 Скалецька про перебування в обсервації з евакуйованими з Китаю: "Перший день минув у телефоні". ВIДЕО

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила у своєму відеозверненні, опублікованому в Фейсбуці.

"Це був дуже насичений день. Переважно в телефоні і повністю в роботі", - зазначила міністр.

Також вона продемонструвала своє робоче місце і коробки з документами

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