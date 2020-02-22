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Все про:експорт (172) Мінекономрозвитку (188) Качка (17) Носов Олександр (1)

 Ситуація з експортом найважча за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело нараду з українськими виробниками-експортерами. На думку підприємців, ситуація в експортних галузях найважча за всі роки незалежності України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив учасник наради, підприємець Олександр Носов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація найважча, яка була за всі роки незалежності. Країна вже сировинна. І далі явний тренд - стати сировинним придатком у коллонізаторів.

Найпроблемніші, де ми втратили лідерство і далі падаємо, це машинобудування та хімічна галузі, а ці галузі - ознака розвиненої держави. Найуспішніші - агропереробка. Вони зараз лідирують на експорті, але це ознака сировинної країни", - пише Носов.

Він зауважив, що експортери на нараді вимагали від влади "не реформ і концепцій, а швидких кокретних механізмів і технічних процесів", а також виконання Кабміном своїх зобов'язань із своєчасного вирішення документально-технічних питань. "Багато документів, потрапляючи в Кабмін, там просто зависають на невизначений термін", - додає підприємець.

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Носов зазначив, що заступник міністра Тарас Качка, який  проводив нараду, не чує "деталей і механізмів", про які говорить бізнес і в яких і криються проблеми.

"Тарас Качка - політик, а не виробничник. Він говорить про високі матерії, геополітику, складнощі реформ, якісь концепції, необхідність переговорів тощо. Помітив, що він не любить, коли йому розповідають деталі, злиться. Просив, щоб бізнес його не повчав, бо ж "він бізнес не навчає", - написав Носов.

Ситуація з експортом найважча за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку 01
Ситуація з експортом найважча за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177218
 
 
 Топ коментарі
 
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов... Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1008
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Люди, а чему вы удивляетесь глядя на ЭТО ???
Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2233
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Банановая республика, не?
По ВВП на душу населения мы уже сравнялись...
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95й квартал клоунов у власти **** вы хотели
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Что с экспортом? Он сдох месте с падением курса доллара относительно гривны. Это обычный, легко прогнозируемый процесс. Небольшая фирма моего кума успешно экспортировала свою продукцию до лета, затем профит стал снижаться вместе с укреплением гривны и в сентябре, когда баланс пришел в минус, кум закрыл контору и распустил примерно 10-15 человек. А за счет чего "укрепилась" гривна? За счет того, что люди, плохо разбирающиеся в макроэкономических процессах, выпустили новую эмиссию ОВГЗ. Новый выпуск облигаций внешнего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в евро, приобрели 212 инвестиционных фондов из 25 стран мира. В итоге доллар с 28 ушел на 24. Этого достаточно, чтобы 70% экспортных предприятий стали убыточными.
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В верхнем левом углу, есть такая педаль, называется, архив материалов сайта. Просто поразительно как точно там шесть лет назад было спрогнозировано сегодняшнее состояние Украины.
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