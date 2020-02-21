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Все про:Зоряна Скалецька (81) COVID-19 (193)

 Скалецька про перебування в обсервації з евакуйованими з Китаю: "Перший день минув у телефоні". ВIДЕО

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька відзвітувала про перший день роботи з санаторію, де проходять обсервацію евакуйовані з КНР українці.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.

"Це був дуже насичений день. Переважно в телефоні і повністю в роботі", - зазначила міністр.

Також вона продемонструвала своє робоче місце і коробки з документами

Читайте також: Скалецька перебуває в медцентрі "Нові Санжари": Виділили окреме робоче приміщення, в якому проведу найближчі два тижні. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177221
 
 
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Первый день прошел в телефоне.... Як ти туди залізла?
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Вона вже стала ще розумнішою чим Іуілійа Мендель.
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Диджитализация же, государство в смартфоне
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Віслюче стада може існувати тільким у віртуальній реальності.
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Экипаж корабля готов лететь на Марс. Перевирка прошла нормально😀
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нам теперь каждый день будут рассказывать ,что эта тетя в обсервации делает ,что покушала ,как по какала , с кем балакала ? Первый день прошел в телефоне, - министр Скалецкая о пребывании в обсервации с эвакуированными из Китая - Цензор.НЕТ 9530
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Да всем плевать на твой день,хоть бы ты стул сожрала,температуры нет?
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Бачив твоє фото в скафандрі, а чого мед.сестрам та лікарям такі не видали? Чи ти ще гірше чим коронавірус, що тебе вирішили ізолювати?
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Потому что то фото в скафандре сделано 21 января во время визита в больницу Ровненской области, а тебя в очередной раз обманули.
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Дебілізм, уведений в ранг державної політики...
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на Дерибасовской открылася холера,
ее схватила одна б...дь от кавалера,
и чтобы нам всем в страшных муках не усраться,
нас поместили в одну из обсерваций
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На хрена ты вообще в эту ободранную общагу залезла? Только персонал напрягать.
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Идиотка, тебе зарплату за выполнение твоих обязанностей.
Ты ещё пол там помой за твой оклад. Клоуны захватили власть...
**********...
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Тепер ії треба ізолювати від народу. Скалецька про перебування в обсервації з евакуйованими з Китаю: "Перший день минув у телефоні" - Цензор.НЕТ 1052
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По мнению Цензора эта новость тянет на "жирный шрифт"?

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зе-клоуны не способны нихера делать - вот и устраивают представления отвлекая от слива страны...
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о Боже - мовчіть , зЄлені, краще мовчіть ...- але, можливо як на тих 73% від виборчого - ви хЄнії Скалецька про перебування в обсервації з евакуйованими з Китаю: "Перший день минув у телефоні" - Цензор.НЕТ 5883
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Это в Европе "обсервация", а у Скалецкой "резервация"
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Нашла чем хвастать. У меня вчерашний день прошел в ноуте, из-за неё и её коллег-дилетантов. Даже мастер коситься начал, бо я куда-то пропал, с палубы, напрочь. Я ему честно признался, в происходящем и моей крайней заинтересованности. Хороший таки у меня мастер. Понятливый...
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а чо она захекана така? мешки таскала и втомылася? Но с другой стороны может совесть проснется и поймет что не должны медики получать минималку!
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Скалецкая прислушалась к совету, осталась с людьми. Хоть один реальный шаг. Будем дальше посмотреть
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уявіть, у радянські часи на теріторії Казахської РСР (десь у степах) був лепрозорій
людей там тримали десятиліттями і їм заборонялось мати дітей
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