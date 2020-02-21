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 Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві. ФОТОрепортаж

В автомобіля розбито вітрове скло і пошкоджено капот.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.

Шматки Дегтярівського шляхопроводу впали на машину, яка рухалася внизу вулицею Олени Теліги.

У кросовера розбито переднє скло, суттєво пошкоджено капот, каміння також впало на дах автомобіля.

Під час оформлення ДТП перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Північному мосту в Києві відірвався деформаційний шов і спровокував ДТП, жертв немає. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 01

Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 02
Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 03
Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 04
Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 05
Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 06
Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві 07

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177209
 
 
 Топ коментарі
 
А Кличко тут каким боком? Те мосты шо он построил - на сыпятся Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 4767
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А ехал бы мажор в кабриолете..
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Только стекла на них лопаются.
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А Кличко тут каким боком? Те мосты шо он построил - на сыпятся Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 4767
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А шо, если мышебратья на экскурсии хороший заряд заложат, то и мост упадет.
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Не лопаются ни разу. Долбоклюи лишнехромосомные на них скачут - это да. Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 8175
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Ты погугли, сколько уже заменили стекол на этом мосту, а потом спорить будешь.
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Вчера там был - всё ОК. Стекла уже изрядно затёртые ногами, т.е. их не меняли уже давненько.
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там вони просто заглиблені - збирають весь бруд а їх не миють
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Нет. Они не заглублены (перепад если и есть, то в слой покрытия основной части - несколько миллиметров). Они именно затёрты подошвами. Густая сеть мелких царапин, через которые уже даже не очень хорошо видно что за стеклом.
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согласен - но за "всем" и не нужно.... Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 3032 , а вот за "мостами" да , да и делов то - защитная СЕТКА - так везде, где "изношенность" объектов , дешево и сердито...- я понимаЮ, что это не дорогую Землю Столицы " решать", но все же)))
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Тем боком, что это ЧТО пиарилось на игрушке - стекляном мосту, а действющин мосты ему до одного места
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Ну можно скахать и так:
-А . каким образом Макрон до Эйфеливой башни,он шо,ее строил?
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Тебе смешно, а у телки теперь права заберут, что не правильно выбрала время для проезда под путепроводом.
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это тебе смешно, а я знаю парочку таких деятелей, проsерающих папкины бабосы рассекая в кабриоликах, вот и подумал что такие могли там оказаться
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И, что же такого плохого если мажор там окажется, на одного скота меньше будет. И вообще на высокие должности надо брать только бездетных и сразу кастрировать, что бы мажоров не было.
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А если он остановится подвезти твою маму,к примеру которой стало плохо,и ей на голову упадет кусок бетона,тоже нормально будет?
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Очередной мост "устал". На самом деле там нет никаких проблем поддерживать мосты в состоянии, чтобы от них ничего не падало. Вопрос только в выделяемых на это деньгах. Кроме денег, ничего не надо.
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Деньги то выделяют, но они не доходят, оседают....
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Так в том и дело, что нет, не выделяют. Как-то так случилось в наших административно-управленческих кругах, что все они живут одним днем, а текущие ремонты - это однозначно взгляд в завтра.
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Вообще то "усталость" материала и конструкции в целом - это технически правильный термин. А еще мне очень интересно, как же ты бы поддерживал мосты (а не страусов) что бы с них ничего не падало? Очевидно же что от воды + мороз бетонные конструкции моста начинают разрушаться, это никак не предотвратить.
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Они не за 5 минут разрушаются, я тебе сходу могу назвать пяток мостов с подобными проблемами, под которыми я каждый день езжу. Достаточно вовремя диагностировать проблемные участки, и делать текущий ремонт. Путепровод в начале проспекта Науки тоже был в таком состоянии, и ничего, подшаманили немного и выглядит как новый. И уж точно ничего не отваливается.
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Каждый день, под 5-ю мостами?! Во, дела. Я, если раз в год проеду- то уже много. Один из плюсов Мариуполя, как приморского города. Если живёшь в центре или в западной части- ни единого моста.
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Я соврал, не 5 мостов, 6. Красным отмечены те, на которых что-то тоже может в любой момент отвалиться и упасть на голову. Зеленым - те, которые в порядке.

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Понял. Тока вы это... как иво... поменяйте цвета. Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 7152 Красным должны быть те отмечены, которые в порядке. Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 7152
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в Маріуполе взагалі здається 2 вулиці йдуть через все місто
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Кличко виноват, что мосты 50 лет не ремонтировались....
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За последние 6 лет, что было сделано по этому конкретному мосту?
Очень любят наши чиновники на попередников скидывать всех собак. Удобно ведь.
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у нас 70 мостів є аварійні - їх всі одночасно ремонтувати?
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номер замазали - он расейский, а камни не с моста, а с неба..
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Вобще то это не камни, а куски бетона.
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Гравий єто декоративній материал садово-парковой архитектурі, его в мостовой бетон не ложат (кладут).
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Да и белорус из него как с гавна пуля...белорос он...на паРашу молится...
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это не куски моста обваливались - это сиротские домики по берегу Днепра выросли
и конечно во всем виновата зе команда
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Ибо нефиг под мостами ездить пока такой стремный презедент в стране
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Обалдеть! Повезло и не повезло, в одном флаконе. Бывает.
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Интересно в чем повезло?
Компенсации хрен дождешься, машина быстрее сгниет)
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А в том, что на газ не давила. И- что пассажира не было справа. Всё могло закончится значительно трагичней, верно?
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Посмотрите внимательно на фото - ОГРОМНЫЙ камень лежит ПОД дворником! Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 9436
Это получается барышня пошла пособирала каменюки на дороге - и ПОД дворник положила! Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 9008 Он ФИЗИЧЕСКИ туда не мог попасть, упав с моста! Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 9781
И на стекле их целых ТРИ лежит Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 2929 .
На лицо спланированная провокация Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 9949
У кого то есть номер авто этой страдалицы? Интересно выяснить, из какой жопы ноги растут Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 461
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Там потрібно перевіряти камені на сліди фарби. Воно,все,нестикується й ймовірна махінація Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 6279 Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 3881
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це були шматки керченського мосту для трезвіння патріотів.
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Это провокация! Мост целенаправленно обвалился для отвлечения внимания от провалов действующей власти!
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Там потрібно проводити експертизу.Схоже на інсценування...
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И это разрушающееся говно имеет ещё свою фамилию,киевляне совсем сбрендили,может Дегтярёв так размножается?дайте упавшим камням имена,типа Ваня Дегтярёвович и его брат,Кий Дегтярёвович.
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Вулиця Дехтярівська, тому й міст прив"язали для адресації
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Йому більше 50 років.Має повне право на обтеження й поважне відношення
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Ну что, нормально построить нельзя??? Опыт есть, руки не из дупы.
Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 5549
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Більше 10 років будують Три рази вкрали...
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Звыняй - выбач. Строить начали в 1993, а дальше только деньги тырили. Это дерьмо, которое сносить надо, уже обошлось в 2/3 Крымского моста.
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Я,ж,не збрехав. Останнім часом непереймаюся несуттєвою деталізацією.Підіймати спогади,нецікаво...
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ну так Кримському далеко до ПВМП в інженерному плані
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Ибо нефиг ездить под мостом, когда он разваливается.
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Еще один мост в процессе декоммунизации...
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Так, мости розвалюються. Але! Коли вони будувалися, ніхто не розраховував, що стільки бібіків накуплять. І нових, і євроблях, і просто блях - дуже вже українці цяцьки *******: як же, Петро купив, а я що? Он у де-кого по 17 штук, щоправда то взагалі не нашого роду-племені, але таке ж дикунське...Куски Дегтяревского моста обвалились на машину в Киеве - Цензор.НЕТ 1591
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Номера у красненькой Сузуки донецкие?
Давайте очередной мост начнем ремонтировать. На Петровке уже ремонт закончили? 300 метров больше года.
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