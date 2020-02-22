 Ситуація з експортом найважча за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив учасник наради, підприємець Олександр Носов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація найважча, яка була за всі роки незалежності. Країна вже сировинна. І далі явний тренд - стати сировинним придатком у коллонізаторів.

Найпроблемніші, де ми втратили лідерство і далі падаємо, це машинобудування та хімічна галузі, а ці галузі - ознака розвиненої держави. Найуспішніші - агропереробка. Вони зараз лідирують на експорті, але це ознака сировинної країни", - пише Носов.

Він зауважив, що експортери на нараді вимагали від влади "не реформ і концепцій, а швидких кокретних механізмів і технічних процесів", а також виконання Кабміном своїх зобов'язань із своєчасного вирішення документально-технічних питань. "Багато документів, потрапляючи в Кабмін, там просто зависають на невизначений термін", - додає підприємець.

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Носов зазначив, що заступник міністра Тарас Качка, який проводив нараду, не чує "деталей і механізмів", про які говорить бізнес і в яких і криються проблеми.

"Тарас Качка - політик, а не виробничник. Він говорить про високі матерії, геополітику, складнощі реформ, якісь концепції, необхідність переговорів тощо. Помітив, що він не любить, коли йому розповідають деталі, злиться. Просив, щоб бізнес його не повчав, бо ж "він бізнес не навчає", - написав Носов.





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