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 Політика України
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Все про:ракети (539) Турчинов (943)

 Без потужного ракетного щита Україна буде не здатна себе захистити, - Турчинов

За п'ять років були створені унікальні розробки ракетної зброї, здатні ефективно захищати нашу країну, тому згортати ракетну програму - безвідповідально.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав Олександр Турчинов, який упродовж п'яти років відповідав за розвиток національної ракетної програми, в інтерв'ю Сергію Іванову.

За словами Турчинова, з перших днів війни була зроблена ставка на відновлення ракетного щита нашої держави. "У цьому напрямку було дуже багато напрацьовано, починаючи від не гірших, ніж у наших партнерів протитанкових ракет, і закінчуючи крилатими ракетами, які здатні знищувати кораблі супротивника в місцях їхнього базування", - сказав він, додавши, що, наприклад, нові українські ПТРК "здатні на великій відстані вражати ціль, пропалюючи метрову танкову броню".

"Ракети "Вільха", а зараз вже завершується робота над ракетним комплексом "Вільха-М", значно кращі за російські аналоги. На відміну від "Смерча" наші ракети керовані, що дозволяє значно підвищити точність ураження. В одному пострілі 12 ракет і кожна з них може вражати свою ціль", - підкреслив Турчинов, додавши, що на заході ніхто не вірить, що за такий короткий термін і так дешево ми реалізували подібні програми.

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Крім того, говорячи про крилату ракету "Нептун", він зазначив, що завдяки їй можна захистити Чорноморське й Азовське узбережжя від будь-яких провокацій російського флоту. "Більш того - може знищувати російські кораблі навіть у місцях їхнього базування, коли вони ще не вийшли зі своїх портів", - додав Олександр Турчинов.

"Це унікальні розробки, і нам треба посилювати і збільшувати ракетний потенціал нашої держави. На превеликий жаль, у ЗМІ з'явилася інформація щодо згортання ракетних програм, щодо зменшення фінансування і закупівлі ракетної техніки. Новому керівництву держави треба зрозуміти, що без потужного ракетного щита Україна не здатна себе захистити", - резюмував він.

Також читайте: У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177207
 
   
 Топ коментарі
 
Как сейчас не хватает Украине "кровавого пастора", ой как не хватает !
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оце - державницька позиція...
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Крым он уже защитил...
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Сиди на бутылке ровно, всему свое время
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Evro7 - на бутылке твой папа сидел, пока я твою маму жарил...
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Жарить тебя могут только чечены, пес смердячий, и ты вафел, зубило то прикуси, думаешь бессмертный, петух вонючий, посадили на бутылку сиди не вякай, мордва вафленая
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Говноед, а мамка твоя на ленинградке сейчас отрабатывает, раком
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А ты добровольцем вызвался? Без тебя не смогли, не хватило сил.
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Пастор,ну ты же не на проповеди баптистов.Здесь все адекватные люди.
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НУ А ШО?

Кирилл Шрайбер
18 мин. ·

ПОМЕРЯЛИСЬ ПИСЮНАМИ: ТУРЦИЯ ЗАКРЫВАЕТ БОСФОР
Путин отказал Эрдогану в разделе Сирии
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом ******* Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В беседе с Эрдоганом Путин отказал в разделе Сирии, отметив необходимость безусловного уважения суверенитета и территориальной целостности страны. Также российский лидер выразил серьезную обеспокоенность продолжающимися агрессивными действиями экстремистских группировок.
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https://lenta.ru/news/2020/02/21/otkz/
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Ракетний щит був але комуняка кравчук просрав його москальні...
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Пастор мастерил ракеты, а ***** остановил наступление и ждал пока он их доработает. И до сих пор ждёт. Потому как ***** - благородное животное, и не посмеет нападать, пока Пастор (а теперь Клоун) не доработают ракеты.
Ну бред же полнейший. Турчинов просто понтовался на фоне ракет и всё. Никакой роли они не играли, не играют и не будут играть. Полно было в Крыму оружия и сдали Крым. И если бы не народ с волонтёрами и добробатами сдали бы всю страну. Со всем оружием.
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Слава пастору! Побольше бы таких людей
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