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 Економіка
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Все про:земля (523) Милованов Тимофій (164)

 Милованов допускає виділення Мінагро в окреме міністерство після закінчення земельної реформи

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов допускає виділення Міністерства аграрної політики після завершення земельної реформи.

"Зараз йде реформа землі, агроринку. Після того, як ця реформа закінчиться, буде запущено ринок, я підтримую ситуацію, коли ми створимо нове міністерство АПК", - сказав Милованов в ефірі "Україна 24" у п'ятницю ввечері, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На агропідприємствах рівень ефективності на один актив на 14% нижче, ніж загалом на держпідприємствах, підкреслив міністр.

"Ми взяли МінАПКУ у жахливому стані. На держпідприємствах крадуть, ми це зупиняємо, багато вже зупинили", - сказав він.

"МінАПК займалося двома речами - призначенням керівників на держпідприємства... А друге - продавали за відкати держпідтримку. Ми це зупинили. Тобто в тому міністерстві не було що рятувати", - сказав Тимофій Милованов.

Відповідаючи на запитання про те, яке міністерство він потенційно очолив би, Милованов зазначив, що відчуває відповідальність за реформу ринку землі і тому на даному етапі в гіпотетичній ситуації поділу Мінекономіки очолив би Мінагро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Державний аграрний реєстр у пілотному режимі запрацював у 6 областях, - Милованов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177217
 
 
 Топ коментарі
 
а зачем тогда министерство если земля будет чужая
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міністерство шляхосполучень розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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Это правильно,нужно побольше министерств,департаментов,комиссий со всевозможными подгруппами,чтоб было труднее отследить куда же делись деньги.
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Это правильно,нужно побольше министерств,департаментов,комиссий со всевозможными подгруппами,чтоб было труднее отследить куда же делись деньги.
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Новых собственников доить - это да, нужно отдельное министерство!
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а зачем тогда министерство если земля будет чужая
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Вони вже набрали банду нянь для інвесторів?
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міністерство шляхосполучень розділилося на міністерство "туди" і міністерство "назад"
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ні
владімір путєн маладєц -
кацапам всунул свой конєц
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Можно ещё одно министерство по сборам в аграрном секторе
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Земельной "реформы" не будет. Неужели такие не понятливые СН?
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турецкая компания onur выиграла тендер на строительство моста через днепр в запорожье.стоимость проэкта 12 млрд.гривен.спасибо турция
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І мінстерство буде називатись МінСільхозНяня?
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...Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия снимался в передаче "Битва экстрасенсов" телеканала СТБ.Милованов допускает выделение Минагро в отдельное министерство после окончания земельной реформы - Цензор.НЕТ 1606
Соответствующее видео обнародовала на своем YouTube-канале одна из участниц шоу Анна Арджеванидзе
По правилам испытания, она якобы должна была найти среди нескольких мужчин в зале миллионера. Им оказался Арахамия, которого в передаче представили как Девида Брауна.
"Человек с большим сердцем, с миллионами - это вы. Вам воздается за то, что вы помогаете кому-то", - обратилась в сюжете экстрасенс к Арахамии.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/360304-arahamija_okazalsja_zvezdoj_bitvy_ekstrasensov_vsplylo_video
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ЗЕлений взброд доведе українців до наступного Майдану, де великий шанс їм опинитися на гілляках ...
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