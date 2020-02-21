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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (4583) COVID-19 (193) Нові Санжари (59)

 "Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"У наступні два тижні ми повинні з честю пройти іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряють не гучним заголовкам і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятайте, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - сказав Зеленський.

"Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цієї дикості. Замовники й організатори цього понесуть відповідальність", - підкреслив президент.

"Всі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові заворушення. Це відомі світу "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, які виступають проти ринку землі", - зазначив він.

Зеленський звернувся до всіх "режисерів-постановників цього погорілого театру", які можуть готувати "нові вистави", щоб вони пам'ятали, що є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси країни.

"Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку та національної безпеки, скінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння в залишки вашої гідності, порядності і честі. Тому, ще раз підкреслю: замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив він.

Президент вказав, нагадуючи слова з державного гімну України, що козацький рід - це "мужньо стояти один за одного, брат за брата, плече-до-плеча, і ніколи не кидати своїх".

"Водночас я впевнений, що байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати і прийняти у себе евакуйованих українців. А тому, поведінка окремих лікарів та мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон і роз'єднувати Україну. Як би цього не хотілося нашим ворогам", - підкреслив він.

Зеленський вважає, що історія з короновірусом і поверненням українських громадян - це черговий іспит для суспільства і нації, щоб отримати відповіді на життєво важливі питання: "Ми є чи нас немає? Ми натовп чи згуртований народ? Ми стадо чи ми нація? Ми мешканці чи громадяни? Неодноразово ми здавали цей іспит успішно".

Президент заявив, що влада змінює ставлення держави до громадянина. "Кожен українець повинен чітко знати: моя держава мене не залишить. Неважливо хто я: полонений моряк, політичний в'язень, активіст, потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилася в епіцентрі нового вірусу", - пояснив він.

Зеленський зазначив, що колись нав'язували ідеологію, засновану на принципі "незамінних немає". "Це все в далекому минулому. Для нас кожен українець - незамінний", - підкреслив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177220
 
   
 Топ коментарі
 
А подивіться як прикольно на другий план відійшли Оман та зустріч з Патрушевим, російська атака та втрачені ВСУ позиції...
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Самое страшное это расслоение обществана богатых и нищих. Когда, нищий загнан в угол, а в этот угол небедные пытаются справить нужду,учат жить по своей морали, плюя в угол, где пытается выжить нищий и его семья, его дети.
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Укр777

@zsusso777

Президент
@ZelenskyyUa
заявил, что следующие две недели мы должно пройти с честью испытание на зрелость. Вот и посмотрим как с честью Вы и ваши силовики пройдут это испытание и покажут нам как будут наказаны те кто опозорил Украину на весь мир. Время пошло
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Кароче сцарь хороший, бояре плохие. ЗЕбубачка не причём..Порошенко виноват....
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Главное шо Скот УРода Дубинский добился шоб этих с Китая не привезли в его райончик. Ещё и хвастался мол какой он маладес..и тут вылазит кловун с дешовыми закидонами - цирк устраивает. Ну так начни со своих же Скотов УРода что ли..покажи пример..
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"Не в бровь, а в глаз", народная мудрость.
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Cамый страшный вирус это 'зеБильность' зеленый вирус
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В Нових Санжарах люди в паніці, батьки сьогодні не пустили дітей в школу, а бубочка відосікі показує.
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Текст то великий,але так і не зрозуміло защо влада так ненавидить новосанжарівців.
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Вірус ненависті в Україні розповсюджувався з початку перевиборчої кампанії пана, перепрошую, товарісча Зеленського! Всю свою перевиборчу кампанію він побудував на ненависті і нетерпимості. І він і його слуги захопили владу на дикому і жорсткому хайпі. І вже після перемоги цей стиль в них не припинився. Але якщо до виборів вони з лютою ненавистю відносились до опонентів, то тепер ця ненависть розповсюдилась вже на їх власних виборців. Достатньо проаналізувати лише його слова і слова його слуг за останні дні. Це дійсно середньовіччя.
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До речі, і замовники, і організатори всього цього ідіотизму знаходяться на Банковій і Грушевського. Це їхніми стараннями все так сталось.
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В США из-за коронавируса нападают на людей азиатской внешности - CNN Февраль 21, 2020Без рубрикиКомментарии

Нападения и агрессия против людей азиатской внешности, особенно если они носят медицинские маски, становятся нередкими в разных городах США за страха перед распространением коронавируса COVID19.
Об этом говорится в журналистском исследовании центрального американского телеканала CNN, передает сегодня «Укринформ».
«Процветающая неосведомленность и дезинформация о новом коронавирусе привели к расистским и ксенофобским нападениям на американцев или иностранцев в США азиатского происхождения», - говорится в материале.
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При этом приводятся конкретные случаи, когда люди проявляют агрессию в метро, ​​на улице и в других местах в разных регионах США.
«В Нью-Йорке мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица, называя ее «больной… (с использованием нецензурного слова - ред.). В метро Лос-Анджелеса мужчина выкрикивал, что китайцы - это грязные люди, и подчеркивал, что «всевозможные заболевания, которые появлялись когда-либо, происходили из Китая», - отмечается в сообщении.
И таких случаев происходит немало в разных местах Соединенных Штатов.
Кроме того, людям восточной внешности отказывают в заселении в отелях, о чем было сообщено, например несколько раз из штата Индиана.
Резко (на 70% -80%) упала посещаемость китайских ресторанов, что заметно сказывается на местном бизнесе.
«Неправильное восприятие обществом информации о коронавирусе рискует разжечь расизм и ксенофобию», - отмечает телеканал. При этом, подобная ситуация происходит и в других странах.
В Соединенных Штатах первые 15 больных новой формой вируса были обнаружены в январе. Все эти люди вернулись в США из города Ухань. Однако до сих пор ни один из диагностированных пациентов не погиб.
***
Данную новость от CNN можно посчитать небольшой порцией бальзама на рану Украины от вчерашнего позора в Новых Санжарах…
В тему - Позор с эвакуацией станет точкой невозврата для зеленой власти - они летят камнем вниз
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Власть пооткрывала границы, если какая эпидемия в других странах, ограничивается лишь рекомендациями.

И после этого вешает украинцам лапшу о том, что заботится о безопасности украинцев в Украине.
Сомневаюсь, что украинской власти кто-то будет верить, особенно на фоне массового закрытия больниц, тубдиспансеров и других подобных еврореформ.
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І це сказала істота, яка ненавидить Україну, українців та українок, українську мову, українські символи, традиції і взагалі все українське.
Лицемірна наволоч, яка капітулює перед ворогом і знищує державу зі своїм зе-кодлом і сприянням та підтримкою зебілів.
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тупо повторює слова Меркель, що були на виступі сьогодні в неї
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вчора в Германії був теракт в землі Гессен, якщо не помиляюсь, вбито 9 чоловік з вогнепальної
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Вова лечись ты больное на всю голову этим вирусом и не только Скажу больше по тебе психушка плачет а особенно по твоей дурной башке гильйотина "Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 498
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На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!
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Нєістово зігую вєлічайшему лідєру соврємєнності і отцу нациі !!!
(І все-таки найстрашніший вірус-вірус глупства)
"Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 7594
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"Самый страшный вирус - это вирус ненависти"
Власть так и не поняла, это была не ненависть к туристам, это в такую форму вылилась ненависть к власти.
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"В следующие две недели мы должны с честью пройти экзамен на зрелость. Должны сохранять холодную голову и открытое сердце. Доверять не громким заголовкам и фейкам, а логическому мышлению и здравому смыслу. Источник: Помните, что самый страшный вирус - это вирус ненависти", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net.ua/n3177220

"Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 1942
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Вы еще и не прочувствовали "вирус ненависти". Вот когда начнут забирать у людей землю...прочувствуете. А ты, Володя, лично ответственный за т.н. "рынок земли", который пытаешься протолкнуть в стране.
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найстрашніший вірус, який не просто вбиває на сході, а відвертий геноцид
"Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 2465
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До сутичок у Нових Санжарах призвів популізм чинної влади,
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.

шмаркля та *******, ви в черговий раз обiсрались. ви i є винуватцями.


Монiка, ти ще за Оман будеш вiдповiдати.


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Патрушев научил Зеленского что говорить лохобанам ?
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придурку шмаркатий, тобi ще не набридло записувати дурнуватi вiдосики?

чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
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с другой стороны, это выгодно Авакову, он его , получается ,
второй раз крепко подставил
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Ну причём тут ненависть? Если это обычный страх и паника. Не зря же в развитых странах в случае какого-то чрезвычайного проишествия страются давать только ту информацию которая не вызовет паники. Потому что люди во время паники становятся неадекватными.
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люди боятся мусоров, кому понравится,
если твой дом окружили бандиты ?
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То что их туда нагнали это естественно только усугубило ситуацию.
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А чего они неадекватные? Такая ситуация просто сложилась, и люди, не доверяя властям, защищают себя и своих детенышей зубами, когтями и всеми доступными средствами. Везде так поступают. Задача власти как раз и состоит в том, чтобы до этого не доходило. Не доходило до судов линча над автомобилистами-убийцами, прокурорами-взяточниками, депутатами, писателями преступных законов и потенциальными носителями всякой заразы которых суют в гущу людей.
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Если месяц рассказывать какой страшный этот новый вирус, что люди мрут десятками тысяч, что лекарств и вакцины нет, то какую реакцию можно было ожидать, зная украинскую медицину? Дочка сказала, что там что-то нечисто. Львов и Тернополь отказались принимать, а донецкие хорошие и носят харчи под ворота.
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Як би хто до нього не відносився, він правий. Скотство, навіть під прикриттям державного прапора, залишиться скотством! А ще більше бентежить, що в скотів перетворились священники, які, забув про Заповітті, бігають з кадилом відторгаючи ближнього! Поки ми не змінимо наш менталітет, Україна не стане Європою! Мокшею, чим завгодно, але до Європи нам як до Києва рачки! На жаль!
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скотство, когда мусора сначала убивают людей, а потом приезжают бандой
в обворованный ими город
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Да нифига он не прав. Его задача, не "лечить" людей, а принимать вызывающие доверие меры против распространения заразы. Была бы демонстрация спокойной и уверенной адекватности и вызывающих доверие мер со стороны власти и люди бы реагировали по другому. Ато банда, лживая, не профессиональная и не способная ничего сделать вдруг разом записалась в наставники нариду в стиле "наша сила в любви!" "люде! будьте человеками! нам стыдно за вас!"
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А звідки він береться цей самий страшний вірус - ВІРУС НЕНАВИСТІ?! Може відповісте?
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Так вот в своём выступлении Зеленский как раз умело натравливал украинцев друг на друга.
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найстрашніший вірус. це вірус зеленої малоросійської гнилосної тупості...
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Наша сила в любви, да Зе!ля? Как вылезет такой во власть так и начинает поучать других, чтобы поступали так, как он сам не поступал и не собирается поступать))
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Це просто жах, як багато наших політиків, які мріють про владу, витрачають кошти на ненавистні пости, ажіотаж та інше. Чому ніхто із них не прогягув руку допомоги, не заспокоїв, не надав альтернативне житло, якщо влада така недолуга. А навпаки тільки ********* на весь світ заради своїх інтересів. Ганьба, нема слів.
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а какая разница ?
у Зеленского не хватает каумонавтов ?
это он оправдывает перераспределение средств с ракетной
программы в пользу мусоров ?
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Самый страшный вирус - это президент предатель и марионетка *****.
Не разрулить обычную ситуацию с вирусом - это под силу только зе-пособнику кремля и террористов пукина..
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Зеленский, похоже, марионетка, на данном этапе
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Млять, и этот народ хочет сохранить государство, да тут 50% пишут за $, на митинги продажная шушера тож за $ собирается, та вам дай денег и вы и путину продадитесь, люди, очнитесь, хватит дибилить.
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Терпеть не могу зелёную власть,но в данном случае-100% согласен с зеленским.с таким народом за Европой прийдётся тянуться лет 50 минимум, а может и 100
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если нас накроет новый вирус - то европу мы будем видеть только на раша 1, в зоне российской оккупации. Да и европа после 45-го - уже не торт.
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Толерантность - неспособность сопротивляться. Абсолютная толерантность = абсолютная беззащитность. А вирус ненависти - это как старая дубина пещерного человека, в цивилизованном обществе она вроде как ненужна, но когда "цивилизованное общество" начинает навязывать тебе свои принципы гомо*бли, межрасовой зоофилии, суицидальный гуманизм и так далее, пора брать дубину наших предков и отстаивать собственное мнение.
Не называйте демократией голосование двух волков и одной овцы о том, что будет на обед. Демократия, это когда вооруженная до зубов овца сможет оспорить волчьи решения. Думаю будь у населения право на владение огнестрелом, власть нашла бы способ не подвергая опасности нацию помочь кучке невезучих сограждан.
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Для України найстрашніший вірус зеленого дебілізму що вражає мозок.
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я думал будут тараканы
они должны быть
разе только не подохли со смеху
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по сути, какие вопросы к лохам,
лучше бы поведал, что ему патрушев обещал
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На Банковій вирішили, що якщо всіх вимазати в гімно то не буде видно, що величниший із керівників весь час обісраний ходить.
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Нажаль імунітету від Зе-вірусу ще не винайшли, тому тримаймося
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Боже! Какое же оно тупое... Зебилоиды - вы об этом мечтали? И выбрали ублюдка от ФСБ?
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Вірус дійсно не поворотнійТак може ЗЕ скаже як перемогти цей вірус під кодовую назвою 95-ть?Адже він поганіший за коронавірус.
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