов, фраз и поступЯков! На мой взгляд- такие вещи не прощаются! И это - наиболее рациональное решение тех сил которые принято называть Высшими.
Или до посинения.
Но я не видел, чтобы лично Зеленский накручивал глав администраций и подстрекал их к бунту.
Я не видел, чтобы Зеленский бил окна в автобусе.
Чтобы поджигал шины.
Чтобы науськивал и подзуживал людей.
Зеленский вроде поступал с точностью до наоборот.
А вот кто организатор беспорядков - вопрос интересный. Тут хорошо бы разобраться до конца.
1. привезли в страну новый смертоносный вирус
2. без готовых тестов на него (и без готовых лекарств)
3. везли потенциально опасных для общества людей по общественным дорогам дохрена км и без намеков на изоляцию
4. не обеспечили охрану\сопровождение биологической защитой, впрочем, как и потенциальных носителей вируса
5. раздули все по сми и всем показали свой
дебилизмнепрофессионализм, а когда последние "тупые селяне" и "народ средневековья" его и ко тыкнули в говно и сказали что последний дурак так делать не будет (причем они 100% правы) - свалили все на них.
а ведь можно было спокойно прилететь на военную базу, посадить всех в бомбоубежище\модульные дома\ одеть всех в изолирующие костюмы хотя бы. это же "работа" "власти" со смертоносным неизвестным вирусом, когда в Китае миллионники на карантин ставят, то есть - не шуточки (впрочем, как и война с кацапами).
День Героев Небесной Сотни
превратить в
День Уродов-украинцев.
Дитячий письменник@chemodanov_di
Чергова калька російських законів.
Вітаю ГБОшників, серед яких виборців Зєлі назбирається 95%.
Хужинібудєд™
Доречі, таке послідовне узгодження нашого законодавства із російським ********* на думку: чи не підписав хтось там таємний документ про асоціацію України та Лаптєландії?!
Спроси у Вити 🤔
Кривий Ріг вже багато десятиліть населяють завезені з імперії. Тому для них підійде.
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.
чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
Парано́я (манія переслідування; дав. ... παράνοια «божевілля, безумство») - хронічний психічний розлад, синдром, що характеризується виникненням логічно збудованої системи поведінки, яка заснована на стійких ідеях переслідування, ревнощів тощо, що опановують свідомість хворого, зі збереженням в іншому логічності мислення.
Зеленский сообщил, что не хотел ехать на НСК, так как получил сообщение о готовящейся провокации.
Или из местных назначат козлов отпущения?
https://youtube.com/watch?v=xnUjehRUrXg
Кому ты сказки рассказываешь, Потерпевший?
https://www.facebook.com/750156398406416/videos/1229376413918938/
вот она, их анти-украинская суть.
Кварталлл в квадрате...!!! они уже "нашли заказчиков и испалнителей"...какой БРЕД...!!!
свой похеризм и непроффесионализм прикрыть "новым честным "расследованием...и снова виноваты "папередники"- как Венедиктова сегодня сказанула...