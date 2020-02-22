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 Економіка
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Все про:експорт (172) Мінекономрозвитку (188) Качка (17) Носов Олександр (1)

 Ситуація з експортом найважча, яка була за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства провело нараду з українськими виробниками-експортерами. На думку підприємців, ситуація в експортних галузях найважча за всі роки незалежності України.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявив учасник наради, підприємець Олександр Носов, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація найважча, яка була за всі роки незалежності. Країна вже сировинна. І далі явний тренд - стати сировинним придатком у коллонізаторів.

Найпроблемніші, де ми втратили лідерство і далі падаємо, це машинобудування та хімічна галузі, а ці галузі - ознака розвиненої держави. Найуспішніші - агропереробка. Вони зараз лідирують на експорті, але це ознака сировинної країни", - пише Носов.

Він зауважив, що експортери на нараді вимагали від влади "не реформ і концепцій, а швидких кокретних механізмів і технічних процесів", а також виконання Кабміном своїх зобов'язань із своєчасного вирішення документально-технічних питань. "Багато документів, потрапляючи в Кабмін, там просто зависають на невизначений термін", - додає підприємець.

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Носов зазначив, що заступник міністра Тарас Качка, який  проводив нараду, не чує "деталей і механізмів", про які говорить бізнес і в яких і криються проблеми.

"Тарас Качка - політик, а не виробничник. Він говорить про високі матерії, геополітику, складнощі реформ, якісь концепції, необхідність переговорів тощо. Помітив, що він не любить, коли йому розповідають деталі, злиться. Просив, щоб бізнес його не повчав, бо ж "він бізнес не навчає", - написав Носов.

Ситуація з експортом найважча, яка була за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку 01
Ситуація з експортом найважча, яка була за всі роки незалежності, - підприємець Носов про нараду в Мінекономрозвитку 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177218
 
 
 Топ коментарі
 
Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов... Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1008
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Люди, а чему вы удивляетесь глядя на ЭТО ???
Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2233
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Работа правительства суперуспешна и суперэффективна, - Милованов... Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 1008
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Лише економіка верищить, що їй приходить звіздєц!!!!
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Єдиний вихід молитися- "Україні во здравіє, цьому уряду за упокой".
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та ну...не гоните!
божественные сказали у нас все суперэффективно и...супер... еще что-то там! (без матов))))
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Ага. Живем как в сказке, в одной и известной

Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2976
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Разве только с экспортом? У нас надвигается большая зелёная задница по всем фронтам.
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А перед этим мы поставляли компьютеры и самолеты.Манипуляции в Украине это наше все.
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Всё из-за того, что Порошенко не решил этой проблемы #пятьлетназад...
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для початку перебудови економіки і суспільного життя потрібно знищити олігархів.
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интересно, а что об этом думают предприниматели Ухов и Горлов?
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Люди, а чему вы удивляетесь глядя на ЭТО ???
Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2233
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Не капризуйте. До осені чіпати уряд НЕ можна! У них імунітет. Вони вчаться. Потерпіть. Дайте їм ще ... днів. Вони ж повинні встигнути все знищити. До речі ... За кого ви голосували?
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Такими "успешными" темпами до осени Боливар экономики может не дотянуть.

Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 6974
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ничего что немного трясет мы же в процессе гипер-мега-экономического прыжка....
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А шо экспортируют наши потужные предприниматели в рамках ришучей ассоциации с ЕС?
Случайно не обыкновенное дешевое сырье?
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Сигареты, янтарь, лес и т.д. И всё мимо кассы.
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При "барыгах" на самом деле было так

Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 8817
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Тут проблема даже не в том что именно єкспортируют.
Проблема в том что деньги (прибыля) за товар в Украину не возвращаются.
То есть так называемый экспорт это тупо вывоз ресов практически бесплатно. Назад возвращаются только минимум денег для покрытия себестоимости.
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Дожились, у соросят все супер, у них все суперклассно и суперэффективно происходит, все по плану завала страны: "Ситуация самая тяжелая, которая была за все годы независимости. Страна уже сырьевая. И далее явный тренд, стать сырьевым придатком у коллонизаторов."
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Сейчас заспамят, тут нельзя правду писать. То что сильная Украина никому кроме самих украинцев не нужна, вызывает приступы у местных обитателей, хотя это правда жизни.
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Эти,мажорные кретины,все время злятся когда доходит до технических деталей.Им почему то кажется что они спокойно могут "порешать" законы физики,химии,экономики,управления,социологии и т.д.
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Болван,нужно требовать не быстрого прохождения бумаг через кабмин,а отмены бумажной волокиты вообще,заключил контракт,отправил товар,получил деньги,заплатил налоги - всё,кабмин пусть тихо стоит в сторонке и аплодирует.
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За все годы независимости:
самая плохая ситуация с єкспортом
самая плохая ситуация с импортом
самая плохая ситуация в промышленности
самая плохая ситуация со сбором налогов
самая плохая ситуация в здравоохранении...
и т.д. и т.п.

А можно вернуть "барыг"?
Ну хотя бы на годик-два?
Ну пожа-а-а-алуйста... Ситуация с экспортом самая тяжелая, которая была за все годы независимости, - предприниматель Носов о совещании в Минэкономразвития - Цензор.НЕТ 2229
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Біатлон
Чемпіонат Світу.
Жіноча естафета.
Україна - 3 місто.
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Трохи повезло.
Суперники багато помилялись.
Особливо італійки, просрали золото.

Доречі там у команди Орди зашквар. О шостій ранку к ним у номер зашли з обшуком.
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Может я учился ни в тех институтах, но объясните мне, как агропереработка (переработка продукции АПК) может быть "признаком сырьевой страны"?
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Можливо Агрохімія знає.
Та що головою фракції.
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на экспорт идет, напр, шрот.
это переработанная семечка - но переработка копеечная.
а вот лаки, краски, бумага и т.п. (что в ЕС получают из семечки и масла) - хер.
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чесно кажучи коли був свого часу в Ізраїлі, то таксист, між іншим він родом з Дніпра і автівка в нього з нашим прапором та гербом. Сказав таку річ: "чому Ви українці по заробітках? У Вас зараз чудовий шанс (це було літо 2018 року) завоювати ринок Китаю. Там 1,5 мільярди людей, які хочуть їсти і замість того, щоб їх нагодувати і вирішити власні проблеми ви всі дружно виїхали з країни." Я йому кажу, що один з показників стабільності це машинобудування, якого в нас фактично вже немає на що він сказав: "Ізраїль взагалі немає власного машинобудування (власне він правий: літаки з США - Боїнги, потяги з Франції, трамваї так само, автівки суто з Європи) але тут збирають три врожаї на рік і наш досвід перенімають аргентинці, бразилійці. Є певні сектори економіки, які забезпечуються власним виробництвом. А Україна може спокійно вирішити питання просто розпочавши годувати Азію та Близький Схід з Африкою і чому ж цього немає?"

От і постає питання, а власне чому немає? Чи так добре вкладати кошти у власне автовиробництво, яке продукує автівки 80-х років минулого століття? Наше машинобудування, яке так само застрягло десь у 80-х роках минулого століття чи здатне воно виробляти ******* комбайни, трактори? НІ. Ми поступились на ринку залізничних вантажних вагонів рашці в Азії, чому? Може проблеми не тільки в дурнуватих кабінетах міністрів України, а можливо ще і в таких підприємцях чи "бізнесменах", які тупо сидять весь час на бюджетних субвенціях та дотаціях?
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все эти разговоры УЖЕ УСТАРЕЛИ.
"Почему" можно было спрашивать у "барыг" типа Пороха, Косюка и т.п. - которые завязаны на промышленность и понимают, что такое рынок, инвестиции и т.п.

СЕЙЧАС У ВЛАСТИ КЛОУНЫ, СЦЕНАРИСТЫ, ОСВЕТИТЕЛИ И ПАРИКМАХЕРЫ.
Им рынок - это куда мама-римма в их детстве по субботам за кугочкой бегала...
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Косюка якраз тут згадували на днях в одній із тем не в дуже доброму коментарі. Власне десь так як описав я але більш розгорнуто. Можливо людина, що писала більш реально знайома з його виробництвом. До слова наша цукрова промисловість вбита між іншим батьком Пороха, то так теж на всяк випадок.
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А что мы хотим? Вспомните, в мае прошлого года были известны кандидаты на членов правительства? Ну хотя бы намек был? А чем руководствовались все предыдущие правительства, неужели благосостоянием украинцев? Нынешнее правительство - это сформированное в спешке сборище случайных людей. И это еще повезло, что этих людей не объединяет патологическое стяжательство, как в предыдущие времена. Но экспортеры-то остались прежние и ожидать от них чего-то положительного для Украины по меньшей мере наивно и безответственно.
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Это супер, супер, супер, супер успех. Очень эффективно и быстро в стиле супермена засунули промышленность в зад. Правда, пока непонятно чей. Бени?
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О да, очередной експерд. А что это мы такое сверхсложное производили что не производим сейчас год назад?
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Ты удивишься, но, например, элитную автоэлектронику и автоакустику для суперкаров и элитных авто. За 5 последних лет было построено много разных современных предприятий


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запитайте в тих хто на них працював, а зараз знову поїхали на заробітки. По Закарпаттю наприклад. І от приклад, десь в 2017 році Шкода підбирала країну в східній частині Європи для нового заводу, серед країн-кандидатів були: Україна, Сербія та Румунія. Ми були фаворитами в нас є кадри і розвинута інфраструктура АЛЕ в нас розвинута КОРУПЦІЯ і зрештою цей завод будують в Румунії. Якось так, що на це скажете?
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Не раскачивайте шатёр, клоуны пугаются и злятся!
Экономика продолжает расти, просто верьте!
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дороги, только дороги спасут промышленность Украины. Конечно, если гиперлупы не оборвутся и никто ничего коммуниздить не будет
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Всё происходит так как и предупреждали избирателей Зеленского перед выборами,они нам приводили в пример Рейгана,мы злились,понимаю всю глупость такого спора.
В итоге имеем потерю позиций по всем фронтам
-экономика
-оборонка
-геополитика.
Браво Зеленский,браво его «мудрые» избиратели!
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