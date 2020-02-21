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Все про:допит (548) Порошенко (11567) суд (5928) ДБР (894) Головань Ігор (34) Дубінський (63)

 Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про "силовий привід"

Захисник п'ятого президента України Петра Порошенка Ігор Головань вважає, що за допомогою рішення суду про примусовий привід його клієнта на допит в ДБР як свідка влада намагається відволікти увагу від нездатності захистити громадян на фронті, в економіці і в медицині.

Про це Ігор Головань написав у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно мені стало відомо, що нібито Печерський суд виніс таємне "рішення" про примусовий привід Петра Порошенка на допит у ДБР у якості свідка. Суд не повідомив народного депутата Порошенка про своє засідання, як цього вимагає стаття 482-2 КПК України, порушив територіальну підсудність, тобто ухвала є очевидно неправосудною", — написав Головань.

Адвокат Петра Порошенка називає рішення суду поспішним і вважає, що воно викликане політичним тиском з боку Офісу президента.

"Вже вкотре сплеск активності правоохоронців приурочений до чергової закордонної поїздки Петра Порошенка, яка запланована на 25 лютого. Це є очевидною ознакою прямого негласного і незаконного стеження за Порошенком з боку чинної влади. Це те, що називають "поліцейською державою"", — підкреслив Головань.

"Ще один мотив – спроба влади відволікти увагу від нездатності захищати країну і громадян у кризових ситуаціях – на фронті, в економіці та у медицині", — додав він.

За словами адвоката, рішення суду порушує практику ЄСПЛ. Головань пообіцяв подати апеляцію і звернутися до Вищої ради правосуддя, щоб суддю, який виніс рішення, притягли до відповідальності.

Раніше депутат від "Слуги народу" Олександр Дубинський оприлюднив у Фейсбуці рішення Печерського райсуду Києва про примусове приведення Петра Порошенка на допит 28 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Значну частину кримінальних проваджень ДБР потрібно викинути на смітник через їхню неправосудність, - адвокат Порошенка Головань. ДОКУМЕНТ

Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про силовий привід 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3177204
 
 
 Топ коментарі
 
Малоросы, а зачем вы проголосовали за человека который сдавал позиции украинских военных вместо человека который пожертвовал со своих денег 2 МИЛЛИАРДА ГРИВЕН армии Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 1701
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Петро Украинский-Армия,Воля,Вера...
Зелебобики-на колени,порноактриса,эбонитовые палочки..
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Спецпроект Сюрреалізму@Njyuschka 4 ч

Одне питання муляє та не дає спокійно жити:
Як Петру Олексійовичу вдалося влаштувати епідемію в Китаї...
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До зебилоидов проголосовавших за янелоха оманского так и не доходит, что нет ничего на Порошенко! Если бы хоть, что-то было нарыто они бы уже устроили пресс-конференцию, пиар на всю страну и орали с каждой дырки, что *вор, барыга* и т.д! Тем более малорос,янелох оманский все делает , что говорит ему *****, а Порошенко враг личный *****, так он не сдал Украину, а отстаивал ее интересы везде!
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Портянка может нарисовать хоть сотню дел даже не равноапостольного Пороха, но и действительно на самого Святого Петра 😂

например, Петр украл к Бога ключи от рая.
Вы что, разве не слышали ? 😂
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Свидетель не обязан, может прийти когда захочет. Но зебилы этого пока еще не знают.
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Ну, що нічого не получається у членограя, треба героїв майдану, волонтерів, солдатів і Порошенка посадити
Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 4021
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Командувач Сил спецоперацій ЗС США в Європі генерал-майор Кірк Сміт в рамках матеріально технічної допомоги від американського Уряду передав сьогодні 142-му навчально-тренувальному центру ССО ЗСУ ******* наметове містечко
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Дмитрий@dmitriypaut 3 ч

Дошло
Спецоперация возвращение
- Украина опозорена на весь мир, власть белая и пушистая. В Украине протестуют против своих граждан.
Выходит Зеленскай
-У нас средневековье, жители быдло. Теперь Эвропа, США и Канада не должны сопротивляться тому, что Украина уходит на Мацковию
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Та хто сивочолого брехла посадить? Блазень? Та ніколи в житті! Буде ж "нє па панятіям"! Він, будучі при владі пять років, багатьох ригів - явних ворогів України, посадив? Жодного, блін! Всі свої. Блазень прокантується "презиком" пять років, потім - жоппоблок(риги), потім, як здоров"я позволить - барига- пЕС і так лохів будуть "розводити" до нескінчення. Лохи не мамонти - не вимруть. Головне в цій драмі життя - АБИНЕЮЛЬКА!
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Да эта зеленая шмаркля, боится Порошенко и все пытаются соревноваться с ним!
Ничего у вас не выйдет! Что сеете, то и получите янелохи оманские!
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Надо было брать трусливого наркомана клоуна за шкварник и тащить в военкомат вместе с трусливыми зебилами
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"Россия в международном праве закреплена в качестве посредника во внутреннем конфликте, и мы сами этому поспособствовали. И Минский формат, и Нормандский формат являются площадками для урегулирования "внутреннего конфликта". Ведь такой формат переговоров и договоренностей приспособлен скорее для разрешения внутреннего конфликта, а не войны двух государств." "Сам курс на продолжение парадигмы Минского и Нормандского формата, запущенный Порошенко вынужденно для временного барьера и продленный уже Зеленским, трудно назвать эффективным средством решения причины "конфликта" - фактической украинско-российской войны.
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Я не удивлюсь,если нынешний Президент,узнает из интернета ,что его сняли с должности. Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 8927 Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 5774
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Как пришло ,так и ушло Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 7626 95 квартал будет гудеть месяц.
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Кое-кому светит пенсия в американской тюрьме.

Зеленскому не отвертеться. Зачем в США назначили смотрящего прокурора по украинским делам
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Чим далі дивишся на дії цієї зебільної влади "слуг урода " тим більше переконуєшся , що "зебіл" це не образа , а клінічний діагноз олігофренії. І місце цих "слуг" не у владних кабінетах, а в дурці "Зелена Веселка "
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Представники шостого президента України Володимира Зеленського вимагали від організаторів Мюнхенської безпекової конференції не пускати на панель, присвячену Україні, п'ятого президента країни Петра Порошенка. Про це в ефірі телеканала "Прямий" 17 лютого заявив дипломат, у минулому - заступник глави Адміністрації Президента Костянтин Єлісєєв.
Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/politics/-jelisjejev-stverdzhuje-shcho-poroshenko-ne-pustili-na-zahid-mjunhenskij-konferentsiji-z-za-zelenskogo-1487508.html
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Неужели Порошенко настолько жадный что экономит на своём же адвокате, он же идиот🤦‍♂️. Только вдумайтесь, власть выносит "тайное" (повторю для таких же идиотов - ТАЙНОЕ) решение, что бы отвлечь внимание народа. Как народ узнал бы он нем если бы не ты?!?!? Как можно отвлечь внимание тем о чем никому не сообщили?! Хотя судя по комментариям пипл хавает.
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а не доходить, що у адвокатів в судах також є "свої люди"? Як і в прокуратурі (в ДБР)...
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Я не задаюсь вопросом как адвокат узнал о решении, речь совсем о другом🤦‍♂️
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От не просто так вас зебілами обзивають. Пояснюю як для особливо тупого, що не ладен 2+3 порішали. Планувалося шоу для зебілів, типу дивіться ми арештовуемо Пороха. Силовий привод нічим не відрізняється від силового затримання. Всі зебіли такі йой, свято яке, Пороха нарешті затримали. Та це не затримання, і справи ніякої не треба, і про політичні репресії нікому не заявиш. Проте зебіли у владі такі ж як тупі як і їх електорат, не врахували з ким мають справу.
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Я конечно знал, что порохоботы не отличаются умом и сообразительностью, но ты превзошёл все ожидания🤦‍♂️. Во первых прочитай о чем я пишу, во вторых его вызывают в качестве СВИДЕТЕЛЯ. Как ты живёшь без мозга?
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і тобі задам запитання: а чи насправді викликали з дотриманням усіх вимог Закону?
Ти розумієш, що навіть свідок має право вимагати дотримання Закону при викликах? Ти розумієш, що документ повістки є звітними документом - ну, хоча би для бухгалтерії та відділу кадрів, де працює викликаний свідок?
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По закону его несколько раз вызывали но он плевал на него и не приходил, а теперь он вдруг праведный стал? Идёт он лесом "с волками жить по волчьи выть"
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,,по закону"сам бред не пиши!!КАРЛ!!свидетеля!!и принудительно!!свидетель не обязан давать показания!!первое!!второе:если принудительный привод(свидетеля)то и показания соответствующие будут!!(которые как угодно трактовать можно и в любой момент отказаться можно,так как были истребованы под давлением) Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про "силовий привід" - Цензор.НЕТ 4929 Влада відволікає увагу від провалів, - адвокат Порошенка Головань про "силовий привід" - Цензор.НЕТ 3954
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Довбаний зекритин не знае, що силовий привід, це группа спецназу вриваеться до нього, його тащать у кабінет прокурора. І поки такі дурні як ти будуть, з піною у рота, кричати НАРЕШТІ СБУЛИСЯ НАШІ ВОЛОГІ МРІЇ, десь на натупний день його випустять. А ще через три дні скажуть що то він посто свідок і ніяких політичних репресій нема. Проте кіпішу на тиждень буде. І нікому не буде діла, до втрачених позицій на фронті, кіпішу з карантином, пустого бюджету(скороченя соціальних витрат, фінанвасування оборони тощо) і договорняка з Рінатом про продаж землі.
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Тупий зебіл, тобі ясно було сказано що рішення пийнято без участі та повідомленні адвокатів, і про нього просто дізнались по звязкам а не по офіційному повідомленню.
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Дебил, перечитай 10 раз статью и мой первый пост. Адвокат идиот, впрочем такой же как и ты раз с первого раза не понимаешь о чем речь.
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Свыню за хобот и в клетку.И больше оттуда не выпускать.
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Главное шо к Портнову, СИвохе и сепарам у ЗЕбила покацапленного малоросса Dnipro 75ed19bb претензий нет.
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А ось і Сруль намалювався. Не забув? Власть отвлекает внимание от провалов, - адвокат Порошенко Голован о "силовом приводе" - Цензор.НЕТ 6710№12
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Обосранный по всем фронтам кловун ищет кто бы ему портки сменил его гебнявые..
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Закон один для всех без исключения и никто не может игнорировать законные требования следователей.
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і в першу чергу - державні органи влади мають виконувати Закон.
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Вірно. Також за законом не допускаються таємні рішення, надзвичайні суди та інші прояви "революционной законности".
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/"власть пытается отвлечь внимания от неспособности защитить граждан на фронте, в экономике и в медицине/"

Можно подумать, что у Порошенко были победы на фронте, медицине и экономике...
По мне, так что Порошенко, что Зеленский - оба клоуны.
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Хто садить, який суд, по якій статті. Докладніше будь ласка якщо знаєте.
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Обережніше, "народний меснику". Порох КМС з дзюдо. Може і з@лупоньку на комірчину натягти.
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Зеленскому не отвертеться. Зачем в США назначили смотрящего прокурора по украинским делам
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Пока этого ШАКАЛАдного негодяя не посадят дела не будет.....
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Гнидо кацапська, у твого путлєра дєла вже не буде то точно.
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За загривок цю свиночолу нечисть, та до слідчого! І генпридурка югіка з кананєнками, свинарчуками, льовочкіними..., впридачу!
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Мені здається ти маєш на увазі себе кацапе недороблений. Ванючка путлєрівська.
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скільки парашенок відпрацював, гівнюк підбарижний? соси карамєльку парашен!
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не розхитуй човна, бо путін нападе?! за скільки вас соєвих шавок купують вроздріб та за гурт?
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Вошьдя зебилов его "доброжелатели" закапывают "в четыре лопаты".. а воно раденьке, шо дурненьке
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Українською у заголовку має бути - не адвокат ПорошенО, а адвокат ПорошенкА. Грамотєї.
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Свиночола барижна нечисть повинна сидіти!!!
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А попереджали - вибираємо між Порошенком та Путіним.
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адвокаты никогда не врут.
совершенно исключено.
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Справді, а чому чесний і порядний Петро Олексійович ігнорує повістки в ГБР? Це досить дивно.
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Дивно то что вы глупый вопрос задаете где на сайте 100 ответов. Может вам к дохтору комаровскому надо
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Чому запитання, які вам не подобаються, ви називаєте "глупими"?
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Потому что это чмо считает, что оно выше закона...Но это не так. Жду с нетерпением, чтоб, как в Мюнхене, заломили руки и мордой об асфальт))
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Порох сам прийде і 25-го і 26-го і 27-го

вот только следователи не готовы нет вопросов.......
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На журналістів завели справу за розслідування доходів заступника голови Нацполіціі
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Знову скандал!!! У мережу потрапили переговори Шарія і Портнова про виплати від Суркова.
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Так он адвокат или экономический эксперт ? Забирает хлеб у Карасева и Погребинского . 13 дел -мало работы для адвоката ?
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Порох из-за этих " повесток" не поехал в Давос , всё делается для того , чтобы Порох не мог выступать и критиковать Зелю на Западе , так как Пороха ценят и уважают во всём цивилизованном мире. А Зелю - нет , он как политик - ноль .
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