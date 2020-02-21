 Шматки Дегтярівського мосту впали на машину в Києві. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на ТСН.
Шматки Дегтярівського шляхопроводу впали на машину, яка рухалася внизу вулицею Олени Теліги.
У кросовера розбито переднє скло, суттєво пошкоджено капот, каміння також впало на дах автомобіля.
Під час оформлення ДТП перекрили одну зі смуг руху, через що утворився затор.
-А . каким образом Макрон до Эйфеливой башни,он шо,ее строил?
Очень любят наши чиновники на попередников скидывать всех собак. Удобно ведь.
и конечно во всем виновата зе команда
Компенсации хрен дождешься, машина быстрее сгниет)
Это получается барышня пошла пособирала каменюки на дороге - и ПОД дворник положила! Он ФИЗИЧЕСКИ туда не мог попасть, упав с моста!
И на стекле их целых ТРИ лежит .
На лицо спланированная провокация
У кого то есть номер авто этой страдалицы? Интересно выяснить, из какой жопы ноги растут
Давайте очередной мост начнем ремонтировать. На Петровке уже ремонт закончили? 300 метров больше года.