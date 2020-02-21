 "Найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - Зеленський звернувся до українців у зв'язку з подіями в Нових Санжарах. ВIДЕО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"У наступні два тижні ми повинні з честю пройти іспит на зрілість. Повинні зберігати холодну голову і відкрите серце. Довіряють не гучним заголовкам і фейкам, а логічному мисленню і здоровому глузду. Пам'ятайте, що найстрашніший вірус - це вірус ненависті", - сказав Зеленський.
"Я розумію, що у певної частини місцевих жителів виникла стурбованість. Ми знаємо, що дехто свідомо і спеціально сіяв серед людей паніку, а потім підбурював до цієї дикості. Замовники й організатори цього понесуть відповідальність", - підкреслив президент.
"Всі фото і телекамери зафіксували обличчя багатьох людей, які організовували масові заворушення. Це відомі світу "вірусологи" в спортивних костюмах. Раніше вони вже були помічені як поважні аграрії, які виступають проти ринку землі", - зазначив він.
Зеленський звернувся до всіх "режисерів-постановників цього погорілого театру", які можуть готувати "нові вистави", щоб вони пам'ятали, що є моменти, коли немає інтересів влади чи опозиції, а є інтереси країни.
"Часи, коли можна заробляти політичні бали ціною громадського порядку та національної безпеки, скінчилися. Вчора, за вашими настановами, не просто кидали каміння в автобуси з людьми, це було каміння в залишки вашої гідності, порядності і честі. Тому, ще раз підкреслю: замовники і організатори понесуть відповідальність", - заявив він.
Президент вказав, нагадуючи слова з державного гімну України, що козацький рід - це "мужньо стояти один за одного, брат за брата, плече-до-плеча, і ніколи не кидати своїх".
"Водночас я впевнений, що байдужість не має географічної ознаки. І більшість людей на Львівщині та Тернопільщині були готові допомагати і прийняти у себе евакуйованих українців. А тому, поведінка окремих лікарів та мешканців не може стати приводом таврувати весь регіон і роз'єднувати Україну. Як би цього не хотілося нашим ворогам", - підкреслив він.
Зеленський вважає, що історія з короновірусом і поверненням українських громадян - це черговий іспит для суспільства і нації, щоб отримати відповіді на життєво важливі питання: "Ми є чи нас немає? Ми натовп чи згуртований народ? Ми стадо чи ми нація? Ми мешканці чи громадяни? Неодноразово ми здавали цей іспит успішно".
Президент заявив, що влада змінює ставлення держави до громадянина. "Кожен українець повинен чітко знати: моя держава мене не залишить. Неважливо хто я: полонений моряк, політичний в'язень, активіст, потрапив у підвали на окупованих територіях, молода дівчинка з собачкою чи будь-яка звичайна людина, яка опинилася в епіцентрі нового вірусу", - пояснив він.
Зеленський зазначив, що колись нав'язували ідеологію, засновану на принципі "незамінних немає". "Це все в далекому минулому. Для нас кожен українець - незамінний", - підкреслив він.
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Укр777
@zsusso777
Президент
@ZelenskyyUa
заявил, что следующие две недели мы должно пройти с честью испытание на зрелость. Вот и посмотрим как с честью Вы и ваши силовики пройдут это испытание и покажут нам как будут наказаны те кто опозорил Украину на весь мир. Время пошло
Нападения и агрессия против людей азиатской внешности, особенно если они носят медицинские маски, становятся нередкими в разных городах США за страха перед распространением коронавируса COVID19.
Об этом говорится в журналистском исследовании центрального американского телеканала CNN, передает сегодня «Укринформ».
«Процветающая неосведомленность и дезинформация о новом коронавирусе привели к расистским и ксенофобским нападениям на американцев или иностранцев в США азиатского происхождения», - говорится в материале.
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При этом приводятся конкретные случаи, когда люди проявляют агрессию в метро, на улице и в других местах в разных регионах США.
«В Нью-Йорке мужчина напал на женщину, которая носила маску для лица, называя ее «больной… (с использованием нецензурного слова - ред.). В метро Лос-Анджелеса мужчина выкрикивал, что китайцы - это грязные люди, и подчеркивал, что «всевозможные заболевания, которые появлялись когда-либо, происходили из Китая», - отмечается в сообщении.
И таких случаев происходит немало в разных местах Соединенных Штатов.
Кроме того, людям восточной внешности отказывают в заселении в отелях, о чем было сообщено, например несколько раз из штата Индиана.
Резко (на 70% -80%) упала посещаемость китайских ресторанов, что заметно сказывается на местном бизнесе.
«Неправильное восприятие обществом информации о коронавирусе рискует разжечь расизм и ксенофобию», - отмечает телеканал. При этом, подобная ситуация происходит и в других странах.
В Соединенных Штатах первые 15 больных новой формой вируса были обнаружены в январе. Все эти люди вернулись в США из города Ухань. Однако до сих пор ни один из диагностированных пациентов не погиб.
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Данную новость от CNN можно посчитать небольшой порцией бальзама на рану Украины от вчерашнего позора в Новых Санжарах…
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И после этого вешает украинцам лапшу о том, что заботится о безопасности украинцев в Украине.
Сомневаюсь, что украинской власти кто-то будет верить, особенно на фоне массового закрытия больниц, тубдиспансеров и других подобных еврореформ.
Лицемірна наволоч, яка капітулює перед ворогом і знищує державу зі своїм зе-кодлом і сприянням та підтримкою зебілів.
(І все-таки найстрашніший вірус-вірус глупства)
Власть так и не поняла, это была не ненависть к туристам, это в такую форму вылилась ненависть к власти.
зокрема заяви президента України Володимира Зеленського щодо українців, яких евакуювали з Китаю.
Про це заявила народний депутат від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко у кулуарах парламенту.
"Ви любите пафосно зустрічати літаки… Чому ж цей літак ніхто не зустрів, і він кружляв над Україною? Це ненормально, що глава області дізнається за 15 хвилин про те, що приїдуть люди. Він мав знати завчасно, він мав зустрітись з людьми.
Коли сам президент говорить: "Я вам цих прокажених привезу до вас у будинки на Конча-Заспу". То що має подумати людина у Полтавській області, якщо сам президент лякає тими, хто повертається з Китаю?
Це популізм, він став політикою нинішньої влади", - заявила Геращенко.
шмаркля та *******, ви в черговий раз обiсрались. ви i є винуватцями.
Монiка, ти ще за Оман будеш вiдповiдати.
чекаю вiдповiдi. дуже дякую.
второй раз крепко подставил
если твой дом окружили бандиты ?
в обворованный ими город
у Зеленского не хватает каумонавтов ?
это он оправдывает перераспределение средств с ракетной
программы в пользу мусоров ?
Не разрулить обычную ситуацию с вирусом - это под силу только зе-пособнику кремля и террористов пукина..
Не называйте демократией голосование двух волков и одной овцы о том, что будет на обед. Демократия, это когда вооруженная до зубов овца сможет оспорить волчьи решения. Думаю будь у населения право на владение огнестрелом, власть нашла бы способ не подвергая опасности нацию помочь кучке невезучих сограждан.
они должны быть
разе только не подохли со смеху
лучше бы поведал, что ему патрушев обещал
https://m.youtube.com/watch?v=09UsPuoZdYY&t