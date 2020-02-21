 Скалецька про перебування в обсервації з евакуйованими з Китаю: "Перший день минув у телефоні". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.
"Це був дуже насичений день. Переважно в телефоні і повністю в роботі", - зазначила міністр.
Також вона продемонструвала своє робоче місце і коробки з документами
Не дай Бог
ее схватила одна б...дь от кавалера,
и чтобы нам всем в страшных муках не усраться,
нас поместили в одну из обсерваций
Ты ещё пол там помой за твой оклад. Клоуны захватили власть...
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людей там тримали десятиліттями і їм заборонялось мати дітей