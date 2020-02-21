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 Політика України
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Все про:допит (548) Порошенко (11567) суд (5928) ДБР (894) Головань Ігор (34) Дубінський (63)

 Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенко Головань про "силовий привід"

Захисник п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань вважає, що за допомогою рішення суду про примусовий привід його клієнта на допит в ДБР як свідка влада намагається відволікти увагу від нездатності захистити громадян на фронті, в економіці і в медицині.

Про це Ігор Головань написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід Петра Порошенка на допит у ДБР у якості свідка. Суд не повідомив народного депутата Порошенка про своє засідання, як цього вимагає стаття 482-2 КПК України, порушив територіальну підсудність, тобто ухвала є очевидно неправосудною", — написав Головань.

Адвокат Петра Порошенко називає рішення суду поспішним і вважає, що воно викликане політичним тиском з боку Офісу президента.

"Вже вкотре сплеск активності правоохоронців приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого. Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади. Це те, що називають "поліцейською державою"", — підкреслив Головань.

"Ще один мотив – спроба влади відволікти увагу від нездатності захищати країну і громадян у кризових ситуаціях – на фронті, в економіці та у медицині", — додав він.

За словами адвоката, рішення суду порушує практику ЄСПЛ. Головань пообіцяв подати апеляцію і звернутися до Вищої ради правосуддя, щоб суддю, який виніс рішення, притягли до відповідальності.

Раніше депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський оприлюднив у Фейсбуці рішення Печерського райсуду Києва про примусове приведення Петра Порошенка на допит 28 лютого.

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Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенко Головань про силовий привід 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177204
 
   
 Топ коментарі
 
Малоросы, а зачем вы проголосовали за человека который сдавал позиции украинских военных вместо человека который пожертвовал со своих денег 2 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН армии Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 1701
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Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka 4 ч

Одне питання муляє та не дає спокійно жити:
Як Петру Олексійовичу вдалося влаштувати епідемію в Китаї...
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Портнова когда нибудь дождемся? Или Зебилы против?
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Да эта зеленая шмаркля, боится Порошенко и все пытаются соревноваться с ним!
Ничего у вас не выйдет! Что сеете, то и получите янелохи оманские!
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Надо было брать трусливого наркомана клоуна за шкварник и тащить в военкомат вместе с трусливыми зебилами
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"Россия в международном праве закреплена в качестве посредника во внутреннем конфликте, и мы сами этому поспособствовали. И Минский формат, и Нормандский формат являются площадками для урегулирования "внутреннего конфликта". Ведь такой формат переговоров и договоренностей приспособлен скорее для разрешения внутреннего конфликта, а не войны двух государств." "Сам курс на продолжение парадигмы Минского и Нормандского формата, запущенный Порошенко вынужденно для временного барьера и продленный уже Зеленским, трудно назвать эффективным средством решения причины "конфликта" - фактической украинско-российской войны.
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Я не удивлюсь,если нынешний Президент,узнает из интернета ,что его сняли с должности. Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 8927 Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 5774
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Как пришло ,так и ушло Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 7626 95 квартал будет гудеть месяц.
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Кое-кому светит пенсия в американской тюрьме.

Зеленскому не отвертеться. Зачем в США назначили смотрящего прокурора по украинским делам
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Чим далі дивишся на дії цієї зебільної влади "слуг урода " тим більше переконуєшся , що "зебіл" це не образа , а клінічний діагноз олігофренії. І місце цих "слуг" не у владних кабінетах, а в дурці "Зелена Веселка "
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Представники шостого президента України Володимира Зеленського вимагали від організаторів Мюнхенської безпекової конференції не пускати на панель, присвячену Україні, п'ятого президента країни Петра Порошенка. Про це в ефірі телеканала "Прямий" 17 лютого заявив дипломат, у минулому - заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-jelisjejev-stverdzhuje-shcho-poroshenko-ne-pustili-na-zahid-mjunhenskij-konferentsiji-z-za-zelenskogo-1487508.html
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Неужели Порошенко настолько жадный что экономит на своём же адвокате, он же идиот🤦‍♂️. Только вдумайтесь, власть выносит "тайное" (повторю для таких же идиотов - ТАЙНОЕ) решение, что бы отвлечь внимание народа. Как народ узнал бы он нем если бы не ты?!?!? Как можно отвлечь внимание тем о чем никому не сообщили?! Хотя судя по комментариям пипл хавает.
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а не доходить, що у адвокатів в судах також є "свої люди"? Як і в прокуратурі (в ДБР)...
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Я не задаюсь вопросом как адвокат узнал о решении, речь совсем о другом🤦‍♂️
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От не просто так вас зебілами обзивають. Пояснюю як для особливо тупого, що не ладен 2+3 порішали. Планувалося шоу для зебілів, типу дивіться ми арештовуемо Пороха. Силовий привод нічим не відрізняється від силового затримання. Всі зебіли такі йой, свято яке, Пороха нарешті затримали. Та це не затримання, і справи ніякої не треба, і про політичні репресії нікому не заявиш. Проте зебіли у владі такі ж як тупі як і їх електорат, не врахували з ким мають справу.
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Свыню за хобот и в клетку.И больше оттуда не выпускать.
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Главное шо к Портнову, СИвохе и сепарам у ЗЕбила покацапленного малоросса Dnipro 75ed19bb претензий нет.
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А ось і Сруль намалювався. Не забув? Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 6710№12
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Обосранный по всем фронтам кловун ищет кто бы ему портки сменил его гебнявые..
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Закон один для всех без исключения и никто не может игнорировать законные требования следователей.
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і в першу чергу - державні органи влади мають виконувати Закон.
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Вірно. Також за законом не допускаються таємні рішення, надзвичайні суди та інші прояви "революционной законности".
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/"власть пытается отвлечь внимания от неспособности защитить граждан на фронте, в экономике и в медицине/"

Можно подумать, что у Порошенко были победы на фронте, медицине и экономике...
По мне, так что Порошенко, что Зеленский - оба клоуны.
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Це добре, що садять ****** Потроха (якщо це не вистава), але Зеленському не допоможе. Викидання з хати старого засохлого лайна не зможе перебити сморід від нового.
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Хто садить, який суд, по якій статті. Докладніше будь ласка якщо знаєте.
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Я б його і без суда випатрав власними руками разом з гнилими нащадками. Живцем витягував би кишки через дупу. Так зрозуміло? Можливий суд - це його спасіння.
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Обережніше, "народний меснику". Порох КМС з дзюдо. Може і з@лупоньку на комірчину натягти.
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Пока этого ШАКАЛАдного негодяя не посадят дела не будет.....
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Гнидо кацапська, у твого путлєра дєла вже не буде то точно.
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За загривок цю свиночолу нечисть, та до слідчого! І генпридурка югіка з кананєнками, свинарчуками, льовочкіними..., впридачу!
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Мені здається ти маєш на увазі себе кацапе недороблений. Ванючка путлєрівська.
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скільки парашенок відпрацював, гівнюк підбарижний? соси карамєльку парашен!
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не розхитуй човна, бо путін нападе?! за скільки вас соєвих шавок купують вроздріб та за гурт?
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Вошьдя зебилов его "доброжелатели" закапывают "в четыре лопаты".. а воно раденьке, шо дурненьке
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Українською у заголовку має бути - не адвокат ПорошенО, а адвокат ПорошенкА. Грамотєї.
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Свиночола барижна нечисть повинна сидіти!!!
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А попереджали - вибираємо між Порошенком та Путіним.
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