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Все про:обстріл (5997) Донбас (15378)

 Від початку доби 21 лютого ворог 10 разів порушив режим перемир'я. Втрат немає, - штаб ООС

Упродовж цієї доби збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і 82 мм, а також із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у вечірньому зведенні ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Шість обстрілів було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

  • поблизу Красногорівки - з міномета калібру 120 мм противник випустив 10 мін;
  • поруч із Павлополем - з міномета калібру 82 мм - 10 мін, а також вівся вогонь із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;
  • двічі неподалік Лебединського - з 82-мм міномета - 21 міна;
  • в районі населеного пункту Новотроїцьке - з ручного протитанкового гранатомета;
  • поблизу Пісків - з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і іншої стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник чотири рази обстріляв наші позиції, а саме:

  • поруч з Оріховим - з міномета калібру 120 мм - 3 міни та 7 пострілів зі станкового протитанкового гранатомета;
  • неподалік Луганського - з міномета калібру 120 мм - 5 мін, а також вогонь вівся з гранатометів різних систем;
  • поблизу Майського - з 82 мм міномета - 2 міни, а також противник застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети;
  • в районі населеного пункту Новотошківське - з міномета калібру 82 мм - 8 мін і 10 пострілів з автоматичного станкового гранатомета.

Сьогодні, 21 лютого, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ випустили по позиціях ЗСУ на Донбасі 18 мін зі 120- та 33 - з 82-мм мінометів. Від початку доби - 8 обстрілів, втрат немає, - Міноборони

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177212
 
 
 Топ коментарі
 
Шо за діла? Брехло ж оманське війну вже закінчило. Нє?
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Зеле надо срочно поздравить Путина.
Дело за малым - придумать с чем..
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Ох Ё... Я уже и забыл про такую пьянку.
Как думаете, пане Вася Шевченко f77d76ba. Поздравит???
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не поздравит.
он же генетический уклонист!
и это никаким пиететом к Уйлу не победить.
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тут одно из двух...или с 23 февраля или с 8 марта))) ибо больше ничего на ум сразу не упало..
а вот поздравит или нет? тут интрига (но думаю будет очень хотеться...)
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Це один й той самий день за новим та старим стилем.
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Шо за діла? Брехло ж оманське війну вже закінчило. Нє?
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Какая у уклониста может быть война? Его судьба - заглядывать хутину в глаза.
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Мало не вчавився снігурем від реготу! С начала суток 21 февраля враг 10 раз нарушил режим перемирия. Потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8184
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Надо просто перестать стрелять, у Путина в глазах МИР!
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вирус руского мира в сирии атаковал с воздуха позиции турецкой армии в идлибе.есть погибшие
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Не защищая кацапских свинособак, надо признать, шо Турцию ваще никто в Сирию не звал и по правительственным войскам стрелять не разрешал.
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Больше свинорусов сдадут,легче Украине.На добрые дела-закрываем глаза.Иногда,чтобы ничего не замечать,стоит смотреть в оба (времечко.)
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То неправда, наш членограй в очах ху*ла бажання миру побачив
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на территории турции находится 3 миллиона беженцев из сирии.их туда кто звал?
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Вибачте, а втрат нема у нас, чи в росіян?
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Одужання пораненним воїнам України!!! Смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!! дохлий москаль-гарний москаль!!!!))
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А тем временем в Сирии войнушка полным ходом









YURII

@for_ura80

·1 ч
Только что по турецким силам было нанесено несколько авиаударов. Много убитых. Удары наносили российские самолёты.
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