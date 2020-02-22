 Ситуація з експортом найважча, яка була за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив учасник наради, підприємець Олександр Носов, інформує Цензор.НЕТ.
"Ситуація найважча, яка була за всі роки незалежності. Країна вже сировинна. І далі явний тренд - стати сировинним придатком у коллонізаторів.
Найпроблемніші, де ми втратили лідерство і далі падаємо, це машинобудування та хімічна галузі, а ці галузі - ознака розвиненої держави. Найуспішніші - агропереробка. Вони зараз лідирують на експорті, але це ознака сировинної країни", - пише Носов.
Він зауважив, що експортери на нараді вимагали від влади "не реформ і концепцій, а швидких кокретних механізмів і технічних процесів", а також виконання Кабміном своїх зобов'язань із своєчасного вирішення документально-технічних питань. "Багато документів, потрапляючи в Кабмін, там просто зависають на невизначений термін", - додає підприємець.
Носов зазначив, що заступник міністра Тарас Качка, який проводив нараду, не чує "деталей і механізмів", про які говорить бізнес і в яких і криються проблеми.
"Тарас Качка - політик, а не виробничник. Він говорить про високі матерії, геополітику, складнощі реформ, якісь концепції, необхідність переговорів тощо. Помітив, що він не любить, коли йому розповідають деталі, злиться. Просив, щоб бізнес його не повчав, бо ж "він бізнес не навчає", - написав Носов.
божественные сказали у нас все суперэффективно и...супер... еще что-то там! (без матов))))
Случайно не обыкновенное дешевое сырье?
Проблема в том что деньги (прибыля) за товар в Украину не возвращаются.
То есть так называемый экспорт это тупо вывоз ресов практически бесплатно. Назад возвращаются только минимум денег для покрытия себестоимости.
самая плохая ситуация с єкспортом
самая плохая ситуация с импортом
самая плохая ситуация в промышленности
самая плохая ситуация со сбором налогов
самая плохая ситуация в здравоохранении...
и т.д. и т.п.
А можно вернуть "барыг"?
Ну хотя бы на годик-два?
Ну пожа-а-а-алуйста...
Чемпіонат Світу.
Жіноча естафета.
Україна - 3 місто.
Суперники багато помилялись.
Особливо італійки, просрали золото.
Доречі там у команди Орди зашквар. О шостій ранку к ним у номер зашли з обшуком.
Та що головою фракції.
это переработанная семечка - но переработка копеечная.
а вот лаки, краски, бумага и т.п. (что в ЕС получают из семечки и масла) - хер.
От і постає питання, а власне чому немає? Чи так добре вкладати кошти у власне автовиробництво, яке продукує автівки 80-х років минулого століття? Наше машинобудування, яке так само застрягло десь у 80-х роках минулого століття чи здатне воно виробляти ******* комбайни, трактори? НІ. Ми поступились на ринку залізничних вантажних вагонів рашці в Азії, чому? Може проблеми не тільки в дурнуватих кабінетах міністрів України, а можливо ще і в таких підприємцях чи "бізнесменах", які тупо сидять весь час на бюджетних субвенціях та дотаціях?
"Почему" можно было спрашивать у "барыг" типа Пороха, Косюка и т.п. - которые завязаны на промышленность и понимают, что такое рынок, инвестиции и т.п.
СЕЙЧАС У ВЛАСТИ КЛОУНЫ, СЦЕНАРИСТЫ, ОСВЕТИТЕЛИ И ПАРИКМАХЕРЫ.
Им рынок - это куда мама-римма в их детстве по субботам за кугочкой бегала...
Экономика продолжает расти, просто верьте!
В итоге имеем потерю позиций по всем фронтам
-экономика
-оборонка
-геополитика.
Браво Зеленский,браво его «мудрые» избиратели!