"Зараз йде реформа землі, агроринку. Після того, як ця реформа закінчиться, буде запущено ринок, я підтримую ситуацію, коли ми створимо нове міністерство АПК", - сказав Милованов в ефірі "Україна 24" у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
На агропідприємствах рівень ефективності на один актив на 14% нижче, ніж загалом на держпідприємствах, підкреслив міністр.
"Ми взяли МінАПКУ у жахливому стані. На держпідприємствах крадуть, ми це зупиняємо, багато вже зупинили", - сказав він.
"МінАПК займалося двома речами - призначенням керівників на держпідприємства... А друге - продавали за відкати держпідтримку. Ми це зупинили. Тобто в тому міністерстві не було що рятувати", - сказав Тимофій Милованов.
Відповідаючи на запитання про те, яке міністерство він потенційно очолив би, Милованов зазначив, що відчуває відповідальність за реформу ринку землі і тому на даному етапі в гіпотетичній ситуації поділу Мінекономіки очолив би Мінагро.
владімір путєн маладєц -
кацапам всунул свой конєц
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", - обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/360304-arahamija_okazalsja_zvezdoj_bitvy_ekstrasensov_vsplylo_video
...