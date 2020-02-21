 Від початку доби 21 лютого ворог 10 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;
- поруч із Павлополем - з міномета калібру 82 мм - 10 мін, а також вівся вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Лебединського - з 82-мм міномета - 21 міна;
- в районі населеного пункту Новотроїцьке - з ручного протитанкового гранатомета;
- поблизу Пісків - з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв наші позиції, а саме:
- поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 3 міни та 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;
- неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм - 5 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем;
- поблизу Майського - з 82 мм міномета - 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;
- в районі населеного пункту Новотошківське - з міномета калібру 82 мм - 8 мін і 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомета.
Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".
Дело за малым - придумать с чем..
Как думаете, пане Вася Шевченко f77d76ba. Поздравит???
он же генетический уклонист!
и это никаким пиететом к Уйлу не победить.
а вот поздравит или нет? тут интрига (но думаю будет очень хотеться...)
.
Отличная шутка, пане Вольный Ветер 45d7e71b.
YURII
@for_ura80
·1 ч
Только что по турецким силам было нанесено несколько авиаударов. Много убитых. Удары наносили российские самолёты.